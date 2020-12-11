Власти Украины пошли на более мягкие по сравнению с весной ограничительные меры: так они надеются не нарваться на массовые протесты. В то же время Киев активно пытается заручиться поддержкой нового союзника - Анкары - и давить на Россию

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Локдаун 2.0: люди или экономика?

Кабинет министров Украины принял решение ввести локдаун (жесткий карантин) с 8 по 24 января из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом.

Мини-локдаун: что ждет украинцев в январе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это политико-экономическое решение, которое не проистекает напрямую из эпидемической медицинской ситуации. Поскольку никто не понимает, какой будет ситуация 8 января, говорит директор Украинского института политики Руслан Бортник.

По его словам, эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, в то же время все понимают, что декабрь — «один из ключевых месяцев для продаж, и ввести ограничения на работу торговых точек в декабре означает нанести серьезный урон бизнесу и спровоцировать протестный потенциал ФОПов, малого и среднего бизнеса».

Поэтому власть пыталась избежать такого сценария.

«Уже сегодня очевидно, что есть необходимость ввести более жесткие меры реагирования, но политика и экономика не позволяют власти это сделать. Поэтому возникло такое отложенное решение, чтобы показать, что что-то в этой сфере делается, что власть не бросила население в период эпидемии», — рассказал Бортник.

В целом же, подчеркнул эксперт, де-факто это дополнительные карантинные ограничения, транспорт не останавливается, часть бизнеса продолжает работать. Это совсем не те жесткие ограничения, которые были весной. Руслан Бортник об ударе по экономике Украины и манёврах Турции © Facebook, Ruslan Bortnik

«Подпольные поставки российской вакцины»

Это палка о двух концах, обе беды большие: и вирус страшный, который серьезно косит людей, и с экономикой большая проблема, потому что значительная часть населения совсем обнищала. Такое мнение у директора украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павла Рудякова.

Политолог прогнозирует, что на Украину будут идти «какие-то подпольные поставки» российской вакцины.

«Мы же покупаем якобы словацкий газ. Вот и российская вакцина будет покупаться у условного Израиля под другим названием и по договоренностям с производителем. Но Украина российской вакциной будет обеспечена.

Сейчас об этом меньше говорится, но российская вакцина гораздо дешевле и доступна для значительной части населения. Что касается американской вакцины, то она значительно дороже. И для вакцинации среднестатистической семьи из четырех человек придется потратить заметную сумму для украинского населения», — пояснил Рудяков. Павел Рудяков: Инцидент на российско-украинской границе — не единичный случай © РИА Новости, Нина Зотина

Говоря о локдауне, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов отмечает: создается впечатление, что Украине указали на то, что надо ввести локдаун. При этом власть сделала все, чтобы обеспечить предновогоднюю торговлю и не мешать рождественским богослужениям.

«Разумеется, для малых бизнесов это неприятно, какие-то предприниматели пострадают. Но, по-моему, на Украине другая структура экономики, она боле отсталая, чем в Европе, и в такой ситуации оказывается преимущество.

Основное, что дает украинский экспорт, — это сельское хозяйство и металлургия. Это в гораздо меньшей степени страдает от таких мер, потому что зерно нужно покупать всем зарубежным партнерам Украины.

В европейских странах сектор услуг имеет гораздо большую долю в структуре ВВП, поэтому там удар по ВВП из-за локдауна больший», — рассказал Попов.

Украина — Россия: перестрелка на границе

Перестрелка на границе. Тайная война спецслужб США с Россией руками Украины © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Если судить по тому, что курсирует в открытых источниках, украинские спецслужбы ведут диверсионно-разведывательную деятельность, говорит Павел Рудяков. Это одна из линий поведения в отношениях с Россией, и она будет продолжаться.

«Если говорить конкретно об этом эпизоде, то, если верна информация, там произошло боестолкновение. Только поэтому он появился в открытых источниках. Но, повторюсь, это один из элементов тактики в противостоянии с Россией, и эта работа будет вестись», — сказал эксперт.

А Алексей Попов по этому поводу сообщил, что подобные инциденты создают дополнительную нервозность на границе.

Будет ли Украина дружить с Турцией…

Сергей Марков: Азербайджан заинтересован в том, чтобы балансировать между Турцией и Россией © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Кулеба побывал в Турции. По итогам визита он заявил, что Анкара должна быть лидером в урегулировании крымского кризиса. Кроме того, обе страны укрепляют сотрудничество в военной сфере, Киев интересуют турецкие беспилотники, хорошо зарекомендовавшие в себя в Нагорном Карабахе.

Украина пытается активно разморозить, условно говоря, черноморский и крымский театр противостояния с Россией и втянуть в него третьи страны: Турцию, Британию, говорит Руслан Бортник.

Для геополитических целей в этом направлении создана «Крымская платформа», обсуждается создание военной базы в Причерноморье и более активное экономическое участие других стран в развитии этого региона. То есть Украина пытается интернационализировать ситуацию вокруг Крыма для давления на Российскую Федерацию.

«Надо понимать, что Британия и Турция заинтересованы в участии в такого рода форматах, потому что они тоже рассматривают это как инструмент давления на Россию и восстановления своего влияния в регионе, за который геополитические государства сражаются последнюю тысячу лет.

Поэтому это может быть эффективная попытка, Турция и Британия и другие страны с удовольствием будут участвовать в любых форматах, которые укрепят их влияние в этом регионе. Конечно, это будет выглядеть как поддержка украинских инициатив», — заявил политолог.

…против России?

Владимир Линдерман о том, что может Россия взять у Турции и чего ждать от COVID-19 © из личного архива В.Линдермана

«Сотрудничество будет развиваться. Но и у Кулебы, и у президента, и у премьера, которые ездили в Турцию, обязательно проскакивает мысль о том, что Украина должна обязательно с кем-то дружить против России. И вот эту дружбу против России Турция вести не станет», — прогнозирует эксперт.

Турция ведет достаточно сложную политику, отмечает Алексей Попов. Вопрос в том, насколько Анкара примет участие в так называемой «Крымской платформе»: разумеется, этот жест осложнит отношения с Россией.

«Эрдоган в своих выступлениях часто говорит, что Крым аннексирован и международная обстановка изменилась. Но, во всяком случае, в англоязычных вариантах его речей он избегает говорить о том, кем аннексирован Крым.

Турция будет делать какие-то жесты в сторону Украины, устанавливать важные торговые отношения», — говорит Попов. Алексей Попов: Экономика Украины отсталая, но в ситуации локдауна – это преимущество © sobityadnya.ru

С другой стороны, Эрдоган предлагает создать если не антиевропейский, то параллельный Европе центр силы — группу из шести государств — России, Турции, Ирана, Азербайджана, Армении, «и самое интересное, что он туда и Грузию записал, которая ведет такой же прозападный курс, как и Украина, и имеет схожие территориальные проблемы с Абхазией и Южной Осетией», добавил эксперт.

«Невозможно разрабатывать эту линию союза шести и иметь с Украиной фактически союзные отношения, а не просто делать жесты в ее сторону и развивать торговлю», — заявил Попов.