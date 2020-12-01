На Украине решается вопрос с датой начала жесткого карантина — локдауна. У властей не оказалось альтернативы для непопулярной меры, теперь весь вопрос в том, когда её нужно вводить

В понедельник, 30 ноября, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко оправдывался за главу фракции своей политсилы в парламенте Давида Арахамию.

«Интеллектуальный локдаун — это больше к Давиду Георгиевичу. Это новая терминология, мы ещё до конца не разобрались, что это он имел в виду. Я думаю, что речь шла об адаптивном карантине — когда-то у нас был такой, до введения карантина выходного дня.

И наше мнение — и Давида, и моё — мы должны учитывать весь опыт, который был за это время. Был опыт тотального локдауна весной, и он принёс определённые результаты. Был опыт адаптивного карантина, и он тоже приносил определённые результаты. Есть опыт карантина выходного дня сейчас, он тоже пока неизвестно какие, но результаты принесёт», — рассказал Корниенко.

Он заявил, то правительство должно «сделать проектирование локдауна». При этом Корниенко указал, что приближаются праздники, когда деловая активность и так замирает.

«В принципе, на Украине есть на праздники такой себе своеобразный ежегодный локдаун. Он такой семейный. У нас люди меньше работают, больше отдыхают, проводят время с родными. Это не месяц, конечно, происходит, но точно пару недель.

Учитывая, что с прошлого года, кажется, у нас выходным днём является и так называемое католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря, то фактически для людей уже психологически с 25 декабря до 10 января — это такое состояние праздничное, нерабочее. Рабочие дни переносятся или по решению Кабмина, или сами организации переносят, и остаётся работать только критическая инфраструктура», — отметил Корниенко.

Он заявил, что Верховная Рада настаивает на том, чтобы правительство определилось со сроками локдауна до нынешней пятницы, 4 декабря.

Таким образом, локдауну быть. Хотя бы на бумаге. А вот в реальности — большой вопрос.

Интеллектуальный и не очень

Автором словосочетания «интеллектуальный локдаун», которым обозначается новый карантин, стал глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

«Речь шла о том, когда будет локдаун, будет ли локдаун, какой именно это будет локдаун. Так, премьер-министр определил, что это не будет копия того локдауна, который был весной, а это будет так называемый «интеллектуальный локдаун», который нацелен на то, что после локдауна выход не равномерен, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах», — оправдывался он за своё «нововведение» вечером 30 ноября.

К тому времени Арахамию уже успели не раз высмеять в соцсетях.

«Я бы сильно не переживал по поводу «интеллектуального локдауна» Арахамии, ведь мы в нём живём уже не один год», — шутил 29 ноября политолог Пётр Олещук.

Сценарист и популярный блогер Антон Ходза со скепсисом отнёсся к перспективам введения «интеллектуального локдауна» в стране.

«Должен вас огорчить, но у неинтеллектуальных руководителей не выйдет интеллектуальный локдаун», — отметил он.

А позже и вовсе предложил новые разновидности локдаунов: «локдаун 2.0, локдаун PRO, VIP-локдаун, нанолокдаун, Евролокдаун, локдаун Beta, локдаун челендж, царский локдаун и локдаун четыре сыра».

Политолог Алексей Голобуцкий назвал «интеллектуальным локдауном» ситуацию, когда идиот пытается изобразить интеллектуала.

Но шутки — шутками, а новогодние и рождественские праздники, как бы того ни хотелось Корниенко, — это не только время, когда часть украинцев отдыхает, но и критически важное для некоторых сфер бизнеса время, когда зарабатывается много денег. Одними из таких сфер являются сферы развлечений и туризма. Ведь не все отдыхающие сидят дома со своими семьями.

Для бизнеса Западной Украины, славной своими горнолыжными курортами, «интеллектуальный локдаун» будет подобен смерти. Поэтому реакция на нововведение властей была предсказуемой.

Игнорируя запреты

В понедельник, 30 ноября, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в случае введения серьёзных ограничений в его городе их будут игнорировать.

«Мы понимаем, что Рождество отменять нельзя, ведь в это время у нас всегда особенная атмосфера во Львове. Очень много людей хочет её увидеть, и это нужно учитывать потому, что никакие запреты действовать не будут», — указал он в эфире радио «Люкс».

По словам Садового, локдаун должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона.

«Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантинных ограничений. Это может дать больший эффект, чем просто резко всё остановить. Жёсткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города», — заявил Садовый.

Он заверил, что власть Львова удерживает ситуацию под своим контролем.

«У нас по Львову ситуация в принципе ровно держится по количеству людей заболевших и по койко-местам. Мы имеем около 49% коек занятых в наших городских коммунальных больницах», — отметил градоначальник.

С учётом того что ранее мэры других западноукраинских городов и местная власть регионов Западной Украины тоже игнорировали нормы карантина выходного дня, а до этого — ограничения, вводимые в связи с попаданием их регионов в «красные» эпидемиологические зоны, вряд ли «интеллектуальный локдаун» будет действовать на этих землях в полную силу.

При этом поддержка властей на местах нужна центру.

«Полный карантин думают вводить снова через механизм заседания СНБО. Сначала будет селекторное совещание с регионами, после будет созвано экстренное совещание СНБО, на котором придут к коллективному мнению, что локдаун необходимо вводить, так как страна находится на пороге эпидемиологической катастрофы. Это решение должны публично поддержать и региональные власти (мэры) — это задача Кирилла Тимошенко», — описывал возможный механизм введения локдауна популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на свой источник в Офисе президента.

В этой публикации канала от 29 ноября утверждалось, что нардепы от «Слуги народа» должны будут поддержать «публично локдаун с месседжем, что локдаун крайне необходим, чтобы спасти нацию». Поддерживать их будут ботофермы и лидеры общественного внимания.

«После хотят, чтобы Зеленский обратился к народу в видеообращении, где рассказал о ситуации, сделав акцент, что локдаун необходим, чтобы уберечь жизни многих украинцев от этой заразы», — отмечалось в публикации.

Пока же слово за правительством. Именно ему придётся выполнять неблагодарную работу: во всеуслышание заявить о локдауне и назвать даты.