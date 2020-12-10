В Харькове в отсутствие мэра Геннадия Кернеса состоялась первая сессия новоизбранного городского совета. Были избраны секретарь горсовета и председатели постоянных комиссий, утверждены исполком и заместители городского головы

Напоминаем, что в связи с длительным отсутствием по состоянию здоровья находящегося на лечении в Германии Геннадия Кернеса в городе начались некоторые турбулентные процессы. Сторонники различных кандидатур на приобретающую в данный момент особую значимость должность секретаря городского совета вели информационные кампании в пользу тех или иных лиц, активно интриговали, строили планы на различные коалиции, в частности проталкивали на должность секретаря горсовета представителя от правящей партии «Слуга народа».

Перед сессией состоялся митинг неонацистов из «Нацкорпуса», угрожавших новоизбранным депутатам от ОПЗЖ и «Партии Шария» «мусорной люстрацией». А само заседание началось с того, что председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая сообщила о победе Геннадия Кернеса в выборах на пост мэра и — что особенно важно — о полном признании его полномочий с первого заседания нового состава горсовета, поскольку ему не надо заново приносить присягу лично (Кернес уже принимал присягу харьковского городского головы 24 ноября 2010 года). Операция «Преемник»? В Харькове избран секретарь горсовета © Facebook, Игорь Терехов

После некоторой толкотни недовольных депутатов возле трибуны на пост секретаря Харьковского горсовета был выдвинут первый вице-мэр Игорь Терехов — один из ближайших сподвижников Геннадия Кернеса, который, в случае недееспособности действующего мэра, будет руководить Харьковом. Его кандидатуру выдвинул сам Кернес, который — по словам уже бывшего секретаря горсовета Александра Новака — прислал на электронную почту мэрии соответствующее письмо с электронной подписью.

Избрание Игоря Терехова имеет целый ряд аспектов. Во-первых, город получил официального преемника, а значит, легитимного управителя на случай недееспособности Геннадия Кернеса (всяческого ему здоровья). Второе — Геннадий Адольфович продолжает держать к руках нити управления и не дал втянуть себя в ненужный стратегический союз со стремительно идущими на дно «Слугами народа» — ситуативные голосования не в счёт. Третье: «Блок Кернеса — Успешный Харьков» продолжает контролировать ситуацию в городе и это важная вводная для грядущей сессии облсовета, где «Слуги народа» пытаются не допустить переизбрания уважаемого харьковчанами Сергея Чернова, который идёт на должность председателя облсовета как раз от «Блока Кернеса».

Иное дело, насколько сам Игорь Терехов понимает свои задачи на ответственном сегодня посту секретаря горсовета, насколько сам привержен идее харьковской идентичности. Ведь он никогда раньше не являлся самостоятельным игроком — ни когда был замом Арсена Авакова, ни будучи заместителем Геннадия Кернеса. За ним не стоит большой собственной команды, он не владеет значительными личными капиталами, а политической позиции по поводу происходящих на Украине событий старался не высказывать, позиционируя себя исключительно как «хозяйственника». Лечащийся в Германии Кернес собрался на Украину © Facebook, Геннадий Кернес

Следует отметить, что «команда Кернеса» полностью сохранила свои позиции в исполнительной власти, разве что вице-мэрское кресло самого Игоря Терехова занял бывший секретарь горсовета Александр Новак, то есть произошла своеобразная рокировка. Однако вызывает насторожённость, что председателем постоянной комиссии горсовета по гуманитарным вопросам стал депутат горсовета от «Европейской солидарности» и бывший кандидат в мэры от этой националистической политсилы Олег Абрамичев — «волонтёр АТО» с позывным Пиротехник.

«На протяжении шести лет войны [Абрамичев] проехал на своём авто почти один миллион километров и доставил более 200 тонн помощи военным и гражданским на Донбассе, — нахваливали своего однопартийца в порошенковской «Евросолидарности». — Неоднократно привозил на фронт известных деятелей культуры — музыкантов, актёров, поэтов и писателей, чтобы поддержать искусством боевой дух наших основателей».

При таком «сверхпатриотическом» назначении возникают серьёзные сомнения в дальнейшей взвешенности решения гуманитарных вопросов в Харькове. Не повторяет ли исполнительная власть традиционную ошибку украинского олигархата, сначала отдавая гуманитарную сферу в безраздельное пользование националистам и «активистам», а потом получая от них же смачные плевки в лицо?

Выходящему на ключевые позиции господину Терехову и самому необходимо осознать, связывает ли он свою политическую судьбу с судьбой родного города или начинает заботиться исключительно о себе — как это водится среди украинских топ-чиновников и «патриотов-соросят». В первом варианте у него должно быть стратегическое видение развития всего харьковского региона.

Самостоятельная игра харьковских элит может и должна учитывать настроение обитающих на территории людей, расширение прав местного самоуправления, удалённость от самоубийственных экспериментов официального Киева, возможность взять под эксклюзивный контроль остающиеся (а в перспективе — и возрожденные) товаропотоки с РФ, сохранение и развитие привлекательных для международного партнёрства высокотехнологических отраслей.

Общее понимание этих условий в Харькове ранее присутствовало. Усилиями Геннадия Кернеса, Сергея Чернова, Александра Ярославского и других представителей харьковской элиты город останется островком стабильности на Украине и центром притяжения для множества вменяемых людей. Хотелось бы, чтобы эта разумная преемственность сохранялась и впредь.