С четверга, 10 декабря, в России начал действовать запрет на ввоз томатов и яблок из Азербайджана. Многие заподозрили в этом решении политику

Во вторник, 8 декабря, Россельхознадзор сообщил, что с 10 декабря в Россию запрещается ввоз томатов и яблок из Азербайджана.

В импортируемой из этой страны продукции неоднократно находили вредные организмы, о чём информировали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. К примеру, только с 22 октября специалисты службы 17 раз фиксировали обнаружение «карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки».

«В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», — отмечалось в сообщении. Гюльнара Мамедзаде: Азербайджан настроен на мирное будущее с армянским народом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Многие усмотрели в этом решении политику. В то же время запрет коснулся не только томатов из Азербайджана.

Плоды политики?

В четверг, 10 декабря, в Баку прошел парад победы «во второй карабахской войне». Помимо азербайджанских военных, в нём приняли участие и турецкие спецназовцы. Накануне в столицу Азербайджана прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который также участвовал в параде.

Именно дрейф Азербайджана в сторону Турции и мог стать причиной запрета на импорт плодов, считают некоторые эксперты.

«В названии «восточная плодожорка» явно скрыты какие-то политические смыслы. То ли намек на неоосманизм, то ли на агрессивное поведение вредителей с юга. Которые полюбили помидоры и яблоки из Азербайджана, ныне запрещённые к ввозу», — отметил журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Впрочем, уверен он, азербайджанские томаты всё же найдут путь в Россию — например, под видом плодов из Казахстана. Тем не менее, указал Медведев, Баку стоит задуматься о происходящем.

«Азербайджану что-то придётся делать с плодожорками. А то они могут и правда слопать всё, что видят. И не только урожай. Страну проглотят и не подавятся», — резюмировал он.

Советник президента Молдавии, журналист и политолог Эрнест Варданян также уверен, что запрет на томаты из Азербайджана связан с политикой. Он сослался на свои источники в Москве. Александр Искандарян: Отношения с Азербайджаном – не то, что знает каждый армянин © Sputnik /Asatur Yesayants

«В Баку поспешили объявить себя турецким вилайетом», — сказал мне очень информированный собеседник ещё в сентябре. Кто умный, тот прочитает между строк. А теперь смотрим на дату. Что произойдёт 10 декабря? «Парад победы» в Баку. Разумеется, с участием турецкой армии — как же не позвать настоящих победителей на парад! И 10-го же числа Россия вводит запрет на импорт помидоров и яблок из Азербайджана. Не 9-го, не 11-го, а именно 10 декабря. Временный, но бессрочный запрет. Привет турецкому вилайету из Москвы», — указал Варданян.

Политолог напомнил, что в последний раз турецкая армия маршировала в Баку в сентябре 1918 года, «когда башибузуки вырезали 30 тысяч армян».

«А такой наглости, как дефиле турецких военных по улицам азербайджанской столицы, с тех пор не позволял себе даже пантюркист Эльчибей», — подчеркнул Варданян.

Некоторые наблюдатели вспомнили продовольственное эмбарго, введённое Россией в 2016 году в отношении Турции после того, как в ноябре 2015 года турки в небе над Сирией сбили российский бомбардировщик Су-24.

В то же время под запрет попали плоды не только из Азербайджана. Так, с 11 декабря вводится запрет на ввоз томатов и перца из турецких провинций Анталья и Измир, а также из Кашкадарьинской области Узбекистана. А с 14 декабря в Россию ограничивают поставки томатов и перца из Армавирской области Армении — в них обнаружили вирус мозаики пепино.

Однако те, кто настаивает на политических предпосылках запрета на поставки томатов из Азербайджана, указывают на долю, которую занимает этот продукт на российском рынке, и на долю, которую занимает Россия в экспорте азербайджанских плодов.

Та ещё доля

По данным Федеральной таможенной службы, в 2019 году Азербайджан занимал первое место по поставкам томатов в Россию с 30,9% в общем объёме импорта. Это принесло азербайджанским поставщикам $189,1 млн. Следом шли Турция и Китай. Армения в этом рейтинге занимала восьмое место с 4% в общем объёме импорта, или $20,6 млн.

В текущем году доля Азербайджана в поставке томатов ещё выше.

«В этом году на Азербайджан приходится 38% всего импорта томатов: это большой объём, порядка 170-180 тысяч тонн», — сообщил в комментарии РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков.

В то же время он отметил, что говорить о сильном ударе по азербайджанским производителям не приходится.

«Из-за того что они там производятся в пленочных парниках, а не в промышленных теплицах, их сезон сейчас в принципе заканчивается: с декабря по февраль из Азербайджана везут крайне небольшие остатки», — отметил Глушков.

Он также успокоил тех россиян, которые опасаются дефицита томатов или существенного роста цены на них.

«Сейчас на цену это практически не повлияет, она и так растет традиционно в преддверии Нового года. Добавлю, что собственное производство томатов в РФ в этом году выросло на 18%, поэтому считаю, что мы себя полностью обеспечим отечественной продукцией, по крайней мере зимой», — указал директор Плодоовощного союза. Давай землю! Армении намекнули на новые территориальные потери © CC0, Pixabay

Что же касается азербайджанских яблок, то и у них есть заменители. Действительно, в 2019 году Азербайджан входил в тройку лидеров. Однако сегодня он — на пятом месте среди экспортёров яблок в Россию. Первое вот уже который год удерживает Молдавия.

Однако всё выглядит не так радужно, если на ситуацию смотреть с азербайджанской стороны. В 2019 году в Россию экспортировали свыше 172,8 млн тонн томатов на сумму свыше $188,5 млн из общего экспорта томатов в 174,5 тыс. тонн на сумму свыше $189,2 млн. Таким образом, доля России составила около 99,6%. В первые три квартала 2020 года экспорт томатов в Россию составил 98,2%.

Для азербайджанских яблок Россия также была приоритетным направлением экспорта. Из 96,9 тыс. тонн яблок на $40,8 млн, экспортированных в 2019 году, 88,9 тыс. тонн на сумму $36,76 пришлись на Россию.

И хотя пока негативные последствия от запрета не так заметны — у тех же томатов сезон подходит к концу — никто не знает, как долго будет действовать запрет.

Но что для Азербайджана плохо, для российского производителя может стать стимулом для наращивания производства. Что касается российских потребителей, то в правительстве их уже успокоили — существенного роста цен и дефицита вряд ли стоит ожидать.

По информации Минсельхоза, урожай овощей в 2020 году по планам превысит 14 млн т, а в зимних теплицах ожидается абсолютный рекорд сбора — 1,3 млн т. Что же касается необходимого импорта, то его можно обеспечить за счет поставок из других государств, указали в министерстве. Месяц после договора о мире: в Ереване — протесты, в Баку — парад © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В Азербайджане же недоумевают.

«Решение было неожиданностью для нас в данный момент, когда мы возлагаем большую надежду на устойчивый рост товарооборота с Российской Федерацией. <…> Азербайджанский томат и яблоки экспортируются в Россию десятки лет, и никогда не было серьезных причин для их запрета. Более того, в последние годы производители все более склонны к использованию исключительно передовых технологий борьбы с вредителями и органических препаратов.

Переговоры по данному вопросу между соответствующими структурами уже начались, и я думаю, этот вопрос будет пересмотрен и позиция Россельхознадзора поменяется», — сообщил РИА Новости источник в Баку, знакомый с ситуацией.

И тут вряд ли получится заместить Россию Турцией. Последняя и сама один из ведущих экспортёров томатов, в том числе в Россию.