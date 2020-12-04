Стремительное распространение корононавируса принуждает украинскую власть обсуждать меры, касающиеся введения нового карантина. Эти меры очень беспокоят население – с одной стороны, люди боятся заболеть, с другой — они боятся карантинных мер. Опыт весеннего локдауна скорее негативный – доходы людей сильно упали, многие потеряли работу

Недавно были опубликованы результаты исследования, проведённого Социологической группой «Рейтинг», — 28-30 ноября на темы карантина были опрошены 2,5 тыс. украинцев. Это десятая волна такого исследования (пять опросов проводились весной — в марте-мае, один в июле и четыре осенью — в сентябре и ноябре).

Основные выводы последнего исследования выглядят так.

Во-первых, коронавирус остаётся одной из тем, которые привлекают большое общественное внимание, — 59% опрошенных сообщили, что следят за новостями, касающимися эпидемии часто (в данном случае «часто» — понятие субъективное).

Интерес несколько упал по сравнению с апрелем, когда часто следили за новостями 76% (тогда это было нечто новое). За лето, когда заражаемость существенно упала, интерес тоже снизился (в начале сентября часто следили только 43%). Сейчас интерес опять вырос.

Во-вторых, действия власти оцениваются скорее позитивно — 45% опрошенных считают их оптимальными. В то же время это самый низкий показатель за год — в апреле, например, число позитивных оценок достигало 61%.

При этом 30% считают принимаемые меры слишком мягкими, и только 11% — чрезмерно жёсткими. Это особенность именно ноября, когда президент и правительство заявляют о неизбежности локдауна, но постоянно повышают уровень заболеваемости, который нужен для его введения. В апреле, например, эти показатели составляли всего 16 и 14%.

В-третьих, лучше всего оценивается работа по борьбе с вирусом президента (34%), МОЗ и МВД (по 28%). Хуже всего — правительства (21%) и парламента (16%).

Есть основание полагать, что эти цифры мало связаны с непосредственными усилиями тех или иных органов власти, направленных на борьбу с коронавирусом. Просто традиционно граждане больше доверяют президенту и совсем мало — парламенту.

А вообще в этих данных важно другое — 62% опрошенных недовольны деятельностью президента по борьбе с эпидемией… И, опять же, эта оценка касается не столько эпидемии и борьбы с ней, сколько президента как такового. Правда, по другим данным этого же исследования, вообще (вне связи с коронавирусом) не доверяют ему всего 53%, а доверяют аж 44%.

В-четвёртых, граждане в целом позитивно относятся к ужесточению карантина:

— 44% поддерживают введение «карантина выходного дня» (сразу после публикации результатов опроса его отменили и не случайно — считали его эффективным только 34%);

— 58% выступают за введение локдауна на новогодние праздники (против — 40%);

— 75% — за введение штрафов против людей, не пользующихся масками.

В общем, граждане ожидают от власти ужесточения карантинных мер. Они явно боятся эпидемии больше, чем карантина. И в общем-то их можно понять — в случае заболевания расходы вырастут многократно (лекарства очень дорогие), а доходы будут отсутствовать так же, как и при карантине.

В-пятых, при всём при этом готовность граждан вакцинироваться находится на невысоком уровне — 55% согласны на вакцинацию в случае, если вакцина будет бесплатной, и только 35% — если она будет платной.

К сожалению, социологи в эту тему не углублялись, а было бы интересно узнать, почему половина опрошенных против вакцинации и как они относятся к происхождению вакцин. По косвенным данным, можно счесть, что значительная часть людей полагает:

— подготовленные в условиях всепланетной гонки вакцины будут недостаточно качественными;

— карантин обойдётся стране и людям дешевле, чем всеобщее вакцинирование;

— смысла вакцинироваться нет — коронавирус пройдёт так же, как прошёл «свиной грипп».

P.S.: Уровень доверия к политикам:

— Владимир Зеленский — 44%;

— Виталий Кличко — 33%;

— Владимир Гройсман — 31%;

— Дмитрий Разумков — 27% (у него самый низкий уровень недоверия — 32%);

— Юлия Тимошенко — 25%;

— Юрий Бойко — 24%;

— Пётр Порошенко — 22%.

Мы эти данные комментировать не берёмся. Во всяком случае нам не приходилось видеть социологические данные, которые бы подтверждали исключительно высокий уровень доверия к Гройсману в виде, например, электоральных рейтингов.