В Армении продолжаются акции протеста. При этом полиция разгоняет не все акции, ведь некоторые касаются армянских солдат, попавших в плен или пропавших без вести в Нагорном Карабахе

В духовном центре Армении — Эчмиадзине — в первый день зимы, 1 декабря, протестовали люди. Это были родные и близкие пропавших без вести армянских солдат. Они собрались у воинской части в городе и потребовали от руководства Армении вернуть пленных и найти пропавших. Алиев объявил жителей Карабаха гражданами Азербайджана © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Многие резервисты из Эчмиадзина ещё в октябре были переброшены в район Ковкасана (Зангелан), где шли ожесточённые бои. Десятки солдат попали в окружение, и от них до сих пор нет вестей. Прорваться из окружения удалось лишь 34 бойцам.

Один из прорвавшихся бойцов — Давид Катанян — потерял в окружении брата и троих друзей. Он не знает ничего об их судьбе, ничего с момента их последней встречи в Мегри, откуда их и перебросили в район боевых действий. В окружении Катанян винит командование.

«Не было командира, нам не говорили, куда ехать. В итоге мы попали в окружение. В отряде было 12 человек. Приказа отступать не было, сами выбирались кое-как. За холмом было армянское подразделение под командованием какого-то генерала. Мы просили о помощи, но так ее и не получили», — цитирует Катаняна издание Sputnik Армения.

Сейчас эти земли находятся под контролем Азербайджана.

Одна из солдатских матерей — Анаит Адонян — несколько дней тому назад встречалась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тот сообщил женщине, что Красному Кресту никак не удаётся начать сотрудничество с азербайджанцами.

К протестующим вышел капитан Камо Малхасян, который сообщил, что от министра обороны получена информация: с завтрашнего дня начнутся поиски в указанном районе. Алиев заявил о попытках сорвать соглашения по Карабаху © Пресс-служба президента Азербайджана | Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в фотобанк

«Всё, что в наших силах, мы сделаем. Сегодня или завтра начнём работать в этом районе. В них будут участвовать представители Минобороны и Красного Креста», — сказал Малхасян.

Мать одного из пропавших солдат — Лаура Нерсесова — обратилась к президенту России Владимиру Путину.

«Мы обращались ко всем — и к президенту, и в Красный Крест, и в иранское посольство, и в посольство России. Дорогой товарищ Владимир Владимирович Путин, мы вас очень просим, умоляем — все родители — помогите нашим детям. Помогите! Каждая минута для них, каждая секунда очень дорога. Они ждут нашей помощи, вашей помощи, чтобы вы их освободили. Все родители умоляют вас», — попросила Нерсерова российского президента.

Её сыну — Эрику Нерсесову — было восемь лет, когда его семья бежала, спасаясь от погромов, из Азербайджана.

«Сейчас ему 40, и он опять попал в руки азербайджанцев. У него трое несовершеннолетних детей — старшему 12, а младшему — семь. Как же я буду теперь смотреть в глаза этим детям», — сказала мать солдата.

Эчмиадзин — далеко не единственный город, где протестуют по поводу пропавших солдат. Сейчас для всей Армении это одна из самых острых и болезненных тем.

Семейное дело

Война в Нагорном Карабахе для многих армянских семей, даже не живущих в регионе, стала семейным делом: мобилизовали и отцов, и сыновей.

Да и подчас сами отцы шли в армию, чтобы быть ближе к своим детям. Рассказ одного из таких бойцов — хирурга Гайка Балаяна — опубликовало российское издание «Московский Комсомолец». Ереванец Балаян устремился в Нагорный Карабах за своим сыном — Зорием. И отец и сын вернулись с той войны.

Так везёт не всем.

В репортаже «Последний бой за Шуши» журналиста Αnna News Александра Харченко среди прочих показывают и отца, который хотел прорваться на передовую к сыну. Мужчина ещё не знал, что его сын погиб. Позже ему сообщили эту весть, и во время перемирия он отправился за телом сына.

«Сын мой водителем скорой помощи был. Убили его. Посмотрим, если удастся его из оврага вытащить», — говорил он журналисту, приближаясь к месту трагедии.

Тысячи армянских семей сегодня в трауре по погибшим. Тысячи — скорбят о потерянных близких своих друзей и знакомых и одновременно благодарят Бога за то, что их родные вернулись с войны живыми.

Но есть и те, кто не знает о судьбе своих близких ничего. Количество пропавших без вести армянских военных в Нагорном Карабахе известно лишь приблизительно.

«Без вести пропали несколько сотен человек. Мы надеемся найти часть из них живыми», — заявил 16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян. НАТО увидел угрозу в российских миротворцах в Карабахе © REUTERS, Francesco Brembati

Он один из тех, кого винят за исход войны в Нагорном Карабахе. Пашинян мог заключить перемирие ещё 20 октября, и тогда многих из тех, кого разыскивают или оплакивают их родственники, можно было бы спасти. Но премьер-министр Армении не стал этого делать.

Теперь в Ереване регулярно проходят акции протеста. И если на части из них звучат различные политические требования — от отставки Пашиняна до отказа от соглашения по Нагорному Карабаху, то на других требование одно: решить вопрос пропавших без вести и военнопленных.

Просьбы о помощи

Как и количество пропавших без вести, численность оказавшихся в плену армянских военных приблизительна. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, по состоянию на 27 ноября в Азербайджане содержится 50–60 пленных, из них установлены личности 30 человек.

В субботу, 28 ноября, в центре Еревана прошёл митинг интеллигенции — акция, организованная кинопродюсером, членом команды КВН «ЕрМИ» Арменом Григоряном, актёром Грантом Тохатяном и режиссёром Мгером Мкртчяном. НАТО увидел угрозу в российских миротворцах в Карабахе © REUTERS, Francesco Brembati

«Сегодня в Армении царит безвластие, и мы договорились не говорить сегодня о Николе Пашиняне. Более того, ни один политик не займёт сегодня места за этой трибуной. И не потому, что мы считаем их недостойными или презираем. Просто мы понимаем, что в этом формате ни одна пропагандистская армия фейков не сможет обвинить нас в борьбе за власть», — заявил Мкртчян в начале акции.

Кинопродюсер Григорян заявил, что участники акции обращаются к армянской диаспоре во всём мире.

«С понедельника обратитесь к руководству ваших стран, вне зависимости от того, где вы живете — в Москве, Брюсселе, Париже, Буэнос-Айресе, Лос-Анджелесе. Обратитесь с просьбой к ООН, Красному Кресту, чтобы заставить Азербайджан выполнить свои обязательства и вернуть наших пленных», — заявил Григорян.

Сам он как гражданин России попросил «помочь, заставить Республику Азербайджан выполнить свои обязательства и вернуть на родину наших воинов, позволить забрать тела, чтобы достойно похоронить на родине».

Актёр Тохатян поблагодарил за работу омбудсмена Армении и призвал не замалчивать проблему военнопленных, пропавших без вести и погибших, чьи тела оказались на территории под контролем противника.

«Если сегодня мы не будем кричать об этом, то может быть поздно, мы потеряем наших парней, находящихся на вражеской территории. И конечно, обязательно тела наших солдат, героев должны быть переданы их родителям. Если одно письмо помножить на 10 миллионов, то мы достигнем успеха», — отметил Тохатян.

На следующий день — 29 ноября — представители интеллигенции отправились с шествием к посольству России. Перед этим они зачитали письмо к послу России в Армении Сергею Копыркину. Эксперты объяснили, почему Россия решила проблему Нагорного Карабаха, а США и Франция - нет © REUTERS, Francesco Brembati

«Уважаемый Сергей Павлович! После заявления о прекращении огня прошло уже 20 ней, но десятки людей остаются без вести пропавшими или в плену. Восьмой пункт трёхстороннего заявления от 9 ноября предусматривает обмен пленными и телами погибших, поиск пропавших без вести. Но сроки выполнения этих работ не указаны. Просим Вас лично вмешаться в процесс и передать нашу просьбу руководству РФ. Уверены, что подобное посредничество ускорит возвращение наших пленных», — гласило письмо.

В понедельник, 30 ноября, прошло шествие уже к посольству Франции, а во вторник 1 декабря — к посольству США. Представителям этих государств тоже передали письма с просьбой о помощи.

Эти страны были выбраны неслучайно: Россия, Франция и США — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которая занимается решением вопроса мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Но в первую очередь свои чаяния многие армяне связывают именно с Россией.

«Господин Путин, нам больше некого просить, помогите мне найти моего ребёнка, живым или мёртвым», — плача, обращалась к Путину 1 декабря в Эчмиадзине мать одного из пропавших солдат.

После акции под стенами воинской части родители пропавших без вести отправились к российскому посольству, чтобы попросить помощи у России. С ней они связывают надежды на скорую встречу со своими детьми.