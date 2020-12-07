Какое будущее у острова Донбасс?

Этот материал — попытка поэта и публициста Анны Ревякиной поговорить с молодёжью Донецкой Народной Республики, сегодняшними и вчерашними студентами. Попытка актуализировать проблемы, волнующие молодых ребят, которым уже завтра перенимать бразды правления и строить республику дальше

Точно могу сказать, что проблемы молодёжи по всему постсоветскому пространству приблизительно одинаковые: отсутствие опыта, финансовая зависимость от родителей, недостаточный по объёму рынок труда (особенно в связи с коронавирусом) и так далее. И тем не менее проблемы молодёжи, проживающей на территории Донецкой Народной Республики, особенные.

Согласитесь, один только многолетний комендантский час чего стоит.

Трэп-хата против коменды

Побочные жертвы коронавируса: станут ли дети глупее из-за дистанционного обучения © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Как в анекдоте. Ну, ужас, но не ужас-ужас! Я его, по сути, не замечаю, мне абсолютно всё равно, есть он или нет, но уверена, что будь мне на двадцать лет меньше, мне было бы совсем не всё равно. Всё же одиннадцать часов вечера время детское, особенно в условиях мегаполиса.

Старшие школьники и студенты приноровились, голь-то на выдумку хитра, ребята для своих тусовок выбирают единственно возможный вариант: тусуются всю ночь, до утра, до окончания комендантского часа. Компаниями собираются у кого-то дома, остаются с ночёвкой. Также ребята практикуют посуточную аренду домов или квартир, стоимость такого помещения для вечеринки колеблется от 500 до 5000 тысяч рублей за сутки.

Считается, что комендантский час защищает жителей республики, помогает сдерживать уровень преступности.

«Комендантский час — это не прихоть, а вынужденная мера», — фраза, которую все дончане тысячу раз слышали от СМИ и власть имущих.

Довольно большой процент молодых людей считает, что комендантский час в центре города можно было бы отменить, оставив его на окраинах.

«Молодёжь думает, что комендантский час ограничивает их права, в то время как эта мера направлена, прежде всего, на защиту граждан, — поделилась со мною депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Анастасия Селиванова, — комендантский час помогает защитить детей, не готовых к реалиям без комендантского часа. В 2015 году моего одногруппника избили ночью, когда он провожал девочку, забили до смерти. Парень был очень добрый и светлый. Сейчас в правоохранительных органах дефицит кадров, патрулировать некому, участковых не хватает».

«…А с бумажкой — человек»

Московский писатель предложил возить российских школьников на экскурсии в Донбасс © Facebook, Александр Гриценко

Мне кажется, что этот вопрос, когда я работала над этим материалом, поступил не совсем от молодёжи, просто молодёжь его озвучила.

Дело в том, что у молодёжи с паспортами ситуация как раз более-менее наладилась, особенно после того, как появился специальный день (четверг) для приёма документов у четырнадцатилетних. Моему сыну 17 лет, у него никогда и не было паспорта Украины, он сразу по украинскому свидетельству о рождении в 2019 году получил паспорт ДНР.

Когда началась война, ему было 11 лет, последний раз на Украине мы были в 2014 году. Украина, как известно, за почти семь лет войны не соизволила побеспокоиться о гражданах, которым нужны паспорта.

«Граждане ДНР вступают в гражданство Российской Федерации на основании Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина № 183, и процедура вступления в гражданство чётко регламентирована данным указом. Согласно перечню документов, о которых идёт речь в этом указе, есть документ, который предусмотрен Указом № 74 «О признании документов ДНР», — ответила на вопрос Анастасия Селиванова, — если внимательно почитать, то как раз паспорт Донецкой Народной Республики является обязательным документом, выданным органами, постоянно действующими на территории ЛДНР. Ключевое слово — обязательным. В 74-м Указе об этом чётко сказано. Все возмущения граждан, конечно, понятны, однако получение происходит согласно процедуре».

«Если кому-то так сильно ненавистен паспорт ДНР и такие сложности в его получении, то люди могут получить РВП или ВНЖ на территории Российской Федерации. И также получить по упрощённой процедуре гражданство Российской Федерации, не получая при этом паспорт Донецкой Народной Республики. Об этом сказано в 187-м Указе Президента Российской Федерации», — добавила Анастасия Селиванова.

Материнство и детство

«Торопыжки», они же «особята»: почему недоношенный ребенок — это не приговор © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

«К сожалению, в республике нет нормальных детских магазинов с качественными и при этом недорогими товарами, — поделилась со мною Екатерина К., мама годовалого сына, — в основном торгуют ширпотребом по заоблачным ценам. Купить хороший зимний комбинезон — это целое приключение. Я ничего не покупаю в Донецке, всё заказываю, но сейчас и это стало сложно в связи с проблемами на границе и ситуацией с коронавирусом».

Екатерине, как и многим молодым мамам, хотелось бы, чтобы было больше заведений общепита семейного типа, чтобы можно было поесть, а ребёнок при этом играл бы в игровой зоне. По мнению молодых мам Донецка, в городе не хватает хороших развивающих школ, все те, что имеются, находятся на любительском уровне.

Страшно, когда к войне, которая длится седьмой год, добавились ещё и сложности, связанные с пандемией.

«У моего ребёнка до сих пор не сделаны прививки, — говорит Екатерина, — нет вакцины. Сначала нам сказали, что сейчас не до прививок из-за вируса, это весною было, а сейчас вакцины просто нет. Моему сыну всего-то год с небольшим, но мы уже успели побывать в руках некомпетентных докторов. Как я понимаю, вопрос медицинской компетенции — это общереспубликанская проблема. В три месяца у нас была грыжа, в двух больницах не могли поставить диагноз. Мы ездили по больницам с орущим от боли трёхмесячным ребёнком на руках. И никто не мог поставить диагноз! Хотя, как потом нам объяснили, это довольно распространённое явление у мальчиков!»

И только в третьей больнице, в которую обратились молодые родители, был поставлен верный диагноз. Паховая грыжа.

«А если бы грыжа ущемилась, пока мы ездили и искали хоть кого-то, кто скажет, что нам делать, то операция была бы сложнее», — негодует Екатерина.

Отсутствие качественных и при этом недорогих товаров для детей я прочувствовала на своей шкуре. Если что-то и можно приобрести в Донецке, то товары будут стоить почти в полтора раза дороже, чем в России.

Как я поняла из разговоров с собственниками и продавцами, связано это с таможенными сборами и расходами на перевозку, а не с жаждой наживы, как порою думаем мы, покупатели.

Остров Донецк

Невероятную уязвимость людей, проживающих на территории Донбасса, вскрыла даже не война, а война в условиях пандемии.

Закрывшиеся границы с Россией и Украиной некоторые категории населения оставили в прямом смысле без средств к существованию. Сейчас, когда граница с РФ открылась, стало легче.

Молодёжь, в отличие от людей серебряного возраста, от закрывшейся границы с Украиной финансово пострадала меньше. Всё же, по статистике, территорию ДНР в украинском направлении покидают чаще пенсионеры, чем молодые люди.

«Мы седьмой год сидим в ДНР безвылазно, — поделилась со мною молодая мама из Донецка Александра Хайрулина, — а почему сидим безвылазно, потому что даже простая поездка в Крым, особенно если у тебя маленький и не самый здоровый ребёнок, — это адский квест.

Если раньше был прямой ночной поезд за небольшие деньги, то теперь сначала автобусом или машиной в Ростов-на-Дону с прохождением границы, иногда по пять-шесть часов, потом в Ростове-на-Дону либо самолёт, либо автобус. Добираться теперь минимум два дня надо и за совсем другие деньги. Казалось бы, можно поехать на Азов, но нам и его сделали недоступным. Блокпосты, очереди на них и прочее.

Отсутствие железнодорожного сообщения с РФ сделало поездки тяжёлыми физически и дорогими. Позволить себе поехать куда-то могут единицы. Я уже молчу о загранице. Многие только-только получили документы, а с ними и гражданские права…»

Концерт концерту рознь

Лепс и 70 тысяч зрителей. В Донецке прошёл концерт, который уже стал легендарным © dan-news.info

Показательным был сентябрьский концерт Лепса. По сути, те концерты, которые проходят в Донецке, по мнению молодёжи, можно поместить с категорию «В провинцию приехала звезда». Когда всё равно, кто приезжает, но все идут, потому что событий так мало, что больше идти всё равно некуда.

«Мы лишены выбора, — поделился со мною студент четвёртого курса технического вуза Сергей А., — к нам едут только те исполнители, для которых Донецк не просто город, где живут фаны, а место, пребывание в котором говорит о политической позиции. Не все артисты готовы демонстрировать открыто свою политическую патриотическую позицию. Донбасс — тема по сей день токсичная».

Молодёжи хотелось бы скорейшей реальной интеграции Донбасса ещё и потому, что когда Донецк и прочие города республики станут российскими городами, границы сотрутся и поход на концерт любимого исполнителя не будет похож на бег с препятствиями. Сейчас ребята на концерты ездят в Ростов-на-Дону (конечно, я говорю о допандемийных временах).

Уровень образования и отъезд рабочих рук

Обворованные майданом, или Плоды национального просвещения © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Существует катастрофическая нехватка квалифицированных специалистов, в результате чего падает качество образования и снижается стремление молодёжи к развитию, — поделилась со мною молодая дончанка Карина Павлючкова, — в том числе студенты профильных вузов республики не имеют возможности изучать интересующие их иностранные языки. С приходом пандемии и переходом образования на дистанционные рельсы система образования в целом почти перестала функционировать. Те онлайн-ресурсы, которые были для этого предназначены, не выдержали такого количества студентов. Преподаватели в свою очередь были абсолютно не готовы к такому формату преподавания и контроля образовательного процесса».

По мнению Карины Павлючковой, успешное окончание вуза в ДНР не гарантирует никакого трудоустройства, кроме работы в сфере услуг.

«Полное отсутствие онлайн-банкинга и онлайн-кошельков является ещё одной острой проблемой молодёжи, поскольку основным источником дохода для студентов является фриланс, — считает Карина, — система оплаты популярных среди молодёжи интернет-покупок недоступна. Многие научные работы и публикации, которые выходят на российских научных интернет-ресурсах, оплачиваются. Получить гонорар за научную деятельность в условиях отсутствия ранее упомянутой системы онлайн-банкинга становится практически невозможно, равно как и оплатить собственную публикацию в научном издании.

Также очень обидно, что раньше Донецк был привлекателен для трудовых мигрантов, а сейчас рабочие руки из ДНР уезжают в Россию из-за большой разницы в зарплатах. Поэтому мы имеем огромный отток молодёжи из страны».

Прикрыть срам

Почти все опрошенные мною студенты и бывшие студенты в один голос сказали, что им не хватает магазинов с качественной и недорогой одеждой.

«Когда я говорю, что нам не хватает брендовой одежды, я не имею в виду, что мне не хватает магазина Армани в «Донецк Сити», — поделился со мною студент 3 курса Донецкого национального университета Алексей Н., — мне не хватает магазинов демократичных марок. Я хочу покупать хлопковую футболку в HM за триста рублей, а не непонятную синтетику за полторы тысячи в «Континенте». В России одеться гораздо дешевле, чем в Донецке. Я стараюсь накопить денег, а потом еду в Ростов-на-Дону, так и «скупляюсь» (закупаюсь). Даже притом, что я трачусь на дорогу, одеться в Ростове-на-Дону мне выходит гораздо дешевле, чем в Донецке».

Не по уму

Многие молодые люди, которых я опрашивала при подготовке данного текста, жаловались на бюрократию в республике. Молодёжь любое «пойди туда, не знаю куда, и принеси подпись в правом углу на такой-то форме» воспринимает крайне болезненно. Для молодых людей поход в любую инстанцию похож на поход к дантисту: долго, больно, порою дорого, а потом ещё 4 часа отходняком мучаешься.

«Например, если возникает необходимость прописать ребёнка по адресу матери, а мать и отец не расписаны, то родителям сначала необходимо пойти на Фёдора Зайцева первый раз и написать заявление на выдачу подтверждения, что ребёнок не прописан у отца, — начала свой монолог об ужасах бюрократии Александра Хайрулина, — забирается эта справка в другой день. Это второй поход на Фёдора Зайцева. Далее надо поехать в ЖЭК по месту прописки матери. Это тоже не в каждый день возможно сделать, там нас внесут в картотеку бумажную.

Картотека выглядит так: компа нет вообще, есть деревянные ящики с множеством карточек и старушка, которая там разыскивает тебя и твоей адрес вручную.

Далее вам дадут после заполнения стопки бумаг карточку, с которой надо ехать в РОВД своего района. Там огромная очередь. Принимают по одному человеку в полчаса. За 15 минут до конца рабочего дня сказали, что больше принимать не будут, и примерно человек 15 остались ни с чем.

Люди в очереди этой с шести утра некоторые стояли. Кто-то уходил, потому что надо было ребёнка из садика забирать, кто-то с детьми стоял, которые прямо и спали там, в РОВД, уставшие за день стояния. Короче, ад. И это один фрагмент.

Или вот отдельный филиал ада — наш банк. Получение банковской карты — это квест ещё тот. Но ещё очень интересно организована, например, оплата обучения. Сначала надо взять квитанцию в одном окошке, потом оплатить её в другом окошке, а потом ещё раз в первое окошко вернуться. И не забыть оплатить услуги за перевод денег внутри банка…»

Андрей Мартьянов: Донбасс надо инкорпорировать в состав России, а Украину предоставить её судьбе © mixnews.lv

Общеизвестно, что у любой страны будет ровно такое будущее, какая у неё молодёжь. Другого будущего у страны быть не может. Если задать представителям молодого поколения ДНР вопрос о том, любят ли они республику, какой ответ мы услышим? Нужно приложить все усилия, чтобы ответ у абсолютного большинства был «да»!

Это сложная задача, с молодёжью всегда очень трудно работать, нужен комплексный системный подход, нужна стратегия. Юные донбассовцы в массе своей не лишены здорового патриотизма.

Нужно вникать в проблемы молодёжи, помогать решать их, делать республику более комфортной для проживания, но комфорт — это ещё не любовь. Любовь — это другое, подспудное, подводное, сердечное, нутряное. Любовь — это про гордость, а не про стеснение. Мне кажется, власти республики нужно приложить максимум усилий, чтобы молодые люди не покидали регион, именно это залог того, что в будущем в Донбассе всё будет хорошо.