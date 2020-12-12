Уходящая неделя ознаменовалась ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире. Правительства разных государств призывают сограждан к бдительности и выполнению всех санитарно-эпидемиологических норм. Уровень смертности от коронавируса в мире вырос за последние полтора месяца на 60%

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 15,8 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 295,5 тыс. человек, больше 6,1 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 9,8 млн жителей, свыше 142,6 тыс. человек скончались, больше 9.3 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 6,8 млн случаев заражения, 180,4 тыс. смертей, 6 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Франции, Великобритании, Италии, Турции, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Иране.

Обстановка в России

Суточный COVID-прирост в России составил 28 137. В Москве за сутки зарегистрировано 6622 новых эпизодов заболевания.

Новые заболевшие регистрировались во всех 95 регионах РФ. Так еще 3 776 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Петербурге, 1 393 — в Московской области, 501 — в Нижегородской области, 428 — в Карелии, 405 — в Архангельской области, 401 — в Свердловской области, 387 — в Воронежской области, 376 — в Ростовской области, 367 — в Вологодской области, 340 — в Хабаровском крае, 336 — в Красноярском крае, 333 — в Крыму, 330 — в Псковской области, 314 — в Пермском крае, 302 — в Коми. В остальных регионах страны менее 300 новых случаев.

За последние 24 часа в стране скончались 560 человек с коронавирусом. Число жертв за весь период пандемии достигло 46 453.

Поправились и выписаны 26 118 пациентов с COVID-19. Общее число выздоровевших в РФ выросло до 2 млн 085 958 человек.

За все время в стране выявлено 2 млн 625 848 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации населения от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новосибирский вирусологический центр «Вектор» начал постклинический этап исследований своего препарата от коронавируса. Эта вакцина поступила в гражданский оборот в пяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле и Новосибирске.

Ограничения в Подмосковье продлили до 12 января и ужесточили по ряду параметров. Так, кафе и рестораны теперь не смогут пускать посетителей на корпоративы и подобные мероприятия без справки об отсутствии коронавируса. Такие же справки обязаны предъявлять и постояльцы гостиниц.

Власти Москвы расширили круг граждан, допущенных к вакцинации в приоритетном порядке. К врачам и учителям присоединились работники торговли и учреждений культуры.

В Нижегородской области с 19:00 31 декабря 2020 до 8:00 1 января 2021 года обслуживание в заведениях общественного питания будет осуществляться исключительно навынос. Вводятся также ограничения на работу бань и саун.

В новогодние праздники на всех горнолыжных курортах Красной Поляны в Сочи туристов будут тестировать на коронавирусную инфекцию при ухудшении самочувствия.

Смертность от коронавируса в октябре, по данным Росстата, возросла более чем в два раза и достигла 22 571 человека, причем в 14 тыс. случаях он стал основной причиной смерти. Официальное число летальных случаев с COVID-19 достигло 78,6 тыс. человек.

В России не планируют вводить локдаун из-за пандемии. Как отметил Дмитрий Песков, COVID-19 увеличил смертность среди россиян, но это мировая тенденция.

Пандемия коронавируса пойдет на спад в середине грядущего года, считает заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Сделать это можно будет с помощью вакцины или другого препарата, который будет влиять непосредственно на инфекцию, считает профессор.

COVID может вызвать выпадение волос. Об этом журналистам рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Такое последствие связано с тем, что организм бросает все силы на то, чтобы поддержать жизненно необходимые функции. Как только человек восстановится, волосы снова начнут расти, а выпадение прекратится.

В следующем году в мире ожидается рост заболеваемости и смертности от туберкулеза. Главный фтизиатр Дальневосточного федерального округа Павел Фадеев рассказал, что пандемия коронавируса оказывает прямое воздействие на эпидситуацию по туберкулезу.

Президент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Борис Оныкий скончался от коронавируса. О кончине доктора технических наук, 81-летнего профессора сообщила пресс-служба вуза, который он сам окончил в 1964 году по специальности «Электронные вычислительные машины».

Еще одной жертвой инфекции стал популярный врач, сексолог Лев Щеглов. Его последние дни прошли на аппарате ИВЛ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что мировые фармацевтические гиганты используют не самые достойные методы для дискредитации отечественного препарата. По словам Пескова, стремления по дискредитации российской вакцины видны невооруженным глазом.

Пандемия пуще карантина. Общественное мнение и ковид на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko Александр Караулов назвал россиянам способ перенести заражение коронавирусом в легкой форме. По его словам, течение болезни во многом зависит от подготовленности иммунной системы к защите организма. При этом без хорошего иммунитета любой вирус, а тем более SARS-CoV-2, может нанести непоправимый ущерб организму. Специалист отметил, что использовать препараты с иммуномодулирующей активностью необходимо разумно. Для укрепления иммунитета также имеет значение употребление витаминов, очень важный фактор — здоровый сон.

Как заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, продолжительность жизни переболевших коронавирусом может сократиться при условии, что у пациента разовьются различные хронические заболевания.

Украина и коронавирус

За сутки на Украине зафиксировали 12,8 тысяч новых случаев заболевания Covid-19, умерли 243 пациента. Об этом 12 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом за сутки зарегистрировали в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Всего с начала пандемии в стране заболели 885 039 человек, 14 998 человек умерли от COVID-19.

Степанов заявил, что в стране ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора и что появились повторные случаи заражения коронавирусом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что отказывается верить в безопасность российской вакцины.

По словам украинского кардиохирурга Бориса Тодурова, на Украине нет лабораторий, которые исследовали бы качество разрабатываемых вакцин от коронавируса.

Мэра Одессы Геннадия Труханова, у которого ранее диагностировали COVID-19, госпитализировали в инфекционную больницу.

Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось, у него полностью отказала вторая почка.

Генеральное консульство РФ в Одессе приостанавливает прием посетителей и выдачу документов в связи с осложнением ситуации с распространением коронавируса.

Ситуация в мире

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применять в стране первую вакцину против коронавируса. Одобрение получил препарат, созданный компаниями Pfizer и BioNTech. Президент страны Дональд Трамп пообещал, что вакцинация начнется «менее чем через 24 часа».

Коронавирус настиг известного корейского режиссера в Латвии и убил его © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Коллектив ученых в Исландии сообщил об установлении еще одного признака, который может указывать на заражение коронавирусом. У многих заболевших наблюдалась миалгия (мышечная боль). Другими распространенными симптомами были головная боль и кашель. При легком течении заболевания чаще всего люди сталкиваются с болью в голове, заложенностью носа и потерей обоняния.

Российские туристы освобождены от введенных в Турции запретов. Лица, приобретающие у агентств путевки, пакетные туры, услуги по размещению и трансферу, не подпадают под ограничения. В настоящее время в выходные дни на всей территории Турции действует комендантский час. Ограничения на выход из домов также действует в будние дни с 21:00 до 05:00.

Уровень смертности от коронавируса в мире вырос за последние полтора месяца на 60%. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове. По ее словам, эти цифры неравномерно распределены по регионам мира. Так, в Европе за шесть недель летальность пациентов с COVID-19 выросла почти на 100 процентов, подчеркнула эксперт ВОЗ. При этом во многих странах заметно снижение количества заражений.

Кабмин Татарстана утвердил постановление, определяющее порядок выплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября. Согласно документу, выплаты устанавливаются за фактически отработанное время.