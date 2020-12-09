В среду 9 декабря исполняется месяц после подписания соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху. Сегодня Армения переживает политический кризис, а Азербайджан готовится к победному параду

Вечером во вторник 8 декабря после протестов, прошедших в столице Армении Ереване, представитель верховного органа Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян обозначил дальнейшие действия оппозиции.

«Сегодня, отозвавшись на призыв «Движения спасения родины», многочисленные достойные граждане провели мирные акции неповиновения по всей территории Армении. Завтра продолжаем в том же духе, с той же решимостью», — написал Сагателян в Facebook. Мало, но метко: как армяне вышли против Пашиняна © REUTERS, Artem Mikryukov

Сагателян призвал добивающихся отставки премьер-министра Никола Пашиняна подойти к зданию Национального собрания в 16:00 (15:00 по Москве. — Ред.) 9 декабря.

«Собираемся и заставляем правящий режим принять волю народа. Вместе спасем свою родину», — отметил Сагателян.

Однако несмотря на то, что отставки Пашиняна требуют представители разных слоёв общества, включая даже руководство Армянской апостольской церкви, премьер-министр Армении не торопится в отставку.

Тем временем в Армении набирает силу серьёзный кризис.

На грани раскола

Во вторник 8 декабря в третьем по величине городе Армении Ванадзоре столкнулись противники и сторонники премьер-министра.

«Этот эпизод показывает, что власти и оппозиция должны немедленно сесть за стол переговоров, найти компромисс и решить дату внеочередных выборов. Если начнутся более серьезные столкновения и, не дай бог, гражданская война, то в этом будут виноваты как оппозиция, так и власти», — прокомментировал произошедшее популярный в Армении Τelegram-канал «Баграмян26».

Вечером 8 декабря кандидат от оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян призвал парламент страны объединить армян.

«Считаю важной стабилизирующую роль парламента в нынешнем политическом кризисе. Мы не хотим потрясений. Нам нужна общественная солидарность. Атмосфера ненависти и яда должна остаться в прошлом», — подчеркнул Манукян.

В этой же записи в соцсетях он с воодушевлением высказался о происходящем в Армении.

«Наше движение набирает обороты. Каждый день к нам присоединяются отдельные лица, новые группы и структуры. Тысячи ярких молодых людей, заботящихся о будущем нашей страны, достойно борются в Ереване и во всех регионах за нашу безопасность, наше достоинство и завтрашний день», — подчеркнул Манукян.

Он назвал протестующих не узкопартийным движением, которое направлено не только на смену правительство, а на избавление от «пораженческого клейма» и построения светлого будущего.

Кроме того, Манукян в очередной раз заявил о том, что нынешние власти Армении должны уйти в отставку.

«После позорной капитуляции ничего другого произойти не может. При поддержке народа оппозиция сформирует новое правительство национального согласия, займется решением насущных вопросов, подготовит новые выборы», — написал Манукян.

Несмотря на его оптимистичный настрой, на деле происходящее в Армении красноречиво свидетельствует: страну может ожидать далеко не лучшее будущее.

Теряя время, или Плохие новости для Армении

В четверг 10 декабря в Баку пройдёт военный парад. В нём, среди прочих, будут принимать участие и турецкие военные. Видео с репетиций парада распространили СМИ, и на них видны и турецкие спецназовцы.

«Согласно достоверным источникам «Инфотека 24», это всё тот же турецкий военный контингент, который принимал участие в совместных военных учениях в августе с.г., затем остался в Азербайджане и был активно вовлечён в войну против Арцаха вместе с террористическими отрядами», — прокомментировало видео армянское издание «Инфотека 24».

Кроме того, на параде покажут и турецкие беспилотники Bayraktar, сыгравшие значительную роль в победе Азербайджана.

Принимать парад будет президент Азербайджана Ильхам Алиев. Самым почётным гостем на параде будет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который должен прибыть в Баку 9 декабря. Как Украина планирует использовать опыт Карабаха в небе Донбасса © Public domain

Для армян парад будет болезненным не только из-за потери территорий и человеческих жертв. На репетиции парада заметили и армянскую трофейную технику, среди которой реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», а также гусеничная боевая машина пехоты БМП-2. Таким образом, на параде армян унизят.

Сам парад в Баку пройдёт спустя месяц после окончания войны в Нагорном Карабахе. За прошедший месяц Азербайджан приступил к активным работам на занятых территориях: начато строительство дорог, обустройство некоторых населённых пунктов.

При этом азербайджанцы не прекратили информационную войну против армян. Так, в сети продолжают распространяются видео издевательств над армянским населением тех территорий Нагорного Карабаха, которые взяты под контроль азербайджанскими военными.

Одно из наиболее шокирующих видео последних дней — видео убийства азербайджанскими солдатами беззащитного пожилого армянина — мирного жителя. Ему перерезают горло под его мольбы о милости. Как отмечает проект War Rage, одним из убийц может быть военнослужащий Камиль Зейнали.

⚡️❌⚡️it seems that this is really #Azeri Kamil Zeynalli that Beheaded the #Amrenian/#Artsakh old Man.



❌Physique

❌Voice

❌His black beanie

❌Characteristic stubble

❌There are similarities in the profile



Re-watch the video more carefully — https://t.co/V989kNQC9b pic.twitter.com/T5fAG5Yoxw — WAR RAGE (@warragex) December 8, 2020

​Само появление подобных видео, по мнению некоторых экспертов, может свидетельствовать о целенаправленной политике Баку.

«Всё это выкладывается специально. Данные съёмки — никакая не утечка, а важнейший элемент информационной войны, которую ведёт Баку против армянского населения Карабаха. Посыл совершенно понятный: «не думайте тут оставаться и даже не пытайтесь сюда вернуться». Ведь надо понимать — формально азербайджанская сторона не имеет права не пустить условного беженца, у которого в Шуши осталась квартира. Именно это Алиев декларирует с высоких трибун. На деле он делает всё, чтобы этого не случилось и никакие беженцы никуда не возвращались», — указывает Τelegram-канал «Казачий дозор».

Во вторник 8 декабря азербайджанское издание Trend сообщило о переписи в перешедшем под контроль Азербайджана 1 декабря Лачинском районе.

«Совместно с Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев уточняется число и место проживания жителей Лачинского района. Районное отделение полиции перенесено на освобождённую территорию Азербайджана, созданы посты», — говорилось в сообщении издания со ссылкой на исполнительную власть.

Несмотря на то что существуют видео издевательств азербайджанских военных над местным населением, мародёрства и вандализма в отношении христианских святынь, а то и просто захоронений, какого-либо единого ресурса, который бы их собирал, публиковал, переводил информацию об этом на разные языки и анализировал видео, пытаясь идентифицировать военных на видео, до сих пор не создано. Витрина Тюркского мира. Что Азербайджан хочет сделать из Карабаха © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

В то же время в сети распространяются видео разминирования территорий в Нагорном Карабахе. И у бывалых военных они вызывают вопросы.

«Очень грамотное заграждение, которое просто собрали как картошку в поле. Грамотеи, б**… Вот к чему приводит ВУС в «военнике», но без любви к сапёрному делу», — прокомментировал то, как устанавливали мины в Нагорном Карабахе армянские военные, один из участников войны в Донбассе.

Невзирая на то, что война окончилась месяц назад, СМИ до сих пор не сообщали о том, проводило ли Минобороны Армении анализ войны в Нагорном Карабахе. И это при том, что такой анализ и даже учения «по мотивам» войны провели уже и в относительно далёкой от Армении Украине, которая также является воюющим государством.

Нет информации и об укреплении границ, а также строительстве дополнительных укреплений в Сюникской и Вайоцдзорской области Армении, которые после взятия Азербайджаном территорий в Нагорном Карабахе оказалась зажаты в тисках между азербайджанскими территориями.

«Я буду говорить на русском языке, чтобы наши враги поняли, что я хочу им передать. Мы — мусульмане, тюркские солдаты — та нация, которая всегда становится на первом месте, всегда выигрывает. Мы никогда не проигрываем. Наш один солдат, если умирает, становится шахидом, а тысячи — рождаются. Аллаху Акбар! Карабах — это Азербайджан, Ереван — это Азербайджан. Вся старая земля вернётся нам. Запомните эти слова!» — говорил один из азербайджанских солдат на камеру, записывая послание для русскоязычных врагов.

Не имеющие абсолютно никакого отношения к исламу азербайджанские шииты, которые ещё и возносятся своим тюркским происхождением, кричат: "Аллаху Акбар!" Это смешно, субханаЛлах pic.twitter.com/2XA8cAcXqH — Д///ИХАД (@tvjihad) December 4, 2020

​Захват земель в Нагорном Карабахе лишь раздул реваншистские настроения в части азербайджанского и турецкого общества. В таких условиях для Армении промедление подобно смерти. Но власти, судя по их поведению, пока в ступоре. Пропавшие солдаты Карабаха. В Армении пытаются добиться ответа от властей © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Что же касается оппозиции, регулярно устраивающей акции протеста вот уже в течение месяца после окончания, ею до сих пор не представлен детальный план действий с указанием конкретных шагов, сфер и сроков достижения целей.

Вместо этого в стране продолжаются протесты. Власть, несмотря на то что отставки правительства требуют уже даже и церковные лидеры, и президент страны Армен Саркисян, держится за свои кресла, а оппозиционеры выступают с воодушевляющими речами и обещаниями новых выборов.