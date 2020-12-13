Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разделил триумф с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принял участие в параде победы. О том, что стоит за этими фактами, рассуждают мировые СМИ

В шествии приняли участие более 3 тысяч солдат, включая отряд турецких спецназовцев, по улицам Баку прошли 150 единиц военной техники, сообщает испанская газета El Mundo. Была продемонстрирована и захваченная во время боевых действий трофейная техника.

Буквально за полтора месяца Баку и его союзник смогли решить зашедший в тупик 30-летний конфликт, разгоревшийся как в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР), так и вокруг нее в результате войны 1990-х годов. По ее итогам тысячи людей погибли и почти миллион человек вынуждены были бежать.

Армения, единственный гарант НКР, потеряла в ходе конфликта почти 2700 бойцов — столько же, сколько и Азербайджан, — и получила взамен кризис, который представляет угрозу для правительства премьер-министра Никола Пашиняна.

Турция сыграла ключевую роль в решении конфликта в пользу Азербайджана, который долгое время вместе с Турцией руководствовался ультранационалистическим лозунгом «одна нация — два государства».

Хотя на ранних этапах конфликта в сентябре в основном использовались так называемые израильские дроны-самоубийцы, турецкие беспилотники «Байрактар ТБ2» внесли свой вклад. «Армения без Никола». Противники Пашиняна собрались у здания правительства © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Армяне сдались спустя 44 дня после начала конфликта. При посредничестве России они согласились подписать мирное соглашение, которое позволит Азербайджану контролировать большую часть Карабаха и его окрестностей, утверждает испанская газета El Mundo.

Это позволило Москве вновь выступить в роли судьи и остаться в выигрыше после очередного конфликта на Кавказе, однако в этот раз Турция выдвинула свои требования: турецкие войска примут участие в наблюдательной миссии российских миротворцев, которые должны обеспечить прекращение боевых действий.

Россия дала понять, что турки не будут действовать в Нагорном Карабахе, этим будут заниматься 2 тысячи российских военнослужащих. Турецкие военные будут размещены только в наблюдательном центре в Баку.

Популист Алиев, который на протяжении 17 лет держит страну в ежовых рукавицах, считает испанская газета El Mundo, получил немаленькие территории. Эрдоган, помимо популярности, получил военный престиж и влияние в регионе, а значит, это принесет деньги.

До сентября прошлого года продажа боевого оружия Азербайджану приносила 100 миллионов евро в турецкую казну. Теперь высокие результаты, которые показали турецкие беспилотники, заставили Сербию, Украину и Катар вложиться, чтобы тоже заполучить «Байрактары». К этому денежному потоку прибавятся доходы, описанные в одном из положений мирного соглашения от 10 ноября. Месяц после договора о мире: в Ереване — протесты, в Баку — парад © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ильхам Алиев с большой помпой принял турецкого президента, приехавшего в Баку на празднования в честь победы в Нагорном Карабахе. Согласно экспертной оценке, этот визит переводит двусторонние отношения Турции и Азербайджана на качественно новый уровень, пишет французский журнал Marianne.

Европейский союз, абсолютно бессильный во время конфликта между армянами и азербайджанцами, сейчас угрожает Турции санкциями за «ее враждебную риторику» и ее деятельность в Восточном Средиземноморье.

Европейский совет глав государств и правительств будет обсуждать судьбу Анкары. Но для введения санкций необходим общеевропейский консенсус. А это далеко не очевидно, поэтому у президента Реджепа Тайипа Эрдогана нет причин сдавать позиции.

Хотя Турцию не пригласили к участию в переговорах о прекращении огня, завершившихся подписанием в ночь с 9 на 10 ноября соглашения между Ереваном, Баку и Москвой, ей все же удалось закрепиться на Кавказе. В начале декабря Россия и Турция договорились о создании совместного мониторингового центра для контроля за миротворческими операциями.

Эксперт Мовсес Абрахамян, документировавший эту третью войну в Нагорном Карабахе, в этой связи замечает: «Без Турции Азербайджана не существует. Баку полностью находится под игом Анкары. Очевидно, что Россия частично потеряла контроль над Баку. Беспокоит усиление роли Турции в регионе, что, конечно же, нежелательно для Армении». МЧС России направило спасателей в Нагорный Карабах © МЧС России

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 декабря учредил новый праздник — День победы, который будет отмечаться ежегодно 8 ноября (изначально выбрали 10 ноября, однако от этой даты затем отказались — она совпадает с Днем памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики. — Прим. ред.).

В своем указе азербайджанский лидер отразил точку зрения Баку на карабахский конфликт, в соответствии с которой Армения оккупировала часть территорий, изначально принадлежавших Азербайджану. Алиев отметил действия своей армии, в результате которых под контроль Баку вернулись районы вокруг Нагорного Карабаха, а также ряд населенных пунктов непосредственно в административных пределах непризнанной НКР, в том числе второй по величине карабахский город Шуша.

Перед началом парада оба президента выступили перед его участниками. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по его мнению, «Армении следует взяться за ум». «Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из карабахской войны, то в регионе начнется новая эра», — сказал он.

При этом он призвал положить конец вражде в регионе и предложил создать общую региональную платформу, в которой будут сотрудничать Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция.

«Несмотря на столько трагедий, пережитых азербайджанским народом, мой брат Ильхам Алиев демонстрирует заслуживающую одобрения позицию, направленную на устойчивое развитие», — заявил турецкий лидер. Реджеп Тайип Эрдоган: кто он © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Ильхам Алиев заявил, что победа Азербайджана окончательна. «Победоносная азербайджанская армия выполнила свою историческую миссию, нанесла поражение Армении», — сказал он.

Анкара оказывала Баку всестороннюю поддержку в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, включая переброску боевиков из Сирии в Азербайджан, размещение в этой закавказской республике своей авиации, поставки ударных систем.

В пятницу после парада стало известно, что парламент Азербайджана на пленарном заседании утвердил указ президента Алиева об отмене в стране военного положения и комендантского часа с 12 декабря.

Война завершилась 9 ноября подписанием заявления лидеров Азербайджана, Армении и России. В Азербайджане такой исход считают победой — страна получила контроль над занятыми в результате войны территориями, а также районами, оккупированными армянскими силами по итогам первой карабахской войны.

Часть Нагорного Карабаха осталась под контролем армянских сил, и вдоль ее границ был введен контингент в 2 тысячи российских миротворцев.

Сейчас военнослужащие и представители МЧС России помогают армянским беженцам возвращаться в Карабах — по данным МО РФ, при их поддержке возвратились уже более 36 тыс. человек.

Российские врачи лечат местных жителей, в том числе в возведенных после окончания войны временных госпиталях, а саперы участвуют в разминировании.

При посредничестве России в Карабахе наступило перемирие. Став единственной страной, которую допустили в качестве миротворца, она получила рычаги воздействия на геополитику в Закавказье, пишет китайское агентство «Синьхуа». Конфликт прекращен, трехстороннее соглашение подписано, однако корень проблемы все еще не уничтожен.

Вмешательство в карабахский конфликт не только способствовало укреплению авторитета России в Армении и Азербайджане, регионах Евразии и даже в мире, но и приобрело реальное геостратегическое значение. Посредничество России получило единодушное одобрение лидеров Армении и Азербайджана и имеет правовую основу и высокие моральные принципы.

Это не только положило конец крупномасштабному кровавому конфликту, в результате которого погибли более 5 тысяч человек и были ранены около 10 тысяч человек, но и создало условия для восстановления нормальных армяно-азербайджанских отношений и окончательного решения проблемы Нагорного Карабаха.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru