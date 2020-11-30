В конце ноября на Украине произошло то, о чем долгие годы мечтали украинские олигархи и международные корпорации: власти начали атаку на профсоюзы, которые стали костью в горле на пути к новому «рабскому» Трудовому кодексу. Профсоюзы же, в свою очередь, решили с 30 ноября присоединиться к акциям протеста мелких предпринимателей и аграриев

Для начала Печерский районный суд Киева решил отобрать у Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) недвижимость, доставшуюся в наследство от СССР, включая знаменитый Дом профсоюзов на майдане Независимости в Киеве. В перечне арестованных объектов также находятся: Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец), ресторанный комплекс на Трухановом острове, здание на Контрактовой площади, 10, учебно-спортивная база «Святошин», санаторий «Октябрь» в Конча-Заспе, санатории в Ирпене, Одессе, Куяльнике и прочая недвижимость в Киеве, Одессе, Ужгороде, Луцке, Трускавце.

Прокуратура и Нацполиция обвиняют должностных лиц Федерации профсоюзов в присвоении или завладении имуществом путём злоупотребления служебным положением. В частности, в «незаконном отчуждении у Фонда госимущества».

Досудебное расследование якобы установило, что руководством ФПУ был присвоен ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах. Четырьмя постановлениями суд арестовал имущество, запретив субъектам государственной регистрации совершать любые регистрационные и нотариальные действия, а также запретил распоряжение этим имуществом.

В суде также отметили, что на заседание следователь и прокурор, а также подозреваемый и защитник не явились, то есть судьи принимали решение на основании лишь поданного в письменном виде заявления.

Формальной причиной заявления в суд стало то, что Федерация профсоюзов взяла в долг 160 млн грн на ремонт Дома профсоюзов, который националисты захватили и сожгли еще в начале 2014 года. В качестве залога были отданы 5 тыс. кв. м здания, и после того как ФПУ не смогла вернуть долг, вынуждена была отдать его квадратными метрами в пользу «ИTT-Недвижимости» (позже название было сменено на БЦ «Майдан Плаза» (бенефициаром является Назар Бенч — владелец ИСК «Феникс Групп»).

В ФПУ заявляют, что никаких у них долгов перед этой компанией нет и никакого имущества ей федерация не передавала.



Решение приняли тихо — еще 3 ноября, а в ФПУ о нем узнали лишь 26 ноября из киевской прессы. В Федерации профсоюзов Украины заявили, что законно владеют и распоряжаются этим имуществом.

«Какие основания у суда накладывать арест на это имущество? Должна быть доказана совместимость нанесенного ущерба, а во-вторых, должны быть основания, что имущество, возможно, будет реализовано. Сейчас мы не найдем ни одного риелтора, ни объявления, что имущество реализуется. Зачем накладывать арест? Вы осуществляете расследование, вы считаете, что есть основания, чтобы привлечь кого-то к ответственности — пожалуйста, доказывайте это. Мы законно владеем, мы законно строили, мы законно регистрировали. Ничего не реализуя и ничего не продавая», — заявил руководитель департамента корпоративных прав и имущества ФПУ Дмитрий Довганенко.

На Украине учителей обманули с повышением зарплат. Еще раз © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Можно выделить сразу три весомые причины начавшейся атаки на ФПУ. Первая причина — дорогая недвижимость, на которую годами точат зуб крупные предприниматели. Упоминание Фонда госимущества, у которого ФПУ якобы отобрала собственность, может говорить о планах отдать эти объекты на приватизацию, чтобы и казну немного пополнить, и дорогие объекты продать подешевле своим людям. На месте Дома профсоюзов на центральной площади может получиться фешенебельный торговый центр, а санатории и базы отдыха для рабочих можно легко превратить в элитные отели для работодателей.

В Федерации профсоюзов считают, что дело касается игорного бизнеса.

«Здесь размещен сам аппарат, все центральные комитеты. Действительно, учитывая легализацию игорного бизнеса в Украине, можно предположить, что в Доме профсоюзов могут расположить казино. Это центральная часть столицы, здесь созданы все условия», — говорит Довганенко, подчеркивая, что власти действуют весьма цинично, так как профсоюзы только недавно за свой счет отреставрировали здание, сожженное националистами во время майдана.

Украинский адвокат Ростислав Кравец тоже считает, что речь идет «об отчуждении имущества, принадлежащего профсоюзам».

Вторая причина — это поддержка со стороны ФПУ протестующих против фискализации мелких предпринимателей и аграриев, протестующих против земельной реформы. Профсоюзы недавно решили присоединиться к их акциям протеста, выдвинув и свои требования: повышение минимальной зарплаты до 7276 грн, прожиточного минимума — до 5640 грн, минимальной пенсии — до 3067 грн, а также выделения в госбюджете не менее 7% ВВП на образование и не менее 5% — на охрану здоровья.

С понедельника, 30 ноября, ФПУ намерена принять участие в солидарных протестах мелких предпринимателей и аграриев. Тот же Довганенко считает, что решение Печерского суда приняли в контексте предстоящих массовых солидарных акций протеста.

«Это сделано для того, чтобы давить на профсоюзы с помощью прав собственности. Без офисных помещений мы просто не сможем осуществлять свою деятельность. Но мы планируем и будем планировать акции протеста», — говорит руководитель Департамента корпоративных прав и имущества ФПУ.

Протестующие против карантина перекрыли дорогу под Одессой © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Кроме того, он лишает профсоюзы возможности эффективно защищать права работника. В частности, блокировать увольнения и контроль начисления зарплаты. Профсоюзы не смогут также требовать увольнения руководства предприятия за нарушение им норм трудового законодательства. Снизятся и денежные поступления в кассу профсоюзов, так как новый кодекс освобождает предприятия от необходимости перечислять 0,3% фонда оплаты труда на культурно-массовую и оздоровительную работу.

Отменяется и запрет работодателям применять какие-либо санкции в отношении выборных представителей профсоюзов, что открывает возможность для репрессий против профсоюзных активистов.

Один из авторов нового Трудового кодекса — Галина Третьякова, председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики, прославившаяся человеконенавистнической фразой о «детях низкого качества» в отношении детей из бедных семей, получающих социальную помощь на ребенка. Комментируя проект нового Трудового кодекса, она сама откровенно признавалась: «Мы будем немного "наезжать" на права и дискриминировать наемного рабочего».

Еще одним из авторов был экс-министр экономики и торговли Тимофей Милованов, который 22 ноября был назначен советником руководителя Офиса президента вместо ушедшего с этого поста Игоря Уманского, раскрывшего схемы по растрате средств из фонда COVID-19.

Попытки принять новый Трудовой кодекс происходили при Порошенко и продолжились при Зеленском. И каждый раз крупнейший украинский профсоюз организовывал протесты не только по Украине, но и подключал международные организации, к мнению которых украинскому правительству сложно не прислушаться.

В начале текущего года ФПУ организовала серию митингов под общим названием «Волна гнева». Затем одно из крупнейших в мире объединений профсоюзов — Международная конфедерация профсоюзов (МКТ) заявила, что проект нового Трудового кодекса нацелен на полное уничтожение профсоюзов на Украине. Руководство МКТ направило правительству Украины письмо, в котором раскритиковало его. Письмо подписали Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП, которая представляет 45 миллионов трудящихся из 90 профобъединений в 38 европейских странах) и представители 10 европейских отраслевых федераций профсоюзов.

«Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов… Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушения своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мировом сообществе», — заявила генсек Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу.

Украинские шахты подали в суд на горняков за протесты © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Наталья Землянская считает, что нынешний «отжим» у профсоюзов собственности связан именно с попыткой продавить новый ТК и прочие антисоциальные законы.

«Прежде всего, мы все видим, какое наступление ведет сейчас власть на законные права членов профсоюзов, работников, предпринимателей. Массовые акции протеста уже вызвали попытки «слуг народа» Т. Милованова и Г. Третьякова кардинально и негативно изменить трудовое законодательство в пользу крупного бизнеса и в ущерб людям труда. В авангарде этой борьбы за права и интересы работников идут именно профсоюзы. Считаю, попытка отобрать у ФПУ, ее членских организаций имущество — это попытка лишить их способности организовывать массовые протесты против антисоциальных, антипрофсоюзных законопроектов», — говорит Землянская, комментируя решение Печерского суда.

Железнодорожники за шахтеров. Активизация украинских рабочих © CC0, Pixabay Михаил Чаплыга считает атаку на профсоюзы заказной и совершаемой по требованию западных партнеров Украины.

«О наезде на профсоюзы… Фабула простая, как оказалось. Гражданка Третьякова (некачественные дети) с гражданином Миелофоным (назвал себя д-билом)… оба от Сороса по протекции лично Зеленского… получили год назад ЦУ от Зеленского, которому это ЦУ выкатил соросовский обком, УНИЧТОЖИТЬ коллективную форму защиты прав наемных…

В качестве трофея — передать охреневшим КРЫСАМ в АП [Администрации президента] собственность ФПУ для окормления. Внешним отчитаться об уничтожении профсоюзов для облегчения конфискации в пользу пиратов стратегических отраслей и предприятий… Украсть фонд соцстраха и обанкротить Пенсионный, переведя всех в ЧАСТНЫЕ пенсионные. Ответственным назначить "Самокатчика" [Алексея Гончарука].

Как вы помните, план провалился, профсоюзы дали им по морде. "Самокатчика" отозвали в США. Исполнители "подставили" Зеленского, который не выполнил ПРЕДАТЕЛЬСКИЕ обещания Соросу и США. В октябре профсоюзы поддержали протесты ФОПов и сообщили, что СОЛИДАРНО будут с ними и вообще переходят в наступление, ибо опять на декабрь соросята готовят повторение своих прошлогодних "фокусов" под прикрытием карантина», — пишет Чаплыга.

Украинская казна практически пуста, как рассказал 24 ноября экс-первый замминистра экономики Павел Кухта. По его словам, Государственная казначейская служба уже остановила финансирование расходов бюджета. Кухта также считает, что единственный способ решить проблему — быстрое возобновление сотрудничества с МВФ.

В свою очередь МВФ считает, что Украина не выполняет всех требований. Соответственно, новый транш МВФ не выдает. Для получения новых кредитов необходимо продавить новые непопулярные меры. И, похоже, планируемый в декабре второй локдаун (запрет на массовые акции) станет для этого прекрасным поводом.

Весной локдаун использовали, чтобы принять по требованию западных кредиторов непопулярную в народе земельную реформу. Второй локдаун, поддержанный недавно и главой МВД Арсеном Аваковым, можно использовать для принятия нового Трудового кодекса, отъема дорогой собственности профсоюзов и их нейтрализации в условиях начавшихся солидарных протестов предпринимателей, профсоюзов и аграриев.