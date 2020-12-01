Президент США Дональд Трамп, судя по предварительным результатам, не смог переизбраться на второй срок. Зато он сможет с чистой совестью смотреть в глаза своим избирателям, потому что отстаивал их интересы до последней минуты и боролся до самого конца, чего не делали многие мировые лидеры

29 ноября американский лидер дал первое интервью после выборов. В эфире своего любимого телеканала Fox News Дональд Трамп заверил, что будет продолжать борьбу за Белый дом до последней минуты, признав, что делать это с каждым днём всё сложнее и сложнее.

А времени у него остаётся совсем мало — результаты голосования во всех штатах должны быть утверждены через неделю, 8 декабря. 14-го числа свой выбор сделают коллегии выборщиков, после чего в США официально объявят имя избранного президента.

В первые часы после голосования 3 ноября, как и ожидалось, произошёл «красный мираж»: электоральная карта страны была окрашена в партийный цвет республиканцев, поскольку лидировал Трамп, избиратели которого предпочли прийти на участки, соответственно, их голоса подсчитали в первую очередь. Но по мере обработки бюллетеней, присланных по почте сторонниками демократов, лидерство перехватывал бывший вице-президент Джо Байден, и карта становилась синей.

Штаб республиканцев сразу подал иски в суды штатов, где разрыв между кандидатами был минимальным, — в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии, Аризоне и Неваде, — согласно законодательству отдельных штатов, если он не превышает 0,5-1%, то автоматически проводится пересчёт голосов.

И вот настал момент, когда местные власти официально утверждают результаты, — ни в одном случае Трампу не удалось отобрать голоса выборщиков у Байдена.

Так, в Аризоне губернатор штата республиканец Даг Дьюси и вице-губернатор демократ Кэти Хоббс 30 ноября подписали документы, подтвердившие победу Байдена с преимуществом всего в 0,3% (10 457 голосов): он набирает 49,36% голосов, а Трамп — 49,06%. Местные избиратели традиционно поддерживают республиканцев, последним демократом, победившим здесь, был Билл Клинтон в далёком 1996 году.

В Пенсильвании разрыв тоже небольшой: 50% у Байдена против 48,8% у Трампа (80 тысяч голосов). Республиканцы пытались добиться признания недействительными почтовых бюллетеней в этом штате, но суд иск отклонил, подчеркнув, что он поступил слишком поздно, результаты уже сертифицированы. Кроме того, адвокаты президента объявили о намерении подать иск в суд Висконсина.

Несколькими днями ранее местные власти удовлетворили запрос республиканцев о пересчёте голосов в двух округах штата — Милуоки и Дейн. Трамп утверждает, что его штаб нашёл много незаконных голосов. Несмотря на то что времени на оспаривание результатов голосования у республиканцев крайне мало, процесс в самом разгаре. Погребинский рассказал, как Трамп станет диссидентом в США © REUTERS, Carlos Barria/File Photo

«Штат, за которым следует пристально следить на этой неделе, — это Невада. Суд разрешил нам представить свидетельства очевидцев (о предполагаемых нарушениях на выборах. — Ред.). Они будут заслушаны в суде в Неваде в среду и четверг (3 и 4 декабря)», — объявила в эфире Fox News пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

По её словам, демократы не позволяли штабу республиканцев опрашивать свидетелей и задавать вопросы о выборах, прошедших 3 ноября. Представители президента в Неваде уже обращались с жалобой, заявляя, что 3026 человек, покинувшие штат, проголосовали по почте незаконно, но генеральный прокурор Невады Аарон Форд назвал эту жалобу «мусором». Как сообщил Трамп в Twitter, судья в округе Кларк штата Невада позволил изучить используемое на выборах оборудование и запечатанные контейнеры.

Козырь, который есть в рукаве у Трампа и который сыграл бы, даже когда остался бы всего один день, — это Верховный суд США: его решения — это истина в высшей инстанции, а большинство в нём принадлежит судьям, назначенным президентами-республиканцами. Только ленивый не обвинял Трампа в желании получить ручной Верховный суд, когда он спешил с назначением нового судьи на место скончавшейся в сентябре Рут Бейдер Гинзбург, которую в 1993 году назначил демократ Билл Клинтон.

«Наших наблюдателей не допускали. Демократам разрешалось входить в помещения для подсчёта голосов. Неожиданно поступали новые бюллетени. У нас есть фотографии и доказательства того, что новые бюллетени поступали в помещения для подсчёта. Такого никогда не было в истории. Я намерен задействовать 125% моей энергии, чтобы сделать это (доказать фальсификацию. — Ред.). Верховный суд должен нас выслушать, иначе зачем он нужен. <…> В Верховный суд тяжело попасть», — заявил Трамп в интервью Fox News. «Он не надеется на чудо»: Пушков рассказал, чего добивается Трамп © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Как рассказали телеканалу CNN, который традиционно поддерживает демократов, двое советников Белого дома на условиях анонимности сообщили, что президент осознаёт свой проигрыш на выборах, но продолжит оспаривать результаты голосования, пока будет такая возможность. По их словам, Трамп хочет верить в то, что ещё может победить, но он полностью понимает, что проиграл вопреки своим заявлениям в Twitter и СМИ.

Таким образом, официальное признание проигрыша Трампа и победы Байдена на президентских выборах — это дело времени. Однако сам Трамп этого не признает никогда, даже покидая Белый дом и передавая ключи от него вместе с ядерным чемоданчиком сопернику-демократу. Это не тот человек, который может публично сказать, что он проиграл из-за своей слабости или совершённых ошибок, — ему необходимо найти причину, которая бы оправдывала такой исход событий.

Кроме того, постоянно повторяя тезис о массовых фальсификациях и нарушениях со стороны демократов, Трамп преследует ещё одну цель, гораздо более масштабную: в головах республиканских избирателей уже прочно закрепилась мысль, что демократы украли победу у их лидера, и как бы ни старался Байден в ближайшие годы стать президентом всех американцев, как обещает, вряд ли республиканцы примут его. А это значит, что электорат консолидируется ещё сильнее и окажет ещё большую поддержку своему кандидату в президенты на следующих выборах.

К слову, на это место уже претендует сам Трамп, его разрывает от желания взять реванш и доказать, что его проигрыш был подстроен. Как сообщают СМИ, о своём намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году он собирается объявить 20 января. Дата выбрана не случайно — в этот день пройдёт церемония инаугурации Байдена, и Трамп рассчитывает перетянуть всё внимание СМИ и мировой общественности на себя, а это он умеет как никто.

Вне зависимости от того, получится ли у него снова войти в Белый дом на правах хозяина, влияние президентства Трампа будет оказывать влияние на США ещё очень долгое время. Где находится Америка? Что рассказали одесситы о США © CC0, Pixabay

«Дональд Трамп не сумел продлить ещё на 4 года свое пребывание в Белом доме. Однако он оставляет республиканцам своё наследство — трампизм. Несмотря на победу кандидата демократов, эта идеология основательно укоренилась в стране.

Люди, как правило, со скромными доходами, жители американской глубинки, состоящей преимущественно из сельских или перенесших деиндустриализацию штатов, образовали избирательный корпус, готовый ради победы Трампа терпеть все его выходки. Можно констатировать, что этот электорат сейчас даже увеличился и принёс кандидату республиканцев дополнительно миллионы голосов. Трамп проиграл, но трампизм не умер», — написала после выборов французская газета AgoraVox.

По сравнению с выборами 2016 года за Трампа проголосовало больше афроамериканцев, латиноамериканцев и женщин, а также улучшились показатели среди самых бедных и самых богатых жителей страны.

«Вне зависимости от того, кто будет объявлен президентом, можно с уверенностью сказать, что Трамп победил на выборах. Трамп одержал победу над СМИ, политикой и даже над Twitter. Его президентство оспаривалось на протяжении всех 4 лет. Набрать в таких условиях почти половину голосов — это огромный успех. В общем, победил трампизм», — пишет турецкое издание.

Пусть попытки Трампа оспорить результаты выборов, которые уже очевидны, выглядят нелепо. Зато он будет покидать Белый дом с осознанием, что сделал всё, что было в его силах, что боролся до конца и сможет смотреть своим избирателям в глаза, потому что не предал их. И этому у Трампа стоит поучиться многим политикам из разных стран.