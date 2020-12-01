Главный специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Катрин Смолвуд прогнозирует, что новый вид коронавируса продолжит распространяться волнами до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация. А пока нужно найти новую норму жизни

Эпидемия коронавируса изменила привычный уклад жизни миллионов людей. При этом количество заболевших увеличивается ежедневно.

С чем связан резкий всплеск эпидемии, объяснила главный специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Катрин Смолвуд в интервью изданию Le Parisien.

Летом эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, что позволило ослабить ограничительные меры — открылись предприятия, кино, рестораны, европейцам разрешили путешествовать, — и молодёжь начала распространять вирус, вкупе с возвращением холодов, когда население стало всё больше времени проводить в закрытых помещениях, это привело к росту заболевших после начала учебного года. По словам представителя ВОЗ, сложность в Западной Европе создаёт и тот факт, что концентрация населения там выше, оно чаще пересекает границы, а демографическое старение ставит больше жителей под угрозу. Не хватает кислорода. Больные коронавирусом украинцы задыхаются и умирают © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Национальным властям не оставалось ничего, кроме как вернуться к карантину, из-за чего в некоторых странах начались акции протестов, порой даже с применением насилия. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что многие правительства находятся в очень сложной ситуации: они должны взять под контроль вирус, но при этом сильно ограничены в мерах для предотвращения распространения коронавируса.

Так, осенью 2020 года территорию Италии поделили на 3 зоны в зависимости от эпидемиологической обстановки:

красная — риски заражения самые высокие, жители могут выходить из дома, только чтобы добраться до работы, посетить врача или в случае чрезвычайных обстоятельств, с 22 до 5 часов действует комендантский час, в это время запрещено выходить на улицы;

оранжевая — риски средние, перемещение по городу свободное, но выезжать за его пределы нельзя, магазины продолжают работать;

зелёная — ситуация стабильная, действуют только ограничения общегосударственного масштаба.

Правительство Дании пошло на беспрецедентную меру — принято решение уничтожить всех норок в стране из-за риска, что они могут быть распространителями мутировавшего вируса, а это поставит под угрозу эффективность прививки от COVID-19 в будущем.

«Риск состоит в том, что грядущая вакцина не будет работать как надо. Её эффект может быть слабее или, в худшем случае, вообще отсутствовать. В подобном виде он может распространиться и повлечь за собой серьёзные последствия по всему миру», — объяснила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Эта мера нанесёт огромный удар по национальной экономике, потому что Дания — крупнейший мировой производитель норки.

«Одно можно сказать с уверенностью: вирус с нами навсегда», — заявила Катрин Смолвуд.

ВОЗ: Массовая вакцинация не уничтожит коронавирус © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

По её словам, сейчас есть более 150 вакцин-кандидатов, из которых 20 находятся на последнем этапе, а вероятность их успеха 10%, однако даже если они появятся, потребуется время, чтобы они стали доступными для населения и особенно уязвимых категорий, в этот период, который может затянуться, вирус продолжит циркулировать.

А пока, как сказала Смолвуд, необходимо научиться выходить на плато, чтобы держать ситуацию под контролем и не переживать пики и провалы, как происходит сейчас, а достичь этого можно единственным способом — выявлять все случаи заболевания коронавирусом.