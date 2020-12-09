Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 67,59 млн человек, 1,54 млн скончались

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 14,9 млн зараженных. Индия стоит на втором месте (9,7 млн), на третьем — Бразилия (6,6 млн), на четвертом — Россия (2,5 млн), на пятом — Франция (2,34 млн). Более 1 млн заражений зафиксировано в Италии, Великобритании, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Польше и Иране. Приближаются к этому порогу Перу, Украина и Турция.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что на прошлой неделе в первый раз заметили небольшое снижение случаев заражения с начала сентября, и речь идёт о Европе. ВОЗ расценивает меры, принятые руководством стран ЕС, как эффективные и необходимые, при этом отмечает, что населению пришлось трудно. К подобной статистике требуется относиться с осторожностью, потому что эта фора на войне с пандемией может быть очень легко утрачена.

Как отмечает издание The Guardian, ежесуточно в Европе в среднем выявляют по 236,9 тысячи случаев коронавируса. При этом вторую неделю подряд наблюдается замедление роста заражений на 10% во многом благодаря введенным ограничениям.

В Европейском союзе эпидемиологическая ситуация развивается разнонаправленно. Рост заболеваемости фиксируется в Германии. Как пишет газета Bild, особенно сложная ситуация в Саксонии. Там почти не осталось мест в палатах интенсивной терапии. В стране усиливается контроль за соблюдением санитарных требований. Полиция следит, чтобы в общественном транспорте все пассажиры носили маски.

Собирается ввести режим чрезвычайной ситуации Бавария — крупнейшая федеральная земля ФРГ. План регионального правительства предполагает в том числе ограничения на выход из дома. 8 декабря канцлер Ангела Меркель сообщила, что разработанная американской компанией Pfizer и ее партнером из Германии BioNTech вакцина от COVID-19, как ожидается, получит разрешение на использование в Европе в начале 2021 года. Она также напомнила, что есть вакцина компании Moderna и она тоже выйдет на рынок. Российская вакцина от коронавируса: доброволец рассказал правду об исследованиях © Скриншот из видео Украина.ру

В Великобритании во вторник стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Таким образом, Соединенное Королевство первым из западных стран начало массово прививать граждан от COVID-19. Первую дозу вакцины вне клинических испытаний 8 декабря получила 90-летняя Маргарет Кинан.

В первую очередь будут вакцинированы постояльцы домов престарелых, медики, социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. С января наступит очередь пациентов из групп риска — астматиков, людей с хроническими заболеваниями сердца, печени или почек, диабетиков, больных раком и пожилых людей. Прививочная кампания проводится на добровольной и бесплатной основе. Власти призывают не отказываться от вакцинации.

По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, процесс вакцинации в стране не будет быстрым. До окончания прививочной кампании всем жителям Великобритании необходимо соблюдать действующие санитарные требования.

Между тем в Италии вновь зафиксировали максимальный за вторую волну суточный прирост смертности — за сутки скончались 827 человек с коронавирусом, что немногим выше показателя накануне в 822 случая смерти.

Кроме того, выявили еще 28 352 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что, напротив, ниже, чем было зафиксировано в минувший четверг (29 003). Наиболее эпидемиологически неблагоприятным регионом остается Ломбардия, на нее приходится 5 389 из всех суточных случаев коронавируса.

Всего в стране за время пандемии зафиксировали свыше 1,5 миллиона заражений, причем более 53,6 тысячи заболевших скончались. Как отмечают СМИ, в последние дни уровень смертности в Италии был выше, чем в других странах Европы. При этом снижается число ежесуточных госпитализаций, что позволяет предположить, что инфекция отступает. Так, общее число госпитализированных составляет 33 684, что на 354 пациента меньше, чем накануне. Из палат интенсивной терапии выписали 64 заболевших, теперь в данных отделениях находятся 3 782 пациента. Италия SOS: вся наша надежда только на Россию - видео ©

Франция хочет запретить своим гражданам поездки на горнолыжные курорты соседних стран, где власти намерены открыть сезон в обычном режиме. В Париже уже давно заявили, что свои курорты не откроют по меньшей мере до конца января, но с большей вероятностью — в течение всего сезона.

Организаторы авиасалона в Ле-Бурже во Франции заявили об отмене мероприятия в 2021 году. Причиной они назвали неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Организаторы объяснили, что решение принято на фоне международного кризиса, разразившегося из-за пандемии. Они также указали и на то, что салон пользуется большой популярностью у зрителей, что в условиях высоких рисков распространения инфекции будет небезопасно.

Правительство Австрии обсуждает план выхода страны из второго общенационального локдауна, намеченного на следующую неделю. В данный момент известно, что в первую очередь планируется открыть магазины и школы. Учителя будут допущены к работе только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Ученики старших классов смогут вернуться в школу, но при обязательном наличии масок. Отели, бары и развлекательные заведения, скорее всего, останутся закрытыми. Горнолыжные курорты откроются на рождественский период, но только для самих австрийцев и без возможности переночевать.

К рекордным показателям суточной заболеваемости COVID-19 вернулись Нидерланды. Более семи тысяч новых случаев за один день. В последний раз подобный прирост наблюдался в начале ноября: тогда правительству королевства пришлось вводить жесткие меры. Но спустя две недели власти решили, что пик миновал, и ограничения ослабили. Теперь страну накрыла новая вспышка эпидемии. Коронавирус: грядет фармацевтическая холодная война © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

В Греции вакцинация против COVID-19 начнется, если не произойдет каких-либо непредвиденных событий, в начале января. Об этом заявил премьер-министр этой страны Кириакос Мицотакис на заседании кабинета министров 7 декабря.

Он подчеркнул необходимость повышенного внимания к ситуации, даже «несмотря на то, что мы наблюдаем некоторые обнадеживающие признаки снижения числа случаев». По словам премьер-министра, его сограждане «должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы избежать возобновления эпидемии и дать больницам отсрочку до хорошо организованной вакцинации всего населения». Министр передал озабоченность и беспокойство правительства и ученых по поводу эпидемии в Греции, поскольку, по его словам, медицинские службы находятся под давлением, врачи устали, и это в то время, когда ученые всего мира говорят о третьей волне пандемии.

В преддверии горнолыжного сезона в ЕС разгорается спор. Австрия и Швейцария в попытке спасти туристическую отрасль решили накануне католического Рождества запустить подъемники на склонах, пусть и с некоторыми ограничениями. Франция, Германия и Италия выступили категорически против этой идеи. ВОЗ: Массовая вакцинация не уничтожит коронавирус © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

ВОЗ тем временем предупредила о том, какие риски могут ждать туристов в горах во время пандемии. Отдыхающие вряд ли заразятся, катаясь по склонам, проблемы могут возникнуть из-за скопления людей в транспорте и отелях. ВОЗ не может советовать отменить лыжный сезон странам, но рекомендует учесть все риски, связанные с этой деятельностью.

«Приближается горнолыжный сезон, мы постараемся договориться в Европе о том, чтобы закрыть все курорты», заявила в бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Поддержал немцев и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, призвав к закрытию горнолыжных склонов на территории всего ЕС. Если Италия решит закрыть все свои подъемники без поддержки со стороны Франции, Австрии и других стран, итальянские туристы рискуют отправиться за границу и привезти инфекцию домой.

В нынешней эпидемиологической ситуации Италия слишком рискует, если откроет курорты. Но при этом существует риск потерять последний шанс и спасти туристическую отрасль.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал коллег и заявил, что горнолыжные курорты его страны будут закрыты во время Рождества, что вызвало гнев альпийской туристической индустрии. На некоторых участках границы между Францией и Швейцарией, а также во французских аэропортах уже введены выборочные проверки на коронавирус для возвращающихся из соседней страны.

Недовольство работников туротрасли в других странах разделили на самом высоком уровне. Канцлер Австрии Себастьян Курц возмутился этой идеей, заявив, что катание на лыжах является частью «национальной идентичности» его страны. По оценке министра финансов Гернота Блюмеля, простой обойдется австрийским курортам в €2,4 млрд, и ЕС должен выплатить компенсацию.

В марте 2020 года именно горнолыжные курорты стали одним из рассадников вируса в Европе. Из-за одного носителя в австрийском Ишгле коронавирусом заразились туристы из 45 стран. Нищета, депрессия, алкоголизм: до чего доводит коронавирус © CC0, Pixabay

Организация Объединенных Наций единогласно проголосовала за резолюцию, призывающую все страны отнести моряков к категории работников ключевой отрасли, чтобы сотни тысяч человек смогли вернуться домой к Рождеству. Из-за ограничений на передвижение по миру сотни экипажей торговых и круизных судов уже более полугода не могут вернуться в свои порты.

Европейские страны постепенно снимают ограничения, которые они ввели в начале второй волны. Это не значит, что борьба с COVID ограничится 2020 годом, и уже понятно, что нынешние новогодние праздники пройдут без обычного размаха и главным подарком на Рождество в этом году будет хотя бы частичное снятие ограничений.

В Европе специалисты отмечают, что около трети переболевших COVID-19 испытывают разного рода болезненные синдромы после выздоровления, причем это касается не только тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме и прошел через серьезную терапию. Главные симптомы — угнетенное состояние психики и хроническая усталость.