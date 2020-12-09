Западные СМИ спорят, возобновилась ли прокладка труб «Северного потока - 2» по дну Балтийского моря, оператор проекта хранит молчание, а напряжение по линии Вашингтон—Берлин нарастает

В последние дни в Европе развернулась целая операция по достройке газопровода «Северный поток».

Сначала, в минувшую субботу, 5 декабря, когда вступило в силу разрешение немецких властей на прокладку труб «Северного потока — 2» (СП-2) по дну Балтийского моря, Посольство США в Берлине призвало ФРГ и Европейский союз наложить мораторий на строительство этого российско-немецкого газопровода. Как заявила немецкой деловой газете Handelsblatt исполняющая обязанности посла Соединённых Штатов Америки в Германии Робин Куинвилл, такое решение стало бы чётким сигналом, что ЕС больше не будет мириться с «постоянным злонамеренным поведением России». По словам дипломата, «Северный поток — 2» — это «не просто экономический проект», а «политический инструмент», направленный на то, «чтобы обойти Украину и разделить Европу». Северный поток-2: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В понедельник, 7 декабря, представительница Министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер заявила, что Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против фирм, участвующих в строительстве газопровода СП-2. «Вы знаете нашу позицию по «Северному потоку — 2», а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции. В этом изменений нет. В том, что касается продолжения строительства, вы должны обращаться к конкретным предприятиям», — заявила Айхлер на брифинге в Берлине, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Куинвилл.

Как известно, в минувшую субботу Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило, что с 5 по 31 декабря якорный трубоукладчик «Фортуна» будет проводить работы по «трубопроводу» в южной части Балтийского моря в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер. В тот же день это судно, а также ещё один российский трубоукладчик — «Академик Черский» — начали манёвры в Балтийском море.

Так, 5 декабря «Фортуна», стоявшая с конца сентября в немецком Висмаре, покинула этот порт и отправилась на северо-восток. Конечной точкой маршрута в системе позиционирования судов MarineTraffic указывался порт Росток в Германии, хотя недостроенная часть «Северного потока — 2» находится восточнее. Однако затем судно остановилось и развернулось обратно по направлению к Висмару, а потом и вовсе остановилось. По состоянию на вечер 8 декабря «Фортуна» находится на якорной стоянке у порта Висмар. К ней пришвартовано российское судно снабжения «Катунь», которое пришло из Мукрана — операционной базы СП-2 в Германии. Судя по данным навигационных порталов, задержка связана с пересадкой на борт трубоукладочной баржи персонала, который будет вести сварочные работы. Кто спасёт «Северный поток-2»: Трамп или хитрые немецкие политики © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Как известно, в немецком порту Засниц находятся две жилые баржи — Rossini и San Vitesse, в которых проживают специалисты, участвующие в достройке газопровода, а 6 декабря этот порт покинуло пассажирское и исследовательское судно Krebs geo. К этому времени «Фортуна» должна была уже прибыть на точку строительства, и судно провело в районе будущих работ почти весь день. После чего взяло курс на Висмар, а на подходе к порту в районе стоянки трубоукладчика отключило передачу данных по автоматизированной идентификационной системе. Судно Krebs geo принадлежит небольшой немецкой компании, может взять 12 пассажиров на борт и в предыдущие годы обслуживало строительство СП-2 на немецком мелководье. Очевидно, задержка с постановкой трубоукладчика «Фортуна» на точку работ связана с тем, что персонал решили не пересаживать в открытом море, а сделать это на более спокойном рейде Висмара.

В свою очередь, «Академик Черский», который с 5 декабря находился в точке, расположенной рядом с недостроенным участком «Северного потока — 2» — к югу от датского острова Борнхольм, около территориальных вод Польши, вечером в понедельник развернулся на северо-восток. Трубоукладчик вместе с двумя судами снабжения Морспасслужбы направился в сторону Калининграда, высказывались предположения, что будут продолжены ходовые испытания у Куршской косы. При этом 8 декабря ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на самом деле судно встаёт на точку достройки. Игорь Юшков: В вопросе «СП-2» стороны готовы и к текущим, и к следующим санкциям © РИА Новости, Нина Зотина

«Судно до вчерашнего дня стояло в польской акватории, и многие указывали на то, что именно там находится участок достройки. Но на самом деле судно стояло южнее этого участка. И сейчас оно идёт не в сторону российской акватории. По всей видимости, именно сейчас оно встаёт на точку строительства. То есть оно действительно ушло севернее — именно в том районе находится недостроенный участок. Судя по системе позиционирования, оно пойдёт так же, как шли суда швейцарской компании Allseas до того, как были введены санкции США против «Северного потока — 2» и трубоукладочные работы были закончены. И в течение пары дней мы сможем увидеть, как «Академик Черский» встал на точку достройки», — сказал Игорь Юшков.

По его мнению, всё говорит о том, что уже в ближайшее время начнётся физическая достройка проекта. «Вчера вокруг «Академика Черского» ходили несколько судов снабжения, которые до этого были в немецком порту Мукран. Там они, по всей видимости, взяли трубы, которые трубоукладчик будет сваривать в нитку. Судя по тому, что они стояли впритык к «Черскому», они грузили трубы. И теперь «Академик Черский» пошел вставать на точку и достраивать. Можно сделать вывод, что строительство возобновляется. Но начнётся оно не с немецкого участка, как говорили немецкие регуляторы, а с датского и будет плавно переходить на немецкий участок. К «Академику Черскому» пойдёт ещё одно судно-трубоукладчик — баржа «Фортуна», пока она находится в немецкой акватории. Надо ожидать, что в ближайшие дни, ближайшие недели мы увидим трубоукладочные работы, возобновление строительства «Северного потока — 2», — считает эксперт.

При этом немецкий регулятор указывает, что «Фортуна» уже ведёт работы по укладке труб и запрет на приближение к району работ на 1,25 морской мили до 31 декабря действует. В свою очередь, оператор проекта Nord Stream 2 AG не комментирует работы. Сложившаяся ситуация вызывает ажиотажный интерес в европейских, в первую очередь немецких СМИ. Так, журналист таблоида Bild Юлиан Рёпке, известный продвижением американских нарративов, написал запрос по поводу возобновления строительства морского участка СП-2 в Министерство инфраструктуры Германии. Оттуда его перенаправили в Министерство экономики ФРГ, где рекомендовали обратиться в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH). В BSH Рёпке ответили, что вопросом занимается Министерство энергетики федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, в котором журналисту отказались предоставлять какую-либо информацию. Влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung также отметила, что пока неясно, возобновились ли уже работы по достройке «Северного потока — 2».

Создаётся впечатление, что как оператор проекта, зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG, так и немецкие власти проводят своеобразную спецоперацию по проверке реакции США на возобновление достройки СП-2. С одной стороны, согласованные в конце минувшей недели в Конгрессе США новые санкции против проекта не могут быть введены против европейских госрегуляторов или некоммерческих организаций, а также в отношении Евросоюза, правительств любой страны — члена ЕС, а также Норвегии, Швейцарии и Великобритании. С другой — в законопроекте ничего не говорится о предприятиях публичного сектора типа порта Мукран, который принадлежит федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания и общине города Засниц. Если угрозы в адрес этого порта и других подобных немецких предприятий прозвучат со стороны американских должностных лиц, это может вызвать очередной виток конфронтации по линии Берлин—Вашингтон. Александр Рар о санкциях США против СП-2: Такого давления Германия не испытывала 75 лет © РИА Новости, Михаил Климентьев

На днях глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в интервью журналу Der Spiegel, что «мы, европейцы, против экстерриториальных санкций». В упомянутом американском законопроекте сказано, что перед введением санкций Госдепартамент США обязан будет проконсультироваться с европейскими правительствами. И хотя председательствование Германии в ЕС закончится в декабре 2020 года, никто не сомневается, что эта страна будет жёстко отстаивать свои интересы через структуры Евросоюза и в дальнейшем. Тем более что ранее тот же Маас чётко заявил: «Северный поток — 2» обязательно будет достроен, просто пока невозможно определить сроки этого».