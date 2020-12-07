В воскресенье, 6 декабря, в Кривом Роге прошёл второй тур выборов мэра. Результат немного ожидаемый – мы не знаем, кто победил. Сейчас вокруг территориальной избирательной комиссии должна начаться знатная свалка. Судя по всему, представитель «Слуги народа» проиграл

Кривой Рог — второй по численности населения город Днепропетровской области (630 тысяч против 970 в областном центре) и малая родина действующего президента Владимира Зеленского. Город-побратим Нижнего Тагила и во многом на него похож — крупный индустриальный центр с упором на горно-металлургический сегмент («Криворожсталь», горно-обогатительные комбинаты).

С незапамятных времён (точнее с 1992 года, когда мэром города стал Юрий Любоненко) город контролируется семейной группой Юрия и Александра Вилкулов, тесно связанных с Ринатом Ахметовым (он владеет рядом промышленных активов в городе).

Реальный вызов их власти был брошен только один раз — в 2015 году, когда на второе место на выборах внезапно вырвался представитель «Самопомощи» Юрий Милобог, отставший от Юрия Вилкула примерно на тысячу голосов. Однако доказать фальсификации не удалось, а повторные выборы закончились грандиозным провалом «Самопомощи» — за её кандидата Семена Семенченко проголосовало всего около 11% криворожан.

В 2019 году Кривой Рог предсказуемо показал лучшие по стране показатели по поддержке сначала Владимира Зеленского в обоих турах выборов (около 50% в первом туре при 30% по стране в целом), а потом и партии «Слуга народа» (около 60% при 43% по стране).

Так же, как и по всей Украине, местные выборы 2020 года на Днепропетровщине проходили под знаменем реванша региональных элит. В Кривом Роге были, разумеется, свои особенности — всё же малая родина президента… И, тем не менее, местная элитная группа одержала убедительную победу.

На выборах горсовета первое место получил Блок Вилкула «Украинская перспектива» — 19 из 54 мест в горсовете. Президентская партия «Слуга народа» оказалась на втором месте (16 мест). Кроме того, в горсовет прошли «Оппозиционная платформа» (9 мест), «Сила людей» (5 мест, от неё избран в горсовет Милобог) и «Европейская солидарность» (5 мест).

На выборах мэра лидировал действующий мэр Юрий Вилкул с результатом чуть менее 45%. Во второй тур вместе с ним вышел представитель «Слуги народа» Дмитрий Шевчик с результатом 25%. Результат второго тура был немного предсказуем, хотя и не до конца — всё же Милобог в 2015 году улучшил результат между турами почти в пять раз (с 11 до 49%). Но вероятность такого манёвра со стороны Шевчика была невелика.

Потом произошло неожиданное — 17 ноября Юрий Вилкул снялся с выборов. Во втором туре оказался представитель «Оппозиционной платформы», экс-нардеп Константин Павлов, получивший в первом туре 9%.

Существует конспирологическая теория, в соответствии с которой изменение формата выборов было связано с волей «хозяина Кривбасса» Рината Ахметова.

Во-первых, у него сейчас партнёрские отношения с Владимиром Зеленским, которому, безусловно, хотелось бы достичь успеха на выборах в родном городе.

Во-вторых, Шевчик директорствует на принадлежащем Ахметову Центральном ГОКе.

В-третьих, в последнее время группа Вилкулов от Ахметова отдалилась (Вилкул-сын вышел из «Оппозиционного блока») и не может считаться приоритетным партнёром. Опять же, одно дело — партнёры, а другое — свой человек, к тому же согласованный с президентом.

Всё это звучит очень убедительно, но есть маленькое «но» — 71-летний Вилкул действительно пережил операцию в киевском Институте сердца и практически постоянно находится под наблюдением врачей. Понятно, что избирательная кампания, требующая много сил и нервов, его физического состояния отнюдь не улучшила.

Павлов относится к группе Вилкулов — был в своё время заместителем Любоненко, был членом «Оппозиционного блока» и перешёл в «платформу» только после того, как ОБ фактически приказал долго жить после провала в 2019 году. Неудивительно, что Вилкул официально поддержал его кандидатуру.

Итак, новый формат второго тура какого-то оживления избирателей не вызвал — явка была даже несколько ниже, чем в первом туре. Не выручило даже то, что Зеленский дважды просил земляков прийти на избирательные участки (с вполне прозрачным намёком — какой смысл приходить по приглашению президента, если не голосовать за представителя его партии?).

С результатом не всё однозначно:

— По данным экзитпола, проведённого по заказу фонда «Украинская политика», победу одержал Шевчик с 52,6%, у Павлова — 46%. Результаты исследования были опубликованы в эфире ахметовского канала «Украина».

— По данным экзитпола, проведённого по заказу информагентства «Голос UA», Павлов получил 58,9%, а Шевчик — 41,1% голосов (такие же результаты дал параллельный подсчёт, предпринятый ОПЗЖ).

По информации, которую мы получили непосредственно с места событий, победил Павлов, причём с результатом достаточно убедительным (наш источник оценивает разрыв не менее чем в 10%).

Ничего удивительного в таком развитии событий нет. С одной стороны, в пользу Павлова сыграл авторитет Вилкула и общая тенденция «реванша элит». С другой — политические проекты Ахметова регулярно электорально прогорают.

Конечно, сейчас результаты выборов можно ещё переиграть внутри избирательной комиссии, но… неофициальная информация о поражении Шевчика уже стала достоянием общеукраинских СМИ (источники в Кривом Роге не только у нас есть).

Возникает вопрос — как отразится поражение кандидата от СН на Зеленском? Скорее всего, если и отразится, то не существенно.

Во-первых, земляки отказали в поддержке не самому Зеленскому, а кандидату от его партии. Причём кандидату, который сам по себе скорее ассоциируется не с президентом, а с бизнес-интересами Ахметова и Новинского.

Во-вторых, у нас нет оснований считать, что исход выборов в Кривом Роге как-то затрагивает непосредственные интересы Зеленского и его семьи. Сам он в городе давно не живёт, как и большинство актёров и менеджеров «Квартала».

В-третьих, в имиджевом плане поражение кандидата от СН в Кривом Роге вряд ли может сыграть большую роль, чем поражение кандидатов от СН всюду вообще. Партия на выборах выступила неплохо, но ни в одном из значимых городов Украины её кандидаты не победили.