Соцопросы: поддерживая Лукашенко, Россия теряет Белоруссию

Два исследования, представленные в конце ноября, свидетельствуют: в белорусском обществе растет раздражение позицией России по поводу событий в их стране

Королевский институт международных отношений (Лондон) — авторитетный и крупный британский аналитический центр, более известный под кратким названием Chatham House (по названию дома, где он находится с 1920 года), представил 30 ноября итоги опроса, проведенного с 13 по 18 ноября в Белоруссии.

Почему и как Россия теряет симпатии белорусов? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Григория Астапени, опубликованная 1 декабря на сайте Российского совета по международным делам (РСМД).

Социологическое исследование проводилось путем интернет-опроса 864 жителей Белоруссии старше 18 лет.

«Поскольку в Беларуси нет возможности репрезентировать сельское население с помощью онлайн-опроса, то значительная часть белорусского общества (около 22%) не попала в это исследование. В этой связи действительная поддержка Лукашенко и его политики в белорусском обществе может быть выше, чем представлено в нашем исследовании, — отмечает Астапеня. — Мы не скрываем этот изъян».

Другое дело, всю картину эти 22% полностью не меняют.

Первый вопрос, который задали опрашиваемым представители Chatham House: «Участвовали ли Вы в президентских выборах 9 августа?» 79,2% ответили: «Да», и 20,8%: «Нет». так что выборка достаточно информативная в этом плане.

Следующий вопрос: «За кого Вы проголосовали на выборах президента Белоруссии?» — представляет наибольший интерес. 50,1% опрошенных (к сожалению, в инфографике не поясняется — от числа всех опрошенных или только голосовавших) ответили, что отдали свой голос за Светлану Тихановскую, 18,6% — за Александра Лукашенко, 2,3% — за Андрея Дмитриева, 1,5% — за Сергея Череченя и 0,7% — за Анну Канопацкую. 11,4% выбрали ответ «Ни за кого из нижеперечисленных», то есть, очевидно, голосовали против всех (такая графа в бюллетенях в Белоруссии есть, в отличие от России, где ее отменили в 2006-м), а вариант о порче бюллетеня, как можно понять по диаграмме, не выбрал никто (0,0%).

Это при том, что, по официальным данным Центральной избирательной комиссии (которым, правда, давно уже мало кто верит), Лукашенко получил на выборах 80,10% голосов, Тихановская — 10,12%, Канопацкая — 1,68%, Дмитриев — 1,21% и Черечень — 1,14%. «Против всех» проголосовали якобы 4,59%, а 1,15% испортили бюллетень.

Стоит пояснить насчет не самых известных в нашей стране кандидатов.

Андрей Суздальцев: Все связанное с интеграцией Россия–Белоруссия загублено при Лукашенко © Владимир Трефилов Дмитриев — умеренный оппозиционер, его встречи с избирателями коммунальные службы также срывали накануне голосования в разных городах, как у Тихановской, хотя и в меньшем масштабе.

Черечень — молодой человек, пришедший из бизнес-среды и в 2018 году возглавивший умеренно оппозиционную Белорусскую социал-демократическую партию (Грамаду). Воспринимался примерно в нише Михаила Прохорова на президентских выборах в России 2012 года, он как бы «не столько про политику, сколько про развитие экономики».

Канопацкая — как бы прозападная оппозиционерка, которая при этом была одобрена властями и прошла на выборах 2016 года в палату представителей Национального собрания (нижнюю палату парламента) Республики Беларусь, где запомнилась радикально антироссийскими заявлениями. Почти единогласно воспринималась в белорусском обществе как марионетка, такой «карманный радикал», полезный для Лукашенко и для нападок на Москву, и как удобный «спарринг-партнер» на выборах. Разумеется, у Канопацкой не возникло проблем со сдачей подписей, которые забраковали практически у всех популярных оппозиционных кандидатов, при этом она — как и Лукашенко — отказалась от встреч с избирателями и участия в теледебатах.

Стоит отметить, что 15,4% респондентов, опрошенных Chatham House по поводу кандидата, за которого они голосовали на президентских выборах, выбрали вариант ответа «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос».

Разумеется, эксперты аналитического центра учитывают поправку и на отказывавшихся отвечать, и на не охваченный интернет-опросом деревенский электорат, поэтому в итоге при анализе респондентов у них сложилась следующая картина, описанная Астапеней.

Белорусское общество сейчас распадается на три основные группы.

Первая, условно названная экспертами «Сторонники протеста»: «Составляют 38% от всех городских жителей. Среди них большее, чем в прочих группах, количество минчан, людей с высшим образованием, мужчин, людей на руководящих должностях либо высококвалифицированных специалистов… Среди протестующих также находится большое количество женщин, людей со среднеспециальным образованием.

Вторая, условно названная «Наблюдатели»: «Составляют 34% — те, кто скорее поддерживают требования протеста, но не готовы идти на риски и нести персональные издержки. Они не принимают насилие со стороны государства и все меньше доверяют действующей власти. Среди «наблюдателей» преобладают женщины, молодые люди (в возрасте от 18 до 24 лет), работники госсектора, служащие или работники сферы обслуживания».

Третья, условно названная «Противники протеста»: «Составляют 28% — это консолидированная вокруг Александра Лукашенко часть общества, которая не хочет победы протеста. Среди них большее, чем в прочих группах, количество пенсионеров, людей со средним образованием. Чаще всего представители этой группы работают в госсекторе и занимаются трудом более низкой квалификации, чем люди из других сегментов».

Собственно, представителей этого электората мы и так видели на пропрезидентских митингах — например, пенсионерок из колхоза, просивших собравшихся хоть раз в жизни отправить их на море. Такую вот «стабильную благополучную жизнь», которую обеспечил им Лукашенко, они и защищают изо всех сил.

Что касается процентных значений этого электората, я ранее уже не раз писал и говорил о том, что «реальный рейтинг Лукашенко колеблется в пределах 20—25%». Ссылаясь при этом в том числе на Независимый институт социально-политических и экономических исследований (НИСЭПИ), действовавший в Минске с 1992 года и запрещенный властями летом 2016-го за публикацию данных об электоральном рейтинге (количестве готовых проголосовать на выборах) Лукашенко, упавшем в марте 2016-го до 27,3%.

К сожалению, отследить изменения отношения белорусов к России невозможно, так как нет предыдущих подобных исследований Chatham House. Но есть вопросы на эту тему.

Вопрос 12: «На Ваш взгляд, как изменились отношения между Россией и Белоруссией за прошедший год?» 34,1% респондентов ответили, что отношения ухудшились, а 15,7% — улучшились, 40,6% сочли, что никак не изменились, а 9,6% затруднились с ответом.

Вопрос 16: «На Ваш взгляд, нынешние действия России в отношении Беларуси приведут к улучшению или ухудшению отношений между жителями двух стран или не повлияют?» 33,9% сочли, что к ухудшению, 18,3% — к улучшению, 47,8% — не повлияют.

Астапеня приводит в своей колонке и данные ответа на вопрос «Мое мнение о России ухудшилось после того, как она выразила поддержку А. Лукашенко», детализированные по электоральным группам. В целом с этим согласились 45,6% опрошенных, в том числе 78,4% «Сторонников протеста», 41,5% «Наблюдателей» и 7,7% «Противников протеста».

Болкунец рассказал, какие именно болезненные санкции США может ввести против Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк сообщила 22 ноября, что в ходе случайного телефонного обзвона 1008 респондентов, проведенного с 5 по 8 ноября, по сравнению с аналогичным сентябрьским опросом число сторонников союза с Россией уменьшилось с 51,6 до 40,0%, что выходит за рамки статистической погрешности в 3,3%.

По поводу BAW я ранее отмечал, что эта социологическая контора не имеет своей сети «на земле» в Белоруссии, но в данном случае речь идет про телефонный опрос.

«Сочетание этого (ухудшения отношения к России значительной части белорусского общества из-за поддержки Москвой Лукашенко. — Авт.) с мнением 73% респондентов, что Россия является «единственным сторонником» Лукашенко, означает, что, поддерживая Лукашенко, Россия отчуждает большую часть белорусского общества», — констатируется на сайте Chatham House.