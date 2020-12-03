Во вторник, 1 декабря, украинские СМИ сообщили, что государственный концерн «Укроборонпром» возглавил губернатор Херсонской области Юрий Гусев, чиновник с достаточно тёмным прошлым и длинным коррупционным шлейфом

В прошлом году коррупционный скандал в этом оборонном концерне, связанный с бизнесменом Олегом Гладковским (Свинарчуком), фактически стоил Петру Порошенко президентства. Похоже, у каждого украинского президента должен быть свой коррупционный скандал в этом концерне.

Глава «Укроборонпрома» заявил о смерти боеприпасной отрасли на Украине © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Тем не менее Гусев давно усвоил, что необходимо постоянно использовать слово «реформы», чтобы понравиться западным кураторам Украины. Он инициировал создание Украинского клуба реформаторов, стал соавтором «Книги реформ», монографии «Как сделать Украину успешной», а также работал в Центре лидерства Католического университета — «кузнице кадров для Евромайдана». В команде «Слуг народа» он является одним из протеже лидера фракции Давида Арахамии, своего давнего друга, который упорно проталкивает его кандидатуру на руководящие должности.

Свой путь в политику он проложил еще в 2002 году в качестве студенческого лидера Херсонского технического университета, когда баллотировался в Верховную Раду от Команды озимого поколения миллиардера и экс-главы СБУ Валерия Хорошковского. Затем в 2012–2013 годах работал под началом главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владимира Каськива. Юрий Гусев возглавлял там Дeпapтaмeнт нaциoнaльныx пpoeктoв. В 2012–2013 годах Каськив и Гусев прославились на своих должностях скандалом с фиктивным строительством LNG-терминала в Одесской области, чтобы получить газ «на 20% дешевле российского». Они подписали соглашение о строительстве с испанской строительной компанией, но, как потом оказалось, компания никакого соглашения не подписывала, подписантом оказался привлеченный Каськивым лыжный инструктор Джорди Сарда Бонвехи из Испании, никакого отношения к компании не имевший. Выделенные под строительство средства исчезли.

«Укроборонпром» может остаться без половины предприятий © Facebook, Олександр Турчинов

В 2014-м он возглавил «волонтёрский десант» в Минобороны, который должен был осуществлять «гражданский контроль» над расходами министерства и закупками. В «волонтёрский десант» входил и нынешний глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В Минобороны Гусев становится начальником Департамента экономической деятельности, а в следующем 2015 году — заместителем министра обороны. В этот период Гусев рапортует западным кураторам об «успешных реформах», но в 2016 году его со скандалом отправляют в отставку. Оказалось, что тендерный комитет, контролировавшийся Гусевым, закупал для нужд ВСУ бензин через посредников, существенно завышая цену.

«Дeлo в тoм, чтo Юpий Гуceв и eщё нecкoлькo чeлoвeк, кoтopыe пpишли c ним в Минoбopoны, нaчaли opгaнизoвывaть тeндepы пoд кoнкpeтнoгo пoбeдитeля, c кoтopым былa дocтигнутa дoгoвopённocть. B чacтнocти, Koмитeт нaцбeзoпacнocти и oбopoны BP вecнoй тeкущeгo гoдa пoймaл людeй, кoтopыe пpикpывaлиcь cтaтуcoм "вoлoнтёpoв" пpи зaвышeнии цeны пo зaкупкe тoпливa для apмии (6000 нa тoннe)», — говорила Татьяна Черновол, на тот момент члeн пapлaмeнтcкoгo Кoмитeтa пo нaциoнaльнoй бeзoпacнocти и oбopoнe.

Затем Гусев всплывает в скандале с закупкой жилья для военнослужащих. Было выделено 1 млрд 140 миллионов гривен на закупку 2000 квартир. На самом деле было куплено было лишь 75 квартир из 2000 на сумму 119 миллионов, а остальные деньги (более миллиарда) чудесным образом испарились.

Параллельно скандал подняли и немцы в связи с другой жилищной аферой. Немецкие производители готовы были передать лицензии и технологии и помочь в организации производства на Украине модульных каркасных зданий немецкой разработки для украинских военнослужащих. В свою очередь, Германия была готова закупать часть такой продукции для размещения беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Немцы рассматривали проект как социальный, а не как коммерческий. Немцы обратились к Гусеву. По словам представителей Deutsch-Ukrainisches Forum, Ю. Гусев возрадовался предложению и свел немцев со «своими людьми». И тут начались странности. «Люди Гусева», по словам представителей немецкой стороны, почему-то восприняли проект как сугубо коммерческий и сразу назвали компанию, которая будет в нём участвовать. После изучения «кандидатуры» выяснилось, что данная фирма не обладает ни соответствующим профилем, ни производственными мощностями. Естественно, недоумевающие немцы предложили провести тендер и тогда уже решать, какая структура будет принимать участие в проекте. Но «люди Гусева» оказались непреклонными: работать надо только с этой фирмой, другие варианты не рассматриваются.

Пошел на повышение: Найем займется активами «Укроборонпрома» © Facebook, Mustafa Nayyem | Facebook, Mustafa Nayyem | Перейти в фотобанк Владимира Омеляна — «министра гиперлупа».

Во время президентской кампании 2019 года Гусев становится активным «порохоботом», изобличая «агента Кремля» Владимира Зеленского на телеканале Петра Порошенко «Прямой» и в соцсетях. Однако вскоре занимает 41-е место в списке партии «Слуга народа», но в июне 2019 года он снял свою кандидатуру после напоминания в СМИ о его коррупционных скандалах.

Однако буквально через пару дней его старый друг Давид Арахамия представил его в качестве губернатора Херсонской области. Назначение возмутило ряд националистов, которые считают Гусева причастным к убийству в Херсоне Екатерины Гандзюк, пытавшейся вскрыть коррупционные схемы местной администрации при вырубке херсонских лесов. На посту губернатора Гусев оказался фигурантом новых коррупционных скандалов. В частности, в этом году его обвиняли в организации коррупционных схем в распределении пассажироперевозок — наиболее «жирные» маршруты на границу с Крымом и в курортные города получили фирмы, связанные с губернатором. Параллельно в марте этого года губернатор Гусев стал фигурантом скандала в связи с эротическими танцами стриптизёрш в областной администрации под песню «Жареный кабанчик». В то же время Гусев активно декоммунизировал памятники и таблички в Херсоне и Каховке. В должности губернатора Гусев стал известен и как организатор «Службы счастья». «Задача этой службы — определять индекс счастья, методология расчёта которого уже утверждена распоряжением председателя облгосадминистрации», — рассказывал советник Гусева, Андрей Богданович, подчёркивая, что задачей новой службы является «повышение счастья» населения. На службу были выделены средства, созданы специальные должности «заведующих счастьем», но служба не продержалась даже полгода и была ликвидирована.

По итогам 2019 года эксперты Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) традиционно подготовили «Рейтинг инициативности глав ОГА». «Победителем» в антирейтинге по «индексу медиавосприятия местными СМИ» становится Юрий Гусев, глава Херсонской ОГА, получивший минус 4,4 балла. В рейтинге упоминалось, что местные СМИ обвиняют Юрия Гусева в раздаче земель Херсонщины депутатам облсовета для оздоровительных целей и назначении на должности только своих «избранных» людей. Гусеву приписывают причастность к незаконной продаже Херсонского завода карданных валов. Иными словами, на посту губернатора Херсонской области за Гусевым потянулся новый коррупционный шлейф. Стало понятно, что его пора менять. Но куда же деть самого Гусева? Сначала появилась информация о планах разделить «под Гусева» Министерство энергетики и защиты окружающей среды, выделив отдельное Министерство окружающей среды и назначив министром Гусева. Однако через месяц ему решили отдать в кормление «Укроборонпром».

О том, что Гусева прочат на пост главы «Укроборонпрома», ещё в июле этого года сообщал Telegram-канал «Наблюдатель». «Одним из кандидатов на главу концерна является нынешний херсонский губернатор Юрий Гусев. Одно время он был замминистра обороны, позже баллотировался в Раду от "Слуги народа", но снял свою кандидатуру. Кстати, за его должность заступился Давид Арахамия», — сообщал «Наблюдатель».

Сейчас же Telegram-канал «Тёмный рыцарь», учитывая личность нового руководителя, делает закономерный вывод, что новых коррупционных скандалов в «Укроборонпроме» долго ждать не придётся. «Теперь осталось отсчитывать дни, когда Гусев зашкварится и у Зеленского появятся свой Свинарчук, ворующий в войну на оборонке», — пишет «Тёмный рыцарь».

С таким руководителем оборонного госконцерна у экс-президента Петра Порошенко есть все шансы отомстить новому руководству страны за коррупционный скандал в этом же концерне, связанный со Свинарчуком-Гладковским.