Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год на внеочередном заседании. Споры будут жаркие: ясно, что денег стране катастрофически не хватает. Тем временем предприниматели бунтуют, оппозиция предлагает урезать расходы на содержание президента и министров, а правоведы советуют через суд вернуть народу право собственности на недра

Без кассы

Президент Владимир Зеленский подписал законы об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса, сообщили 7 декабря в пресс-службе главы государства. Это уступка была сделана после массовых протестных акций, проведённых предпринимателями в Киеве.

Зеленский отсрочил введение кассовых аппаратов для бизнеса © пресс-служба президента Украины Сергей Форест, все понимают, что отсрочка на год ничего по сути не меняет, поэтому «малый бизнес будет требовать более радикальных решений». Более того, по его словам, «само движение предпринимателей может стать более радикальным и даже революционным — при стечении определённых обстоятельств».

«Возможно, президент просто не понимает этого, даже скорее всего не понимает, а кто-то подсказывает ему решения, которые могут привести к самым неожиданным последствиям», — сказал Форест.

Он добавил, что такая некомпетентность президента и его окружения «могут слишком дорого стоить стране».

Протестуют не только против намерения ввести кассовые аппараты, но и против карантинных мер, которые тоже грозят разорением. Здесь тоже есть некоторые подвижки. Ранее Верховная Рада приняла антикризисный пакет законопроектов о поддержке предпринимателей и наёмных работников в случае усиления карантинных ограничений (речь идёт о выплате предпринимателям суммы в 8 тысяч гривен из коронавирусного фонда в случае объявления локдауна и вынужденного закрытия бизнеса).

Как отметил экономист Виктор Скаршевский на пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA, «это лучше, чем ничего, но ситуацию это не спасёт».

Шмыгаль анонсировал усиление карантина в январе © Facebook Денис Шмыгаль

Впрочем, по словам экономиста, средства фонда полностью не использованы, и расходование остатков может быть перенесено на следующий год: «денег не так много надо, и их в принципе будет достаточно для мизерной компенсации от введения более жестких карантинных мер».

«Газ должен быть бесплатным»

Как известно, Зеленский обещал в два раза снизить тарифы, но пока их только повышают. Более того, власти предметно думают над тем, как заставить платить и тех, кто не хочет, и тех, кто не может.

Особую тревогу у украинцев вызвал зарегистрированный в Верховной Раде скандальный законопроект №3613, позволяющий, в конечном счёте, арестовывать и отбирать у должников по коммуналке машины и квартиры. Помимо других драконовских мер, проект предусматривает даже такую меру, как запрет на выезд за границу для должников.

Проект постановления, которым парламенту рекомендуется принять законопроект об изменениях в законодательство по совершенствованию порядка погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, зарегистрировала нардеп от партии «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Кто станет выгодополучателем? Правовед и политический деятель Виталий Журавский в эфире телеканала «112 Украина» напомнил, что тепло, воду, электроэнергию поставляют в дома и квартиры граждан частные компании, чьи интересы, по его словам, и лоббируют творцы подобных законопроектов.

Что касается такой меры, как временный запрет для задолжавших выезжать за границу, то он отметил, что основные поступления в бюджет страны сегодня дают не промышленность, не сельское хозяйство, а заробитчане, которые с 2014 года ежегодно присылают в страну от 8 до 16 млрд долларов. Если эти заробитчане окажутся должниками, их не пустят за границу, пострадает и бюджет (не говоря уже о самих людях).

Юрист назвал этот законопроект «очень негуманным» и противоречащим статье 8 Конституции Украины, гласящей, в частности, что права, свободы и безопасность человека являются высшей ценностью государства. Журавский подчеркнул, что «это и есть, так сказать, национальная идея, которая вот этим законопроектом… перечеркивается».

По мнению юриста, государству следовало бы установить экономически обоснованную цену на газ и на тепло, как того требует закон.

Он напомнил, что по Конституции (статья 13) земля и недра — объекты права собственности украинского народа. То есть сам газ украинской добычи должен быть для граждан бесплатным, в цене нужно учитывать лишь стоимость доставки плюс инвестиции на его добычу.

Таким образом, сказал Журавский, куб газа должен стоить от 2,5 до 3,5 гривны, но не 10 гривен. Он добавил, что «тут есть возможность судебного обжалования этих неправильных, придуманных специально для частных компаний тарифов.

Журавский выразил надежду на то, что депутаты всё же не проголосуют за законопроект Третьяковой, а если проголосуют, то, по его словам, найдутся люди, которые обратятся в Конституционный суд. Правда, для этого нужно ещё разрешить конституционный кризис и урегулировать как-то ситуацию с КСУ.

Слишком дорогой президент?

Оппозиция тем временем предлагает сократить в условиях кризиса расходы на содержание Офиса президента, правительства и самой Рады. Ранее сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко отмечал, что вследствие пандемии, локдаунов и неспособности власти решать все эти проблемы за чертой бедности могут оказаться миллионы украинских семей: «обанкротятся украинские предприниматели, и тогда кризис в экономике перерастет в полномасштабную затяжную депрессию».

Власть поможет. Что пообещал украинцам Зеленский и где взять на это деньги © пресс-служба президента Украины

По его словам, ОПЗЖ «требует, чтобы бюджет на следующий год был обращен лицом к людям, а не к чиновникам и разного рода конторам, которые расплодились по стране».

«Нужно жестко урезать расходы на содержание Офиса президента, правительства, парламента, министерств и ведомств. Вернуть и законодательно закрепить ограничения на заработные платы топ-чиновников, менеджмента государственных предприятий и членов наблюдательных советов. Обеспечить перераспределение бюджетных ресурсов на финансирование медицины, образования и социальную поддержку граждан», — сказал Бойко, чьи слова приводит сайт партии.

Он также отметил, что в бюджет следующего года необходимо заложить увеличение прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий, нужно также повысить государственные расходы на выплаты жилищно-коммунальных субсидий: «люди не смогут платить по новым тарифам».