С начала пандемии на Украине диагностировали 821 947 больных коронавирусом. В последнее время началось снижение уровня заболеваемости, специалисты объясняют это малым количеством проведенных тестов

В течение воскресенья, 6 декабря, украинские лаборатории провели 27 881 исследование методом ПЦР, тогда как в четверг, 3 декабря, было сделано 48 028 ПРЦ-тестов.

При этом количество нуждающихся в госпитализации пациентов остается стабильно высоким. За воскресенье в больницы госпитализировали 1776 человек с подозрением или уже подтвержденным диагнозом COVID-19, они нуждаются в усиленной терапии и постоянном наблюдении врачей. Пандемия пуще карантина. Общественное мнение и ковид на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Теоретически лечение коронавируса Covid-19 в стационаре в государственных больницах должно быть для украинских пациентов бесплатным (то есть оплаченным из бюджета и налогов). Но на практике это далеко не так.

Теория

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) рассчитывает и направляет в госбольницы деньги на лечение людей с COVID, согласно Программе медицинских гарантий. Сумма зависит от количества медицинских команд в клинике, количества введенных в эксплуатацию аппаратов ИВЛ и количества пациентов, находившихся в отделении интенсивной терапии в каждой контрактной больнице.

В первый месяц действия договора с НСЗУ больницы единоразово получают средства просто за готовность оказать помощь в условиях интенсивной терапии — это 171 167 грн на каждый имеющийся в клинике ИВЛ. Таких аппаратов должно быть не менее четырех. Далее больницы получают деньги только за оказание медицинских услуг больным с COVID-19. Тариф — 498 325 грн/мес. за каждую медкоманду (трое врачей и девять — младший и средний медперсонал).

На одну команду должно приходиться двадцать пациентов в месяц. Таким образом, выплачивается надбавка персоналу до 300% и покрываются расходы на лекарства для пациентов. Есть исключение. За интенсивность работы медкоманды могут получать больше. Вместо 498 325 грн — 1 млн грн, если на одну команду в течение месяца будет приходиться более 60 пациентов.

Кроме того, каждый месяц государство выделяет по 5600 грн за пациента, находящегося в интенсивной терапии. В среднем, по расчетам Минздрава, государство тратит на один курс лечения одного больного в стационаре 20 тысяч грн. Правда, есть пациенты, на которых расходуется в 2-3 раза больше, но есть и те, на которых расходуется меньше. Все зависит от состояния, в котором находится больной.

В бесплатный для пациента пакет услуг по лечению COVID-19 в стационаре входит тестирование на COVID-19; медпомощь, лабораторные и инструментальные исследования (в том числе КТ, рентген); кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к ИВЛ или ЭКМО (насыщения крови кислородом) при необходимости; медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости; консультации врачей других специальностей; питание и пребывание в стационаре.

Практика

На практике госпитализированные больные платят сами за довольно дорогие капельницы, антибиотики и даже питьевую воду. Специфические препараты для лечения приходится долго искать.

Диагноз Covid-19 устанавливается только на основании положительного результата ПЦР-теста. Если пациент попадает в больницу, у него там берут образец на анализ, результатов которого иногда ждут несколько дней. За это время ожидания пациентам приходится самостоятельно покупать лекарства. Но и при подтверждении диагноза подчас родственникам выдают внушительные списки медикаментов, которые нужно купить.

Например, в октябре в одной из больниц Винницы пациентов вынуждали покупать лекарства из протокола лечения коронавируса самим, удерживая при этом на своем счету средства, выделенные для борьбы с коронавирусом.

В Николаевской городской больнице №3 учителю и его супруге с подтвержденными диагнозами "коронавирус" выдавали списки на приобретение препаратов, которые были в наличии в медучреждении. Чета за 20 дней потратила на лечение в стационаре 60 тысяч гривен, рассказала начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай в интервью газете "Вечерний Николаев".

Директор Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко рассказал, что цены на лекарства, к сожалению, достаточно высокие.

"Для лечения коронавирусной болезни используются антибактериальные препараты, их цена высока. У нас есть антибиотики, цена которых составляет от 500 грн до более 1000 грн за один флакон. А для лечения больного в день нужно 3-4 таких флакона", — заявил Федоренко изданию "Вголос".

Не во всех больницах Харьковской области пациенты с коронавирусом могут получить все необходимые лекарства бесплатно: в переполненных заведениях их просто не хватает.

По словам главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко, пациент, который попадает с коронавирусом в стационар в состоянии средней тяжести, тратит на лечение от 15 тысяч гривен. Ковид на Украине: хроники апокалипсиса © РИА Новости, Антон Вергун | Перейти в фотобанк

"Верхнюю планку назвать сложно. В некоторых случаях, когда требуется подключение к аппарату по оксигинации легких (ЭКМО), где только расходники стоят до 3 тысяч евро в сутки, курс лечения тянет и на 90 тысяч евро. И большую часть суммы платит пациент", — говорит Кравченко.

К сожалению, иногда родственники не успевают собрать нужную сумму.

«Она умерла. Соседка моей сестры по палате. Ей так и не собрали в интернете денег на биовен. Два флакона в день. 5 тысяч за флакон. 10 дней. Страховая тоже не оплатила бы. И никакое советское государство не смогло бы закупить его для каждого, кому он мог бы понадобиться», — написал на своей странице в соцсети Дмитрий Карский.

Идите на… сайт

Недавно Национальная служба здоровья Украины презентовала интерактивную информационную панель с информацией о наличии лекарств, которые используются в борьбе с эпидемией COVID-19. Дашборд показывает ситуацию в больницах и аптеках с остатками лекарств, входящих в перечень средств, используемых при лечении COVID-19. Информацию можно просмотреть отдельно по наименованиям и областям; данные предоставляют ГП «Медицинские закупки» и Гослекслужба.

Сейчас интерактивная карта содержит информацию об остатках 114 форм лекарственных средств в 605 больницах. Также дашборд содержит информацию о 2750 аптечных учреждениях. Там в общей сложности присутствуют 143 формы лекарств, в состав которых входят 45 международных непатентованных названий. Данные дашборда НСЗУ обещает обновлять еженедельно.

Как отмечает украинское издание «Суспільне», из 2570 заведений, представленных в дашборде, лишь 41 сообщило о наличии кислорода (он используется при лечении людей с осложнениями коронавирусной болезни). Что касается больниц, то о наибольшем количестве запасов кислорода сообщили в Шполянской больнице в Черкасской области (50), в Харьковской многопрофильной больнице №18 (72), в Харьковской городской многопрофильной больнице №25 (40) и в Запорожской городской больнице (15).

Больницы действительно получают деньги на лекарства и закупают их. Это касается не только лекарств от коронавируса. До недавнего времени эта статья расходов была «черной дырой». Узнать, что именно есть в наличии в медучреждении, сложно. Сейчас есть возможность проверить на специальном сайте, какие лекарства есть в государственной больнице. Это можно сделать благодаря программе «Есть лекарства». Но стоит сразу оговориться — в программе участвуют не все больницы Украины, однако некоторые пациенты действительно бесплатно получают в больнице выписанные им медикаменты. Украинская вакцина от COVID-19: пиар и способ украсть деньги из бюджета © president.gov.ua

Собирайте чеки

На Украине амбулаторным больным с легкой формой болезни семейные врачи назначают так называемый «Коктейль для профилактики» из витамина С, цинка и витамина D3. Их нужно покупать самостоятельно, как и прибор для измерения уровня насыщения крови кислородом. Затраты здесь сравнительно небольшие и сопоставимы с обычным "простудным бюджетом". В среднем до 1-1,5 тысячи гривен на жаропонижающие, средства для симптоматического лечения насморка и кашля, витамины, антибиотики и пр. Месяц назад в аптеках из-за ажиотажа наблюдался дефицит цинка и витамина D3 — украинцы закупались впрок.

Государство обещает компенсировать расходы на лекарства тем, кто лечится дома. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что больные коронавирусом, которые лечатся в амбулаторных условиях, имеют право получать бесплатно все услуги и лекарства, предусмотренные пакетом помощи, направленным на борьбу с COVID-19.

Но на компенсацию можно рассчитывать только в том случае, если медикаменты выписал врач. Для этого нужно сохранить все чеки и результаты теста на коронавирус, а потом подать заявление и копию чеков в районное управление труда и соцзащиты.