Как стало известно 4 декабря, и через несколько дней это подтвердила Погранслужба России, в ночь с 3 на 4 декабря на российско-украинской границе произошла перестрелка между пограничными службами двух стран. Погиб украинский военнослужащий

Отдельно отмечается, что с украинской стороны помимо пограничников в инциденте участвовали бойцы ССО — Силы специальных операций, то есть, попросту говоря, подготовленные американскими инструкторами украинские диверсанты.

При этом Погранслужба Украины по сложившейся традиции отрицает изложенный российскими пограничниками ход операции, утверждая, что это была «российская провокация». Перестрелка на границе. Тайная война спецслужб США с Россией руками Украины © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

В связи с этим издание Украина.ру решило напомнить обо всех предшествующих подобных операциях украинской стороны.



К началу декабря были известны три эпизода, когда представители или агенты украинских спецслужб успешно проникали бы на территорию России для диверсий либо вели здесь работу, обеспечивая вывоз нужных им людей за границу.

Бой на границе

Пожалуй, самой серьезной была первая попытка прорыва, произошедшая на Чонгарском полуострове 7 — 8 августа 2016 года. Серьёзной как по числу жертв (в прочих случаях их не было), так и по тому, что после этого по всей территории Республики Крым и города Севастополя был введен антитеррористический план «Анаконда», ужесточен досмотр автомобилей на дорогах и Керченской переправе.

Последнюю информацию, появившуюся в местных СМИ, позже подтвердил и Центр общественных связей ФСБ: были «приняты дополнительные меры безопасности в местах массового пребывания и отдыха людей, а также по охране объектов критически важной инфраструктуры и жизнеобеспечения».

Самой напряженной была ситуация в Армянске, рядом с которым и произошли боестолкновения. В соцсетях, например, 7 августа проходила такая информация от местных жителей: «В городе много солдат, прочесывают окраины и улицы. Всех шмонают, ищут укровских диверсов. На Перекопе техники немерено, вчера туда нагнали тучу танков, БМПшек и грузовиков. Крым с севера практически оцеплен техникой и живой силой».

О произошедшем в целом официальная информация была опубликована лишь 10 августа: «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянска Республики Крым обнаружена группа диверсантов. Павел Рудяков: Инцидент на российско-украинской границе — не единичный случай © РИА Новости, Нина Зотина

При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения обнаружены: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений Вооруженных сил Украины…

В ночь на 8 августа 2016 года спецподразделениями Министерства обороны Украины были осуществлены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые предотвращены силовыми подразделениями ФСБ России и взаимодействующих ведомств. Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины. В ходе огневого контакта погиб военнослужащий МО РФ».

Позже в СМИ появилась более подробная информация. Первый бой произошел ранним утром 7 августа, еще затемно, на окраине села Суворово, административно входящего в состав городского округа Армянск.

Боестолкновение было недолгим (в разных источниках называется время от «буквально нескольких секунд» до пяти минут), но за это время погиб руководивший группой Отдела сопровождения оперативных мероприятий (ОСОМ), входящей одновременно в Центр спецназначения ФСБ России, вследствие чего не стоит удивляться упоминанию погибшего Каменева как сотрудника «Вымпела», и в подчинение местного УФСБ подполковник Роман Каменев и был ранен прапорщик Сергей Волков, третий боец группы ФСБ также получил ранения.

Со стороны противника группа из пяти диверсантов, перебравшаяся на полуостров по морю, потеряла двух человек убитыми, и трое были взяты в плен.

Второй — около 23 часов вечера в районе Сивашского полуострова, где дежурили бойцы 247-го воздушно-десантного полка. По данным журналиста издания «Коммерсант», диверсанты заняли позицию в камышах, а десантный боевой расчет усиления — на высокой дамбе. В ходе перестрелки погиб механик-водитель Семен Сычев. Диверсанты в итоге скрылись. Водная блокада со стороны Украины только усилит веру крымчан в Россию © скриншот видео Украина.ру

Объекты для диверсий, как сообщается, предполагались прежде всего военные — 39-й вертолетный полк в Джанкое и зенитные части с новым вооружением.

В ходе произведенных позже обысков схроны с оружием и боеприпасами были найдены даже в Симферополе, далеко вдали от границы.

Подрывник с толом из «Правого сектора»*

15 августа 2017 года Центр общественных связей ФСБ России сообщил о «предотвращении совершения в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова».

Речь шла о том, что «гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ, 9 августа 2017 года прибыл в Крым, где в соответствии с заданием СБУ должен был совершить следующие противоправные действия:

привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередачи Судак — Новый Свет в целях прекращения (ограничения) подачи потребителям электрической энергии (обеспечивает электроснабжение г. Судака и близлежащих населенных пунктов с населением свыше 50 тыс. человек);

уничтожить (повредить) путем поджога лесные массивы в районе Судак — Рыбачье — Алушта;

создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак — Новый Свет; поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе пос. Рыбачье».

Уже «12 августа 2017 года Лимешко Г.Г. задержан сотрудниками органов Федеральной службы безопасности при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак — Новый Свет», причем у него были «обнаружены и изъяты две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, накольный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередачи) и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в Службе безопасности Украины)». «Правый сектор»* поддержал оппозицию Белоруссии — видео

Издание «Коммерсант» процитировало слова своего источника в правоохранительных органах (без уточнения, каких именно, а также крымских или столичных), что «задержать его (Лимешко. — Авт.) помогли местные жители, которые сообщили о том, что мужчина пилит опору линии электропередачи».

В тот же день ФСБ опубликовала видеозапись допроса задержанного, на которой он сообщил, что «осенью 2015 года проходил подготовку в диверсионно-разведывательной группе, обучался физической, стрелковой и тактико-специальной подготовке, минно-взрывному делу… для захода на территорию ДНР, Республики Крым и в целом России для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий», А в июне 2017-го в Херсоне получил от сотрудника СБУ по имени Артур задание «на дороге между Судаком и Новым Светом произвести подрыв ЛЭП, а также механическое разрушение дороги путем обвала камней и поджог свалки около поселка Рыбачье и лесного массива возле Алушты».

В Управлении по связям с общественностью Генштаба ВСУ 15 августа 2017 года сообщили «Интерфакс-Украина» по поводу Лимешко: «Данный человек проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту с ноября 2016 по май 2017-го. Он был уволен по статье "служебное несоответствие"». В свою очередь, координатор штаба 8-го отдельного батальона «Аратта» Украинской добровольческой армии (УДА) Ольга Браун 15 августа 2017 года рассказала сайту «Крым.Реалии», что Лимешко воевал в составе батальона еще тогда, когда часть входила в состав Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»: «Он действительно был у нас в батальоне с февраля 2015-го по август 2016 года. Перешел на контрактную службу в 64-ю бригаду».

Диверсионные группы для работы за линией фронта существовали и в добровольческих батальонах, хотя прямой связи с СБУ тут не прослеживается. Однако издание Украина.ру обратило внимание в августе 2017 года на тот момент, что Ирина Михайлова, жена Лимешко, была выходцем из Молодежного националистического конгресса (МНК), с которым был тесно связан и Андрей Левус, с 26 февраля по 24 ноября 2014 года заместитель главы СБУ, а позже советник главы СБУ. СБУ задержала главного агрария Украины © agropolit.com

Правда, связи Левуса с СБУ скорее всего оборвались после ухода 18 июня 2015 года с поста главы ведомства Валентина Наливайченко.

10 сентября 2018 года городской суд Судака признал Лимешко виновным по составу преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), частью 2 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору») и частью 2 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, совершенные группой лиц по предварительному сговору») Уголовного кодекса России, и приговорил подсудимого к 8 годам колонии общего режима.

При этом статьи Уголовного кодекса, подразумевающие ответственность за диверсию (281-я) или терроризм (205-я) Лимешко не инкриминировались, хотя в приговоре была повторена информация о совершении диверсий им по заказу СБУ.

Уже в Симферопольском СИЗО Лимешко, как сообщил он в июле 2018 года во время рассмотрения в Верховном суде Республики Крым его апелляции, принял ислам. Причем, судя по фотографиям из зала суда, — в салафитской версии, потому что, отрастив окладистую бороду, усы бывший украинский националист при этом тщательно выбривает.

Неудачливые похитители

Об этом эпизоде известно немного.

20 августа 2020 года Центр общественных связей ФСБ России опубликовал сообщение о том, что «в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ».

О ком идет речь, так и не стало ясно. Выход там, где вход. В Донбассе запретили БПЛА, диверсантов и снайперов, но мира не будет © Офіс Президента України

«Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России — Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А, Долгов В.В. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, — говорится далее в сообщении. - Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства А. Захарченко».

Опять же, как и в случае с Лимешко, речь идет не о кадровых сотрудниках спецслужб или силовых ведомств, а о людях, привлеченных за деньги: «Байдала и Мищенко были сформированы две группы захвата из членов российской криминальной структуры для непосредственного (насильственного) похищения росгражданина. Байдала и Мищенко пообещали группе Макарова денежное вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и выплатили аванс — 50 тысяч долларов».

Инцидент в Керченском проливе

Особняком, прежде всего из-за своего формата, стоит попытка кораблей Военно-морского флота Украины — малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и тральщика «Яны Капу» — пройти 25 ноября 2018 года через Керченский пролив.

На борту кораблей находились 24 военнослужащих, включая двух сотрудников СБУ, а помимо артиллерийского вооружения с полным боекомплектом имелись автоматы Калашникова и крупнокалиберный пулемет ДШК калибра 12,7 мм.

Задержание в Белоруссии

В ночь с 28 на 29 июля 2020 года в санатории «Белорусочка» под Минском задержали 32 бойцов российской частной военной компании, которых потом в СМИ называли просто «вагнеровцами».

По одной из версий, к задержанию причастна украинская сторона и СБУ в частности. Целью было «выманить» группу россиян через Белоруссию в Турцию, чтобы по пути приземлить авиалайнер на территории Украины и всех арестовать. Крыса в СБУ - кто она? Истинный заказчик «вагнеровцев» из санатория «Белорусочка» © кадр из видео задержания

10 сентября эту тему поднял в Киеве на пресс-конференции «Угрозы национальной безопасности» Александр Турчинов:

«33 мужчины прилетели в Минск, чтобы через территорию Украины прилететь в Стамбул. В этот же день проходит совещание у президента Украины, где принимают участие силовые структуры и сотрудники ОП (это уже преступление, не все они имели доступ к гостайне)… На совещании принимается решение о прекращении и отсрочке блестящей операции украинских спецслужб».

«А потом наступает момент, когда состоялся перенос рейса на Стамбул по итогам совещания у президента. В ночь перед началом операции следователи ГПУ подготовили на всех 26 человек подозрения. Это готовый документ, который им должны были вручить живым или неживым. 29 июля им — живым или неживым — должны были бы вручить эти подозрения, когда они будут на территории Украины», - уверял на той же пресс-конференции бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

Выводы

«Такой взрывной рост активности украинских спецслужб я бы связал с тем, что происходит постепенная замена старого кадрового состава на офицеров, выросших на этой войне. Получивших на ней опыт, знания и продвижение по службе. Видимо, теперь они достигли уровня, на котором возможно планирование операций подобного масштаба», - высказал 20 августа в Telegram мнение участник военных действий в ЛНР Игорь Мангушев.

Ротация, приход новых сотрудников и рост профессионализма в СБУ действительно отмечается многими, кто сталкивался с этим ведомством, причем на разных участках его работы — например, на уровне контрразведки.

Кадровый состав стал моложе, конторских сидельцев с принципом «живи сам и не мешай жить другим» потеснили участники боевых действий или просто выпускники училищ, уже более мотивированные идеологически, более активные в плане работы и более изобретательные в плане методов.

* Организация запрещена Верховным судом РФ.