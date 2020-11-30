Как сообщила газета The Wall Street Journal, сотрудник НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Гламаздин и член СНБО Украины Александр Харченко участвовали в разработке санкций протиа «Северного потока-2» и надеялись похоронить проект. Однако через несколько дней строительство возобновится

Вторая нитка газопровода уже давно могла бы доставлять топливо от месторождений РФ напрямую европейским потребителям, но реализации проекта мешает третья сторона — Соединённые Штаты, желающие вытеснить российских производителей с рынка ЕС и занять эту нишу.

Американское издание The Wall Street Journal выяснило, что свою руку к этой истории также приложила Украина, которая после запуска «Северного потока-2» потеряет часть объёма транзитных поставок из РФ и соответственно часть дохода. Как пишет газета, на протяжении 4 лет в Вашингтоне для того, чтобы помешать реализации проекта, закулисно работали советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», уполномоченный компании по работе с органами государственной власти, бывший заместителем министра Кабинета министров Украины Вадим Гламаздин и директор Центра исследований энергетики, член Совета национальной безопасности Украины Александр Харченко.

Украинское лобби в Вашингтоне

Украинские лоббисты пытались наладить прямое сотрудничество с американскими властями, чтобы совместными усилиями остановить «Северный поток-2», для чего написали письмо госсекретарю Рексу Тиллерсону и министру финансов США Стиву Мнучину, правда, те на него не ответили. Газета пишет, что это произошло в 2016 году, однако эти посты американские чиновники заняли только в феврале 2017-го.

Возможно, речь идёт о переходном периоде после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах 8 ноября 2016 года, но тогда Тиллерсон и Мнучин были только кандидатами на должности в новой администрации. Стариков разгромил версию об «украинских лоббистах», противостоящих «Северному потоку-2» © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Однако на этом история не закончилась. Украинцы на себе испытали принцип «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей»: один из американских приятелей Гламаздина познакомил его с лоббистом Даниэлем Вайдичем, ранее работавшим в комитете Сената по международным отношениям, таким же противником российских энергетических проектов — в 2014 году он участвовал в разработке санкций, которые впоследствии вынудили корпорацию ExxonMobil отказаться от совместных проектов с «Роснефтью» по освоению шельфов Карского, Чукотского, Чёрного моря и моря Лаптевых.

По иронии судьбы, в момент введения ограничительных мер корпорацию возглавлял не кто-нибудь, а Рекс Тиллерсон.

«Это была модель, которую мы применили по отношению к «Северному потоку-2», — сказал Вайдич.

По его совету Гламаздин и Харченко пересмотрели свою стратегию по проекту и начали вместе с базирующимися в Киеве аналитическими центрами, специализирующимися на энергетической сфере, искать уязвимые места «Северного потока-2», удар по которым нанесёт невосполнимый ущерб.

Однако найти ахиллесову пяту им помог некий эксперт из Москвы: он сообщил, что Дания не позволяет судам бросать якорь на некоторых участках Балтийского моря, поскольку там залегают неразорвавшиеся снаряды времён Второй мировой войны. Собственных судов, которые могли бы проложить трубы необходимого диаметра на необходимой глубине, не вставая на якорь, у России нет, поэтому ей пришлось заключить контракт на проведение таких работ с Allseas Group SA. Эта швейцарская компания и стала мишенью украинских активистов.

Для разработки ограничительных мер они решили обратиться к тем людям, которые их и будут вводить на законодательном уровне, — американским конгрессменам. Тем более Вайдич был советником предвыборного штаба сенатора-республиканца Теда Круза, в 2016 году боровшегося за выдвижение в президенты.

После проигрыша Трампу на внутрипартийных праймериз он, ранее не уделявший большого внимания внешней политике, взялся за масштабный проект, который должен был вернуть ему популярность на политической арене, — борьбу против «Северного потока-2».

Круз и его коллега по Сенату от Демократической партии Джинн Шахин разработали законопроект о введении санкций против компаний, задействованных в строительстве газопровода, который приняли в конце 2019 года. Allseas, не дожидаясь вступления ограничительных мер в силу, отозвала свои трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter до полного прояснения юридического аспекта ситуации, что привело к затягиванию сроков реализации проекта. Влияние на решение швейцарской компании, в частности, оказало письмо, полученное от Круза сразу после голосования в Конгрессе по законопроекту, в котором он пригрозил блокировкой активов и существенным падением стоимости акций в том случае, если Allseas не откажется от участия в строительстве «Северного потока-2». США готовы начать войну из-за «Северного потока - 2» - эксперт © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

Дальше — больше. В ноябре 2020 года стало известно, что Палата представителей и Сенат договорились о включении в законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год (начался 1 октября 2020-го) поправки о введении дополнительных санкций против «Северного потока-2», который должны принять до конца календарного года, а это значит, что действующие ограничительные меры будут распространяться на страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство газопровода.

Это важно, поскольку без сертификата о соответствии газопровод нельзя ввести в эксплуатацию. Как уточнило агентство Bloomberg, обновлённые санкции включили в ту версию документа, которую летом внесли на рассмотрение Тед Круз и Джинн Шейхин.

Гламаздин выразил уверенность, что после принятия расширенные санкции станут «последним гвоздём в крышку гроба проекта», и возможности продолжить строительство трубопровода не будет.

Не тут-то было

Радоваться украинским противникам «Северного потока-2» ещё рано — менее чем через неделю строительство газопровода возобновится после годового перерыва.

Управление водных путей и судоходства немецкого приморского города Штральзунда предупредило капитанов судов соблюдать особую осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море (где заканчиваются две ветки будущих трубопроводов, которые ведут от точки выхода на берег «Северного потока-2» — станции в Лубмине — в Балтийское море) в связи с началом строительных работ, которые, предположительно, будут проводиться с 5 по 31 декабря, но сроки ещё не окончательны.

Планируется поднять концы трубопроводов со дна моря и проложить ещё 2,6 км будущей газовой трассы, на это потребуется всего 1-2 дня, название судна, которое будет задействовано, не называется.

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое считают возможным достройщиком «Северного потока-2», судно снабжения «Умка», используемое для доставки труб с берега, и российское судно многоцелевого назначения «Финвал», с конца октября находившиеся в немецком порту Мукран, где хранятся трубы для газопровода, накануне прибыли в Калининградскую область.

Кроме того, поздним вечером 29 ноября вышло из порта Светлый и переместилось в порт приписки — Калининград — судно снабжения «Иван Сидоренко», которое планируется использовать для подачи труб при достройке «Северного потока-2», а ещё оно пригодно для снабжения плавучих буровых установок расходными материалами — трубами, цементом, буровыми соляными растворами, запчастями, топливом, водой и продовольствием, а также для оказания помощи аварийным судам, плавучим буровым установкам и другим плавсредствам.

По оценке заместителя главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, на выполнение оставшихся работ, а именно прокладки 160 км по двум веткам, необходимо от нескольких недель до нескольких месяцев, точные сроки зависят от тактики строительства, которую выберет компания, погодных условий, поскольку подводные работы будут проводиться в зимний период.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что запустить «Северный поток-2» можно до конца первого квартала 2021 года, то есть до 31 марта. При этом Маринченко не исключает, что в последний момент возникнут какие-то логистические или юридические сложности. По мнению эксперта, желание завершить проект именно сейчас может быть обусловлено грядущей сменой власти в США, Джо Байден вступит в должность президента страны 20 января. «Мы успели»: Марцинкевич объяснил, почему новые санкции США не остановят «Северный поток 2» © Газпром флот

«В том, что появился украинский след, ничего удивительного нет. Только сейчас появились конкретные имена, но в том, что это происходит и происходило, странного нет. С самого начала атаку на «Северный поток-2» американцы позиционируют к привязке к Украине.

Сами украинцы не заинтересованы в том, чтобы был «Северный поток-2», потому что тогда они лишатся транзита, транзитных платежей и возможности политически манипулировать Москвой. Конечно, закономерно, что украинцы так или иначе работают в этом отношении (по санкциям против газопровода. — Ред.). США поддерживают украинские власти очень активно. При Байдене эта тема, нет никаких сомнений, продолжится. Она будет при любом президенте», — заявил в комментарии РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Точку в истории «Северного потока-2» можно будет поставить только тогда, когда он будет введён в эксплуатацию, либо когда российские власти объявят об отказе от реализации проекта, а учитывая, что он уже построен на 97%, второй вариант выглядит совсем нереалистичным. Теперь вопрос заключается только в необходимых сроках для завершения оставшихся работ.