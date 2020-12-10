Скандальный инцидент с перестрелкой на границе России и Украины, произошедший 4 декабря, оброс новыми подробностями: оказалось, что застреленный российскими пограничниками военнослужащий Украины являлся бойцом Сил спецопераций (ССО) Украины, а группа из трех человек пыталась похитить гражданина РФ, воевавшего на Донбассе за ЛДНР

Российские спецслужбы пресекли попытку «прорыва» границы. Официальные лица Украины отмалчиваются.

Изначально УФСБ РФ заявила, что в ночь на 4 декабря трое вооруженных людей из Украины пытались пересечь границу Украины на участке Белгородской и Воронежской областей. При попытке задержания нарушители открыли огонь из огнестрельного оружия, ответным огнем один из них убит, двое скрылись на территории Украины.

Инцидент на границе

«Радио Свобода», ссылаясь на свои источники в украинских правоохранительных органах, назвало имя убитого — 27-летний гражданин Украины Евгений Голубев. Он — уголовный элемент, обвинявшийся в хулиганстве и разбое.

7 декабря более подробно пролил свет на эту историю Следственный комитет России.

«3 декабря 2020 года пограничным нарядом пограничного управления УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресечена попытка нарушения государственной границы Российской Федерации тремя вооруженными лицами. На требование командира пограничного наряда остановиться нарушители открыли огонь по пограничникам в целях воспрепятствования их законной деятельности. Чтобы защитить жизнь подчиненных, командир наряда принял решение открыть ответный огонь. В результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения — все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств. Двое других лиц предположительно покинули территорию Российской Федерации путем пересечения границы на территорию Украины», — говорилось на сайте ведомства.

Изначально все подумали, что это могли быть какие-то контрабандисты, пытающиеся использовать в своих корыстных целях «серые участки» границы. Но такой солидный «арсенал», выявленный у убитого, говорит о том, что действовали совсем не контрабандисты. Поскольку они, как правило, не носят с собой оружия и не стреляют в пограничников, а пытаются «решить вопросы» на месте за деньги.

Что касается позиции Украины, то ее официальные лица и ведомства всячески отмалчивались — Госпогранслужба заявила, что ничего о случившемся не знает, а по итогу встречи российских и украинских пограничников никаких подробностей или доказательств от России не получила. В СБУ и МВД Украины инцидент вовсе никак не комментировали.

Позже в Госпогранслужбе Украины прямо обвинили Россию в провокации и непредоставлении объективной информации.

«Мы все же ожидали, что российская сторона предоставит какую-то объективную информацию. Зато в ответ мы получили, что они фактически отказались от предлагаемой встречи, причем указывали на одностороннее расследование со своей стороны, и на данный момент нам неизвестно, когда такая встреча вообще может произойти», — рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По словам чиновника, проверка, проведенная украинскими правоохранителями, ничего не выявила.

«Мы привлекали к этой проверке и сотрудников других правоохранительных органов. В тот же день была проведена другая представительная встреча, которую собственно инициировала российская сторона. Во время этой встречи россияне не предоставили никакой информации, которую они предоставили в письме», — добавил он.

Спецоперация Киева провалилась, но действуют все более дерзко

В общем, официальный Киев решил выбрать тактику поведения «я не я, и хата — не моя». Позже благодаря российским журналистам-военкорам оказалось понятно почему. Украинские спецслужбы пытались осуществить операцию по похищению гражданина РФ, но, к счастью, она не увенчалась успехом. Они стремились захватить ветерана войны на Донбассе Дениса Харитонова.

«На провалившейся спецоперации Украина не остановилась, и несколько дней назад офицерами СБУ и их связным в Белгородской области был захвачен гражданин России. Путем внутривенного введения химического раствора (предположительно миорелаксанта дитилина) был введен в состояние, при котором лицо было не способно оказать сопротивление. Далее группа направилась в район Белгородской и Воронежской области, который проходит у границы с Украиной, где и была произведена неудачная попытка эксфильтрации группы. По ту сторону границы им была оказана огневая помощь от ССО ВСУ. В результате завязавшегося боестолкновения с ФСБ РФ был уничтожен один боец ССО ВСУ, также ведется работа по выявлению агентурной сети на территории России. Гражданин России был освобожден и находится в безопасности», — написали авторы телеграм-канала «Серая зона», к которому имеет отношение бывший участник ополчения республик Донбасса Владлен Татарский.

Данный канал похвалил российские спецслужбы и особенно контрразведку, сработавшую отлично, но вызывает обеспокоенность поднимающийся уровень проведения спецопераций со стороны Украины.

Российский военкор Евгений Поддубный сделал акцент на том, что украинский спецназ готовят американцы и не стоит относиться к этому с «шапкозакидательством», поскольку они получают боевой опыт.

«СБУ — первая из силовых структур, которая была отмобилизована новыми властями после госпереворота в 2014 году. Все 6 лет Киев активно развивал ССО. Американские инструкторы, которые работают со специальными подразделениями — это хорошие, качественные инструкторы. Киев имеет доступ к передовым военным технологиям для спецназа, на фото периодически мелькает шмурдяк украинских ССО, все норм у них. Еще и от устава отказались, то есть служат как пираты, что для определенных задач — плюс. Судя по характеру вялотекущих боевых действий в ЛДНР, уровень подготовки и оснащения подразделений СПН вырос значительно. 338 в голову ночью с дистанции 1200-1400 теперь не редкость. Ну и один язык, одна бытовая культура. Если кто-то и может работать на юго-западе России, то это — спецы из Украины. Пока у них выходит криво. Не хватает им важной компоненты — опыта. Ну и, конечно, противодействие противника, то есть нас, им очень мешает. Но все приходит с опытом. Евреи тоже в конце сороковых и начале пятидесятых криво работали. Потом научились. Тенденция такова, что нужно усиливать украинское направление. И не жить воспоминаниями о 2014-м», — комментировал ситуацию Поддубный в своем телеграм-канале.

Украинскую угрозу не стоит недооценивать

Фактически мы имеем дело с третьей попыткой за полгода спецслужб Украины похитить участников войны на Донбассе. В августе нынешнего года мы уже писали о случаях с так называемыми 33 ополченцами (так называемыми участниками «ЧВК Вагнера»), которых вербовали по фиктивным контрактам на работу на территории Латинской Америки, но на деле собирались приземлить самолет из Минска в Киеве, использовав их в качестве «обменного фонда» для переговоров с Россией. Кроме того, в июле в Москве была обезврежена группа из двух граждан Украины, которая развила целую агентурную сеть из числа граждан РФ для возможных похищений или убийств лидеров ополчения республик Донбасса.

Российские спецслужбы, конечно, не даром едят свой хлеб, занимаясь выявлением и нейтрализацией тех, кто помогал в попытке проведения украинской операции. Сейчас все более очевидно, что Украина решила в угоду американским кураторам втянуться в войну с Россией, ибо попытку выкрасть ее граждан иначе расценивать невозможно. Но киевским правителям не стоит забывать: бросая вызов России таким дерзким способом, они рискуют получить «асимметричный ответ» серьезного масштаба. Нет сомнений, что руководство спецслужб РФ адекватно оценит возросший уровень украинской угрозы и активизирует свою работу на данном направлении.