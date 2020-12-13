В результате «Слуги» оказались в меньшинстве практически в каждом облсовете и горсовете. И поскольку уже начался процесс формирования коалиций в органах местного самоуправления, представителям партии Зеленского пришлось изощряться в политической гибкости, чтобы не остаться в оппозиции и по крайней мере делать вид, что они всё контролируют на местах.
Нешуточная борьба в начале декабря шла за контроль над Киевским областным советом. Большинство голосов на местных выборах здесь получила партия экс-президента «Евросолидарность» (25 мандатов). У «Слуг народа» только 22 мандата, поэтому в Киевской области «слуги» сформировали коалицию с партиями «Батькивщина», «За будущее» и «Оппозиционная платформа».
На пост председателя Киевоблсовета претендовали два кандидата: «Слуга народа» Александр Скляров, которого активно продвигал депутат Александр Дубинский из подгруппы партии Зеленского, которую связывают с Игорем Коломойским, а также Ярослав Москаленко из партии Коломойского «За будущее» (ранее депутат «Партии регионов»). Председателя избирали дважды: на первом голосовании большинство членов коалиции отдали голоса Москаленко, на втором — за Склярова. Каждый раз депутаты от ОПЗЖ и «Батькивщины» голосовали синхронно и получили должности заместителей главы облсовета.
В коалицию с ОПЗЖ и «Батькивщиной» президентская партия вступила и в Сумах, только в этом городе за бортом осталась партия «За будущее», которая вместе с «Евросолидарностью» устроила скандал, крича о «пророссийской коалиции». Председателем Сумского облсовета стал Виктор Федорченко из партии Зеленского, а его заместителем — депутат от ОПЗЖ.
Аналогичная комбинация повторилась и в Херсоне: «Слуги народа» скооперировались с ОПЗЖ и партией переизбранного мэра Игоря Колыхаева «Нам здесь жить». Активно противодействовала этой коалиции опять же «Евросолидарность».
В Чернигове президентской партии пришлось объединяться с Радикальной партией Олега Ляшко и региональной партией «Родной дом», основанной мэром Владиславом Атрошенко.
В Николаевском облсовете «Слуги» решили объединяться с «Евросолидарностью» и ОПЗЖ, а в соседней Одессе — с «Евросолидарностью» и партией Труханова против ОПЗЖ.
В Тернопольской и Ивано-Франковской областях союзниками президентской партии стала ультраправая «Свобода», а в Луцке — «За будущее». Однако в Черкассах «Слуг народа», объединившихся было с «Голосом», прокатили при формировании коалиции.
Большинство в местном городском совете было сформировано из партий «За будущее», в которую вступил недавно действующий мэр Анатолий Бондаренко, «Европейская солидарность», «Батькивщина» и местной партии «Черкасчане». Секретарем городского совета стал выдвиженец партии Тимошенко Юрий Тренькин.
В Полтаве коалиция вообще получилась очень широкой, а потому нестабильной. По факту можно говорить о большинстве, сформированном «Доверием», «Батькивщиной», «Слугами народа», «Евросолидарностью» и «Родным городом».
Такая неразборчивость в политических связях «Слуг народа» обусловлена как минимум двумя причинами. Во-первых, Офис президента пытается делать хорошую мину при плохой игре, то есть создавать видимость победы в регионах, где кандидаты президентской партии оказались в меньшинстве.
Telegram-канал «Резидент» сообщает, что ради создания такой иллюзии Офис президента даже предложил региональным элитам поделиться с ними «коврижками» с президентского дорожного проекта. «Региональным элитам предлагают участие в проекте «Большая стройка» взамен на должности глав областных советов от «Слуги народа». Кирилл Тимошенко придумал, как создать иллюзию победы «Слуг народа» на выборах, превзойдя показатель БПП в 2015 году. Будет создана визуализация карты Украины с зелёными главами областей и продемонстрировано всей стране, что власть Зеленского сильна как никогда», — сообщает «Резидент».
В то же время Telegram-канал «Легитимный» считает, что такие коалиции региональных элит с участием «Слуг народа» никак не повредят всевластию местных «феодалов», которые президента ни в грош не ставят, а отдают президентской партии определенные должности лишь в предчувствии глубокого экономического кризиса.
«Региональные элиты поняли слабость Зеленского и стали предлагать Офису президента дешёвые размены — лояльность центральной власти и правоохранителей взамен на бутафорные должности в местных советах. Царьки снисходительно предлагают участие своих региональных брендов в коалиции со «Слугами», но при этом оставляют за собой контроль над регионом и карт-бланш на воровство в виде гарантий бездействия правоохранителей. На самом деле царьки считают руководство ОП и президента откровенными дураками, прогнозируют наступление тотального кризиса центральной власти в течение 3–6 месяцев и потерю контроля президентом над ситуацией вследствие полного падения его рейтинга и активности массовых уличных акций», — пишет «Легитимный».
Вторая причина такой неразборчивости в связях обусловлена самой структурой партии «Слуга народа». По сути, это сборная солянка людей с разными политическими и экономическими интересами. В регионах у «Слуги народа» практически никого не было, а был только раскрученный общенациональный бренд. Представители региональных элит, выходцы из «Евросолидарности», «Оппозиционного блока», представители грантовых структур, региональных политических проектов Рината Ахметова или Игоря Коломойского сформировали саму президентскую партию. В регионах у них свои экономические интересы, совпадающие где-то с интересами «Евросолидарности», а где-то — с интересами ОПЗЖ. Как любили говорить кандидаты во время предвыборной агитации на местных выборах, «политика — она в Киеве», намекая на то, что на региональном уровне депутатов интересует лишь общий бизнес. В будущем либо такие коалиции с участием президентской партии будут неустойчивыми, легко распадающимися в случае конфликта региона с центром из-за финансовых вопросов, либо нынешние «Слуги народа» в регионах пойдут на конфликт со своим центральным офисом, отстаивая региональный патриотизм, а затем будут столь же легко сменять партийный окрас.