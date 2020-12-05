"Мадьяр на ножи!" Хроника противостояния украинских националистов венграм Закарпатья

Закарпатские венгры не случайно переполошились из-за угроз на видеоролике, озвученных в адрес «сторонников автономии» неизвестным мужчиной с нашивками и шарфом «Правого сектора»*. Украинские националисты из разных организаций уже давно терроризируют национальное меньшинство региона

Началось все больше десятилетия назад, когда 11 марта 2008 года лидер партии «Свобода»*, депутат Верховной Рады Олег Тягнибок потребовал от Закарпатской областной рады не открывать на Верецком перевале (между Закарпатской и Львовской областями) памятник в честь 1100-летия перехода Карпат переселявшимися на запад венгерскими племенами. Вслед за этим с требованием демонтажа памятника, который «стоит на костях наших расстрелянных ребят», выступило отделение «Свободы» в Закарпатской области.

Спустя три месяца, 20 июня 2008 года, закарпатские «свободовцы» во главе со своим вождем Олегом Куциным осквернили памятник, установив на нем трезубец и табличку «Вечная память героям Украины — карпатским сечевикам. С извинениями от венгерского народа». Речь о «Карпатской Сечи», армии так называемого государства Карпатская Украина, созданного в регионе украинскими националистами в марте 1939 года, когда Чехословакия была оккупирована Третьим рейхом. Военные формирования Карпатской Сечи были быстро разгромлены армией Венгрии, присоединившей к себе Закарпатье.

9 марта 2009 года венгерский сайт Index.hu опубликовал новость о том, что днем ранее поднявшиеся к памятнику туристы из Венгрии обнаружили, что он весь разрисован граффити желтого и синего цвета (цвета украинского флага), а кроме того сверху была нарисована синей краской свастика (именно в форме Hakenkreuz, принятой в Третьем рейхе), а ниже написано «Будапешт, покайся за Карпатскую Украину!». Последний лозунг регулярно озвучивался на маршах националистов.

Вслед за этим осквернения повторялись снова и снова. Например, венгерский турист, прибывший 27 марта 2011 года на Верецкий перевал, опубликовал в своем блоге karpatutak.blogspot.com путевые заметки, на которых среди прочего видны приехавшие туда на автомашинах активисты «Свободы», со своими флагами протестовавшими против памятника 1100-летию переселения венгров, а затем самого памятника, на алтарь которого была нанесена краской (уже белой) нацистская свастика.

Между тем, градус действий националистов продолжал подниматься, и от краски они уже перешли к более радикальным действиям.

В ночь с 18 на 19 февраля 2011 года Куцин, его заместитель Руслан Поливка и глава городского отделения «Свободы» в Ужгороде Томаш Лелекач были задержаны полицией по горячим следам после того, как обложили находящийся в центре памятника на Верецком перевале символический алтарь с крестом автомобильными покрышками, облили их бензином и подожгли. Пламя от горящих покрышек поднялось буквально до небес. Вскоре задержанные начали давать признательные показания.

Однако, судебное преследование националистов не дало реальных результатов — двое из них (включая Куцина), имевшие несовершеннолетних детей, были судьей амнистированы на этом основании, а еще один приговорен к трем годам условно.

Куцин в августе 2013 году заявил изданию «Зеркало недели»: «Расцениваю свои действия на Верецком перевале как вполне адекватные. Думаю, так должен сделать любой украинец, если на могилах твоих предков, воевавших за украинскую государственность, потомки тех людей, которые расстреливали их, строят неоимперский символ». То есть, по его мнению, венгры якобы пытаются навязать украинцам Закарпатья символ своей оккупации в 1939 — 1944 годах.

От дальнейшей борьбы с памятником лидер закарпатской «Свободы» не отказался, разве что стал осторожней в методах (по крайней мере, на словах): «Мы и в дальнейшем будем выступать против венгерского памятника, но уже не такими действиями. Я организовал обращение в Верховную Раду (соответствующее обращение будет и к правоохранителям) о том, что памятник установлен с нарушениями законодательства… Сейчас дело будет находиться на контроле у депутатов, и, я думаю, законным путем нам удастся убрать этот неуместный памятник с украинской территории. То есть наша цель — это демонтаж памятника».

Характерно, что это заявление со стороны националистов прозвучало накануне национального праздника венгров — дня Святого Иштвана, отмечаемого 20 августа.

С аналогичными призывами выступил 16 мая 2013 года и депутат Львовской областной рады от «Свободы» Остап Стахив, призвавший оказать Закарпатью финансовую помощь в демонтаже памятника на Верецком перевале, «установленный венгерскими шовинистами, что недопустимо», так как, по его мнению, в случае кризиса наличие этого памятника станет для Венгрии основанием для захвата «этнически венгерского» региона.

Впрочем, насилие со стороны националистов против венгров лишь росло. В той же статье в «Зеркале недели» 18 августа 2013 года было процитировано заявление главы Общества венгерской культуры Закарпатья Миклоша Ковача: «Ведь даже после известного поджога памятника было несколько новых попыток разрисовать и повредить его. Кроме того, в Берегове неизвестные подожгли офис нашего общества. Подобные действия будут иметь место и в будущем, поскольку у радикалов такая тактика действий».

Один из упомянутых Ковачем случаев вандализма был зафиксирован 11 августа 2012 года, когда поднявшиеся к памятнику на Верецком перевале туристы из Венгрии обнаружили нанесенные на него ксенофобные надписи. «Среди них: «Тут Украина» и «Смерть мадьярам», — сообщили журналистам 14 августа 2012 года в пресс-службе Партии венгров Украины.

Характерно, что также на памятник были нанесены два рунических символа «волчий крюк» (wolfsangel), который являлся до 2004 года партийным символом «Свободы», носившей с 1991 года название Социал-национальной партии Украины (СНПУ).

Между тем, другие группы праворадикалов уже перешли к физическим нападениям.

16 марта 2013 года в двух местах Ужгорода — на мосту через реку Уж и на площади Шандора Петефи — были произведены нападения на две группы туристов (преимущественно несовершеннолетних) из Венгрии, у которых срывали с шапок кокарды в цветах флага Венгрии, знак национального восстания венгров против Австро-Венгерской империи 15 марта 1848 года. Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде обратилось по поводу этих инцидентов в прокуратуру Закарпатской области, а венгерские организации региона выступили с заявлением о том, что «впервые в Закарпатье за время независимости Украины был зафиксирован факт зверского нападения на венгерских граждан за их национальную принадлежность».

По поводу последнего случая пресс-служба закарпатской «Свободы» сразу же опубликовала официальное заявление: «В некоторых венгерских СМИ была размещена информация о попытке украинских националистов сорвать митинг, посвященный очередной годовщине Венгерской революции. Правда, почему-то представители общественной организации «Карпатская сечь» были названы представителями "Свободы"».

Молодежная ультраправая группировка «Карпатская Сечь» возникла в Ужгороде в 2010 году и имела даже более радикальный характер, чем партия Тягнибока того периода.

Стоит отметить, что и закарпатская «Свобода», и «Карпатская Сечь» активно используют одну и ту же символику «сечевиков» 1938 — 1939 годов (трезубец, вписанный в меч, на голубом щите), да и само название последних.

В интервью, опубликованном 26 февраля 2016 года информагентством Укринформ интервью, глава «Карпатской сечи» Тарас Деяк посетовал на то, как долгое время относились к его бойцам в регионе даже сами украинцы: «До событий на Майдане националистов здесь не воспринимали. Каждый раз, как люди видели нас на улице в униформе, начиналось: свастика, фашисты».

Но разве это не так, если представители «Карпатской Cечи» потом воевали в АТО в одном отряде с представителями наци-скинхедов (а других в Западной Украине нет) из Львова, о чем говорится в предисловии к тому же интервью Деяка: «Его боевой путь продолжился в секторе «М», с дислокацией в с. Юровка с декабря 2014 года по февраль 2015 года (сводная ДРГ подразделения спецназначения «Карпатская Сечь» и «Lviv Skins»)».

В одном из интервью 2017 года Деяк жаловался, что деятельность его группировки по-прежнему встречает слабую поддержку населения: «Не секрет, что Закарпатье — это не самая патриотическая область в Украине… На Закарпатье очень малый процент, как говорят наши западные собратья, «другой молодежи», настоящих пассионариев».

Поэтому он активно привлекал для силовых акций праворадикалов из других регионов, и так было и ранее. Так, лидер киевского неонацистского объединения С14 Евген Карась упомянул в интервью, опубликованном 15 ноября 2017 года изданием Liga.net, про «Закарпатье, — мы туда приезжали еще в 2013 году, там был достаточно наглый венгерский митинг, небольшая потасовка». Под «наглым венгерским митингом» Карась, очевидно, подразумевал события 16 марта 2013 года в Ужгороде.

16 марта 2013 года «Свобода» и ее молодежное крыло «Сокол» провели по центру пограничного закарпатского райцентра Берегова факельное шествие под лозунгами «Берегово — украинское!», «Помни, чужеземец, здесь господин украинец!», «Будапешт — покайся!», «Один язык, один народ, одна родина — Украина!» Марш националистов (значительная часть которых была одета в камуфляж), призванный «показать венграм их место», собрал около 100 — 150 человек. До этого такое же факельное шествие прошло при участии Конгресса украинских националистов* 15 марта 2011 года в Ужгороде, а 17 марта 2012 года в Мукачево, куда на мероприятие националистов прибыл даже лично Олег Тягнибок.

После победы Евромайдана активно участвовавшие в нем националисты вошли во власть. Четыре представителя «Свободы» вошли 27 февраля 2014 года в правительство страны под руководством Арсения Яценюка, получив посты вице-премьера, министров обороны, аграрной политики и продовольствия и экологии и природных ресурсов. В Закарпатской области новый глава областной государственной администрации предложил 11 марта пост своего заместителя… лидеру местного отделения «Свободы» Куцину.

Неудивительно, что поздним вечером 10 марта 2014 года неизвестные вновь атаковали памятник на Верецком перевале — взобравшись на него, они облили его бензином (на месте преступления полиция обнаружила две пустые канистры) и подожгли.

Впрочем, затем праворадикалов отвлекли события на юго-востоке страны, где начались массовые уличные выступления представителей Антимайдана, переросшие в создание народных республик (одна из них 7 апреля 2014 года была провозглашена не только в Луганске и Донецке, но и в Харькове). Ультраправые формировали по всей стране для борьбы с антимайдановцами на юго-востоке свои парамилитарные отряды, которые затем были преобразованы в добровольческие батальоны и переброшены в зону военных действий в Донбассе. В Закарпатье два добровольческих батальона под идентичными названиями «Карпатская Сечь» сформировали организация Деяка и местное отделение «Свободы». Возглавили их, соответственно, Деяк и Куцин.

В первой половине 2016 года после роспуска последних добровольческих соединений праворадикалы вернулись домой, сплотив свои ряды и получив боевой опыт. И продолжили «борьбу с сепаратизмом» здесь с новыми силами. Так, 13 марта 2016 года «Карпатская Сечь» при поддержке «Правого сектора» и «Азова» (закарпатское отделение Гражданского корпуса которого в августе 2015 года ненадолго создал из своих споджижников и возглавил Деяк) провела марш, собравший несколько сотен человек, в ходе которого участники активно скандировали «Мадьяр — на ножи!»

В дальнейшей мобилизации националистам оказали услугу журналисты, вновь начавшие поднимать жупел «венгерского сепаратизма».

Так, 4 июля 2016 года телеканал «1+1» показал передачу под названием «Венгерская угроза: как Венгрия подогревает сепаратизм в Закарпатье», где заявлялось: «В Европе нас не против разорвать на куски. У западных границ Украины начинается создание новых народных республик. Правда, без автоматов, а по-европейски тихо. Главное оружие прозападных сепаратистов является паспорт гражданина ЕС, который в приграничных областях уже раздают румыны, поляки и венгры. Венгры впереди всех, так что первая народная республика будет создаваться под дудку Будапешта. Можем ли мы противодействовать развалу страны?».

В передаче на одном из популярнейших телеканалов страны венгров вновь обвиняли в желании создать автономный район в Закарпатье, а также в том, что венгры «создают на Украине вооруженные формирования». Выдачу Венгрией паспортов закарпатским венграм прямо сравнивали с событиями «русской весны»: «Аннексия Крыма началась задолго до «зеленых человечков с раздачи паспортов Российской Федерации». Характерно, что одним из «экспертов» для журналистов «1+1» выступил Деяк, постоянно проводивший аналогии событий на юго-востоке и в Закарпатье, например, в процитированном выше интервью Укринформу 26 февраля 2016 года: «Я позволю себе сравнить с Донецком… А что на Закарпатье? Все то же самое».

Однако непосредственно эскалация насилия активно пошла с весны 2017 года. 11 марта 2017 года популярный среди националистов сайт «Информатор» опубликовал статью под названием «План создания венгерской автономии в Закарпатье (документ)». Строго говоря, опубликованные документы представляли собой лишь ведомость о количестве граждан Венгрии в области (118 тыс. чел.), а прочее утверждалось уже со ссылкой на анонимные источники: «Собственные источники «Информатора» сообщают, что несмотря на публичную демократическую позицию, власти Венгрии рассчитывает на реализацию проекта предоставления Закарпатью статуса автономии, а затем — переход области под мадьярскую юрисдикцию легальным путем. Согласно расчетам Будапешта, 100.000 репатриированных венгерских закарпатцев обеспечат положительный результат в голосовании за предоставление краю прав самоуправления. Если же Закарпатская область получит автономию в составе Украины, международное право позволяет провести референдум о дальнейшем политическое самоопределение общин края». Далее был озвучен полный букет голословных обвинений венгров в сепаратизме.

Главным и единственным публичным экспертом для «Информатора» стал тот же Тарас Деяк, заявивший: «Большая часть закарпатцев может стать на сторону сепаратистов — такова реальность, к сожалению. Рано или поздно карта будет разыграна: стоит проанализировать выступления и заявления некоторых националистических государственных чиновников Венгрии, которые мечтают, чтобы Закарпатье или его часть были в составе Венгрии… Опять же параллели с Донбассом и Луганском — они разрастаются, а власть им в этом не препятствует… В 2015 году в Будапеште два движения сепаратизма в Закарпатской области, венгерский и русинский, объединились и подписали договор. Сейчас они совместно работают и выступают за автономию в составе Венгрии, которая будет носить название "Карпато-русинской автономной республики"».

18 марта 2017 года «Карпатская Сечь» провела по улицам Ужгорода «Марш славы героев Карпатской Сечи». Одетые с ног до головы в черное бойцы организации с закрытыми балаклавами лицами прошли по центру города со знаменами черного цвета с символикой организации и изображением кельтского креста (символ борьбы за белую расу). Как сообщило издание Uzhgorod.in, впервые «марш объединил представителей разных правых сил Украины». Под таковыми, уточняет журнал «Фокус», имелись в виду члены «Тризуба имени Степана Бандеры»* и «Правого сектора», в том числе 1-й резервной сотни Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»-Закарпатье, на фотографиях также видны знамена неонацистской группировки Misanthropic Division*. Значительная часть националистов, судя по всему, прибыла в Ужгород из других регионов. Всего марш собрал порядка 200 человек.

Эти силы не замедлили себя далее проявить уже более насильственным путем.

23 мая 2017 года в группе ультраправой партии «Братство»* в Facebook появилось сообщение о разрушении четырех стел с надписями на венгерском языке «Береговский район. Земля венгерского языка» и «Виноградовский район. Венгры приветствуют вас», установленных 19 мая в Береговском и Виноградовском районах Закарпатской области (напомним, в первом говорящие преимущественно на своем родном языке венгры составляют три четверти, во втором — четверть населения): «На Закарпатье местные патриоты разгромили стелы, которые установили венгерские сепары. Венгерский сепаратизм на территории украинского Закарпатья имеет целью нанести удар в спину воюющей Украины. Главной опорой закарпатского сепаратизма является местный костяк из регионалов, который играет на руку врагу, сидящему в Кремле и мечтающему, чтобы Украина перестала существовать. Но пока на территории Закарпатья действуют отряды украинских патриотов, Закарпатье будет неотъемлемой частью Украины».

«Братство» опубликовало и видео нападения националистов на венгерских активистов, охранявших одну из стел. На видео с криками «Сепаратисты!» группа крепких ребят в камуфляжных куртках сносит палатку и бьет ногами лежащего на земле человека.

Вполне вероятно, что снос стел был произведен активистами «Братства», прибывшими в Закарпатье для поддержки местных националистов. Как выразительно намекнул ранее в интервью «Информатору» Деяк: «Мы имеем дружеские отношения с некоторыми всеукраинскими и региональными националистическими организациями, с которыми проводим совместные акции, обучающие семинары».

С бойцами «Братства» Деяк мог познакомиться в зоне АТО, где те и другие воевали в зоне «М» (Мариуполь). Бойцы «Братства» во главе с Дмитрием Линько (с октября 2014 года — депутат Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко) с мая по июль 2014-го составляли отдельную роту в составе батальона «Азов», затем перешли в батальон «Шахтерск», а в сентябре 2014-го создали собственный батальон «Святая Мария».

К сотрудничеству была привлечено и праворадикальная организация С14, действующая с 2010 года в Киеве и первоначально связанная со «Свободой». В 2014 году ее участники планировали вступить в формируемый «Свободой» батальон «Сечь», но из-за затяжек с его созданием в итоге отправились в АТО в рядах батальонов «Гарпун» и «Киев-2».

«Был в Закарпатье. Провёл патриотическое учебное мероприятие для активистов… Организация Тараса Деяка «Карпатская Сечь» — последняя опора государственности на дальнем западе, — написал 6 июля 2017 года в Facebook вождь С14 Евгений Карась, опубликовав совместное фото с Деяком и активистами его организации. — Страна парализована… Враг — венгерские шовинисты — засыпает наши земли деньгами. Вербуют предателей. Готовят плацдарм. Уже действуют подпольные военизированные отряды венгров на нашей территории… Кроме националистов и атошников это всем безразлично. Но мы не отдадим своей земли. Если в Закарпатье полыхнёт — туда стянутся все. Уже прорабатываем первые планирования».

11 ноября 2017 года несколько десятков членов «Карпатской Сечи» (большая часть — с закрытыми шарфами и балаклавами лицами) заблокировали с плакатами и зажженными файерами вход в Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде. Вечером того же дня по улицам областного центра одетые в черное националисты провели «Марш силы», в котором, судя по опубликованным фотографиям и сообщениям местных СМИ, приняли участие члены «Тризуба» и «Правого сектора».

Активизация конкурентов по правому лагерю заставила и закарпатскую «Свободу» перейти к более активным действиям. 12 ноября 2017 года партия, «Сокол» и «Легион Свободы», объединяющий участников АТО из числа партийцев, провели в районном центре Берегово пикетирование консульства Венгрии, после чего акция переместилась к городской раде, расположенному далее по той же улице Богдана Хмельницкого.

Здесь, как деликатно выражается пресс-служба закарпатской «Свободы», «националисты демонтировали флаг Венгрии, вопреки украинскому законодательству был расположен на фасаде государственного учреждения, и передала его местным правоохранительным органам». По факту, все обстояло несколько иначе.

«"Свободовцы" сняли флаг Венгрии со здания городского совета и пытались его поджечь, но помешала полиция, которая отобрала у них флаг и вернула обратно, — сообщало интернет-издание «Новости Закарпатья. — По нашей информации, в акции приняло участие около 50-ти участников, которые в подавляющем большинстве приехали в Закарпатье из других областей». Судя по видеозаписи марша, опубликованной сайтом Mukachevo.net, это реалистичная оценка численности шествия.

В пользу мобилизации на акцию националистов из других регионов говорит то, что 10 ноября на странице батальона «Карпатская Сечь» в Facebook был опубликован призыв Олега Куцина: «Приглашаю всех неравнодушных 11 — 12 ноября приехать в Закарпатье… Пройтись маршем улицами Ужгорода и Берегово, посетить венгерские консульства и известных антиукраинских деятелей».

На опубликованном видео заметно, что значительная часть присутствующих на акции у городской рады Берегова одета в камуфляжную форму, а помимо знамен с символикой партией и ее молодежного формирования «Сокол» присутствуют также один штандарт батальона «Карпатская Сечь» Куцина, один флаг с изображением кельтского креста (но в цветовом варианте, отличающемся от используемого организацией Деяка и популярном в основном на акциях праворадикалов в Киеве) и один флаг с изображением рунического символа «волчий крюк», символики Социал-национальной партии Украины 1991 — 2004 годов, который до сих пор популярен среди партийцев во Львове.

16 января 2018 года депутат Верховной Рады в 2012 — 2014 годах от «Свободы», лидер ее неонацистского львовского крыла Юрий Михальчишин опубликовал в своем блоге на сайте западноукраинского телеканала ZIK «оперативно-тактические задачи украинского национализма на 2018 год», среди которых указано: «Готовность остановить гипотетическую «польскую весну» во Львове или «венгерскую весну» в Ужгороде методами и способами, которыми была остановлена «русская весна» в Харькове».

Вслед за этим 18 марта 2018 года по улицам Ужгорода прошел очередной «черный марш», организованный «Карпатской Сечью» при участии активистов «Правого сектора» и новой праворадикальной организации «Фрайкор», действующей в Харькове и Ивано-Франковске.

* Организации запрещены Верховным судом РФ