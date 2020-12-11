В пятницу, 11 декабря, состоялась первая сессия Харьковского областного совета. Вслед за местным горсоветом облсовет избрал новых руководителей региона

Основная новость в том, что в результате достигнутых с Офисом президента договорённостей ранее поддержанный партией «Блок Кернеса — Успешный Харьков» многолетний председатель облсовета Сергей Чернов уступил своё место бывшему руководителю Харьковской райадминистрации Артуру Товмасяну.

Сергей Иванович — опытнейший управленец, человек из команды легендарного харьковского политика Евгения Кушнарева. Ещё недавно его шансы занять высокий пост казались наиболее предпочтительными: на предварительном заседании фракции «Успешный Харьков» кандидатуру Чернова поддержали 43 депутата из 46 прошедших в облсовет представителей Блока Кернеса. Состояние ухудшается: у Кернеса отказала вторая почка © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

Насколько можно судить, Сергей Чернов без особого энтузиазма уступил своё место, но сопротивляться внезапно изменившейся конъюнктуре не стал.

«Нормально, это жизнь. Ничего нет постоянного. Всё меняется, поэтому я к этому спокойно отношусь», — сказал Чернов заинтригованным журналистам.

Любопытно, что и фракция правящей партии «Слуга народа» первоначально выставила иную кандидатуру — депутата облсовета Татьяну Егорову-Луценко.

«Это было решение фракции. Сначала поддерживали единогласно мою кандидатуру. Но позиция партийная изменилась. Мы не обсуждаем решения, которые связаны с партийным решением. Сегодня проголосовали единогласно за новую кандидатуру. Мы заходим в зал с консолидированной позицией», — заявила Егорова-Луценко.

Итак, в результате закулисных договорённостей из Киева была спущена кандидатура Артура Товмасяна — бывшего заместителя начальника областного управления юстиции, руководителя Харьковской районной администрации и приятеля Александра Авакова, сына министра МВД и харьковского экс-губернатора.

Артур относится к новой генерации украинских политиков и, разумеется, не без греха.

Как сообщала украинская пресса, в начале 2000-х господин Товмасян работал в исполнительной службе на Донбассе, где его судили за злоупотребление служебным положением. По данным следствия, в 2005 году госслужащий внес в документы заведомо ложные данные.

Товмасян признал свою вину, полностью возместил нанесенный ущерб и был освобожден от уголовной ответственности в связи с «деятельным раскаянием». Старая новая власть. В Харькове прошла первая сессия горсовета © Суспільне Харків

Артур Товмасян владеет тремя большими земельными участками в Мариуполе Донецкой области — 12 484 квадратных метров, 34 410 квадратных метров и 1 828 квадратных метров, которые приобрел в ещё 2003 году.

Спустя четыре года он сделал ещё три аналогичные покупки: земельные участки в Мариуполе площадью 12 200 квадратных метров, 34 900 квадратных метров и 500 квадратных метров. То есть земельных вопросов чиновник не чурается и толк в них знает.

В новой должности и при новых реалиях это имеет особое значение: в наступающий период большой распродажи государственных земель опытный юрист-латифундист, представляющий правящую партию на высокой региональной должности, — сущая находка для заинтересованных лиц.

В обмен на лояльность имеющей большинство в облсовете фракции Кернеса «Успешный Харьков» Киев закрывает глаза на комбинации с регламентом в Харьковском горсовете, которые позволили утвердить отсутствующего на первой сессии Геннадия Кернеса мэром. А руководителем областного совета соответственно становится представитель третьей по численности фракции — «Слуг народа».

В общем, откровенный размен — область в обмен на город. Комбинация небезупречная, но в условиях украинской политики имеющая право на жизнь.

Тем более, насколько можно судить по некоторым, едва уловимым признакам, сам Артур Эдмарович Товмасян вряд ли является яростным украинским националистом.

Рискну даже вообразить, что имея в тезках спикера парламента непризнанной республики Арцах (тоже Артура Товмасяна) и будучи уроженцем Донбасса, он лучше иных может ощущать цену мира и взаимопонимания между народами на каждой приграничной территории.

Иное дело, новоявленный председатель облсовета — как и новый губернатор Айна Тимчук — не являются выходцами из самого Харьковского региона, и не факт, что по-настоящему дорожат им, а не смотрят на Харьковщину исключительно с меркантильной точки зрения.

Время, говорят в таких случаях, покажет.