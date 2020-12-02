Между Венгрией и Украиной обострилось противостояние. Причина — желание властей Украины упрочить позиции правящей партии в Закарпатье

ЧП не местного масштаба. Зачем Киев «прессует» венгров Закарпатья © ssu.gov.ua Александр Корниенко и народный депутат от этой политсилы Виталий Безгин направили заявление в Офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины с просьбой начать расследование по факту возможного совершения новоизбранными депутатами села Сюртово Закарпатской области преступления после исполнения ими гимна Венгрии.

«В средствах массовой информации была распространена информация о том, что новоизбранные депутаты Сюртовской сельской территориальной общины, торжественно открывая первое пленарное заседание первой сессии новоизбранного Сюртовского сельского совета… вместо музыкального исполнения государственного гимна Украины исполнили государственный гимн Венгрии», — говорилось в заявлении депутатов.

Они отметили, что на это должны отреагировать правоохранительные органы. Кроме того, Безгин подчеркнул, что ситуация на контроле главы Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова и депутата-мажоритарщика по округу.

Тем временем местным венграм поступают угрозы от националистов. Человек, представившийся членом запрещенной в РФ организации «Правый сектор», записал видео, на котором он пригрозил венграм Закарпатья расправой.

«Вы живете на украинской земле, мы все знаем, кто вы. Мы знаем, где вы работаете, где живете, где ваши дети». Видео завершил ультиматум: «Если венгры не оставят своих надежд на автономию, то придут за детьми венгров», — заявил неизвестный.

В партии «Правый сектор»* от заявлений неизвестного отмежевались.

«Никакого вообще отношения ни организация «Правый сектор»*, ни любые активисты «Правого сектора»* не имеют к этому всему. Это не флаг «Правого сектора»*, это просто красно-черный флаг, и снизу — то ли шарфик, то ли что-то такое, то, что у нас продается на любом шагу. То есть это даже не наша символика официальная», — заявил глава партии Андрей Тарасенко в комментарии украинскому «5-му каналу».

Возмутило заявление неизвестного и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

«Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и несут угрозу нашим гражданам. Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, — это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами враждебной страны», — заявил он.

Однако это не означает, что венгры Закарпатья оказались выведены из-под удара.

Венгерский раздор

В понедельник, 30 ноября, сотрудники СБУ нагрянули с обыском в штаб-квартиру Партии венгров Украины, а также в дом лидера партии, депутата Закарпатского областного совета Василия Брензовича.

Кроме того, обыски провели в офисе Благотворительного фонда Закарпатского центра экономического развития имени Эгана Эде и в Венгерском институте имени Ференца Ракоци в Берегово.

Так спецслужба отреагировала на злополучное видео с закарпатскими депутатами, поющими венгерский гимн.

Впрочем, этот демарш закарпатских венгров может быть объясним поведением центральных властей во время местных выборов. Накануне, 26 октября, Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам из-за агитации в регионе. Позже СМИ назвали имена этих людей — это были политик Иштван Грежа и государственный секретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в правительстве Арпад Янош Потапи.

Непосредственно в день голосования министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто призвал закарпатских венгров голосовать за Партию венгров Украины и действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка. Это вызвало неудовольствие украинской власти. МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за скандала с гимном © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В конечном итоге Партия венгров Украины взяла 8 мандатов в областном совете, а Бабяк возглавил отдельную территориальную общину в Берегово. Партия власти — «Слуга народа» — получила 11 мандатов, пропустив перед собой партию «Родное Закарпатье», завоевавшую 12 мандатов.

Весьма скромный результат «Слуг» и раздосадовал власть, считают некоторые источники.

Ревность к чужим

Популярный на Украине Telegram-канал «Резидент» винит в обострении в Закарпатье власть.

«Кирилл Тимошенко (замглавы Офиса президента. — Ред.) дал указание собрать большинство под «Слуг народа» в Закарпатье, а уволенный глава ОГА решил исполнить поручение в стиле времён Януковича. Международный скандал провалившего работу на посту главы ОГА Петрова не волнует, ему очень хочется остаться в Закарпатье и дальше курировать контрабанду. Президент должен оперативно обратить внимание на ситуацию с венграми Закарпатья, или взаимоотношения между нашими странами могут ещё сильнее ухудшиться», — гласила публикация канала от 30 ноября.

Примечательно, что сам Петров отрицает свою роль в скандале.

«Когда мне приписывают инициативу в тех следственных действиях и обысках, которые проводились в отношении венгерских фондов в Закарпатье — это в определённой степени обидно. Как с точки зрения моего отношения ко всем представителям национальных общин края, так и моей биографии — я бывший контрразведчик и точно знаю, что необоснованная примитивная грубая сила — это не аргумент, особенно в политике», — написал Петров в Facebook 1 декабря.

Он подчеркнул, что в демократическом европейском государстве глава облгосадминистрации не должен вмешиваться в работу правоохранительных органов, как бы от него этого ни ожидали.

«Выражаю искреннюю надежду, что действия правоохранителей мотивированы в первую очередь законами Украины. У меня, как у главы ОГА, депутата Закарпатского областного совета, мотиваций раскачать общественно-политическую ситуацию в крае, подставить Украину под скандал международного уровня — точно нет», — подчеркнул Петров, призвав правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, чтобы снять вопрос политических инсинуаций. Националисты сняли видео с угрозами закарпатским венграм © Скриншот из видео Donbass Today

Примечательно, что запись была сделана на двух языках: украинском и венгерском.

Тем временем отреагировала на происшествие и Венгрия.

«Несмотря на обещания в последнее время и так называемые попытки примирения — в переносном смысле, к сожалению, — на Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость», — заявил глава венгерского МИДа Сийярто.

Он пообещал поднять вопрос о происходящем на Украине на видеоконференции министров иностранных дел стран НАТО.

«Недопустимо, что страна, которая якобы стремится к евроатлантической и трансатлантической интеграции, постоянно запугивает и оказывает давление на национальное меньшинство, которое относится к одной из стран — членов НАТО», — подчеркнул Сийярто.

В общем, рвение Офиса президента и СБУ нисколько не помогло Украине. Наоборот, против Киева ополчился Будапешт. Да и в самом Закарпатье местные политсилы уже выразили поддержку венграм и возмущение действиями правоохранителей. Закарпатцы не раз демонстрировали центру, что не потерпят ручного управления. И речь не о сепаратизме или желании присоединиться к Венгрии, а об отстаивании своих прав и свобод.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ.