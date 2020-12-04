Главной новостью прошедшей недели стало принятие решения о введении локдауна (уж неясно – интеллектуального и просто так) в первые недели нового года. Общее впечатление, однако, такое, что лучше бы его все же ввели. По крайней мере – в политической сфере. Потому что важные решения не принимаются или принимаются, но так, что лучше бы не принимались

Впрочем, у нас такое впечатление уже давно. Просто раньше не было термина «интеллектуальный локдаун» и мы не знали, как правильно назвать сумеречное состояние, в котором пребывает украинская национальная элита. Теперь, благодаря Давиду Арахамии, знаем.

Эпидемия и карантин

На утро 27 ноября в стране заразились коронавирусом 787 891 человек, недельный прирост составил 94 494 человека. На предыдущей неделе прирост составлял 95,3 тыс., на позапрошлой — 85,4 тыс.

Суточных рекордов не было, более того — 30 ноября суточное количество заболевших, впервые за несколько недель, оказалось меньше 10 тыс. человек.

Количество единовременно болеющих составило 375 149, в то время как на прошлой неделе — 355,3 тыс., а на позапрошлой — 313,1 тыс. Тут рост тоже сократился.

Умерли 12 327 человек, недельный прирост составил 418 человек, притом что на прошлой неделе — 1311. Фактически это результат, характерный скорее для сентября (518 человек за 2-9 октября).

Вылечились 345 149 человек. Недельный прирост составил 18 911, что очень мало: на прошлой неделе выздоровели 51 914 человек.

Статистика этой недели выглядит оптимистично и именно этим пугает — совершенно непонятно, чем было вызвано прекращение роста числа заболевших — ну не карантином же выходного дня, который тут же и отменили с оглядкой на его неэффективность?

Первое предположение касалось снижения количества тестов, которое обычно не публикуется, но само по себе оно не дало бы также резкого снижения числа умерших и выздоровевших. То есть если тут и идет речь о фальсификациях, то более глубокого порядка с полным пересмотром подходов к статистике.

Между тем власть окончательно определилась со сроками локдауна: он будет объявлен в первые дни нового года и продлится три недели. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, «транспорт будет работать, и авиакомпании, и железная дорога и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии».

Впрочем, внимательные наблюдатели отметили, что введение карантина до 25 декабря и раньше выглядело в высшей степени маловероятным. Потому, что на 22 декабря в Киеве запланирован концерт «Вечернего квартала»…

Глава Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комисаренко заявил, что для прививок от коронавируса на Украине будет рекомендована вакцина американской компании «Moderna» — еще не зарегистрированная, но уже самая дорогая из тех, которые могут появиться на рынке. К тому же она основана на новейшей технологии, которая ранее для производства вакцин не применялась.

Предполагается, что вакцинирование начнется не ранее мая и будет завершено до конца 2021 года.

Работа Рады

Нынешняя неделя была пленарной, причем согласительный совет и заседания вел спикер Дмитрий Разумков.

Основные темы, которые обсуждались на согласительном совете, были следующими:

— борьба с эпидемией;

— работа над бюджетом (проект был предоставлен правительством с опозданием на неделю);

— поддержка малого предпринимательства;

— решение проблемы кризиса вокруг КС.

На практике 1 декабря был принят законопроект № 4439-д об отсрочке использования кассовых аппаратов для бизнеса до 1 января 2022 года. Проект был компромиссным, но большинство протестующих около Рады предпринимателей он не удовлетворил.

За проголосовали 319 нардепов, причем единства тут не было — во фракции «Оппозиционной платформы» голосовали 18 из 44 депутатов, в «Батькивщине» — 11 из 24.

2 декабря Зеленский направил спикеру Разумкову официальное письмо, в котором посоветовал приступать к рассмотрению законопроекта о КС только после получения вывода Венецианской комиссии.

Минский процесс

Никаких существенных сдвигов за неделю не произошло, остановились даже переговоры по обмену пленными. Тем не менее произошло событие, значение которого трудно переоценить: республики Донбасса впервые были представлены на уровне ООН. Что тем более интересно на фоне казуса Тихановской и дискуссии во Франции относительно возможности признания Нагорного Карабаха.

2 декабря по инициативе российской стороны в Совете Безопасности ООН состоялась неформальная встреча с участием представителей ЛНР и ДНР в Контактной группе — Владиславом Дейнего и Натальей Никоноровой.

Участие во встрече приняли дипломаты 18 стран, включая Россию, Китай, Белоруссию, Узбекистан, Египет, Индию, Сирию, Венесуэлу.

Украина, США, Франция, Германия, Великобритания, Бельгия и Эстония заранее заявили, что принимать участие во встрече не будут, поскольку, как сообщила украинская делегация в Минске, российская сторона «пытается провести громкое мероприятие по легитимизации организаций, которые считаются на Украине террористическими» (мы не знаем, кем именно ДНР и ЛНР «считаются» террористическими, поскольку никаких законодательных актов и судебных решений, в которых был бы закреплен такой статус, не было).

США, Великобритания и Эстония позже выступили со специальным оправданием, а представители Германии и Франции пытались противодействовать трансляции и записи этой встречи.

Последний факт особенно примечательный, поскольку формально эти две страны считаются гарантами выполнения Минских соглашений, хотя на практике их руководители постоянно соглашаются с трактовками украинской стороны.

В общем, представляется очевидным, что процесс идет к отказу от Минских соглашений — украинская сторона уже активно фантазирует на тему, что при новой вашингтонской администрации будет создан новый формат по деоккупации Крыма и Донбасса, в который войдут США, Великобритания, Германия, Франция, возможно — Польша и Эстония. Вопрос об участии в этом формате России и Украины даже не обсуждается, что правильно — в таком формате будет полный консенсус.

«Укроборонпром»

1 декабря «Укроборонпром» возглавил бывший херсонский губернатор Юрий Гусев. Само по себе это назначение многое говорит и о статусе предприятия, и о приоритетах новой власти в плане борьбы с коррупцией.

Во-первых, Гусев имел определенное отношение к вооружению и оснащению армии — в 2014 году он входил в так называемый «волонтерский десант» в Министерстве обороны. А в 2016 году его отправляют в отставку из-за скандала в работе тендерного комитета, который закупал для нужд ВСУ бензин по завышенным ценам.

Систему снабжения ВСУ хвалить не принято (собственно, тыловиков ругают вообще всюду — традиция такая), но пресловутые волонтеры если и привнесли что-то в деятельность министерства, так это новые методы коррупции. Вообще же снабжение войск — специальная отрасль военной науки и любой, даже самый неповоротливый и вороватый тыловик разбирается в этих вопросах намного лучше любого волонтера. Просто в силу наличия специального образования.

Сам по себе «Укроборонпром» только частично связан со снабжением ВСУ. Это в первую очередь производства. Что до реализации продукции, то покупает ее отнюдь не только Украина.

Во-вторых, у Гусева довольно своеобразная биография, где коррупционным является не только опыт работы волонтером. Например, в 2012-2013 годах он работал в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами под началом Владислава Каськива и оказался одним из фигурантов скандала с фиктивным строительством LNG-терминала в Одесской области.

Кстати, интересная преемственность:

— Владислав Каськив в 2004 году был одним из лидеров «Поры» и боролся против «банды Януковича», которая восемь лет спустя дала ему «вкусную» должность;

— Юрий Гусев в 2018-2019 годах был ярым «порохоботом» и боролся против прихода к власти Зеленского, за что тот одарил его местом в партийном списке и губернаторской должностью.

«Теперь осталось отсчитывать дни, когда Гусев зашкварится и у Зеленского появится свой Свинарчук, ворующий в войну на оборонке», — пишет телеграм-канал «Темный рыцарь».

Конфликт с венграми

30 ноября сотрудники СБУ провели обыски в штаб-квартире КМКС Партии венгров Украины (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség — «Общество венгерской культуры Закарпатья»), в доме лидера этой партии, депутата Закарпатского областного совета Василия Брензовича, в офисе Благотворительного фонда Закарпатского центра экономического развития имени Эгана Эде и в здании Венгерского института имени Ференца Ракоци в Берегово.

Пресс-служба СБУ сообщила, что проверяет информацию о причастности венгерского фонда и его функционеров к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также создание венгерской автономии на Закарпатье. Последнее тем более странно, что Порошенко никто никогда не инкриминировал намерения создать татарскую национальную автономию в Крыму, хотя он и выступал с такой инициативой.

ЧП не местного масштаба. Зачем Киев «прессует» венгров Закарпатья © ssu.gov.ua Петер Сийярто заявил на видеоконференции в НАТО, что «недопустимо, что страна, которая якобы стремится к евроатлантической и трансатлантической интеграции, постоянно запугивает и оказывает давление на национальное меньшинство, которое относится к одной из стран — членов НАТО».

Местные эксперты полагают, что обыски связаны с намерением губернатора Алексея Петрова занять пост председателя облсовета. Голосов у него не хватает (но, правда, не хватает их и у оппонента Петрова — Виктора Балоги). Правда, действия губернатора действительно странные — таким образом можно как привлечь КМКС в коалицию (причем она не будет надежным партнером), так и оттолкнуть. Петров, разумеется, все отрицает, апеллируя к своему опыту контрразведчика и статусу, который исключает вмешательство в деятельность правоохранителей.

В общем, Украина традиционно занята подрывом своей территориальной целостности, наглядно демонстрируя свою недоговороспособность и отсутствие желания пользоваться методами цивилизованного политического диалога.