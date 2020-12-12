Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается создать неблагоприятные внешние условия, чтобы сдержать внутреннее развитие России. Однако к концу года, который был очень непростым из-за коронавируса, страна подойдёт окрепшей - войдёт в пятёрку крупнейших мировых экономик

10 декабря в рамках XXVIII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике, проходящей под общей темой «Пандемии вопреки: Россия-2020 — что дальше?», глава внешнеполитического ведомства подвёл итоги 2020 года, который он охарактеризовал как поворотный.

Уроки эпидемии усвоили не все

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что эпидемия COVID-19 не только нарушила привычный ход жизни сотен миллионов людей, но и привела к тому, что многие отрасли экономики оказались на грани коллапса, существенно снизилась деловая активность во всех странах, пострадали глобальные кооперационные цепочки, вырос уровень безработицы. И сейчас специалисты в сфере здравоохранения не могут сказать, когда всё это закончится, когда же жизнь вернётся в нормальное русло. Война вакцин. США, проигрывая гонку за вакцину от COVID-19, ввели санкции против разработчиков из России © CC0, Pixabay

«Один из главных уроков пандемии заключается в том, что никто не может застраховаться от такого рода трансграничных угроз. Очевидным выводом является то, что такого рода глобальные катаклизмы необходимо преодолевать, объединившись и поднявшись над конъюнктурными разногласиями. Это твёрдая позиция России, но, к сожалению, целый ряд стран, прежде всего американцы и их союзники, стараются использовать эту ситуацию в своих геополитических интересах, ставят свои эгоистические интересы выше общечеловеческих», — заявил глава МИД РФ.

Это проявляется в ситуации вокруг гонки вакцин. По словам Лаврова, несмотря на все сложности, необходимо искать пути, чтобы объединять страны и правительства. Хотя люди и в Америке, и в Европе страдают от коронавируса так же сильно, как и граждане других стран, понимание необходимости уважительного диалога у них пока не наблюдается.

Над разработкой вакцины от COVID-19 работают учёные и крупнейшие фармацевтические компании всего мира, несколько образцов уже находятся на третьей фазе клинических испытаний. Первопроходцем на этом направлении стала Россия, создавшая «Спутник V», которым уже прививают местное население.

Москва готова поставлять вакцину всем странам, изъявившим желание, однако многие из них, даже те, где эпидемиологическая обстановка крайне непростая, отказываются по политическим мотивам. Изначально претензии заключались в том, что ВОЗ ещё не обнародовал результаты третьего клинического этапа испытаний «Спутник V», однако теперь западные государства поступают точно так же — в Великобритании вакцина компании Pfizer была зарегистрирована до обнародования данных по испытаниям третьей фазы.

Деструктивная стратегия США

Отдельное внимание Лавров обратил на действия Соединённых Штатов. Российско-американские отношения ещё никогда не были на таком низком уровне, как сейчас: президент-республиканец Дональд Трамп вопреки своим обещаниям 2016 года поладить с Москвой только ещё больше осложнил ситуацию, расширив санкции и денонсировав двусторонние соглашения. Если его преемник демократ Джо Байден не спасёт СНВ-3, то не останется ни одного инструмента, сдерживающего гонку вооружений. Москва призывает США считаться с интересами других стран © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Москва давно предлагала Вашингтону подтвердить в совместном заявлении недопустимость ядерной войны, однако спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли эту идею высмеял и призвал любую администрацию Белого дома никогда не соглашаться с подобным заявлением.

Таким образом, по словам Лаврова, американский чиновник выдвигает новые конфронтационные идеи, включая санкции против всех покупателей военного назначения России и Китая, в свою очередь, НАТО, исходя из заявлений его представителей, сделал сознательный выбор в пользу проведения политики сдерживания в самых агрессивных формах, в пользу нагнетания конфронтации, а за этим стоит нежелание признавать, что мир должен меняться.

«Наверное, сейчас одна из стратегических целей Вашингтона — сделать так, чтобы Евросоюз утратил стратегическую самостоятельность, чтобы он опять вернулся в лоно евроатлантического единства, где сами знаете, как заказывается музыка и какие ноты в этой музыке используются», — сказал глава МИД РФ.

Весной 2019 года Байден, выступая в Гарвардском университете, признался, что в 2014 году европейские политики не хотели вводить санкции против России, поскольку это повлечёт экономические потери, и тогда Белому дому пришлось заставить их пойти на этот шаг.

Коронавирусная изоляция России не пройдёт

Часто в мировой истории люди и целые страны объединялись перед лицом общей угрозы. Так могло произойти и сейчас — COVID-19 стал абсолютно новым явлением, и никто не знал, как его диагностировать, как лечить, и вообще что он из себя представляет, поэтому только общими усилиями международное сообщество могло победить эту смертельную заразу.

Но нет, произошло всё с точностью да наоборот: страны, прежде всего США, начали обвинять друг друга в намеренном распространении вируса и вести информационную войну против конкретных вакцин, в первую очередь «Спутник V», о чём 11 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Путин посмеялся над «международной изоляцией» России © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Нам сейчас ясно, что цель Запада — как раз не дать нам возможность сформировать внешние благоприятные условия для внутреннего развития России. По крайне мере, всё, что делается для сдерживания России, преследует такую цель. Наверное, попытки разрушить внешние возможности для содействия развития России продолжатся. На Западе свет клином не сошёлся.

Встраиваться сейчас, если брать западные модели развития, я убеждён, некуда. Коронавирус, по-моему, весьма убедительно показал, что нам надо строить что-то самостоятельно. Это очень амбициозная и сложная задача, но весьма неотложная <…> Мы не согласны с попытками Запада представить дело так, будто Россия находится в некоей изоляции, в некоем геополитическом одиночестве», — заявил Лавров.

По его словам, западные государства считают одинокими и изолированными всех, кто с ними не согласен. Ещё в январе 2015 года вскоре после введения антироссийских санкций Барак Обама, будучи президентом США, говорил, что «Россия изолирована, а её экономика пребывает в плачевном состоянии». Однако спустя 6 лет страна не только не исчезла с международной арены, но и укрепила свои позиции по отдельным направлениям.

В частности, как отметил глава МИД РФ, развивается Евразийский экономический союз, который активно работает над сопряжением своих планов с китайской инициативой «Один пояс — один путь», кроме того, российские подходы по разным вопросам разделяют участники таких интеграционных объединений, как G20, БРИКС, ШОС, ОДКБ, СНГ.

Конечно, западные санкции не могли не сказаться на состоянии национальной экономики, тем более основным торговым партнёром долгое время был Евросоюз, тем не менее, РФ смогла произвести импортозамещение многих товаров, прежде всего продовольственных, создать типы вооружений, которых нет ни у кого в мире, разработать первую вакцину от коронавируса. Более того, она пережила коронавирусный карантин лучше некоторых других стран и, согласно прогнозу МВФ, по итогам 2020 года станет 5-й экономикой мира, обойдя Германию по объёму ВВП по паритету покупательной способности. Путин: Россия обогнала многие страны по военным технологиям, даже будучи под санкциями © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Мы не будем оправдываться, не будем искать чьего-то одобрения своим действиям, какие-то угрозы, будь то санкции или попытки рассуждать о каких-то иных наказаниях нашей страны, абсолютно бессмысленны и контрпродуктивны, странно, что это ещё не до конца поняли на Западе. Нам взаимодействие с Западом нужно не больше, чем Западу нужна Россия с нашими возможностями.

Если западные коллеги хотят общаться между собой по неким правилам, по понятиям, которые они сами изобрели — это их выбор, но выстраивать диалог с другими участниками международной жизни, включая Россию, они могут исключительно на основе общепризнанного кодекса поведения — правилами, которые зафиксированы в Уставе ООН», — предупредил Лавров.

Даже в условиях постоянного давления, непрекращающихся обвинений во всех смертных грехах, причём не подкреплённых никакими доказательствами, Москва всё равно оставляет окно возможностей для сотрудничества открытым, она готова к диалогу, но диалогу на равных.

Сегодняшняя Россия — это не та слабая страна 90-х годов, которая только начинала учиться жить самостоятельно после распада СССР да ещё и с доставшимися от него в наследство проблемами и долгами и искала своё место в мире. Это страна, удерживающая прочные позиции на международной арене. Ставящая на первое место свои национальные интересы и не собирающаяся ими жертвовать в угоду кому бы то ни было.