Каким образом Украина из братской и дружественной России страны практически мгновенно, по историческим меркам, превратилась во врага? Отсчёт времени открытой вражды начинают с 2014 года. Но как это вообще могло случиться? На этот вопрос сейчас внутри Украины дают разные ответы

Две части Майдана

Многие кивают на Запад: это их рук дело. Так, известный композитор Владимир Быстряков отмечает, что пресловутый Майдан состоял как бы из двух «слоёв». По его словам, первый «слой» — это был заговор приближённых Виктора Януковича, которые видели, что президент, что говорится, зарвался, начал «щипать» уже и всех своих людей, так и сложился «замысел Майдана».

«И тогда не шла речь ни о русофобии, не шла речь о НАТО, не шла речь о таких вещах, которые сейчас очень в тренде, как говорится. Шла речь только о том, чтобы его (Януковича. — Ред.) заменить. Чтобы, допустим, он в один прекрасный момент в стиле Бориса Николаевича Ельцина объявил о том, что он устал, он уходит, и назначил своего преемника», — рассказал Быстряков, отвечая на вопрос ведущего программы «Право на веру» Яна Таксюра.

Однако Янукович, по словам Быстрякова, «оказался упёртым дядей», поскольку «по понятиям» просто так не уходят. И вот второй «слой» Майдана, другая его половина, к которой «подключились американцы», это уже была часть идеологическая и основная.

«Это была половина (Майдана. — Ред.)… которая способствовала перековке нашего сознания, которая способствовала фаршировке нашего сознания всевозможными западными так называемыми ценностями, — продолжил композитор. — И, конечно, она была густо приправлена русофобией».

И это было вполне естественно, потому что, по мнению Быстрякова, организаторы ставили цель вместо «хомо советикуса» сформировать такого себе «человека-украинца»: «чтобы он на державной мове говорил, чтобы обязательно ненавидел «москалей» (…) и чтобы мы (Украина. — Ред.) максимально были врагами с нашим соседом (Россией. — Ред.)».

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«Нас слишком долго разделяли»

Быстряков напомнил о судьбе Югославии и предрёк, что Украину может ожидать такая же участь: если западным политикам не удастся полностью поставить страну под свой контроль, они начнут её дробить. И уже есть тревожные звоночки: это и пение венгерского гимна в Закарпатье, и интенсивная раздача «карт поляка» проживающим в Украине украинцам польского происхождения…

«И существование страны Украины целиком — это сейчас очень проблематично. Потому что она слишком разорвана, нас слишком долго, особенно в последние шесть лет, разделяли по языковому принципу на первых и вторых…», — подчеркнул Быстряков. Он добавил, что даже проблема Крыма и Донбасса на руку нынешней власти: «потому что это, прежде всего, русскоязычный электорат, который никогда бы не проголосовал ни за Порошенко, ни за Тягнибока, ни за всех этих яценюков…»

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Ведущий программу Ян Таксюр отметил, в свою очередь, что культивирование ненависти в обществе, целенаправленное разделение людей на «ватников» и «майданутых» прошло по семьям, рассорило близких, в общем, стало серьёзной общественный болезнью. Быстряков согласился: у американцев много проверенных рецептов разделения, сначала раскол по языку, затем по вере… И действительно, «наше общество серьёзно больно».

А ведь как-то жили до Майдана без такой открытой ненависти, без открытого недовольства друг другом, напомнил Быстряков. Теперь всё это есть, почему? Он констатировал: теперь сама государственная идеология, сама власть такую ненависть в обществе подпитывает. Закончится это развалом страны, и получается, что власть сама же и работает на развал, но власть имущих это совершенно не беспокоит — «они себе уже наколядовали»…

Как «прозевали» Украину

Но как это всё могло произойти? Градус русофобии на Украине повышали давно и планомерно, и происходило это при полном бездействии Москвы. Об этом сказал политик и общественный деятель Василий Волга в организованном в воскресенье, 6 декабря, прямом эфире под названием «Нужна ли Украина России».

Эфир состоялся на странице политика в соцсети. Волга пояснил, что никакой другой возможности донести свои мысли до украинцев и русских в Украине и в России у него нет, он, как и партия «Союз левых сил», находятся в полной медиаблокаде, допуска к «олигархическим телеканалам», конечно же, нет.

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Волга пояснил: речь идёт не о деньгах, Пётр Толочко говорил совсем не об этом. Если про деньги, то ситуация выглядит так: через сниженную цену на газ, через таможенные пошлины и через другие преференции Россия подарила Украине около 100 млрд долларов, тогда как американцы, по признанию Нуланд, вложили 5 млрд долларов.

Но эти деньги американцы вложили правильно — в гуманитарную сферу. И на гранты вырастили политологов, которые со временем изменили экспертную среду, вырастили авторов русофобских учебников «и переработали украинцев в бандеровцев, по крайней мере, на уровне 60%».

Где «карта русского»?

И вот результат: Волга отметил, что сегодня на Украине нет политических сил, которые были бы дружественны России. По крайней мере, «Оппозиционную платформу — За жизнь» (ОПЗЖ) политик к таковым не относит, напоминая: в этой партии поясняют, что вынуждены считаться с настроениями электората…

Да и все другие вынуждены. Что касается «СЛС», то эта партия была разгромлена: «мы до сих пор существуем в полуподпольном положении», рассказал Волга.

«И чем далее распространяется в общественной сфере бандеризм, тем менее вероятности, что такая (дружественная России. — Ред.) политсила появится, потому что голосовать не будут», — отметил он. И ещё раз подчеркнул: речь идёт вовсе не о деньгах, но о других формах поддержки. Так, рассказал Волга, давно есть «карта поляка», но вот его предложение ввести «карту русского» не нашло в своё время поддержки в Москве. А это могло бы защитить около десяти миллионов русских, живущих на Украине.

Россией не велась работа с общественным мнением на Украине, именно об этом и сказал Пётр Толочко, подчеркнул Волга. Тогда как Запад такую работу планомерно вёл и продолжает вести.

Последствия Майдана

Отвечая на вопрос, имел ли Майдан какие либо положительные последствия, Волга сказал: «Нет. Семь лет назад произошёл государственный переворот, явление глубоко антиукраинское, антинародное, антигосударственное, явление, которое крайне опасно».

Это привело, по словам политика, к разрушению экономики, в частности, к утрате пяти отраслей промышленности (космическая отрасль, авиастроение, машиностроение, судостроение, автомобилестроение…). Миллионы украинцев вынуждены искать заработка в других странах. Внутри страны произошло невероятное расслоение в доходах граждан: «появилась прослойка патриотов, которые здесь зарабатывают колоссальные сегодня деньги, и много-много миллионов нищих, бежавших из страны».

Наконец, самое ужасное, продолжил Волга, — «это разлом, линия которого прошла по нашим семьям»… Многие бывшие друзья и знакомые поддались воздействию «украинства, которое так легко становится нацизмом». Политик подчеркнул: «любой национализм имеет своим продолжением нацизм, и не надо фантазировать…»

Нужна народная дипломатия, но…

Экс-соратник Януковича вернулся на Украину и разнес Майдан © Instagram, smtimchenko

Но для того, чтобы понимание этого снова овладело массами, нужно многое сделать. Интеграционные процессы неизбежно произойдут, подчеркнул Волга, однако начаться они должны не через олигархат, не через государства, а через народную дипломатию: «через то, что мы здесь, используя любые возможные информационные площадки, разговариваем друг с другом, и говорим, и ищем варианты… которые могут заставить нас… жить так, чтобы мы чувствовали, что мы один народ».

Но есть и ещё одна проблема, очень важная. Её нерешённость влияет, в частности, на судьбу непризнанных республик Донбасса. В чём эта проблема? Волга рассказал, что он много раз пытался выяснить у аналитиков, философов и экспертов в России, в чём сегодня заключается стержневая идеология, в чём современная национальная идея? Увы, увы, этой идеи нет, констатировал политик, добавив: «так, как и на Украине, очень во многом для тех людей, которые могли бы быть проводниками новой национальной идеи, осмысления этой сущности, деньги оказываются важнее, чем люди».

Что ж, добавим от себя: а это ведь и есть сегодня стержневая идеология — деньги важнее людей. И пока эта разрушительная идеология не изменится, рассчитывать на решение многих жизненно важных проблем просто не приходится.