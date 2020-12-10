Парад реванша. Слова Алиева как грозное предупреждение Армении

В своей речи на параде в честь окончания войны в Нагорном Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил претензии на территории Армении

В четверг, 10 декабря, в Баку на площади «Азадлыг» — Свободы — прошёл парад в честь окончания войны в Нагорном Карабахе. Принимал парад президент страны Ильхам Алиев. Его почётным гостем был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Агрессивная политика Армении началась в конце 1980-х годов. Тогда сотни тысяч азербайджанцев, которые жили в Армении, были изгнаны. Зангезур, Гёйча и Ереванский уезды — это наши исторические земли. Наш народ жил там веками, но руководство Армении тогда изгнало сотни тысяч азербайджанцев со своих земель. Затем то же самое повторилось на территории Нагорного Карабаха», — заявил Алиев на открывавшей парад речи.

Зангезур — это Сюник и область, Гёйча — так в Азербайджане называют озеро Севан, ну а название региона около армянской столицы в переводе не нуждается. Примечательно, что ранее о том, что Армения должна будет отдать Азербайджану и Сюникскую область, заявляли и турецкие СМИ, а также ряд азербайджанских общественных деятелей. Давай землю! Армении намекнули на новые территориальные потери © CC0, Pixabay

Во время своей речи Алиев также заявил об «армянском фашизме».

Следом за ним выступил Эрдоган.

«Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из карабахской войны, то в регионе начнется новая эра», — заявил президент Турции.

Он также отметил, что Азербайджан и Турция совместными усилиями смогут противостоять всем вызовам и угрозам, а принятие Баку, Москвой и Ереваном трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху «не означает, что борьба окончена». Реджеп Тайип Эрдоган: кто он © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Слова лидеров тюркских государств должны серьёзно насторожить Армению. Одним Нагорным Карабахом дело вряд ли ограничится.

Третий турецкий парад

Эрдогану не впервые участвовать в военном параде в Баку. За два года до нынешнего парада он уже принимал участие в военном параде в столице Азербайджана. Тот парад, в отличие от нынешнего, не был посвящён «свежей» победе.

Тогда, 15 сентября 2018 года, Азербайджан торжественно отпраздновал 100-летие взятия Баку Кавказской исламской армией.

В том параде принимали участие и азербайджанские, и турецкие военнослужащие. Геворг Мирзаян: Если азербайджанцы захватят Карабах, то армян ждет геноцид © РИА Новости, Нина Зотина

За сто лет до этого — 16 сентября 1918 года — в предместье Баку состоялся парад частей 5-й Кавказской и 15-й пехотной дивизии Кавказской исламской армии. Принимал парад командующий группой армий «Восток» Халил-паша. Командовал армией Нури-паша Киллигиль.

Оба этих военачальника были родственниками Энвера-паши — военного министра Османской империи, одного из организаторов геноцида армян, человека, признанного военным преступником и в самой Турции.

Собственно, в геноциде армян активное участие принимали и Нури-паша и Халил-паша. Взятие Баку Кавказской исламской армией сопровождалось также массовыми убийствами армян.

Турки оставили Баку после подписания Мудросского перемирия 9 октября 1918 года.

О совместном боевом пути азербайджанцев и турок вспомнил и Эрдоган в своей речи на параде 10 декабря 2020 года. Однако на этом он не остановился.

«Да святится сегодня душа Энвер-паши», — заявил он, чем предсказуемо вызвал негодование у тех армян, которые наблюдали за парадом.

Но ещё перед парадом турецкий президент и его азербайджанский коллега возложили цветы к памятнику турецких солдат, погибших в боях за Баку, на Аллее шахидов. Помидорные баталии. Почему Россия запретила томаты и яблоки из Азербайджана © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Нынешний парад в Баку чем-то напоминает триумф Кавказской исламской армии. При этом сам парад стал довольно показательным.

Кресты — убрать, лица — скрыть

В отличие от турецких солдат, принимавших участие в параде, не все их азербайджанские «коллеги» могли позволить себе пройтись у трибун с открытым лицом. Несколько «коробок» азербайджанских военных были в масках, скрывавших нижнюю часть лица. И это были не медицинские маски, а флисовые. На груди у этих военных были награды, в том числе и за участие в боях в Нагорном Карабахе.

Но и среди тех, кто был в масках, особо выделялось одно подразделение — бойцы в тёмном камуфляже и в масках. Это спецподразделение Службы внешней разведки Азербайджана YARASA, которое показали впервые.

«Это самое засекреченное спецподразделение в ВС Азербайджана. Оно принимало активное участие в войне, причем работало в основном в глубоком тылу. В частности, они одними из первых вошли в Губадлы. Бойцы YARASA считаются элитой и гордостью ВС Азербайджана», — сообщило издание Sputnik Азербайджан.

После прохождения личного состава начался показ техники. И начать решили с трофеев, захваченных в Нагорном Карабахе.

Но перед трофеями выкатили грузовик со стендом, обитым армянскими автомобильными номерами с машин, брошенных в Нагорном Карабахе. На стенде была закреплена надпись: «Карабах — азербайджанский!»

Как пояснили азербайджанские СМИ, это был символический ответ на стену, якобы найденную азербайджанскими военными в Кельджабаре — она была обшита номерами авто, брошенных в первую карабахскую войну.

А следом за этим автомобилем пошли трофеи — и своим ходом, и на платформах. И тут оказалось, что кресты, которые ещё днём ранее были на трофейных армянских авто и которые вызвали бурную полемику в сети, исчезли с бортов машин.

Хотя видео от 9 декабря, показанные в том числе и турецкими СМИ, свидетельствовали: на значительном количестве единиц трофейной техники кресты были, и были они довольно свежими и хорошо различимыми.

Это вызвало обвинения армян в том, что кресты рисовали сами азербайджанцы, чтобы дополнительно унизить христиан. Армяне признали, что на некоторую технику этот символ подчас и наносился. Однако это не носило массового характера. Да и то, что символ был хорошо различим на сгоревших и проржавевших авто, которые тоже провозили по Баку 9 декабря, свидетельствовало в пользу того, что его нарисовали недавно.

Кроме того, таких символов не было на той трофейной технике, которую демонстрировал YouTube-канал Министерства обороны Азербайджана 5 декабря.

В итоге 10 декабря на показанной Алиеву, Эрдогану и другим почётным гостям технике кресты встречались нечасто и были едва различимы.

Тем не менее это не повод для радости — всё-таки заявления Эрдогана и Алиева весьма красноречивы. Как и поведение некоторых участников парада.

Так, один из высокопоставленных турецких офицеров изобразил на камеру знак волка — символ «Серых волков» — турецкой ультраправой организации, использующей идеологию пантюркизма и неофашизма.

После прохождения трофеев настал черёд азербайджанской военной техники. Её можно охарактеризовать как «сборную солянку» — были здесь и образцы советской и российской военной техники, и образцы турецкой военной техники — и речь не только о беспилотниках «Байрактар», но и, к примеру, о бронемашинах «Кобра».

Некоторые экземпляры везли на белорусских тягачах от МАЗа.

В целом в Баку, несмотря на серое зимнее небо, царило приподнятое настроение. Однако нынешний триумф может иметь весьма неприятные последствия для Азербайджана.

Усиление Турции в регионе, продвижение турками пантюркистской идеологии настораживает ряд государств, среди которых и Россия. Недавний запрет на поставки в Россию томатов и яблок из Азербайджана, который может очень больно ударить по сельскому хозяйству этого прикаспийского государства, многие связывают именно с дрейфом Баку в сторону Анкары.

Если в Азербайджане и дальше будут поднимать тему Зангезура и других территорий в составе Армении, это может обернуться новым витком нестабильности в регионе.