Эпидемия коронавируса с каждым днём устанавливает всё новые и новые антирекорды, в отдельных странах эпидемиологическая обстановка настолько опасна, что правительства вынуждены вводить повторный карантин вопреки желанию населения, но иного выхода нет.
По словам генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, распространение COVID-19 завершится тогда, когда в обществе сформируется коллективный иммунитет, а это возможно в том числе посредством всеобщей вакцинации. Проблема заключается в том, что нет понимания, каким препаратом её нужно проводить.
Вакцин много, но идеальной нет
Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, в настоящее время в фазе клинических испытаний находятся 48 вакцин, на третьей фазе, на которой проводится испытание на больших группах добровольцев для подтверждения эффективности и выявления потенциальных побочных эффектов, из них находятся 11. Французская газета Le Monde привела сравнительную характеристику этих образцов.
1. Pfizer (США), BioNTech (Германия) и Fosun Pharma (Китай)
ДНК-вакцина
Заявленная эффективность — 90% (после окончания третьего этапа клинических испытаний в старших возрастных группах повысили до 95%). Запланирована на конец 2020 года. Ожидаемая стоимость — $20 за дозу. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 4 недели. Хранение при –72°C, что делает необходимым использование специальных морозильных камер или сухого льда. Хранение в стандартном холодильнике возможно в течение 5 дней. Ожидаемые производственные возможности: 50 млн доз до конца 2020 года, 1,3 млрд — до конца 2021 года.
«Несмотря на большие надежды, возлагаемые на эту вакцину, её производители сталкиваются с множеством логистических проблем. Например, вакцину необходимо хранить и транспортировать при очень низких температурах (-70°C), но пробирка, в который хранится вакцина, не выдерживает таких низких температур. Кроме того, для транспортировки понадобится много сухого льда в качестве хладагента. И это не говоря уже об отсутствии больничной инфраструктуры. В больницах нет специальных холодильников для хранения этой вакцины», — отмечает египетское информационное агентство Noonpost.
2. Moderna И Niaid (США)
ДНК-вакцина
Заявленная эффективность — 94,5%. Запланирована на конец 2020 года. Ожидаемая стоимость: $32-37 за дозу. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 4 недели. Хранение при –20°C, то есть при температуре стандартной морозильной камеры, в течение 6 месяцев. Хранение в течение 30 дней в обычном холодильнике (от 2°C до 8°C). Ожидаемые производственные возможности: от 500 млн до 1 млрд в год с 2021 года.
3. CanSino Biologics Inc. и Beijing Institute of Biotechnology (Китай)
Вирусная вакцина
Эффективность неизвестна. Разрешена с июня для военного применения в течение года. Требуется всего одна доза. Ожидаемые производственные возможности: 100-200 млн доз в год с 2021 года.
4. Спутник V. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (Россия)
Вирусная вакцина
Заявленная эффективность — 95%. Разрешена с 11 августа в рамках чрезвычайного механизма. Необходимо 2 дозы с интервалом в 3 недели. Ожидаемые производственные возможности: 500 млн доз в год, массовое производство с сентября 2020 года.
5. Janssen — дочернее предприятие Johnson & Johnson (США)
Вирусная вакцина
Запланирована на первый квартал 2021 года. Эффективность неизвестна. Ожидаемая стоимость — $10 за дозу. Хранение в обычном холодильнике. Необходимо ввести 1 или 2 дозы с интервалом в 8 недель. Ожидаемые производственные возможности: 1 млрд до конца 2021 года.
12 октября испытания приостановили в связи с необъяснимым заболеванием одного из участников.
6. AstraZeneca (Англия-Швеция) и University of Oxford (Великобритания)
Вирусная вакцина
Заявленная эффективность — 70%. Хранение в обычном холодильнике. Ожидаемая стоимость — $3-4. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 4 недели. Ожидаемые производственные возможности: почти 3 млрд доз в мире.
Испытания приостановлены 9 сентября из-за тяжёлой отрицательной реакции одного из пациентов в Великобритании, но после проведения необходимых исследований учёные установили, что это не связано с вакциной.
«Это вакцина, которая изменит правила игры, поскольку она будет дешёвой. Её можно транспортировать и хранить в обычном холодильнике, она не требует специального глубокого замораживания, что делает её идеальным вариантом для развивающихся стран. Кроме того, вакцина продемонстрировала высокую эффективность для наиболее уязвимой группы — пожилых людей. Учёные использовали подход «троянского коня» для производства вакцины от коронавируса. Они включили в состав аденовирусного вектора генетический материал S-белка коронавируса, чтобы позднее при попадании в организм коронавируса иммунная система быстрее распознавала патоген», — пишет Noonpost.
7. Sinopharm и Beijing Institute of Biological Products (Китай)
Инактивированная вакцина
Разрешена для ограниченного использования с конца июля (прежде всего среди медиков). Эффективность неизвестна. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 3 недели. Ожидаемые производственные возможности: около 220 млн доз в год.
8. Sinovac (Китай) и Instituto Butantan (Бразилия)
Инактивированная вакцина
Разрешена для ограниченного использования с июля. Эффективность неизвестна. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 3 недели. Ожидаемые производственные возможности: около 300 млн доз в год.
9. Sinopharm и Wuhan Institute of Biological Products (Китай)
Инактивированная вакцина
Разрешена для ограниченного использования с конца июля (прежде всего среди медиков). Разрешена с 14 сентября в ОАЭ. Эффективность неизвестна. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 3 недели.
10. Novavax (США)
Субъединичная вакцина
Запланирована на первый квартал 2021 года. Эффективность неизвестна. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 3 недели. Ожидаемые производственные возможности: 100 млн доз для США до конца года, 2 млрд доз с 2021 года.
11. Bharat и Indian Council of Medical Research — National Institute of Virology (Индия)
Инактивированная вакцина
Запланирована на второй квартал 2021 года. Эффективность неизвестна. Необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 4 недели.
«Спутник» впереди планеты всей
Таким образом, самую высокую эффективность продемонстрировала российская вакцина «Спутник V», однако западные страны не спешат покупать её (единственное государство Евросоюза, подписавшее контракт на поставки, — это Венгрия), хотя именно США и Европа стали эпицентрами эпидемии коронавируса. Почему?
Как объяснила канадская телерадиовещательная корпорация Canadian Broadcasting corporation, когда компании Pfizer и BioNTech первыми среди западных производителей объявили о многообещающих результатах клинических исследований, показавших 90%-ную эффективность своей разработки, создатели «Спутника-V» сообщили, что их вакцина ещё более эффективна — на 2%. Тогда некоторые западные эксперты говорили, что непрозрачность процесса проведения клинических испытаний в сочетании с поспешной регистрацией, которую провели, не дожидаясь результатов этих испытаний, с самого начала подорвали доверие к российской вакцине. Россия зарегистрировала вакцину на основании клинических исследований ранних фаз с участием всего 76 человек, хотя обычно регистрация вакцин происходит лишь после завершения клинических испытаний третьей фазы, в которых участвуют десятки тысяч добровольцев. Даже после того, как Россия опубликовала эти результаты в авторитетном научном журнале The Lancet, 37 учёных из 12 стран написали статью, в которой они поставили под сомнение озвученные данные.
В конце ноября институт Гамалеи сообщил, что по итогам промежуточного анализа данных более 18 тысяч человек эффективность «Спутника-V» составляет 91,4%, а к 42-му дню клинических испытаний показатель эффективности вакцины вырос до 95%. К тому же она станет одной из самых дешёвых на рынке, что сделает её весьма привлекательным вариантом для более бедных стран с более высокой численностью населения. После этой новости многие западные эксперты сменили тон своих высказываний.
«Я не вижу причин сомневаться в результатах. Я согласен, что первоначальные результаты испытаний вызвали смятение, но я думаю, что это не потому, что они были необоснованные. Просто их опубликовали немного рано. Думаю, что это будет полезная вакцина», — заявил профессор вирусологии Редингского университета Иэн Джонс в интервью CBC News.
Изменили своё мнение о российской вакцине и целые страны. Если раньше Иран скептически оценивал вероятность использования результатов российских разработок непосредственно и закупки российских препаратов, то в конце ноября официальный представитель министерства здравоохранения исламской республики Сима Садат Лари сообщила о начавшихся с Москвой переговорах о сотрудничестве в области производства вакцины против коронавируса.
«Если говорить о том, в чем Россия оказалась «первой», то она претендует на: первую в мире зарегистрированную вакцину от COVID-19; первую в мире вакцину, заявленную в рамках национальной программы вакцинации; на вакцину, которая по итогам клинических испытаний занимает первое в мире место по своей эффективности», — подчёркивает Canadian Broadcasting corporation.
Однако с признанием той или иной вакцины и запуском её в широкое применение проблемы не закончатся. NoonPost предупреждает о риске, что ВОЗ и Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям не смогут обеспечить доступ к вакцинам от коронавируса в странах с низким уровнем дохода, как обещали, поскольку богатые страны приобрели львиную долю заявленных вакцин — почти 85%, выкупив 1 млрд из 1,35 млрд доз, которые Pfizer планирует произвести до конца 2021 года. С другой стороны, COVAX (международный альянс, который стремится ускорить производство и дать равный доступ к вакцинам против коронавируса всем странам) стремится равномерно распределить к 2021 году 2 млрд доз вакцин.
«К COVAX присоединились 156 стран, включая такие богатые страны, как США, Германия и Франция, но они не поддерживают этот альянс всерьёз. Большинство богатых стран имеют достаточное количество доз вакцины для вакцинирования более 20% своего населения, в то время как остальные страны не смогут вакцинировать более 3% своего населения. Это вызывает разногласия по поводу этического аспекта — страны и производители вакцин должны соблюдать принципы справедливого распределения вакцины среди всех стран мира. Несмотря на вероятность того, что вакцина станет доступной в ближайшее время, люди по-прежнему уязвимы для инфекции», — пишет информационное агентство.
А пока война вакцин далека от завершения, всё что нам остаётся, — это продолжать пользоваться средствами индивидуальной защиты, антисептиками и соблюдать социальные ограничения.