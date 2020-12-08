Вторник 8 декабря может стать последним днём в карьере премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В этот день оппозиция приступила к анонсированным ею протестам. Необходимость отставки Пашиняна поддержала и армянская церковь

Во вторник, 8 декабря, в полдень по ереванскому времени (11:00 по Москве. — Ред.) в Армении начались акции протеста, анонсированные оппозицией.

«Начиная с этого момента до 17:00 (16:00 по Москве. — Ред.) граждане Республики Армения имеют легитимное право на проведение мирных акций неповиновения для того, чтобы донести своё недовольство и требование», — заявил представитель верховного органа Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян в своём видеообращении.

Он призвал: граждан — действовать только в рамках закона и не поддаваться на провокации, правоохранительные органы — не применять силу к гражданам, премьер-министра Никола Пашиняна — уйти в отставку без потрясений. Ультиматум истекает. Что ожидает Армению в ближайшее время © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Позже в полицию доставили представителя «Дашнакцутюна» Гегама Манукяна за проведение акции протеста против властей.

Тем временем в разных частях Армении сторонники отставки Пашиняна перекрывали дороги, улицы, в столице Ереване даже блокировали метро.

Однако против Пашиняна выступили не только протестующие. Один из самых влиятельных институтов в стране — Армянская апостольская церковь во вторник 8 декабря тоже сказала своё веское слово в конфликте.

Слово Церкви

Ещё в понедельник, 7 декабря, глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался принимать участие в богослужении с премьер-министром в Гюмри.

«Ещё неделю назад в одном из интервью я выразил мнение, что он неуравновешенный человек. И я так думаю до сих пор. Его присутствие мне неприятно. Я со своей паствой — и разделяю её недовольство. Что касается уважения к нашим жертвам, то утром я провёл поминальную службу в церкви Святой Богородицы «Семь ран», — пояснил свою позицию архиепископ в комментарии изданию Sputnik Армения.

Это можно было бы считать единичным случаем или личным мнением отдельного священника, но на следующий день — 8 декабря — в духовном центре Армении — Первопрестольном Святом Эчмиадзине — проходило собрание Верховного духовного совета, по завершении которого ожидалось выступление Католикоса всех армян Гарегина ΙΙ с посланием к народу. «Как Германия с Польшей». Азербайджанский эксперт о будущих отношениях с Арменией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но ещё до послания Гарегина II своё заявление сделал Католикос Великого Дома Киликийского Арам Ι. В его ведении находятся епархии Армянской апостольской церкви в Ливане, Сирии и на Кипре. Киликийский католикосат является независимым и признаёт первенство Католикоса всех армян.

«В нынешнее кризисное время мы призываем премьер-министра Никола Пашиняна, руководствуясь теми же принципами и приверженностью [на которых он пришел к власти] принять решение об уходе с поста премьер-министра, давая Национальному собранию возможность уважать конституционный порядок и процесс и избрать нового премьер-министра. Мы ожидаем, что примирительное переходное правительство, которое будет сформировано при новом премьер-министре, который будет избран, отдаст приоритет проведению досрочных выборов в Национальное собрание», — заявил Арам I.

Позже со своим посланием выступил и духовный лидер армян — католикос Гарегин ΙΙ.

«Будучи обеспокоенными тревожными событиями, мы также встретились с премьер-министром Николом Пашиняном. В связи с растущей напряжённостью в обществе, внешними и внутренними вызовами, а также низким уровнем общественного доверия к премьер-министру, мы по-отечески призвали его сложить полномочия во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов», — говорилось в послании Католикоса всех армян.

Гарегин ΙΙ призвал парламент прислушаться к требованиям общественности, выбрать нового премьер-министра и сформировать Правительство национального согласия.

Но сам Пашинян на это послание поначалу не отреагировал. Тем временем в Армении шли акции протеста.

Метро, дороги и прочее

В столице Армении Ереване после истечения срока ультиматума демонстранты начали перекрывать улицы. Однако полиции поначалу удалось справиться с противниками премьер-министра.

Впрочем, вывести из строя общественный транспорт в Ереване, а точнее одну из его разновидностей, протестующим удалось. Речь о метро.

На станции метро «Горцаранаин» протестующие не позволили машинистам тронуться с места.

«Мы в такой ситуации попросту не может ездить. Мы не знаем, когда будет возобновлена работа метрополитена», — сказал машинист в беседе с корреспондентом издания Sputnik Армения. Оппозиция в Армении нашла замену Пашиняну — СМИ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Движение на единственной линии метрополитена было прекращено.

Как заявила в комментарии изданию пресс-секретарь Ереванского метрополитена Татев Хачатрян, руководство метрополитена знает о проникновении граждан на территорию станции. Но когда удастся восстановить работу метро, Хачатрян сказать не могла. Позже — в 16:00 по местному времени (15:00 по Москве. — Ред.) работу метро всё же возобновили.

Тем временем омбудсмен Армении Арман Татоян призвал всех граждан воздержаться от любого рода инцидентов, которые могут привести к росту напряжённости в стране.

«В эти ответственные для нашей страны дни необходимы консолидация и единение. Каждый из государственных органов должен действовать в рамках своих полномочий, гарантировать верховенство право в стране, обеспечить защиту прав человека», — отметил он.

Позже несколько десятков протестующих перекрыли проспект Маштоца у перекрёстка с улицей Амиряна в центре Еревана. Это привело к заторам в центре столицы. Активисты скандировали: «Никол — предатель» и «Армения без Никола».

Полицейские начали задерживать протестующих. В итоге задержали свыше трёх десятков человек, среди которых и был представитель «Дашнакцутюн» Манукян.

В то же время некоторые СМИ указывали, что о массовости акций говорить не приходится. Несмотря на это, некоторые армянские Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщили о том, что Пашиняну якобы звонил Ваге Казарян — глава полиции Армении, который предупреждал о том, что ситуация может выйти из-под контроля. «Поможет лишь проверенный советский»: армянская оппозиция определилась с премьером © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Пока на улицах Еревана протестующие пытались перекрывать улицы, президент Армении Армен Саркисян провёл встречу со своим предшественником — третьим президентом Армении Сержем Саргсяном. В последний раз они встречались за 2,5 года до этого. На нынешней встрече обсуждалось происходящее в стране.

Саркисян около трёх недель назад уже высказывался за отставку кабинета Пашиняна. Нынешняя же встреча двух президентов может свидетельствовать, что Саркисян лишь укрепился в своём мнении и теперь пытается наладить связи с оппозицией, чтобы не допустить полномасштабного гражданского кризиса в стране.

Вечером 8 декабря оппозиционеры планируют объявить о своих дальнейших планах.

Ну а сам Пашинян продолжает хранить молчание. И это не лучшая стратегия в нынешних условиях.

В ближайшие дни можно прогнозировать всплеск недовольства по отношению к премьер-министру: в четверг 10 декабря в Баку должен пройти парад в честь окончания войны в Нагорном Карабахе. Если на нём продемонстрируют трофейную армянскую военную технику, это может больно ударить по самолюбию армян. И они снова зададутся вопросом: кто виноват в таком исходе войны в Нагорном Карабахе?