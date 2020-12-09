Ситуация в послевыборном Харькове начинает проясняться: прошла первая сессия нового состава горсовета и состоялись первые назначения. 73 голосами «за» из общего числа 84 депутата секретарем Харьковского горсовета нового созыва избран Игорь Терехов

Напоминаем, что в связи с длительным отсутствием по состоянию здоровья находящегося на лечении в Германии Геннадия Кернеса в городе начались некоторые турбулентные процессы. Сторонники различных кандидатур на приобретающую в данный момент особую значимость должность секретаря городского совета вели информационные кампании в пользу тех или иных лиц, активно интриговали, строили планы на различные коалиции — в частности, проталкивали на должность секретаря горсовета представителя от правящей партии «Слуга народа».

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Ольга Мозговая сообщила о победе Геннадия Кернеса в выборах на пост мэра и — что особенно важно — о полном признании его полномочий с первого заседания нового состава горсовета, поскольку ему не надо заново приносить присягу лично (Кернес уже принимал присягу харьковского городского головы 24 ноября 2010 года).

После некоторой толкотни недовольных депутатов возле трибуны на пост секретаря Харьковского горсовета был выдвинут первый вице-мэр Игорь Терехов — один из ближайших сподвижников Геннадия Кернеса, который, в случае недееспособности действующего мэра, будет руководить Харьковом. Его кандидатуру выдвинул сам Кернес, который — по словам уже бывшего секретаря горсовета Александра Новака — прислал на электронную почту мэрии соответствующее письмо с электронной подписью.

Избрание Игоря Терехова имеет целый ряд аспектов. Во-первых, город получил официального преемника, а значит, легитимного управителя на случай недееспособности Геннадия Кернеса (всяческого ему здоровья). Второе — Геннадий Адольфович продолжает держать к руках нити управления и не дал втянуть себя в ненужный стратегический союз со стремительно идущими на дно «Слугами народа» — ситуативные голосования не в счет. Третье: «Блок Кернеса — Успешный Харьков» продолжает контролировать ситуацию в городе и это важная вводная для последующей сессии облсовета, где «Слуги народа» пытаются не допустить переизбрания многолетнего и уважаемого харьковчанами Сергея Чернова, который идет на должность председателя облсовета как раз от «Блока Кернеса».

Горсовет будет управлять Харьковом без Кернеса © beztabu.net Арсена Авакова, ни будучи заместителем Геннадия Кернеса. За ним не стоит большой собственной команды, он не владеет значительными личными капиталами, а собственной политической позиции по поводу происходящих на Украине событий старался не высказывать, позиционируя себя исключительно как «хозяйственника».

Выходя на ключевые позиции, господину Терехову надо самому осознать — связывает ли он свою политическую судьбу с судьбой родного города или начинает заботиться исключительно о себе — как это водится среди украинских топ-чиновников. В первом варианте у него должно быть стратегическое видение развития всего харьковского региона.

Харьков на распутье: старые вожжи и новый губернатор © adm.dp.gov.ua

Общее понимание этих условий в Харькове присутствует. Усилиями Геннадия Кернеса, Сергея Чернова, Александра Ярославского и других представителей харьковской элиты город останется островком стабильности на Украине и центром притяжения для множества вменяемых людей. Хотелось бы, чтобы эта разумная преемственность сохранялась и впредь.