В четверг, 3 декабря, канал Hromadske.ua выпустил журналистское расследование, посвящённое убийству бизнесмена Евгения Щербаня в 1996 году. Щербань — знаковая личность для Украины, и в причастности к его убийству обвиняли и обвиняют ведущих украинских политиков и олигархов

В четверг, 3 декабря, на YouTube-канале издания Hromadske.ua вышел фильм-расследование «Наследник». Главным его героем стал Евгений Щербань – младший — сын донецкого бизнесмена Евгения Щербаня.

«3 ноября 1996 г. в Донецке убили «самого богатого человека Украины» — Евгения Щербаня. На момент убийства его состояние оценивали примерно в 500 млн долларов. Компании Щербаня занимались производством и продажей металла, поставками газа, нефтепродуктов, строительством и финансовыми операциями. Старший сын убитого предпринимателя Евгений Щербань — младший с 2013 года проводит собственное расследование и пытается узнать, куда исчезло наследство отца», — гласила аннотация к фильму.

Сам фильм вышел на русском языке. В нём использовались архивные видеоматериалы, в том числе те, на которых запечатлены одни из самых влиятельных людей современной Украины. Олег Царев: Ахметов для Зеленского, как в «Белом солнце пустыни», «любимая жена» © РИА Новости, Нина Зотина

Акцент в самом фильме делался на роли в убийстве Щербаня-старшего двух людей: самого богатого человека современной Украины Рината Ахметова и одного из олигархов Сергея Таруты.

Резонансное убийство

В начале «лихих девяностых» донецкий бизнесмен, создатель «Индустриального союза Донбасса» Евгений Щербань был одним из богатейших людей Украины. Как уверяет сегодня один из его сыновей — Евгений Щербань — младший, оборот компаний Щербаня превышал миллиард долларов. На своё пятидесятилетие Щербань арендовал Донецкий оперный театр.

3 ноября 1996 года Щербань вместе с женой Надеждой и младшим сыном Русланом возвращался из Москвы с юбилея свадьбы Иосифа Кобзона. Частный самолёт бизнесмена Як-40 приземлился в Донецке около 13:00 по местному времени.

«Бизнесмен спустился по трапу и уже направлялся к ожидавшей его машине, когда на взлётном поле появились «Жигули», пассажиры и водитель которых были одеты в лётную форму и чёрные матерчатые маски. Подъехав к самолёту, убийцы открыли огонь из автоматов.

Пули попали в жену и сына Щербаня, бортмеханика, таможенника и работника наземной службы аэропорта (супруга предпринимателя и бортмеханик скончались в скорой по дороге в больницу). Евгений Щербань бросился к своему «Линкольну». Выскочившие из «Жигулей» преступники погнались за ним, не прекращая огня. Добив Щербаня, они скрылись на своих «Жигулях». Сожжённый автомобиль милиционеры вскоре нашли на окраине города», — описывало происходящее в тот день издание «КоммерсантЪ» в публикации от 6 ноября 1996 года. СМИ сообщили о тайной встрече помощника Зеленского с Ахметовым © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Убийство Щербаня вызвало большой резонанс. К тому времени он был народным депутатом, лидером фракции «Социально-рыночный выбор». А оборот его компаний исчислялся миллиардом долларов. При этом Щербань проник в разные сферы бизнеса — от металлургии до мобильной связи.

Следствие установило, что убил Щербаня гражданин России Вадим Болотских, известный в уголовных кругах как Москвич. Его напарник — Геннадий Зангелиди (Зверь) — расстрелял других людей — жену Щербаня, его сына, бортмеханика и сотрудников аэропорта. Примечательно, что из-за хаотичной стрельбы Зангелиди был ранен и Болотских.

В подготовке операции обвинили дончанина Евгения Кушнира — лидера «банды Кушнира», которую обвиняли также в убийстве в 1995 году Ахатя Брагина — донецкого бизнесмена, известного как Алик Грек, президента футбольного клуба «Шахтёр» и партнёра Рината Ахметова.

В 1998 году Кушнира убили в СИЗО. Труп Зангелиди нашли под Киевом. Болотских в 2000 году задержали в России, экстрадировали на Украину. В 2003 году Болотских осудили на пожизненное лишение свободы. Суд признал его участие в убийстве Щербаня, Брагина, партнёра Щербаня по «Индустриальному союзу Донбасса» Александра Момота.

Болотских не назвал заказчика убийства. Он контактировал только с Кушниром. Сам же Кушнир по понятным причинам пролить свет на это событие не мог.

Позже в заказе убийства Щербаня обвинили экс-премьер-министра Украины — Павла Лазаренко. Правда, в это верили и верят до сих пор не все.

«Система довольно быстро отторгает того, кто не желает играть по правилам. Таких примеров было достаточно. Можно вспомнить донецкого политика и бизнесмена Евгения Щербаня (был убит в 1996 году), который имел свое собственное представление. На мой взгляд, дело там было не столько в Лазаренко. Просто Щербань не стыковался с реальными хозяевами Донбасса. Но это мое частное мнение, как говорится, виновных нашли», — отмечал 2 декабря в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Золотарёв. Пресс-служба Ахметова резко отреагировала на информацию о спонсировании олигархом партии Зеленского © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Впрочем, официально обвинили не одного лишь Лазаренко. 12 августа 2011 года, через неделю после ареста экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что есть свидетель в США, который уверяет, что убийство Щербаня заказал Лазаренко, а оплатила Тимошенко.

В январе 2013 года Генпрокуратура Украины предъявила Тимошенко обвинение в организации убийства Щербаня. В ответ защита экс-главы правительства обвинила возглавлявшего тогда Украину президента Виктора Януковича в том, что именно ему и его окружению было выгодно убийство Щербаня.

Во время госпереворота документы об убийстве Щербаня были вывезены из Украины.

И вот в 2020 году дело об убийстве 1996 года получило неожиданное продолжение.

Обвинения в адрес Ахметова и Таруты

Ещё до выхода фильма «Наследник», повествование в котором ведётся от лица старшего сына Щербаня Евгения, фильм попал в скандал.

После выхода трейлера фильма в ноябре младший сын Щербаня Руслан опубликовал открытое письмо в адрес Hromadske.ua.

«3 ноября 1996 года в донецком аэропорту, где на моих глазах застрелили отца и его супругу, Никитину Надежду Николаевну, моя жизнь разделилась на «до» и «после». Вам, очевидно, неинтересно, знать, как это — пережить то, что случилось в аэропорту. Вам также, наверное, неинтересно знать, кого и почему в тот день в донецком аэропорту не было. А не было там вашего главного и единственного «источника» — моего брата Евгения, который тот день находился в Одессе. В тот день — как и в тысячи других — он боролся со своими зависимостями и слабостями», — писал Руслан Щербань.

Он напомнил о том, что его брат лечился от наркотической зависимости, и отметил, что именно она могла толкнуть Евгения Щербаня — младшего на резонансные заявления.

«Зависимости и пагубные пристрастия моего брата — это второе страшное потрясение, с которым мне пришлось столкнуться. Вы говорите о «бизнесе» с человеком, который всегда интересовался только «красивой жизнью», всегда шел на поводу у своих слабостей и который ни единого дня не имел хоть какого-то отношения к бизнесу отца.

В качестве фактов в своём фильме вы собираетесь представить слова человека, который после смерти нашего отца был на моём содержании и в тот момент, когда этого содержания лишился, стал «торговать» семейным архивом, придумывая историю, чтобы продать «память об отце» подороже», — писал он в письме. $2 млн ежемесячно. СМИ рассказали, как Ахметов спонсирует партию Зеленского © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

Руслан Щербань не принял участия в создании фильма.

А вот его брат, который и стал главным героем «Наследника», подозревает в причастности к убийству отца двоих человек — Рината Ахметова и Сергея Таруту, которые, по его словам, поделили детище отца — «Индустриальный союз Донбасса» — между собой. При этом Ахметов у него — главный подозреваемый.

«Ахметов уверяет, что не был партнёром с нашим отцом. На самом деле через три месяца после убийства Ринат предъявил нам долг, как я его называю», — рассказал Евгений Щербань — младший.

Позже он также рассказал о своих и своего брата претензиях к Ахметову и о том, как дети Щербаня пытались заручиться поддержкой Кобзона.

«Наша претензия была — миллиард долларов. Когда Иосиф Давыдович увидел этот документ и цифру, он сказал: «Да, это серьезный разговор». Через некоторое время в разговоре он сказал: «Да, нужно заниматься, но я ругаться с Ахметовым не буду». Вся эта ситуация зашла в такую фазу, и мне показалось, что нас водят за нос», — отметил Евгений Щербань — младший.

В подтверждение своих слов он провёл ряд встреч с бывшими партнёрами и сотрудниками отца. Некоторые из них заявили, что Тарута, рассказывая об истории «Индустриального союза Донбасса», лжёт. Другие отказались общаться на камеру.

«Я на это никогда не пойду! У меня семья, внуки, понимаешь? Я не знаю реакции нашего знакомого. У него может быть разная реакция», — отметил генеральный директор компании «Гефест» Виктор Котельников. Ринат Ахметов — от карт до телеграфного столба © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

В конце фильма Евгений Щербань — младший заявил, что хочет «посмотреть в глаза» Ахметову перед тем, как обращаться в правоохранительные органы.

Примечательно, что еще в 2013 году Дмитрий Поезд — адвокат непосредственного убийцы донецкого бизнесмена — Москвича Болотских — призвал допросить Ахметова по этому делу.

«Ахметова нужно допросить, я, будучи в Генпрокуратуре, видел, как прокуроры боялись Рината Ахметова. Он знал всех этих людей. Насколько мне известно, Ахметов был там казначеем, в той группе. Иначе почему он так пошёл вверх? Откуда он взял стартовый капитал?» — заявил Поезд.

Однако нынешняя реанимация дела об убийстве Щербаня вызывает ряд вопросов.

Атака грантоедов или восстановление справедливости?

Примечательно, что фильм-расследование вышел на канале Hromadske.ua — СМИ, которое создавалось на деньги посольств США и Нидерландов, а также соросовского фонда «Возрождение». Это СМИ стало «рупором Майдана» в 2013-2014 годах. Собственно, начало его функционирования совпало с началом Евромайдана.

Кроме того, к раскрутке фильма подключился человек, которого на Украине называют «соросёнком» и агентом влияния Запада, — бывший народный депутат и член группы «Еврооптимисты», бывший журналист, а ныне — член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко.

За сутки до выхода «Наследника» в своей программе «Що це було?» («Что это было?» — Ред.) Лещенко вместе с соведущей Евгенией Моторевской интервьюировал Евгения Щербаня — младшего.

«Люди, которые занимались этим бизнесом, не горели желанием открывать нам положительные моменты этого бизнеса. Забегая наперед, кто поставил им такую задачу. Еще один немаловажный факт — в день убийства были оцеплены офисы, где располагались предприятия. Происходила выемка документов — на очень серьезном уровне, вычитали всё. Создали определённый информационный вакуум. Глядя на ситуацию сейчас, я понимаю, что выглядит это так, словно какая-то сила все эти процессы координировала», — рассказал cын донецкого бизнесмена.

Евгений Щербань-младший также рассказал, что направил иск по поводу активов отца в Антикоррупционный суд Украины. Золотарев: Союз Таруты и Тимошенко призван решить две важные задачи © Стрингер | Стрингер | Перейти в фотобанк

А через два дня после выхода фильма — 5 декабря — на сайте Hromadske.ua вышла подборка с цитатами Евгения Щербаня — старшего.

«Для нас сегодня опаснее всего деньги России. Финансы России беспощадны. Это жадный рынок. Они готовы захватывать наши фабрики, заводы только с той целью, чтобы куда-то вложить свои деньги. Они будут вымывать наши сырьевые и финансовые ресурсы, и мы будем превращаться на рабочую силу», — гласила одна из них.

Отрывок из неё и был вынесен в заголовок статьи.

Такое вовлечение прозападных СМИ в дело Щербаня заставляет подозревать Запад в желании нанести удар по Ахметову и Таруте. Несмотря на то что он удалён от политики, Ахметов, как и остальные олигархи, по выражению политолога Дмитрия Джангирова, остаётся одним из носителей доли суверенитета Украины. Он — один из тех, кто стоит на пути попадания Украины под полное ручное управление Западом.

Тарута — олигарх, народный депутат от партии Юлии Тимошенко «Батьківщина» (он был № 2 в списке политсилы Тимошенко на выборах). Он, его политсила и её лидер — Тимошенко — тоже относятся к тем, кем Запад вряд ли сможет управлять в ручном режиме.

У Ахметова уже прокомментировали фильм «Наследник».

«Все активы, принадлежащие Ринату Ахметову и группе СКМ, были ими приобретены законно, добросовестно и без нарушения прав каких-либо третьих лиц. Сыновья Е.А. Щербаня неоднократно публично заявляли об отсутствии каких-либо претензий к Ринату Ахметову в отношении бизнеса и активов их отца», — гласил ответ ахметовской корпорации СКМ.

В компании не сочли необходимым что-либо комментировать по этому вопросу.

При этом популярные на Украине политические Telegram-каналы тоже пока молчат по поводу «реанимации» дела Щербаня.