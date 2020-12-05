Главное следственное управление Следственного комитета России назвало организаторов нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве

Это руководители двух украинских радикальных организаций "Добровольческое движение "Организация украинских националистов" — Николай Коханивский и "Черный комитет" — Богдан Тицкий.

Надо отменить, что Коханивский был неоднократно причастен к погромам российских учреждений и банков. За что даже украинский суд летом 2020 года вынес ему приговор — два года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на один год. Националист таким образом был признан виновным в том, что в 2016 году он со своими сторонниками забросал камнями несколько отделений «Сбербанка» в Киеве. Также Коханивский в 2018 году возглавив акцию по осквернению памятника генералу Ватутину. Его забросали куриными яйцами. Несанкционированному сносу монумента препятствовала киевская полиция. Богдан Тицкий проходил по делу взрыва под Верховной Радой в 2015 году, в результате которого погибли четверо Нацгвардейца. Погром здания Россотрудничества в Киеве: привлекут ли виновных к ответственности © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За последние сеть лет на Украине на российские компании и государственные учреждения было совершено множество нападений. Среди них и самые резонансные.

Атаки на посольство РФ в Киеве

Здание российского посольство, которое сегодня больше похоже на укрепсооружение с заколоченными окнами и обтянутое по периметру колючей проволокой, неоднократно подвергалось нападениям радикалов. Последний раз в марте 2020 года. Тогда во время очередного протестного шествия активисты забросали здание файерами и петардами.

Но самое резонансное нападение случилось в 2014 году. Тогда сотни активистов забросали дипмиссию яйцами, сорвали российский флаг с крыши, потребовали от дипломатов немедленно покинуть посольство и вернуться в Москву. В этой акции поучаствовали и высокопоставленные украинские политики. В частности, бывший министр транспорта Николай Рудковский был запечатлен видеокамерами, когда бросал камни в посольство. За что в 2018 году был задержан московской полицией. В 2019 года Рудковский был приговорен московским городским судом к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и 14 млн рублей возмещения ущерба по двум гражданским искам. Но уже в апреле 2020 года вышел на свободу, благодаря помощи президента Владимира Зеленского.

Атака на Россотрудничество

В феврале 2018 года националисты в Киеве атаковали офис украинского представительства Россотрудничества, забросали его камнями и яйцами. По свидетельству очевидцев, националисты выкрикивали «Москалей на ножи!». После группировка С-14 ворвалась в на здание Россотрудничества, разгромила выставку памяти певца Федора Шаляпина, расписала стены лозунгами и сожгла сорванный со стены российский флаг.

Атака на российские банки

В феврале 2016 года националисты атаковали отделения Сбербанка и Альфа-банка в центре Киева. В том же году во Львове было сожжено по меньшей мере два отделения Сбербанка. Начиная с 2017 года и нападения на отделение Альфа-банка в Одессе атаки на российские «дочки» банков приняли систематический характер по всей стране. Националисты требовали чтобы российские банки ушли с украинского рынка. Только в марте-апреле 2017 года было возбуждено 19 уголовных дел по факту вандализма и порчи имущества финучреждений. В результате давления агрессивно настроенных масс Национальный банк ввел санкции против всех российских банков, которые работали в стране — Сбербанк, ВТБ, БМ-банк, Проминвестбанка.