Политический кризис в Белоруссии разбудил неподдельный интерес к белорусскому обществу среди зарубежных социологов. Особенно любопытно выглядит динамика общественных настроений по поводу геополитического развития республики

Так, в конце ноября руководитель «Белорусской аналитической мастерской» (Варшава) Андрей Вардомацкий раскрыл для СМИ результаты социологического исследования взглядов белорусов на внешнюю политику. Результаты опроса чуть более тысячи человек показали, что за последние месяцы среди белорусов резко снизилось число сторонников союза с Россией — их стало всего 40%, хотя еще в сентябре было 51,6%. Вместе с этим возросло количество местных жителей, желающих видеть Белоруссию на пути евроинтеграции — таковых уже 33%, в то время как два-три месяца назад было лишь 26,7%.

Если на референдуме 1995 года более 80% белорусов выступили за интеграцию с Россией, а долгие годы после этого исследования показывали порядка 60% симпатий граждан к курсу на строительство Союзного государства, то сегодня мы видим серьезное сближение количества пророссийских и проевропейских белорусов.

Предпосылки падения рейтинга

Еще задолго до августа и последующих событий в Белоруссии были все предпосылки для снижения популярности ориентации на Россию и роста прозападных настроений. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

В республике усиленно работала сеть прозападных медиа и НКО, Варшава, Брюссель и Вашингтон вели борьбу за умы белорусов с помощью взаимодействия с гражданским обществом путем поддержания инициатив активистов и защиты активистов лицом правящего режима.

Сам же Запад привлекателен как набор определенных ценностей — апологетика прав человека и демократии. Он находится в фарватере глобальной культуры, что само по себе дает ему преимущества в борьбе за умы.

Москва же сосредоточивалась на контактах лишь с белорусскими элитами, в то время как работа с гражданским обществом, которое зачастую идет в ногу с оппозицией, в российской дипломатии считается неджентльменской, то есть наращивать контакты с оппозицией в любых государствах — это, по сути, работа за спиной у власти с ее конкурентами.

К тому же у постсоветских союзников России, будь то Белоруссия или тот же Казахстан, сформировались политические модели, когда сами власти не допускают контактов с несистемной оппозицией по поводу совместного управления государством. И любая работа иностранных официальных лиц и дипломатов с гражданским обществом воспринимается в Минске настороженно.

Вопросы международного характера должны решаться через контакты с властью, а не напрямую с гражданами.

Здесь можно привести недавний пример, как Польша упростила условия трудоустройства для белорусских врачей из-за нехватки медперсонала в связи с пандемией. Так позже Александр Лукашенко прокомментировал это следующим образом: «Мы готовы им [полякам] помочь, но только давайте по-человечески. Вам надо? Мы вам отправим бригаду, вам поможем. А вот так шпынять нас не надо — мы не рабы!»

На этом фоне ориентация белорусов на союз с Россией во многом зиждется лишь на ностальгии старшего поколения — у него уровень симпатий к Москве всегда был выше, чем у молодежи. Россия для белорусов, рожденных и выросших в СССР, — естественный союзник.

Высокий уровень пророссийских настроений также поддерживали общая религия, культурные коды и русский язык. Все перечисленное по большей части связанно с прошлым, образ будущего — ради чего Минск должен стремиться к союзу с Россией, кроме экономической выгоды, — в белорусском обществе довольно размыт и не имеет четких ориентиров. Слабая работа с обществом в белорусском информационном и культурном пространстве так и не дала их за столько лет. Нарочницкая сказала, возможны ли пророссийские, но независимые Украина и Белоруссия © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Россия и Запад в белорусском политическом кризисе

Политический кризис в Белоруссии стал фактором, сорвавшим кулисы, за которыми скрывались вышеуказанные проблемы. И усугубил их.

Внешняя политика Запада по отношению к Белоруссии еще сильнее сделала упор на взаимодействии с обществом. Европейские фонды гасили белорусам штрафы за участие в массовых мероприятиях, оплачивали обучение новым профессиям для тех, кто был уволен за оппозиционную активность, создавали программы для принятия отчисленных студентов.

При этом в Белоруссии, судя по всему, довольно внушительная часть общества либо участвует в протестах, либо сочувствует им. Белорусских исследований по этому поводу нет, зато такое исследование успел провести среди городских жителей республики авторитетный британский аналитический центр Chatham House. Согласно его результатам, сторонники протестов составляют порядка 38% жителей городов Белоруссии, что довольно внушительная цифра. Да и численно оппозиционные акции были существенно многочисленнее провластных — это было видно невооруженным глазом по фото и видео.

Наверняка эта группа по достоинству оценила ту помощь, которую предлагает Запад.

В Белоруссии серьезно пошатнулся существующий социальный контракт населения с властью — в протестах участвуют практически все категории населения. Локальные акции проходят в больницах, университетах, школах, иных учреждениях образования. При этом власть демонстрирует готовность все это решить лишь с помощью «кнута», потому что «пряник» в виде конституционной реформы не устроил оппозицию и протестующих, а других точек для консенсуса пока не видно. Протестующие, со своей стороны, также выражают готовность выходить на улицы «до конца». Это все может привести к более радикальным противостояниям.

Россия по своей дипломатической традиции отстранилась от происходящих в республике социально-политических процессов. Представители власти время от времени высказываются о событиях в соседней республике, однако это выглядит довольно безразлично и без четкой и конкретной позиции.

Как главный союзник Белоруссии, Москва могла бы предоставить сторонам конфликта какой-либо альтернативный план разрешения кризиса, чтобы обстановка в республике стабилизировалась. Это могло бы здорово скорректировать образ России в глазах белорусского общества в лучшую сторону. Пока же в республике происходит противостояние двух сторон действующей власти и оппозиции, которую поддержал Запад. Россия остается далеко «за скобками» противоречий.

В экспертном сообществе распространяются разные версии, в каком развитии событий заинтересована Россия. Пишут, что Москва заинтересована в том, чтобы в республике прошла конституционная реформа и досрочные президентские выборы, что сможет успокоить общество и привести его к согласию. Но о досрочных выборах из уст белорусской власти больше ничего не слышно. Нет у этой версии и никакого официального подтверждения. Стало быть, для широкой общественности Белоруссии позиция России воспринимается либо как «тайна за семью печатями», либо как безоговорочная поддержка всех инициатив действующей в Минске власти.

Если такая ситуация будет продолжаться в дальнейшем, существует огромный риск того, что Россия и дальше будет терять популярность среди белорусов. Население республики продолжит консолидироваться вокруг двух сторон конфликта, при этом к России отношение может двигаться в сторону безразличия. Уже сегодня даже пророссийские активисты, журналисты и политики там разделены по обе стороны баррикад — некоторые выходят на марши под бело-красно-белыми флагами. Что уже говорить про все общество…