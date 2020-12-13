На минувших недавно местных выборах президентская партия «Слуга народа» показала не очень хорошие результаты. Хотя она и остается лидером симпатий украинских избирателей, но на местных выборах партийные бренды работают не так успешно, как на парламентских

В результате «Слуги» оказались в меньшинстве практически в каждом облсовете и горсовете. И поскольку уже начался процесс формирования коалиций в органах местного самоуправления, представителям партии Зеленского пришлось изощряться в политической гибкости, чтобы не остаться в оппозиции и по крайней мере делать вид, что они всё контролируют на местах.

Старая новая власть. В Харькове прошла первая сессия горсовета © Суспільне Харків

На пост председателя Киевоблсовета претендовали два кандидата: «Слуга народа» Александр Скляров, которого активно продвигал депутат Александр Дубинский из подгруппы партии Зеленского, которую связывают с Игорем Коломойским, а также Ярослав Москаленко из партии Коломойского «За будущее» (ранее депутат «Партии регионов»). Председателя избирали дважды: на первом голосовании большинство членов коалиции отдали голоса Москаленко, на втором — за Склярова. Каждый раз депутаты от ОПЗЖ и «Батькивщины» голосовали синхронно и получили должности заместителей главы облсовета.

В коалицию с ОПЗЖ и «Батькивщиной» президентская партия вступила и в Сумах, только в этом городе за бортом осталась партия «За будущее», которая вместе с «Евросолидарностью» устроила скандал, крича о «пророссийской коалиции». Председателем Сумского облсовета стал Виктор Федорченко из партии Зеленского, а его заместителем — депутат от ОПЗЖ.

Операция «Преемник»? В Харькове избран секретарь горсовета © Facebook, Игорь Терехов Игоря Колыхаева «Нам здесь жить». Активно противодействовала этой коалиции опять же «Евросолидарность».

В Чернигове президентской партии пришлось объединяться с Радикальной партией Олега Ляшко и региональной партией «Родной дом», основанной мэром Владиславом Атрошенко.

В Николаевском облсовете «Слуги» решили объединяться с «Евросолидарностью» и ОПЗЖ, а в соседней Одессе — с «Евросолидарностью» и партией Труханова против ОПЗЖ.

В Тернопольской и Ивано-Франковской областях союзниками президентской партии стала ультраправая «Свобода», а в Луцке — «За будущее». Однако в Черкассах «Слуг народа», объединившихся было с «Голосом», прокатили при формировании коалиции.

Большинство в местном городском совете было сформировано из партий «За будущее», в которую вступил недавно действующий мэр Анатолий Бондаренко, «Европейская солидарность», «Батькивщина» и местной партии «Черкасчане». Секретарем городского совета стал выдвиженец партии Тимошенко Юрий Тренькин.

В Полтаве коалиция вообще получилась очень широкой, а потому нестабильной. По факту можно говорить о большинстве, сформированном «Доверием», «Батькивщиной», «Слугами народа», «Евросолидарностью» и «Родным городом».

Такая неразборчивость в политических связях «Слуг народа» обусловлена как минимум двумя причинами. Во-первых, Офис президента пытается делать хорошую мину при плохой игре, то есть создавать видимость победы в регионах, где кандидаты президентской партии оказались в меньшинстве.

Кривой Рог: как Зеленский проиграл на своем поле © Facebook, Слуга Народу - Зе Кривий Ріг

В то же время Telegram-канал «Легитимный» считает, что такие коалиции региональных элит с участием «Слуг народа» никак не повредят всевластию местных «феодалов», которые президента ни в грош не ставят, а отдают президентской партии определенные должности лишь в предчувствии глубокого экономического кризиса.

«Региональные элиты поняли слабость Зеленского и стали предлагать Офису президента дешёвые размены — лояльность центральной власти и правоохранителей взамен на бутафорные должности в местных советах. Царьки снисходительно предлагают участие своих региональных брендов в коалиции со «Слугами», но при этом оставляют за собой контроль над регионом и карт-бланш на воровство в виде гарантий бездействия правоохранителей. На самом деле царьки считают руководство ОП и президента откровенными дураками, прогнозируют наступление тотального кризиса центральной власти в течение 3–6 месяцев и потерю контроля президентом над ситуацией вследствие полного падения его рейтинга и активности массовых уличных акций», — пишет «Легитимный».