COVID-19 стал разобщающим фактором в мировой политике. С февраля 2020 года, когда началась пандемия, невиданная за последние сто лет, жизнь на планете полностью изменилась. От прав человека отказываются, рушатся даже самые крупные и развитые экономики

Об этом пишет сербский журнал «Печат». Люди переживают, как бы не оказаться следующими в списке из 63 миллионов заболевших коронавирусом по всему миру и не стать очередными его жертвами (а встречу с вирусом не пережили уже 1,5 миллиона человек).

Если заразу полностью не искоренить или не взять под контроль, то возвращения к нормальной жизни не будет. Люди живут все беднее. Дышать в маске неудобно. Место и время для свободного передвижения ограничиваются, а системы здравоохранения работают в «ковид-режиме», сведя к минимуму помощь тем, кто болеет тяжелыми, но «обычными» заболеваниями.

Мало кто мог предполагать, что произойдет геополитический раскол между сторонниками и противниками вакцин. Одни надеялись только на западную вакцину, которая все еще не готова, а другие ждали только поставок с Востока — из России или Китая. Таким образом, расколовшись на два лагеря, ни те ни другие не хотели и слышать о том, чтобы прививаться «идеологически неприемлемым» препаратом.

Так страны подошли к тому, что вакцинирование все же будет носить политический характер. Государства западного блока закупят западные вакцины, а восточного блока — восточные.

Страны, которые остались «посередине», будут вынуждены так или иначе выбрать, к кому примкнуть. Причем речь идет не только об идеологии, а о чем-то более ощутимом — о деньгах, и это убедительно подтверждает та конкурентная борьба, которую уже сейчас ведут фармацевтические геополитические империи. Российская вакцина от коронавируса: доброволец рассказал правду об исследованиях © Скриншот из видео Украина.ру

Когда в Москве говорят, что вакцинация должна быть доступной для любого человека на планете, там также понимают, что на кону — сотни миллиардов долларов, а возможно, и триллионы. Заработать тут удастся немногим, только самым технологически развитым, а остальные государства, которых большинство, будут платить, чтобы встать на путь оздоровления своих граждан и экономики. А это дополнительно увеличит пропасть между большими и маленькими, суверенными и несуверенными государствами.

Итак, в мире началась фармацевтическая холодная война, ведь не стоит забывать, что свои препараты от коронавируса разрабатывают также китайцы и европейцы.

Как сообщают СМИ, стоимость вакцины «Спутник V» будет объявлена в ближайшее время, а ранее ходили разговоры о том, что одна доза препарата будет стоить около десяти долларов. Это автоматически сделало бы российский препарат более привлекательным для стран, которые хотят заплатить меньше, но тогда им придется столкнуться с политическими последствиями своих решений.

Понятно, что выбор будет трудным и кое-кто из них попытается провести диверсификацию поставок, чтобы удовлетворить и политические, и экономические интересы. Настоящая битва разразится и тогда, когда речь зайдет о качестве, надежности и эффективности вакцины как оправдании разницы в цене. Представитель ВОЗ рассказал, когда Европу накроет третья волна коронавируса © REUTERS, Gonzalo Fuentes

Европа упустила свой шанс подготовиться к новой волне пандемии летом 2020 года, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро. Из-за недостаточных мер борьбы континент в начале 2021 года может столкнуться с третьей волной коронавируса, отмечает британская газета Daily Mail.

Страны Европы упустили свой шанс создать необходимую инфраструктуру в летние месяцы, когда взяли первую волну под контроль.

«Теперь у нас вторая волна. Если не появится необходимая инфраструктура, в начале следующего года у нас будет третья волна», — сказал Набарро.

О том же заявила и немецкий канцлер Ангела Меркель во время совещания по видеосвязи с представителями полиции. Германия может столкнуться с третьей волной коронавируса, если граждане не будут соблюдать все ограничительные меры в ближайшие недели.

«Нам придется быть очень, очень осторожными в течение зимы. Иначе у нас будет новая волна», — подчеркнула она.

В ходе беседы участники попросили более четкие правила и инструкции по действиям во время эпидемии коронавируса, поскольку часто региональные правительства выпускают противоречивые или отличающиеся друг от друга постановления.

Меркель раскритиковала планы регионов открыть отели для семейных поездок на Рождество, предупредив, что это может усугубить эпидемиологическую ситуацию.

В настоящее время в Европе число заболевших ежедневно увеличивается на 200 000, а количество умерших исчисляется тысячами. По этим показателям некоторые страны превысили пиковые цифры марта и апреля. Коронавирус: врач объяснила, почему отмена новогодних гуляний не спасет © CC0, Pixabay

На горизонте замаячила вакцина, но Европа все еще в тисках второй волны коронавируса, которым заражается беспрецедентное количество людей.

Эксперт ВОЗ выразил обеспокоенность решением властей Швейцарии разрешить катание на лыжах с требованием носить маски на подъемниках. Он отметил, что другие альпийские страны, такие как Австрия, закрыли свои горнолыжные курорты.

Этот британский эксперт в области здравоохранения предупредил швейцарцев, что в стране возможен очень высокий уровень заболеваемости и смертности.

«Когда заболеваемость снизится, а она обязательно снизится, мы сможем поступать так, как нам хочется, — сказал Набарро. — Но не сейчас. Надо ли открывать горнолыжные курорты? На каких условиях?»

Набарро похвалил за действия по борьбе с пандемией азиатские страны, такие как Южная Корея, где количество случаев инфицирования невелико.

«Люди полностью выполняют требования и ведут себя так, что вирусу очень трудно распространяться, — отметил он. — Они держатся на расстоянии, носят маски, самоизолируются в случае болезни, моют руки и протирают поверхности. Власти защищают самые уязвимые группы населения».

Набарро сказал, что Азия отказалась преждевременно снимать ограничения.

«Необходимо подождать, пока число заболеваний не снизится, — сказал он. — Реакция Европы оказалась недостаточной». Пандемия вышла на стадию войны вакцин. Что нас ждет в ближайшие месяцы? © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Многообещающие результаты испытаний некоторых вакцин дают надежду на решающий перелом в борьбе с COVID-19, однако до поступления их на рынок остается как минимум несколько месяцев. Разница в подходах к решению эпидемиологических проблем в разных странах чревата очередными вспышками заболеваний. Судя по всему, не все помнят, что, например, в Германии вспышка коронавируса весной 2020 года была зафиксирована после массового возвращения немецких туристов с альпийских горнолыжных курортов.

Италия стала первой европейской страной, очень сильно пострадавшей от пандемии в весеннее время. Сейчас там ежедневно умирает по 650 человек в день. Такой показатель в последний раз был отмечен в начале апреля.

Во Франции ежедневно около 600 смертей, а в Испании 260. Правда, в обеих странах показатели смертности пошли на убыль.

Франция и Англия на месяц ввели общенациональный карантин, но министры в ближайшие недели намереваются ослабить эти меры.

В Германии, где рост заражений остановился, снижения пока не наблюдается, канцлер Меркель пытается добиться от руководителей земель ужесточения ограничительных мер. А в выходные дни протестующие в Берлине провели митинги и демонстрации против карантинных мер, в которых участвовали крайне левые активисты, сторонники конспирологических теорий и правые экстремисты. Коронавирус: ученые предупредили гипертоников о большой опасности © REUTERS, Valentyn Ogirenko

В Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах по противодействию распространению коронавируса в стране начиная с 1 декабря, пишет турецкая газета Sabah. Он отметил, что шаги предпринимаются осторожно, чтобы кризис здравоохранения не превратился в тотальный экономический и социальный коллапс.

На всей территории страны будет действовать комендантский час с 21:00 до 05:00. Кроме того, вводится полный запрет на выход на улицу с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Рынки, продуктовые магазины, мясные и овощные лавки смогут оказывать услуги по доставке на дом и по выходным дням. Рестораны будут работать только в режиме заказов навынос.

Людям в возрасте до 20 лет, а также лицам старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом. Приостанавливается деятельность дошкольных образовательных учреждений. Количество присутствующих на погребальных молитвах и церемониях бракосочетания не должно превышать 30 человек.

Хаммамы, массажные кабинеты, бассейны, развлекательные центры приостанавливают свою деятельность. Торговые центры и рынки смогут одновременно принимать строго установленное количество посетителей.

Государственные учреждения, за исключением некоторых обязательных услуг, смогут работать с 10:00 до 16:00.

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