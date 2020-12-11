Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года, на Украине заработали законы о поддержке бизнеса, Киев получил от Евросоюза 600 млн евро. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

Стратегия Киева провалилась: западный бизнес идёт в Крым © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

"Этот первый транш экстренной макрофинансовой помощи подтверждает солидарность ЕС с Украиной и продолжает наше длительное тесное сотрудничество. Выражаю искренние пожелания правительству Украины на 2021 внедрять программу реформ, улучшать стандарты жизни, продолжать борьбу с коррупцией и приближать Украину к ЕС", — отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Выплата осуществлена согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному этим летом, и его ратификации в середине сентября, а также в связи с решением Украины продолжать сотрудничество по программе МВФ в последние недели и внедрять политику по программе, согласованной с ЕС.

"Учитывая экстренный характер этой поддержки, первый транш не привязан к выполнению каких-то политических условий. Выделение второго транша будет зависеть от выполнения восьми условий, прописанных в Меморандуме о взаимопонимании. Это меры в сфере управления общественными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения бизнес-климата и управления государственными предприятиями. Еврокомиссия тесно сотрудничает с украинскими властями для своевременной имплементации согласованной программы", — отмечается в сообщении.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль выразили глубокую признательность Еврокомиссии за выделение первого транша в рамках макрофинансовой помощи.

Напомним, Украина и ЕС официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи — кредит на сумму 1,2 млрд евро еще 23 июля. ЕС обещал, что первый транш в сумме 600 млн евро будет предоставлен безо всяких дополнительных условий — автоматически, после ратификации кредитного соглашения. Украинский парламент ратифицировал это соглашение еще в конце августа.

Макрофинансовая помощь от ЕС — это кредит, который предоставляется на 15 лет. Проценты за пользование европейскими деньгами являются плавающими, они зависят от ставки EURIBOR. В настоящее время эффективная ставка составляет 0,125% годовых. Кредиты от Евросоюза не являются целевыми и не идут, например, на инвестиционные программы, поддержку экспорта, развитие производства и выполнение других подобных задач, направленных на экономическое развитие.

Шмыгаль рассказал, кто поможет Украине выйти из кризиса

Для получения следующих 600 млн евро Украина должна провести ряд реформ. Перечень этих реформ обширный, но в правительстве считают, что выполнить их реально.

Среди прочего Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия.

Все централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты должны быть переданы новому госпредприятию под названием «Медицинские закупки Украины». Контроль за госпредприятием будет осуществлять недавно созданный наблюдательный совет. Эксперты ожидают, что по аналогии с другими госпредприятиями в Набсовет войдет большинство иностранцев, и они будут лоббировать интересы иностранных производителей лекарств в ущерб украинским.

Кроме того, Кабмин должен продолжать реформировать систему корпоративного управления госпредприятий в соответствии с принципами ОЭСР. В том числе должны быть созданы наблюдательные советы на профессиональной основе и назначено по конкурсу высшее руководство 10 крупнейших государственных предприятий.

Украина уйдет на жесткий карантин сразу после Рождества

Кабинет министров Украины намерен ввести жесткий карантин в стране с 8 по 24 января 2021 года. Соответствующее решение принято в среду, 9 декабря, во время заседания правительства.

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Он отметил, что усиленный карантин будет предусматривать запрет работы кафе, ресторанов, баров, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров.

При этом разрешается работа кафе и ресторанов навынос и доставку, а в ТРЦ — продажа товаров питания, лекарств, бытовой химии.

Также не будут работать все заведения образования, кроме детских садов.

Кроме этого будет действовать запрет на развлекательные, рекламные и массовые мероприятия в этот период.

Шмыгаль отметил, что будет работать транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, отели.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что государство оставляет за собой право ввести карантин безотлагательно, если ситуация ухудшится.

Карантин могут усилить раньше запланированной даты 8 января. Такую возможность не исключил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Нардеп уточнил, что в случае избрания новой даты локдауна об этом предупредят за семь дней до начала его действия.

В НБУ предварительно оценивают потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе-2021 в 0,2%.

Экономические последствия введения тотального карантина оценил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

«Как известно, весенний тотальный карантин привел к двукратному увеличению безработицы, достигавшей на пике порядка 3 млн человек. Многие бизнесы из сферы услуг обанкротились, а выжившие потеряли существенную часть дохода.

Чтобы оценить, к каким последствиям может привести январский карантин 2021 года, сравним его с весенним. Различия существенные. Во-первых, январский карантин объявлен заранее — за месяц до его введения. Весенний карантин вводился практически день в день. Во-вторых, январский карантин в 3,5 раза короче весеннего — 16 дней против 57 дней.

В-третьих, в отличие от первого карантина, январский карантин не является тотальным или жестким. Ведь будет работать общественный транспорт (в т.ч. метро), горнолыжные курорты, религиозные заведения.

В-четвертых, январский карантин приходится на период самой низкой экономической активности в течение года. Что само по себе минимизирует потери бизнеса.

В-пятых, по инициативе президента Владимира Зеленского принят ряд законов, предусматривающих компенсации бизнесу и наемным работникам. Так как законодательный пакет введен в действие за месяц до ужесточения карантина (с 10 декабря 2020), это позволит бизнесу приспособиться и минимизировать негативные последствия карантина. Сейчас очень важно, чтобы правительство организовало своевременные выплаты компенсаций бизнесу и наемным сотрудникам по прозрачной процедуре и без бюрократических препятствий.

Так что январский карантин 2021 года будет намного менее болезненным для украинской экономики (по срокам, ограничениям, экономической активности, компенсациям), чем тотальный карантин марта-мая 2020 года», — написал Скаршевский на своей странице в Facebook.

Помощь от Зеленского

«Власти напуганы». Якубин объяснил, почему на Украине не введен полный локдаун © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что касается первого закона №1071-IX о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования в период карантина, он предусматривает выплату материальной помощи в размере 8000 грн. Речь идет о возмещении потерянного дохода работниками и уплаченного бизнесом ЕСВ.

Второй закон №1072-IX предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс для социальной поддержки налогоплательщиков. В частности, списание и отсрочку налоговых долгов, штрафов и пеней.

Завершающий закон №1073-IX вносит изменения в закон о госбюджете на 2020 год для возможности направить средства из фонда борьбы с коронавирусом на реализацию помощи, предусмотренной первыми двумя документами.

Напомним, законопроекты для поддержки граждан и бизнеса в период карантина инициировал президент и 27 ноября внес в Верховную Раду. 4 декабря парламент поддержал их. По каждому документу голосовали в первом чтении и сразу в целом. Также депутаты поддержали немедленное подписание документов спикером Дмитрием Разумковым.

Через три дня, 8 декабря, Зеленский подписал все три проекта законов о "карантинной" поддержке бизнеса и граждан.