На сегодняшний день 11 вакцин разных производителей находятся на третьей фазе клинических испытаний, однако уже сейчас нависла реальная угроза, что препарата, который должен избавить человечество от нового коронавируса, хватит не всем

Эпидемия коронавируса с каждым днём устанавливает всё новые и новые антирекорды, в отдельных странах эпидемиологическая обстановка настолько опасна, что правительства вынуждены вводить повторный карантин вопреки желанию населения, но иного выхода нет.

По словам генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, распространение COVID-19 завершится тогда, когда в обществе сформируется коллективный иммунитет, а это возможно в том числе посредством всеобщей вакцинации. Проблема заключается в том, что нет понимания, каким препаратом её нужно проводить.

Вакцин много, но идеальной нет

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, в настоящее время в фазе клинических испытаний находятся 48 вакцин, на третьей фазе, на которой проводится испытание на больших группах добровольцев для подтверждения эффективности и выявления потенциальных побочных эффектов, из них находятся 11. Французская газета Le Monde привела сравнительную характеристику этих образцов.

1. Pfizer (США), BioNTech (Германия) и Fosun Pharma (Китай)

ДНК-вакцина

Заявленная эффективность — 90% (после окончания третьего этапа клинических испытаний в старших возрастных группах повысили до 95%). Запланирована на конец 2020 года. Ожидаемая стоимость — $20 за дозу. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 4 недели. Хранение при –72°C, что делает необходимым использование специальных морозильных камер или сухого льда. Хранение в стандартном холодильнике возможно в течение 5 дней. Ожидаемые производственные возможности: 50 млн доз до конца 2020 года, 1,3 млрд — до конца 2021 года.

«Несмотря на большие надежды, возлагаемые на эту вакцину, её производители сталкиваются с множеством логистических проблем. Например, вакцину необходимо хранить и транспортировать при очень низких температурах (-70°C), но пробирка, в который хранится вакцина, не выдерживает таких низких температур. Кроме того, для транспортировки понадобится много сухого льда в качестве хладагента. И это не говоря уже об отсутствии больничной инфраструктуры. В больницах нет специальных холодильников для хранения этой вакцины», — отмечает египетское информационное агентство Noonpost. Вопросы и ответы о вакцинах от COVID-19 © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

2. Moderna И Niaid (США)

ДНК-вакцина

Заявленная эффективность — 94,5%. Запланирована на конец 2020 года. Ожидаемая стоимость: $32-37 за дозу. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 4 недели. Хранение при –20°C, то есть при температуре стандартной морозильной камеры, в течение 6 месяцев. Хранение в течение 30 дней в обычном холодильнике (от 2°C до 8°C). Ожидаемые производственные возможности: от 500 млн до 1 млрд в год с 2021 года.

3. CanSino Biologics Inc. и Beijing Institute of Biotechnology (Китай)

Вирусная вакцина

Эффективность неизвестна. Разрешена с июня для военного применения в течение года. Требуется всего одна доза. Ожидаемые производственные возможности: 100-200 млн доз в год с 2021 года.

4. Спутник V. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (Россия)

Вирусная вакцина

Заявленная эффективность — 95%. Разрешена с 11 августа в рамках чрезвычайного механизма. Необходимо 2 дозы с интервалом в 3 недели. Ожидаемые производственные возможности: 500 млн доз в год, массовое производство с сентября 2020 года. Рудяков: На Украине проще умрут, чем закупят российскую вакцину © Скриншот из видео Украина.ру

5. Janssen — дочернее предприятие Johnson & Johnson (США)

Вирусная вакцина

Запланирована на первый квартал 2021 года. Эффективность неизвестна. Ожидаемая стоимость — $10 за дозу. Хранение в обычном холодильнике. Необходимо ввести 1 или 2 дозы с интервалом в 8 недель. Ожидаемые производственные возможности: 1 млрд до конца 2021 года.

12 октября испытания приостановили в связи с необъяснимым заболеванием одного из участников.

6. AstraZeneca (Англия-Швеция) и University of Oxford (Великобритания)

Вирусная вакцина

Заявленная эффективность — 70%. Хранение в обычном холодильнике. Ожидаемая стоимость — $3-4. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 4 недели. Ожидаемые производственные возможности: почти 3 млрд доз в мире.

Испытания приостановлены 9 сентября из-за тяжёлой отрицательной реакции одного из пациентов в Великобритании, но после проведения необходимых исследований учёные установили, что это не связано с вакциной.

«Это вакцина, которая изменит правила игры, поскольку она будет дешёвой. Её можно транспортировать и хранить в обычном холодильнике, она не требует специального глубокого замораживания, что делает её идеальным вариантом для развивающихся стран. Кроме того, вакцина продемонстрировала высокую эффективность для наиболее уязвимой группы — пожилых людей. Учёные использовали подход «троянского коня» для производства вакцины от коронавируса. Они включили в состав аденовирусного вектора генетический материал S-белка коронавируса, чтобы позднее при попадании в организм коронавируса иммунная система быстрее распознавала патоген», — пишет Noonpost.

7. Sinopharm и Beijing Institute of Biological Products (Китай)

Инактивированная вакцина

Разрешена для ограниченного использования с конца июля (прежде всего среди медиков). Эффективность неизвестна. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 3 недели. Ожидаемые производственные возможности: около 220 млн доз в год.

8. Sinovac (Китай) и Instituto Butantan (Бразилия)

Инактивированная вакцина

Разрешена для ограниченного использования с июля. Эффективность неизвестна. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 3 недели. Ожидаемые производственные возможности: около 300 млн доз в год.

9. Sinopharm и Wuhan Institute of Biological Products (Китай)

Инактивированная вакцина

Разрешена для ограниченного использования с конца июля (прежде всего среди медиков). Разрешена с 14 сентября в ОАЭ. Эффективность неизвестна. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 3 недели.

10. Novavax (США)

Субъединичная вакцина

Запланирована на первый квартал 2021 года. Эффективность неизвестна. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 3 недели. Ожидаемые производственные возможности: 100 млн доз для США до конца года, 2 млрд доз с 2021 года.

11. Bharat и Indian Council of Medical Research — National Institute of Virology (Индия)

Инактивированная вакцина

Запланирована на второй квартал 2021 года. Эффективность неизвестна. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 4 недели. Комаровский объяснил, почему не все заболевают коронавирусом © http://www.komarovskiy.net/photo

«Спутник» впереди планеты всей

Таким образом, самую высокую эффективность продемонстрировала российская вакцина «Спутник V», однако западные страны не спешат покупать её (единственное государство Евросоюза, подписавшее контракт на поставки, — это Венгрия), хотя именно США и Европа стали эпицентрами эпидемии коронавируса. Почему?

Как объяснила канадская телерадиовещательная корпорация Canadian Broadcasting corporation, когда компании Pfizer и BioNTech первыми среди западных производителей объявили о многообещающих результатах клинических исследований, показавших 90%-ную эффективность своей разработки, создатели «Спутника-V» сообщили, что их вакцина ещё более эффективна — на 2%. Тогда некоторые западные эксперты говорили, что непрозрачность процесса проведения клинических испытаний в сочетании с поспешной регистрацией, которую провели, не дожидаясь результатов этих испытаний, с самого начала подорвали доверие к российской вакцине. Россия зарегистрировала вакцину на основании клинических исследований ранних фаз с участием всего 76 человек, хотя обычно регистрация вакцин происходит лишь после завершения клинических испытаний третьей фазы, в которых участвуют десятки тысяч добровольцев. Даже после того, как Россия опубликовала эти результаты в авторитетном научном журнале The Lancet, 37 учёных из 12 стран написали статью, в которой они поставили под сомнение озвученные данные.

В конце ноября институт Гамалеи сообщил, что по итогам промежуточного анализа данных более 18 тысяч человек эффективность «Спутника-V» составляет 91,4%, а к 42-му дню клинических испытаний показатель эффективности вакцины вырос до 95%. К тому же она станет одной из самых дешёвых на рынке, что сделает её весьма привлекательным вариантом для более бедных стран с более высокой численностью населения. После этой новости многие западные эксперты сменили тон своих высказываний.

«Я не вижу причин сомневаться в результатах. Я согласен, что первоначальные результаты испытаний вызвали смятение, но я думаю, что это не потому, что они были необоснованные. Просто их опубликовали немного рано. Думаю, что это будет полезная вакцина», — заявил профессор вирусологии Редингского университета Иэн Джонс в интервью CBC News.

Изменили своё мнение о российской вакцине и целые страны. Если раньше Иран скептически оценивал вероятность использования результатов российских разработок непосредственно и закупки российских препаратов, то в конце ноября официальный представитель министерства здравоохранения исламской республики Сима Садат Лари сообщила о начавшихся с Москвой переговорах о сотрудничестве в области производства вакцины против коронавируса.

«Если говорить о том, в чем Россия оказалась «первой», то она претендует на: первую в мире зарегистрированную вакцину от COVID-19; первую в мире вакцину, заявленную в рамках национальной программы вакцинации; на вакцину, которая по итогам клинических испытаний занимает первое в мире место по своей эффективности», — подчёркивает Canadian Broadcasting corporation.

Однако с признанием той или иной вакцины и запуском её в широкое применение проблемы не закончатся. NoonPost предупреждает о риске, что ВОЗ и Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям не смогут обеспечить доступ к вакцинам от коронавируса в странах с низким уровнем дохода, как обещали, поскольку богатые страны приобрели львиную долю заявленных вакцин — почти 85%, выкупив 1 млрд из 1,35 млрд доз, которые Pfizer планирует произвести до конца 2021 года. С другой стороны, COVAX (международный альянс, который стремится ускорить производство и дать равный доступ к вакцинам против коронавируса всем странам) стремится равномерно распределить к 2021 году 2 млрд доз вакцин. Неожиданное открытие ученых: любимый миллионами напиток убивает коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«К COVAX присоединились 156 стран, включая такие богатые страны, как США, Германия и Франция, но они не поддерживают этот альянс всерьёз. Большинство богатых стран имеют достаточное количество доз вакцины для вакцинирования более 20% своего населения, в то время как остальные страны не смогут вакцинировать более 3% своего населения. Это вызывает разногласия по поводу этического аспекта — страны и производители вакцин должны соблюдать принципы справедливого распределения вакцины среди всех стран мира. Несмотря на вероятность того, что вакцина станет доступной в ближайшее время, люди по-прежнему уязвимы для инфекции», — пишет информационное агентство.

А пока война вакцин далека от завершения, всё что нам остаётся, — это продолжать пользоваться средствами индивидуальной защиты, антисептиками и соблюдать социальные ограничения.