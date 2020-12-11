Главный итог недели – стремление центральной власти перенести на завтра то, чего по каким-то причинам не хочется делать сегодня. Строгий карантин, например, перенесли на после праздников. Схватка за власть с региональными элитами произойдёт в неопределённом будущем. И вопрос с Конституционным судом будет решаться когда-то потом

Справедливости ради надо сказать, что расстановка сил во всех этих пунктах неопределённая и даже более того — в целом не выгодная для Зеленского. Впрочем, тут президент скорее активным игроком не является — просто раньше была предпринята попытка атаки «соросят», которая была отбита. Президент сначала присоединился к «соросятам», а позже так же быстро от них отсоединился. Связано это, очевидно, не с его политическими симпатиями, а с эмоциональной зависимостью.

Эпидемия и карантин

На утро 11 декабря в стране заразились коронавирусом 872 228 человек, недельный прирост составил 84 377 человека. На предыдущей неделе прирост составлял 94 494 тыс., на позапрошлой — 95,3 тыс. Результат, однако, был связан скорее с сокращением числа тестов.

Количество единовременно болеющих составило 375 762, что лишь немногим больше, чем на прошлой неделе (375,15 тыс.).

Умерли 13 421 человек, недельный прирост составил 1094 человека, притом что на прошлой неделе — 418, а на позапрошлой — 1311.

Вылечились 412 533 человека. Недельный прирост составил 67 384, что неожиданно много — на прошлой неделе было 18,9 тыс., а на позапрошлой — 51,9 тыс. человек.

Кабмин отменил карантин выходного дня и объявил о введении локдауна с 8 по 24 января.

Телеграм-канал «Резидент» описывает ситуацию следующим образом:

«в Офисе Президента три недели шло обсуждение возможного локдауна, а даты специально сливались в сеть, чтобы отследить реакцию украинцев. При резком скачке заразившихся COVID-19 было два основных сценария, чтобы остановить эпидемию. Первый озвучил Арсен Аваков с немедленным вводом жёсткого локдауна и второй с 24 декабря на Новогодние праздники.

Благодаря карантину выходного дня удалось остановить рост эпидемии и взять под контроль ситуацию с больными COVID-19, что дало возможность Офису Президента и министерству здравоохранения ввести контролируемый локдаун на даты с минимальным сопротивлением. 8 января выбрали не случайно, именно после православного рождества и всех праздников, чтобы украинцы могли нормально встретить Новый год, а предприниматели заработать. Только существовала ещё одна причина, о которой никто не говорил, о возможном повторном локдауне в феврале, что уничтожит экономику Украины и рейтинг власти».

«Резидент», конечно, не отображает точку зрения власти, а просто собирает слухи, ходящие вокруг ОП (носители слухов, кстати, у них вполне информированные). Мы, однако, отметим несколько моментов, связанных с этим текстом:

1. Слив в СМИ информации о каких-то намерениях власти с целью «прощупать» общественное мнение — вполне общеупотребимая технология. Просто в данном случае создалось впечатление, что власти в панике и сами не знают, что делать. Так что насчёт того, действительно ли это технология, — вопрос.

2. Если карантин выходного дня позволил остановить эпидемию, то зачем его отменять и вводить ещё более глубокий карантин?

На самом деле «благодаря карантину выходного дня» удалось выяснить удивительную вещь — оказывается, если делать меньше тестов, то выявляется меньше заболевших! Вот, например, 2 декабря провели 68 тыс. тестов — выявили 13 тыс. заболевших, а 3 декабря провели 73 тыс. тестов — заболевших сразу стало 14,5 тыс. А вот если вообще тесты не проводить, можно заявить, что Украина победила эпидемию!

Это, разумеется, сарказм. Связь количества протестированных с количеством выявленных случаев заболевания более прямая, поскольку значительная часть заражённых болеет бессимптомно. Насколько эффективны карантинные меры, тоже непонятно — даже в условиях полного локдауна эпидемия продолжает развиваться.

3. Особенно гениальным выглядит решение ввести локдаун после праздников, когда риск заражения будет наибольшим. Новогодние и рождественские праздники — это время, когда люди особенно активно посещают магазины, рынки, предприятия общепита, в гости ходят, в конце-то концов… После всего это локдаун поздно будет вводить.

Такое впечатление, что карантинные меры украинского правительства в принципе никогда и никак не связаны с распространением эпидемии. И если весной введение карантина при наличии одного заболевшего ещё можно понять — всё же паника была (но паника не помешала оставить открытой границу), то сейчас-то что происходит?

Отставка министра Максима Степанова снята с повестки дня. Ему дадут поработать как минимум до 26 января, и если карантинные меры дадут эффект, то он сохранит пост.

Региональная политика

На неделе продолжали приходить новости из регионов.

В Кривом Роге прошёл второй тур выборов городского головы.

По итогам первого тура выборов лидировал действующий мэр Юрий Вилкул с результатом чуть менее 45%. Во второй тур вместе с ним вышел представитель «Слуги народа» Дмитрий Шевчик с результатом 25%.

Вилкул, однако, снял свою кандидатуру (официально — по состоянию здоровья, но в СМИ обсуждается возможность давления на него со стороны Рината Ахметова). Во второй тур вышел представитель ОПЗЖ Константин Павлов (также представляющий группу Вилкула), который победил с результатом в 57%.

Любопытно, что представитель СН был одновременно топ-менеджером Ахметова, но всё равно проиграл. Впрочем, группа Вилкулов всегда была связана с Ахметовым, и только в последнее время их отношения несколько охладели.

В Харькове прошла первая сессия нового состава горсовета. 73 голосами «за» из общего числа 84 депутатов секретарем Харьковского горсовета нового созыва избран Игорь Терехов. Вообще без вступления в должность мэра Геннадия Кернеса горсовет заседать не должен, но без этого как-то обошлись.

Сам Кернес по-прежнему находится на лечении в Германии, предполагается (по крайне мере, так сообщил Павел Фукс), что на Украину он вернётся к Новому году.

В Одесском горсовете сформировано большинство в составе партии Геннадия Труханова «Доверяй делам», «Слуги народа» и «Европейской солидарности». Секретарём горсовета стал представитель СН, ректор ОНУ им. Мечникова Игорь Коваль. Несмотря на принадлежность к «Слугам народа», он является лояльной мэру фигурой и «уравновешивать» его не будет.

В общем, происходящие в регионах события — продолжение общей тенденции 2020 года. Происходит реванш региональных элит, причём Киев с этим реваншем согласился, возобновив традиционную практику назначения глав областных администраций по согласованию с этими элитами.

Решение Венецианской комиссии

10 декабря пришло решение ВК по дело о Конституционном суде Украины.

В комиссии заявили, что решение КСУ не имеет чёткой аргументации, а сами судьи, имея незадекларированное имущество, были заинтересованы в принятии именно такого решения.

При этом комиссия подчеркнула, что решения КСУ надо выполнять.

В частности, Раде предложено:

1. Сохранить статью об уголовной ответственности за умышленное недостоверное декларирование. При этом санкции могут включать и лишение свободы.

2. Можно восстановить полномочия НАПК по контролю за чиновниками (кроме судей).

3. Для надзора НАПК за судьями может быть создан механизм жалоб или отчетов в соответствующий судебный орган.

«Путчист» Зеленский, «праведная» Украина и «непокорный» Конституционный суд © Стрингер

Кстати, этот пункт никаких вопросов у ВК не вызвал — проверки НАПК судей действительно создают угрозу их независимости…

Возникает вопрос, а зачем вообще Зеленский подавал запрос в ВК, если изначально было понятно, как именно она ответит на вопрос: надо ли выполнять решение Конституционного суда, если в Конституции написано, что оно обязательно для выполнения?

А не было ли направление проекта в ВК «хитрым планом Зеленского», при помощи которого он вывел себя из-под критики? Теперь для «активистов» есть аргумент — мол, ваши требования не выполнили, потому что Венецианка против. Вы ведь за европейскую интеграцию?

Правда, Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за ненадлежащее заполнение деклараций ещё 4 декабря… И в законопроекте было учтено решение КСУ.