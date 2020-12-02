К террористическому акту могут быть причастны спецслужбы Израиля

Иранский физик-ядерщик, один из главных создателей ядерной программы страны Мохсен Фахризаде мог быть убит оружием, управление которым осуществлялось дистанционно. «Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника», — сообщил телеканал Al-Alam со ссылкой на информированный источник. Он отметил, что имеются другие доказательства причастности Израиля к этой террористической атаке.

«Сионисты совершили это преступление, чтобы усилить давление на Иран, чтобы остановить ускоренное научное развитие, в котором мученик Фахризаде сыграл важную роль, особенно в области научных исследований», — добавил источник телеканала.

Днем 27 ноября ученый вместе с супругой выехал из города Ростамкола в провинции Мазендеран на севере Ирана в 45 километрах к востоку от Тегерана и направился в сторону Абсарда на бронированном автомобиле в сопровождении трех автомобилей службы охраны. Одна из машин с охранниками двигалась впереди и оторвалась от кортежа, чтобы проверить обстановку по маршруту движения. По неподтвержденным данным, там она была обстреляна из гранатомета.

В этот момент в автомобиль Фахризаде попало несколько пуль. Он вышел из салона, а из автомобиля Nissan, который стоял неподалеку, был открыт огонь из автоматического стрелкового оружия, управление которым велось дистанционно. Иран отказался выплачивать компенсацию за сбитый украинский самолет © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

В результате две пули попали в бок ученого и одна в спину, был поврежден спинной мозг. Его пытался прикрыть своим телом один из телохранителей, в которого также попало несколько пуль. Затем Nissan взорвался.

Кроме супругов Фахризаде и охраны на месте покушения больше никого не было, сообщили местные СМИ. Уже известно, что владелец Nissan, из которого велась стрельба, покинул страну 29 октября.

По данным Минобороны Исламской Республики, тяжело раненного физика доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф допустил, что к убийству ученого может быть причастен Израиль. Советник верховного лидера Ирана Хоссейн Дехкан пообещал обрушиться на убийц физика «как гром».

Очевидно, Израиль вернулся к своей тактике убийств иранских физиков-ядерщиков, которой он пользовался с 2010 по 2012 год, пишет в этой связи египетское информационное агентство NoonPost.

В прошлом Израиль использовал леворадикальных оппонентов исламского режима, прошедших специальную подготовку, чтобы они выполняли грязную работу на территории Ирана. Однако, учитывая профессионализм и сложность этого нападения, можно предположить, что его осуществили сами израильтяне. Израиль вводит режим самоизоляции на три недели ради борьбы с распространением COVID-19 © РИА Новости, Кристина Афанасьева | Перейти в фотобанк

Фахризаде был не первым иранским ученым-ядерщиком, которого устранили, чтобы подорвать реализацию ядерной программы этой страны. В 2010 году в Тегеране в результате взрыва бомбы был убит профессор Масуд Али Мохаммади, специалист в области ядерной физики столичного Университета имени имама Хусейна.

В том же году был убит Маджид Шахриари, глава кафедры ядерной инженерии тегеранского Университета имени Шахида Бехешти. Взрывное устройство положил на крышу его автомобиля проезжающий мимо мотоциклист. В 2011 году был убит Дариуш Резаи Нежад, специалист по ядерной энергии из Технологического университета имени Насира ад-Дин Туси.

Еще одним иранцем, подвергшимся нападению, был ученый-ядерщик Мустафа Ахмади Рошан, один из руководителей центра по обогащению урана «Натанз». В 2012 году он погиб при взрыве заминированного автомобиля в Тегеране.

В свое время Тель-Авив был вынужден отойти от этой тактики под давлением администрации президента США Барака Обамы, чтобы Иран согласился стать участником Совместного всеобъемлющего плана действий — многостороннего соглашения, которое должно было ограничить деятельность Ирана по созданию ядерного оружия. США могут разместить ядерное оружие в Польше © CC0, Pixabay

Ядерная программа нынешней Исламской Республики зародилась с помощью США еще во времена шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, который правил страной с 1941 по 1979 год. После победы исламской революции Иран для Запада стал воплощением зла, и уже 30 лет вопрос, есть ли у Тегерана атомная бомба, — один из главных в мировой политике. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в 2003 году подтвердило: ядерного оружия у Ирана нет.

Убийство профессора Фахризаде нельзя отделять от недавней кибератаки, которая была совершена против цеха по производству центрифуг на ядерном объекте в иранском городе Нетенз — самом важном объекте по обогащению урана в стране. Напомним, что атака произошла 2 июля 2020 года. Оба инцидента указывают на целенаправленные и систематические нападения на Тегеран, поскольку они тормозят развитие ядерной промышленности Ирана и снижают его роль в регионе.

В свое время американская разведка пришла к выводу, что работы иранцев по созданию ядерного оружия прекратились, хотя деятельность по обогащению урана и по созданию ракет, способных доставлять ядерные боеголовки, негласно продолжалась. Разработкой боевого заряда, «проектом 111», как считается, и руководил Мохсен Фахризаде. А еще, по информации СМИ, он участвовал в разработке баллистических ракет.

В то время ученый был главой иранского Центра физических исследований и руководителем проекта AMAD — иранской программы по созданию ядерного оружия. С тех пор в этом проекте сменилось несколько руководителей, а Фахризаде стал главой Организации исследований и инноваций при Министерстве обороны Ирана.

Хотя власти Ирана продолжали настаивать, что их ядерные исследования носят исключительно мирный характер, они все же не разрешали представителям МАГАТЕ побеседовать с Фахризаде. В результате он попал под санкции, прописанные в резолюциях Совбеза ООН, и ему было запрещено выезжать за границу. Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Израиль уже давно подозревают в целой серии точечных убийств иранских ученых-ядерщиков, начавшейся почти десять лет назад с целью остановить иранскую ядерную программу, признает израильская газета The Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2018 году назвал профессора главой иранской программы ядерного оружия. Объявив, что Израиль вывез со склада в Тегеране обширный архив материалов по иранской ядерной программе, премьер сказал: «Запомните это имя — Фахризаде». В пятницу никаких комментариев из Израиля по поводу его убийства не прозвучало.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство Фахризаде не останется без ответа, который будет дан в нужное время. Он подчеркнул, что иранцы достаточно умны, чтобы не попасть в ловушку злонамеренных израильских заговоров, направленных на разжигание конфликтов, и что израильские планы будут разоблачены, а сионисты не достигнут своих целей.

Этот теракт серьезно повлияет на иранскую внутриполитическую сцену, и поэтому поиск ответа, который позволил бы спасти лицо официальному Тегерану, выходит на первый план. С одной стороны, он должен восстановить репутацию, на которой сказались неоднократные операции по ликвидации иранских ученых-ядерщиков, а с другой — иранские власти опасаются предпринимать какие-либо ответные действия из страха перед последствиями, способными усугубить ситуацию.

Тегеран уверен, что внешняя политика Вашингтона и стратегия по «иранскому досье» изменится после прихода в Белый дом Джо Байдена, поскольку тот неоднократно об этом говорил. Поэтому иранские власти не хотят принимать скоропалительных ответных мер, способных негативно сказаться на дальнейших отношениях с новой администрацией США.

Если говорить о значении произошедшего, то убийство профессора Фахризаде равносильно убийству Кассема Сулеймани в результате целенаправленного авиаудара ВВС США в январе 2020 года в Багдаде. Тогда автомобиль генерал-лейтенанта и командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана, был уничтожен ракетами, запущенными с беспилотника. По заявлению Пентагона, спецоперация по уничтожению Сулеймани была проведена по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. В ООН признали незаконным убийство Сулеймани по приказу Трампа © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Министерство иностранных дел Турции попросило не накалять обстановку в регионе из-за убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. «Мы призываем все стороны действовать разумно и сдержанно и не предпринимать шаги, которые приведут к эскалации конфликта в регионе», — говорится в сообщении.

Гибель ученого осудили в Европейском союзе, назвав это убийство противоречащим принципу защиты прав человека, «за который выступает ЕС».

В Министерстве иностранных дел России решительно осудили убийство иранского ученого, отметив, что виновных в его гибели важно найти и привлечь к ответственности. «Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах, он должен понести за это ответственность», — говорится в сообщении.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru