В пятницу, 4 декабря, бывшие министры Украины начинают свой проект по созданию новой политической элиты страны. Оказавшись не у дел, экс-чиновники основали политический проект под названием «Центр устойчивости и развития», объединивший многих экс-министров и вип-чиновников из команд Петра Порошенко и Владимира Зеленского

В одной компании собрались: экс-премьер-министр из команды Зеленского Алексей Гончарук, после отставки отозванный в США на учебу и «повышение квалификации», глава МИД при Порошенко Павел Климкин и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.

Компания, что и говорить, подобралась знатная. С 4 по 6 декабря в Трускавце они будут вести курс по поиску «будущих украинских лидеров», обещая обучить их за три дня «по американской методологии». Поиском и воспитанием «новых украинских лидеров» занимается и программа, которую ведет в Стэнфордском университете США Фрэнсис Фукуяма, накануне Евромайдана воспитавший для Украины такого лидера, как Святослав Вакарчук.

Организаторы мероприятия из Украинского института будущего обещают в Трускавце «воспитать новую украинскую политическую элиту с европейскими ценностями». Принимаются на курс только претенденты, участвовавшие на Майдане или в АТО, а также имевшие опыт сотрудничества с международными фондами. Слушателям обещают затем помочь с «трудоустройством на ключевые должности».

Воспитывать «будущих лидеров» Украины в Трускавце будут советник Арсена Авакова Антон Геращенко, один из основателей Института будущего, бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, бывший глава таможни и хипстер Максим Нефёдов, отправленный в отставку весной после вскрытия коррупционных схем на таможне. К ним присоединились и экс-глава Министерства экономики, а ныне советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, журналист Дмитрий Гордон, министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава «Укрпочты» Игорь Смелянский, журналист Юрий Бутусов, редактор издания «Хвыля» Юрий Романенко. Аналогичный курс для новоизбранных «слуг народа» в прошлом году тоже проходил в Трускавце.

Чтобы понять цели основания нового проекта, достаточно обратить внимание на его название — «Центр устойчивости и развития». Название явно рассчитано не для восприятия простым украинцем, а просто должно хорошо переводиться на английский язык — sustainable development. Смысл этой концепции достаточно сложно адекватно перевести на русский или украинский. Определяется sustainable development достаточно многосложно, как «процесс экономических и социальных изменений, при котором природные ресурсы, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений».

Климкин, Рябошапка и Данилюк решили спасать Украину вместе © Facebook, Міністерство закордонних справ України Леонид Мельник, в этом заимствованном из английского языка словосочетании при переводе уже содержится некая алогичность и противоречивость, так как «устойчивость» предполагает равновесие, а «развитие» возможно только при условии постоянного выхода системы из равновесного состояния.

Однако авторов проекта интересовала не логика и не понятность концепции для украинцев. Целевая аудитория была не украинской. Как отмечает Telegram-канал «Неприкасаемые», «характерно, что в названии этого клуба нет и намёка на то, о развитии какого государства идёт речь». На украинских слушателей курса рассчитано лишь обещание «трудоустройства на ключевые должности».

В украинском сегменте соцсетей этот проект уже называют «Союзом меча и орала», подозревая, что за ним стоит стремление выманить у кого-то побольше денег. Формальными же задачами этой организации инициаторы провозгласили укрепление национальной безопасности и верховенства права, деолигархизацию и борьбу с коррупцией. «Мы не можем стоять в стороне, пассивно наблюдая уничтожение уже достигнутого и постепенное разрушение государственности», — гордо заявляют организаторы, обвиняя в разрушении государственности команду Зеленского, в которой большинство из них работали или работают.

«Опасная тема». Данилюк увидел угрозу для Украины в референдуме о статусе Донбасса © РИА Новости, Ирина Попова | Перейти в фотобанк

«На этот раз Рябошапке предложили очень много денег и преференций за возвращение в политику. За копейки Руслан не стал бы покидать свой дом во французской коммуне Ла-Ванзено», — пишет «Шептун».

Накануне запуска проекта Алексей Гончарук рассказывал изданию «Новое время», что находится в США с целью «знакомства с нужными людьми для Украины». Похоже, он их уже нашел, и людей, и средства на этот «Союз меча и орала».

Политолог Руслан Бортник видит в этом проекте зародыш новой политической партии, вроде дискредитировавшего себя «Голоса». «Это зародыш нового праволиберального партийного проекта, который будет в нише "Голоса", "Демальянса" и им подобных партий, а также либерального крыла "Слуги народа". Ориентирован он будет больше на США, чем на Западную Европу. Очевидно, что запускается подготовка к новым парламентским выборам и, возможно, президентским», — считает Бортник.

Политолог Владимир Фесенко не видит, однако, перспектив у такой партии. «Так уж сложилось, что в Украине преобладают партии лидерского характера. Как между собой будут делить лидерство Климкин, Рябошапка и Данилюк, мне на данный момент непонятно. Усложняется ситуация и тем, что все эти лица сейчас вне активной политики», — считает Фесенко.

Наталия Нарочницкая: Проблемы Украины состоят в слепоте и зашоренности ее элит © РИА Новости, Кирилл Каллиников Виктор Пинчук, поэтому, вероятно, ему же предложат на продажу «Центр устойчивости и развития».

В ожидании смены власти в США украинские «птенцы гнезда Сороса» маневрируют и объединяются, с нетерпением «раскрыв клювы».

Тот факт, что мы видим среди них как людей команды Порошенко, так и членов команды Зеленского, еще раз подчеркивает, как мало существенных различий между ними. Украинских организаторов нового проекта интересует сугубо получение западной финансовой помощи здесь и сейчас, но они прекрасно знают, что интересует их спонсоров, обещая им воспитать и продвигать на государственные должности деятелей из числа активистов Майдана и ветеранов АТО, сотрудничавших с западными грантовыми структурами. И это еще раз подчеркивает, что цели и задачи их спонсоров на Украине долгосрочные. Воспитанников Климкина, Рябошапки и Данилюка украинские избиратели увидят лет через 5-10 в списках новых партий, обещающих покончить с коррупционным режимом таких деятелей прошлого, как Климкин, Данилюк и Рябошапка.