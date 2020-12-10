Помимо пандемии коронавируса, которая унесла жизни более 289 тысяч человек, американцы столкнулись с многочисленными лишениями, утверждают западные СМИ

Около 20% жителей Штатов не могут позволить себе нормальное и сбалансированное питание. По информации телекомпании CNN, каждый шестой американец не представляет, где ему сейчас взять денег на еду. Безработица на фоне пандемии только растет, а бизнес испытывает серьезные сложности.

В США начинается голод, и он может принять массовый характер. Вследствие коронавирусной пандемии регулярно недоедают уже сегодня и боятся, что не смогут избежать голода в следующем году, примерно 50 миллионов американцев (при населении — более 300 млн). Продовольственные банки по всей стране не могут удовлетворить спрос со стороны голодных жителей страны. Каждый четвёртый ребёнок получает недостаточно еды, сообщают американские СМИ.

Известная сеть продовольственных банков — благотворительных организаций, занимающихся сбором и выдачей пищевых продуктов нуждающимся, — Feeding America («Накормим Америку») — зафиксировала резкий всплеск спроса, сообщает издание Business Insider. Очереди за бесплатной едой к пунктам раздачи иногда растягиваются на мили.

«Декабрь, январь и февраль будут трудными», — предупредил глава американского Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд. По его словам, это будет «самое трудное врем за всю историю здравоохранения в стране». По этой же причине экономические прогнозы главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла также «чрезвычайно тревожны».

Как передает телеканал ABC News, еще 778 тысяч граждан подали заявки на получение пособий по безработице, и ряды безработных постоянно пополняются. Всего эти пособия сейчас получают более 20 млн жителей страны. По всей Америке констатируют колоссальный рост спроса на бесплатные продукты. Трамп может разыграть мобилизационный сценарий в США - Розенвайн © kp.ru

А ведь наряду с голодным кризисом Америке теперь грозит еще и тяжелейший жилищный кризис, о чем предупредил Аспенский институт. Из-за долгов по аренде жилья до 40 миллионов граждан страны могут оказаться на улице.

После многомесячного бездействия в конгрессе США начались переговоры о новом пакете помощи жертвам коронавируса. Большинство предыдущих программ поддержки закончились еще летом.

Feeding America тем временем прогнозирует, что число голодающих в США в ближайшее время увеличится. Их станет больше ещё на 35 миллионов человек.

Исторически День благодарения в США, который отмечается в конце ноября, — это американский вариант праздника урожая. Семья собирается за одним столом, который должен ломиться от вкусных блюд и увенчиваться традиционной индейкой.

Однако в этом году праздник напоминал скудные будни первых поселенцев. В то время как президент Дональд Трамп помиловал свою индейку, сотни тысяч американцев по всей стране стояли в километровых очередях за бесплатными продуктовыми наборами. Вереницы людей за бесплатным горячим питанием сейчас такие длинные, что стоящие последними рискуют остаться без обеда, — дневные запасы попросту иссякают. Ведущие СМИ назвали происходящее в стране «голодным кризисом».

В США есть специальный термин «food insecurity». Он означает неуверенность в том, что человек сможет купить себе еды в ближайшем будущем. Это не значит, что у него вообще не будет ни доллара. Просто все деньги придется потратить на аренду жилья, оплату коммунальных услуг или на лекарства и лечь спать голодным. Эту неуверенность испытывают сегодня более половины семей с детьми. Лавров оценил курс новой администрации США © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

Эти миллионы людей не размазаны равномерно по всем штатам. Есть преуспевающие регионы, где сегодня очереди стоят не к продуктовым банкам, а к дорогим ресторанам. Но некоторые районы поражают нищетой, характерной для стран третьего мира.

Голод и бедность в самой богатой стране мира выглядят парадоксально. Вот, например, многочасовая очередь за бесплатными продуктовыми наборами. Однако люди стоят в ней в собственных автомобилях. Для некоторых своя машина — это символ достатка. На самом деле при американских расстояниях и практически отсутствующем общественном транспорте автомобиль не роскошь, а единственная возможность добраться до работы, супермаркета или больницы.

Пандемия в США стала удобным объяснением катастрофического экономического кризиса и провала уровня жизни средних американцев. Коронакризис практически уничтожил низший слой среднего класса. Миллионы охранников, продавцов, уборщиц, кассиров потеряли работу и оказались без средств к существованию.

Безработица, низкие зарплаты и сокращенные рабочие часы уничтожают платежеспособный спрос, что сильно бьёт прежде всего по женщинам и этническим меньшинствам. Именно за их счет и растут сегодня очереди за бесплатной едой.

В США много делается для того, чтобы помочь этим несчастным. Благотворительные организации работают круглые сутки. Американцы сдают продукты в продбанки, жертвуют деньги, идут в волонтеры, проводят свободное время, разливая бесплатный суп и развозя продукты на дом старикам. Национальный позор: Трамп срочно обратился к нации © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ситуация усугубляется ростом цен: стоимость хлеба минувшим летом подскочила почти на 20 процентов, на мясо — на 17 процентов. В связи с этим число голодающих растет, особенно в сельскохозяйственных штатах. В Вермонте, Западной Вирджинии и Северной Дакоте на 50 процентов увеличилось число респондентов, которые заявили, что им не хватает еды. Всего более 54 миллионов человек в США могут столкнуться с недостатком продовольствия.

В штате Нью-Йорк наблюдается настоящая катастрофа, где половина жителей штата либо получают очень скудную зарплату, либо не имеют ее вовсе. Отмечается, что чернокожее и латиноамериканское население безвозвратно теряет работу и не имеет шансов найти даже подработку.

С марта частные и муниципальные полевые кухни обеспечили продовольствием 13,3 миллиона клиентов, что примерно на треть больше, чем до пандемии. Церковная кухня из Бруклина St. John's Bread & Life за шесть месяцев, прошедшие с марта, раздала более 680 тонн продуктов питания — столько же, сколько за весь прошлый год.

После первой волны пандемии американские семьи, сообщества и предприятия попытались встать на ноги, но очередная вспышка COVID-19 перечеркнула все планы. Почти 1,7 млн жителей Нью-Йорка в данный момент не могут самостоятельно прокормить себя и свою семью. Им приходится рассчитывать на талоны бесплатного питания, но 60% нуждающихся отмечают, что у властей уже не хватает ресурсов, чтобы предоставлять льготную еду. Пандемия вышла на стадию войны вакцин. Что нас ждет в ближайшие месяцы? © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Примерно треть тех, кто теперь зависит от благотворительной раздачи еды, обращаются за ней впервые в жизни, согласно отчёту Feeding America. Наиболее базовое разделение среди граждан США — на сытых и голодных — становится всё более актуальным с каждым днём.

По контрасту с годами Великой Депрессии прошлого века или раздачей еды по карточкам во время Второй мировой войны нынешний кризис не связан с нехваткой продуктов. В США хватает зерна, мяса и молока, причём настолько, что фермеры перепахивают часть посевов и сливают избыток молока. Но закрытие экономики США на карантин разрушило логистические цепочки поставки продуктов, и цены на еду растут со скоростью, подобной которой не было больше десяти лет.

Американцы вряд ли будут испытывать такой же массовый голод, как в некоторых регионах Азии и Африки. Но многие люди в США столкнулись с продовольственной небезопасностью и вынуждены зачастую пропускать приёмы пищи, есть недостаточно сытно или покупать самые дешёвые продукты.

Такой тип диеты может быть достаточным по числу калорий, но ведёт к пищевым расстройствам. Для детей, например, такое несбалансированное питание может приводить к тяжелым пожизненным последствиям, включая заторможенный рост и задержки в умственном развитии.

Хуже всего приходится чернокожему и латиноамериканскому населению, которое и так живет относительно бедно и больше других пострадало от прочих аспектов пандемии. 35,7 процента афроамериканцев и 32,3 процента латиноамериканцев испытывают, согласно результатам исследования, нехватку продуктов питания. Уровень бедности в целом по стране вырос с 15 до 17 процентов, а среди чернокожего и латиноамериканского населения этот показатель превышает 25 процентов. Жители США могут получить вакцину от COVID-19 до Рождества © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

Власти обеспокоены тем, что запасы продуктов могут быть исчерпаны. По оценкам Feeding America, еще более 17 миллионов человек рискуют испытать нехватку продовольствия и столкнуться с голодом, если коронавирус продолжит распространяться по всей стране.

Ранее сообщалось, что 43 процента жителей США столкнулись с проблемой потери работы или сокращением зарплаты из-за коронавируса. Экономисты предсказывают, что по итогам пандемии безработица в США установит рекорд и превзойдет масштабы Великой депрессии.