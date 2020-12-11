Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи
Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19, сообщила в среду, 9 декабря, пресс-служба ЕК.
"Этот первый транш экстренной макрофинансовой помощи подтверждает солидарность ЕС с Украиной и продолжает наше длительное тесное сотрудничество. Выражаю искренние пожелания правительству Украины на 2021 внедрять программу реформ, улучшать стандарты жизни, продолжать борьбу с коррупцией и приближать Украину к ЕС", — отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Выплата осуществлена согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному этим летом, и его ратификации в середине сентября, а также в связи с решением Украины продолжать сотрудничество по программе МВФ в последние недели и внедрять политику по программе, согласованной с ЕС.
"Учитывая экстренный характер этой поддержки, первый транш не привязан к выполнению каких-то политических условий. Выделение второго транша будет зависеть от выполнения восьми условий, прописанных в Меморандуме о взаимопонимании. Это меры в сфере управления общественными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения бизнес-климата и управления государственными предприятиями. Еврокомиссия тесно сотрудничает с украинскими властями для своевременной имплементации согласованной программы", — отмечается в сообщении.
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль выразили глубокую признательность Еврокомиссии за выделение первого транша в рамках макрофинансовой помощи.
Напомним, Украина и ЕС официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи — кредит на сумму 1,2 млрд евро еще 23 июля. ЕС обещал, что первый транш в сумме 600 млн евро будет предоставлен безо всяких дополнительных условий — автоматически, после ратификации кредитного соглашения. Украинский парламент ратифицировал это соглашение еще в конце августа.
Макрофинансовая помощь от ЕС — это кредит, который предоставляется на 15 лет. Проценты за пользование европейскими деньгами являются плавающими, они зависят от ставки EURIBOR. В настоящее время эффективная ставка составляет 0,125% годовых. Кредиты от Евросоюза не являются целевыми и не идут, например, на инвестиционные программы, поддержку экспорта, развитие производства и выполнение других подобных задач, направленных на экономическое развитие.
В течение последних семи лет, с 2014 по 2020 год, Украина в рамках четырех программ макрофинансовой помощи с ЕС получила кредитов на сумму €3,81 млрд. Все эти кредитные средства были направлены в государственный бюджет и пошли на проедание. Такая же участь, по мнению экспертов, ждет и пятую кредитную программу в сумме €1,2 млрд.
Для получения следующих 600 млн евро Украина должна провести ряд реформ. Перечень этих реформ обширный, но в правительстве считают, что выполнить их реально.
Среди прочего Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия.
Все централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты должны быть переданы новому госпредприятию под названием «Медицинские закупки Украины». Контроль за госпредприятием будет осуществлять недавно созданный наблюдательный совет. Эксперты ожидают, что по аналогии с другими госпредприятиями в Набсовет войдет большинство иностранцев, и они будут лоббировать интересы иностранных производителей лекарств в ущерб украинским.
Кроме того, Кабмин должен продолжать реформировать систему корпоративного управления госпредприятий в соответствии с принципами ОЭСР. В том числе должны быть созданы наблюдательные советы на профессиональной основе и назначено по конкурсу высшее руководство 10 крупнейших государственных предприятий.
Украина уйдет на жесткий карантин сразу после Рождества
Кабинет министров Украины намерен ввести жесткий карантин в стране с 8 по 24 января 2021 года. Соответствующее решение принято в среду, 9 декабря, во время заседания правительства.
"Принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года, включительно по 24 января, на Украине будут введены усиленные карантинные ограничения, назовем их "зимние каникулы ради безопасности", — сказал премьер Шмыгаль.
Он отметил, что усиленный карантин будет предусматривать запрет работы кафе, ресторанов, баров, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров.
При этом разрешается работа кафе и ресторанов навынос и доставку, а в ТРЦ — продажа товаров питания, лекарств, бытовой химии.
Также не будут работать все заведения образования, кроме детских садов.
Кроме этого будет действовать запрет на развлекательные, рекламные и массовые мероприятия в этот период.
Шмыгаль отметил, что будет работать транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, отели.
В то же время Шмыгаль подчеркнул, что государство оставляет за собой право ввести карантин безотлагательно, если ситуация ухудшится.
Карантин могут усилить раньше запланированной даты 8 января. Такую возможность не исключил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Нардеп уточнил, что в случае избрания новой даты локдауна об этом предупредят за семь дней до начала его действия.
В НБУ предварительно оценивают потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе-2021 в 0,2%.
Экономические последствия введения тотального карантина оценил экономический аналитик Виктор Скаршевский.
«Как известно, весенний тотальный карантин привел к двукратному увеличению безработицы, достигавшей на пике порядка 3 млн человек. Многие бизнесы из сферы услуг обанкротились, а выжившие потеряли существенную часть дохода.
Чтобы оценить, к каким последствиям может привести январский карантин 2021 года, сравним его с весенним. Различия существенные. Во-первых, январский карантин объявлен заранее — за месяц до его введения. Весенний карантин вводился практически день в день. Во-вторых, январский карантин в 3,5 раза короче весеннего — 16 дней против 57 дней.
В-третьих, в отличие от первого карантина, январский карантин не является тотальным или жестким. Ведь будет работать общественный транспорт (в т.ч. метро), горнолыжные курорты, религиозные заведения.
В-четвертых, январский карантин приходится на период самой низкой экономической активности в течение года. Что само по себе минимизирует потери бизнеса.
В-пятых, по инициативе президента Владимира Зеленского принят ряд законов, предусматривающих компенсации бизнесу и наемным работникам. Так как законодательный пакет введен в действие за месяц до ужесточения карантина (с 10 декабря 2020), это позволит бизнесу приспособиться и минимизировать негативные последствия карантина. Сейчас очень важно, чтобы правительство организовало своевременные выплаты компенсаций бизнесу и наемным сотрудникам по прозрачной процедуре и без бюрократических препятствий.
Так что январский карантин 2021 года будет намного менее болезненным для украинской экономики (по срокам, ограничениям, экономической активности, компенсациям), чем тотальный карантин марта-мая 2020 года», — написал Скаршевский на своей странице в Facebook.
Помощь от Зеленского
На Украине в четверг, 10 декабря, вступили в силу три закона из пакета поддержки бизнеса и граждан в период карантина, которые инициировал президент Владимир Зеленский. Парламентская газета "Голос Украины" 9 декабря опубликовала соответствующие законы, и, как указано в документах, они вступают в силу на следующий день после обнародования.
Что касается первого закона №1071-IX о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования в период карантина, он предусматривает выплату материальной помощи в размере 8000 грн. Речь идет о возмещении потерянного дохода работниками и уплаченного бизнесом ЕСВ.
Второй закон №1072-IX предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс для социальной поддержки налогоплательщиков. В частности, списание и отсрочку налоговых долгов, штрафов и пеней.
Завершающий закон №1073-IX вносит изменения в закон о госбюджете на 2020 год для возможности направить средства из фонда борьбы с коронавирусом на реализацию помощи, предусмотренной первыми двумя документами.
Напомним, законопроекты для поддержки граждан и бизнеса в период карантина инициировал президент и 27 ноября внес в Верховную Раду. 4 декабря парламент поддержал их. По каждому документу голосовали в первом чтении и сразу в целом. Также депутаты поддержали немедленное подписание документов спикером Дмитрием Разумковым.
Через три дня, 8 декабря, Зеленский подписал все три проекта законов о "карантинной" поддержке бизнеса и граждан.