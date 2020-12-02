Турция и Азербайджан создадут в Нагорном Карабахе парк высоких технологий. Однако Баку намеревается не только тратить в регионе, но и зарабатывать

В среду, 2 декабря, Агентство инноваций Азербайджана сообщило о создании парка высоких технологий. Карабах: РФ и Турция достигли важной договоренности © REUTERS, Francesco Brembati

«Карабах всегда был центром культуры, родиной поэтов, музыкантов и деятелей искусства. Превращение Карабаха в регион высоких технологий и инноваций имеет важное значение для экономики и прогресса нашего государства. С этой целью в Карабахе планируется открытие технологических парков, инновационных центров. Агентство инноваций сделало первый шаг на этом пути, подписав меморандум с расположенным в одном из крупнейших промышленных регионов Турции технопарком GOSB, который оказывает поддержку 130 технологическим компаниям», — говорилось в пресс-релизе.

Там же отмечалось, что в «меморандуме указаны пункты, в которых говорится о дальнейшей совместной деятельности обеих сторон».

В тот же день стало известно, что в Азербайджане учреждён новый праздник — День победы, который будет отмечаться 10 ноября — в день подписания между Азербайджаном, Арменией и Россией соглашения, окончившего войну в Нагорном Карабахе. Соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он же учредил и другую памятную дату — День памяти, который будет отмечаться 27 сентября — в день начала войны в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Азербайджан ликует и обещает превратить занятые земли в процветающий регион. Однако Баку намерен не только вкладывать, но и получать от Нагорного Карабаха.

Планов громадьё

Азербайджан обустраивается на занятых территориях и готовится вкладывать в них значительные средства.

Так, 30 ноября в комментарии изданию Trend представитель Госагентства автодорог Азербайджана Анар Наджафли сообщил, что готовится к строительству автомагистрали Горадиз — Миндживан — граница Армении. По его словам, проектировочные работы уже начаты. Пропавшие солдаты Карабаха. В Армении пытаются добиться ответа от властей © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Наджафли отметил, что эта дорога в будущем может быть проложена и дальше — от границы Армении в направлении Нахичевани.

Спустя два дня — 2 декабря — в комментарии этому же агентству он сообщил, что к строительству дороги в Шушу привлечены две турецкие и одна азербайджанская компании.

«Основная часть дороги будет четырехполосной, две другие полосы будут вспомогательными, для грузовых автомобилей и спецтехники. Завершить строительство дороги планируется за 1,5 года, но это не значит, что за все это время на дороге не будет движения. По мере завершения строительства участков дороги они будут вводиться в эксплуатацию», — заявил Наджафли.

Ещё 17 ноября президент Азербайджана Алиев распорядился выделить на строительство дороги в Шушу 50 млн манатов ($29,4 млн. — Ред.) из своего резервного фонда.

В тот день Алиев заложил фундамент автодороги Физули — Шуша.

«Это первый проект, реализуемый на освобожденных территориях», — заявил Алиев на церемонии закладки фундамента дороги.

На взятых Азербайджаном под свой контроль территориях планируются и другие амбициозные проекты.

«Тюркский союз реализует здесь современный проект Шелкового пути. Возможно, удастся построить маршрут Карс — Игдыр — Нахчыван (Ыгдыр — Нахичевань. — Ред.), провести железнодорожную ветку в Азербайджан через Иран. Притом строительство железной дороги может снизить стоимость турпакетов. Туризм также будет играть важную роль в генплане. Это приведет к расширению спектра туристических услуг в Азербайджане», — заявил в комментарии изданию Sputnik Азербайджан президент Азербайджанской ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма, эксперт в сфере туризма Руслан Гулиев. Алиев заявил о попытках сорвать соглашения по Карабаху © Пресс-служба президента Азербайджана | Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в фотобанк

Гулиев рассказал изданию, что Нагорный Карабах обладает значительным туристическим потенциалом и, если вложить деньги в инфраструктуру, в регион могут устремиться путешественники.

По словам Гулиева, Нагорный Карабах и Нахичевань уникальны тем, что объединяют в себе благоприятные возможности для религиозного, экологического, аграрного и других видов туризма.

Однако всё это потребует значительных вложений. И дать их может не только Турция.

Золото Карабаха

В среду, 2 декабря, издание Sputnik Азербайджан в своём Telegram-канале распространило видео Минобороны Азербайджана.

«Первые кадры с золоторудного месторождения Сеюдлю (Зод) Кельбаджарского района», — подписало издание видео.

Золотой рудник, о котором идёт речь, армянам также известен как Сотк. Он находится на армянской границе и эксплуатировался Арменией. Однако 26 ноября в армянском сегменте соцсетей появилась информация, что на рудник проникли азербайджанские военные и не допускают туда сотрудников рудника. Позже появились и видео с военными Азербайджана.

«Азербайджанские военнослужащие у входа на золотой рудник Сотк в Варденисе», — опубликовал первое видео журналист Давид Джалалян.

Ролик из ущелья опубликовала и депутат парламента от фракции «Процветающая Армения» Шаке Исаян. Однако в Минобороны Армении отрицали, что азербайджанцы потребовали у армян удалиться с рудника.

«Циркулируемая в разных СМИ информация о том, что азербайджанские военные вторглись на территорию Соткского золотого рудника и потребовали от сотрудников покинуть территорию, не соответствует действительности», — гласило сообщение оборонного ведомства от 26 ноября.

Чуть позже протоархимандрит Закария Багумян на своей странице в Facebook написал, что провел беседу с сыном одного из сотрудников рудника, который вступил в спор с азербайджанцами.

«Армян там 9–10 человек, а азербайджанцев несколько десятков. Они начертили свою границу и немного перешли нашу государственную границу. Азербайджанцы отказываются говорить с нами, заявляя, что будут беседовать только с русскими», — рассказал Багумян.

Вечером 26 ноября стало известно, что на участке Зодского рудника, который находился на территории, переходящей к Азербайджану, при участии представителей Армении, России и Азербайджана начались делимитационные работы с использованием специальных средств GPS. Азербайджанские военные разместили на подконтрольной территории свои посты.

Ближе к ночи того же дня первый замначальника Генштаба Тиран Хачатрян, комментируя ситуацию вокруг рудника, рассказал, что эксплуатирующая рудник российская компания «ГеоПроМайнингГолд» предварительно приняла меры по обеспечению безопасности, на дороге был размещен пропускной пункт. При этом армянские войска не участвовали в охране данного участка.

«После входа азербайджанцев в Карвачар они заявили, что все, кто осуществляет охрану территории, должны выйти. Азербайджанцы потребовали от них выйти, мы предупредили азербайджанцев, а также сообщили об этом русским», — рассказал Хачатрян.

По словам Хачатряна, стороны переговорили, но каких договоренностей достигли — неизвестно, но все военные из этого участка вышли.

На следующий день рудник прекратил работу.

Зодское золоторудное месторождение — самое крупное месторождение золота в Армении и Азербайджане. В советские времена около 70% месторождения находилось на территории Азербайджанской ССР, а 30% — на территории Армянской ССР. После войны в Нагорном Карабахе в конце 1980-х — начале 1990-х годов месторождение перешло под контроль Армении.

В Азербайджане на рудник свои виды. Как Украина планирует использовать опыт Карабаха в небе Донбасса © Public domain

«По информации азербайджанского журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, рудник в Сотке передан властями Азербайджана другой компании — речь идет об американской фирме RV Investment Services Grouр LLC («дочерней» Anglo Asian Mining PLC), договор с которой был заключен в августе 1997 года и которая по этому договору должна передавать в бюджет 50% чистой прибыли», — сообщило издание «Кавказский узел» 2 декабря.

При этом азербайджанские власти ещё и обвинили Армению в расхищении золота.

«Добываемое за годы оккупации Кельбаджарского района золото с данного месторождения завозилось в Армению и затем продавалось за рубеж. После освобождения 25 ноября Кельбаджарского района от оккупации армяне прибегли к провокации.

Ввиду того что на границе Азербайджана с Арменией не была проведена делимитация, армяне попытались присвоить часть месторождения, которая находится на территории Азербайджана. Они установили свой погранпост на 1,1 км вглубь Азербайджана, т.е. дальше от реальной госграницы, чтобы присвоить часть Зодского золотого рудника.

Но за короткое время будет проведена демаркация границы между Арменией и Азербайджаном, вопрос найдет свое решение», — заявил 28 ноября начальник Национальной службы георазведок Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

Обвинения Армении в том, что та «расхищала азербайджанские богатства», доносятся с самого высокого уровня в Азербайджане. Так, сам президент Алиев 9 ноября заявил, что его страна будет взыскивать деньги с Армении. Азербайджан взял под контроль последний район в Карабахе © REUTERS, Aziz Karimov

«Мы пригласим международных экспертов для оценки ущерба, нанесенного нашей экологии, инфраструктуре, гражданским лицам, потерявшим жилье, нашему государству и нашему историческому наследию. После этого, конечно, будут судебные процессы, иски против армянского государства, и мы уже к этому готовимся», — заявил Алиев.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в Twitter также обвинил Армению в «экологическом терроре», отметив, что на территории Нагорного Карабаха были уничтожены древние леса и истреблены животные.

Таким образом, можно предположить, что, помимо тех ресурсов, которые оказались в руках у азербайджанцев, превращать Нагорный Карабах в витрину Тюркского мира будут и за счёт средств, которые надеются получить в качестве компенсаций от Армении.