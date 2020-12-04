Применение обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей отложили на год, Рада разрешила иностранным судам заходить во внутренние украинские реки, прожиточный минимум вырос на 71 гривну. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Рада проголосовала за отсрочку обязательных кассовых аппаратов для ФЛП

Верховная Рада Украины во вторник, 1 декабря, рассмотрела по процедуре ad-hoc и приняла доработанный Налоговым комитетом законопроект, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

Законом определяются предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, исходя из установленных законом размеров минимальной заработной платы, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации. В Раде приняли решение по поводу закона о кассовых аппаратах © rada.gov.ua

Законом устанавливается, что лимиты для плательщиков единого налога 1-й группы вместо 1 млн гривен доходов за календарный год планируется установить 167 минимальных зарплат (на 1 января отчетного года).

Для 2-й группы — вместо 5 млн гривен предлагается установить 834 минимальных зарплат (на 1 января отчетного года), для 3-й группы — вместо 7 млн гривен предлагается установить 1167 минимальных зарплат.

Документом исключаются нормы о применении механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.

Кроме того, откладывается до 1 января 2022 обязательное применение РРО (ПРРО) для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй — четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Использование программных регистраторов расчетных операций при оптовой и / или розничной торговле горючим запрещается.

Вместе с тем отменяются штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО); продлить на 1 год (до 1 января 2022) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании регистраторов расчетных операций (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций. «Налоговый майдан–2»: на Украине предприниматели идут на крайние меры © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Это был компромисс. Мы отменяем большое количество штрафов, которые наиболее смущали предпринимателей, и напоминаю: мораторий на проверки до конца карантина никто отменять не будет. Я понимаю, что этот текст может не нравиться. Мне он тоже не нравится, но это компромисс», — заявил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Несмотря на это, предприниматели не собираются прекращать протесты под зданием парламента. Глава предпринимательского движения «SaveФОП» Сергей Доротич отмечает, что отсрочка введения РРО для физлиц-предпринимателей не является решением проблемы.

«Отсрочка — это не решение вопроса. Это только отсрочка. И для большинства физлиц-предпринимателей это тоже не решение, а фактически разрушение их бизнеса. (Фискализация) делает невозможным этот бизнес, потому что делает его неконкурентным.

По состоянию на сегодня у легальных предприятий, которые зарегистрированы как ФЛП, главным конкурентом является большой бизнес, который может минимизировать налоги при помощи так называемых схем… И второй конкурент — нелегальный бизнес, который нигде не зарегистрирован», — сообщил «Українським Новинам» Доротич.

По его словам, введение РРО только углубит проблему, когда легальный ФЛП станет неконкурентным в сравнении с нелегальными предприятиями.

Напомним, с 1 августа 2020 на Украине вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предполагалось, что с 1 января 2021 использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным, а с 1 апреля 2021 такая обязанность возникла для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

Выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия

Со вторника, 1 декабря, на Украине вырос прожиточный минимум и размер минимальной пенсии. Соответствующие нормы содержатся в статье 7 закона о государственном бюджете на 2020 год. Жить можно? В Украине выросла минимальная зарплата и прожиточный минимум © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года — 2027 гривен, с 1 июля — 2118 гривен, с 1 декабря — 2189 гривен.

В связи с повышением прожиточного минимума с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 грн — до 1769 гривен. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74 гривны. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет следующим: для детей до 6 лет — 1921 гривна; для детей от 6 до 18 лет — 2395 гривен; для трудоспособных лиц — 2270 гривен; для лиц, утративших трудоспособность, — 1769 гривен.

В связи с ростом прожиточного минимума для трудоспособных лиц вырос и размер максимальной помощи по безработице. Согласно законодательству, он не может превышать четырех прожиточных минимумов, то есть 9080 грн.

Повышение с 1 декабря коснулось также минимального гарантированного размера алиментов, который составляет половину прожиточного минимума для детей: до 6 лет — 960,5 грн, от 6 до 18 лет — 1197,5 грн.

Прожиточный минимум — один из ключевых социальных стандартов, от которого зависит размер социальных выплат. Однако он не влияет на уровень зарплат. Размер прожиточного минимума на Украине не предусматривает реальные потребности людей на одежду, транспорт, средства гигиены, не говоря уже об аренде жилья и уплате коммунальных услуг. Его хватает разве что на питание, и то не всегда. Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В стране существует еще понятие «фактический прожиточный минимум», который ежемесячно определяет Министерство социальной политики Украины.

В октябре 2020 года фактический прожиточный минимум составлял 3769 гривен (с учетом суммы обязательных платежей — 4320 гривен), для детей до 6 лет — 3528 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 4343 гривны, для трудоспособных лиц — 3918 гривен (с учетом суммы обязательных платежей — 4867 гривен), для лиц, которые потеряли работоспособность, — 3176 гривен.

Напомним, согласно проекту госбюджета на 2021 год, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), возрастет в 2021 году на 9,3% — с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.

Рада разрешила допуск судов под иностранными флагами к внутренним водам

Верховная Рада Украины в четверг, 3 декабря, приняла во втором чтении законопроект «О внутреннем водном транспорте», урегулировав функционирование внутреннего водного транспорта. В частности, разрешив плавание на внутренних водных путях судов под иностранным флагом.

Согласно закону, иностранные суда допускаются к плаванию на внутренних водных путях Украины при наличии свидетельства судна внутреннего плавания и квалификационных документов экипажа, выданных в соответствии с настоящим законом или в соответствии с законодательством ЕС, или при наличии судовых документов и квалификационных документов экипажа, отвечающих требованиям Кодекса торгового мореплавания Украины.

Иностранному судну внутреннего плавания будет разрешено плавание в тех зонах внутренних водных путей Украины, которые соответствуют свидетельству судна внутреннего плавания.

Также документом урегулируется использование внутренних водных путей.

Закон о внутреннем водном транспорте Украины: приход иностранцев и простаивающие верфи © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

С судов внутреннего плавания, которые согласно судовыми документами имеют максимальную осадку не более 4,5 метра, в украинских морских портах не будут взиматься такие портовые сборы: при осуществлении каботажного рейса — административный, канальный, корабельный, санитарный; при осуществлении международного или транзитного рейса — канальный.

Согласно положениям документа, прохождение судоходных гидротехнических сооружений будет бесплатным для всех категорий судов, включая иностранные.

Устанавливается, что субъекты хозяйствования могут осуществлять частные инвестиции в стратегические объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта, в частности с целью обслуживания внутренних водных путей, на основе договоров концессии, аренды, совместной деятельности, других видов инвестиционных договоров в соответствии с законодательством.

Также законопроект предусматривает разработку стратегии развития внутреннего водного транспорта, которая должна быть утверждена Кабинетом министров, и создание реестра объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

Кроме того, предусмотрено создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда государственного бюджета.

Средства фонда будут использоваться для обеспечения судоходства на внутренних водных путях.

Закон после подписания президентом должен вступить в силу 1 января 2022 года.

«Теперь мы сможем возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов — речные перевозки и создать эффективную речную логистику. Мы учли предложения бизнеса и совместно доработали этот законопроект во время его подготовки ко второму чтению», — прокомментировал в Telegram принятия закона министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В правительстве надеются, что речной транспорт поможет разгрузить дороги и сделает более быстрым и дешевым для аграриев вывоз урожая на экспорт. Критики закона говорят, что в ЕС и в США доступ к рекам есть лишь у судов под национальными флагами.