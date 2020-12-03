Меньше половины украинцев готовы сделать прививку от коронавируса. Даже если она будет бесплатной и американской

По результатам опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 28-30 ноября 2020 года, 55% опрошенных готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной (40% — не готовы). В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше — 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.

Сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного — среди молодежи и жителей Киева.

Коронавирус: грядет фармацевтическая холодная война © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Таким образом, можно говорить о начале общемировой вакцинации для создания коллективного иммунитета против ковида. Именно под этим флагом пройдет весь 2021 год в тех странах, которые смогут себе позволить или производство, или покупку вакцины у тех производителей, которые уже закончили испытания своего продукта.

Украина пока демонстрирует неготовность к началу вакцинации своего населения, настолько, что даже информационная кампания по жизненной важности вакцинирования не проведена среди населения. Именно об этом свидетельствуют данные опроса группы «Рейтинг» — об элементарной неграмотности.

Советник генерального директора в Медиа Группе Украина Ирина Милютина тоже связала две новости и написала в своем Фейсбуке, какая пропасть разделяет европейские страны и Украину. Во всяком случае в этом вопросе:

«Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для широкого распространения. Страна уже заказала препарат для 20 млн человек. Власти выражают надежду на то, что вакцинация поможет спасти жизни и восстановить экономику. И предполагают, что "все смогут насладиться летом 2021 года", уже будучи привитыми.

Я думаю, что это суперпозитивная новость. Я всецело за широкое внедрение вакцины и надеюсь, что это поможет остановить болезнь. А в это время вышли результаты опроса Социологической группы Рейтинг, согласно которым 40% украинцев против даже бесплатной вакцины, а 57% не хотят прививаться платно. Группа наибольшего сопротивления — люди 30-39 лет».

Журналист и редактор Сергей Щербина возмущен дремучестью соотечественников:

«Самое важное в опросе "Рейтинга" о карантине и коронавирусе — это про вакцину. 40% респондентов не собираются колоться даже бесплатной вакциной от ковида. А платной не собираются колоться 57%. Напоминаю, для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 75-80% населения.

Учитывая уже названные вслух возможные инициативы цивилизованных стран о введении иммунных паспортов и заявления некоторых авиакомпаний о возможности посадки на рейс со справкой о вакцинации, как вы думаете, чем это дело грозит? Правильно, изоляцией. Но поразительнее то, что более всего противников что платной, что бесплатной вакцинации в возрастной группе 30-39 лет (63% и 52% соответственно). Не отстаёт и группа 18-29 (54% и 50%).

Хочется спросить, как вы себя вообще чувствуете, друзья? Не в смысле ковида, а в смысле на голову».

Представитель ВОЗ рассказал, когда Европу накроет третья волна коронавируса © REUTERS, Gonzalo Fuentes Евгений Ихельзон прокомментировал другие данные этого социологического опроса и отметил важность информационной работы с населением:

«Согласно последнему исследованию группы "Рейтинг", 55% украинцев не поддерживают введение локдауна. Две недели назад их было 62%, за это время самых слабых смогли переубедить с помощью массированной кампании, где использовались самые оголтелые методы устрашения.

Журналисты сделали все, чтобы поддержать панику на должном уровне, но большинство все равно против локдаунов. Это тот случай, когда люди сигнализируют политикам. Сделайте это своей повесткой дня, и вам будут доверять. Начните публично выступать против локдаунов, и вас будут любить, как мэра Хмельницкого, как мэра Тернополя или голову Ивано-Франковска».

А тем временем рейтинг доверия к президенту Зеленскому на фоне пандемии и экономических проблем продолжает снижаться, хотя справедливости ради стоит отметить, что уровень поддержки Зеленского остаётся самым высоким среди украинских политиков. По данным того же соцопроса «Рейтинга», Зеленскому доверяют 44% опрошенных, 53% не доверяют.

Виталию Кличко доверяют 33%, Владимиру Гройсману — 31%. Замыкают пятерку Дмитрий Разумков и Юлия Тимошенко — у них 27% и 26% соответственно.