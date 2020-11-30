Президент Владимир Зеленский утвердил назначение Сергея Гриневецкого на пост губернатора Одесской области — это ознаменовало переход контроля над регионом в руки олигарха Бориса Кауфмана. Украина.ру знакомит читателей с вехами его биографии и поствыборной ситуацией в Одессе

Путь Кауфмана: от начала бизнеса до владельца одесского аэропорта

Борис Кауфман родился 25 ноября 1973 года в Одессе, где в 1995 году окончил юридический факультет Одесского государственного университета им. И. Мечникова.

В середине 1990-х годов создал корпорацию «Оверлайн трейдинг», ставшую в 2000-х годах одним из крупнейших реализаторов алкогольной продукции в Украине. Фирма объединила несколько одесских предприятий ликеро-водочной промышленности, в частности Одесский завод шампанских вин.

В 2008 году из данного бизнеса он вышел, продав свои активы. Совместно с Александром Грановским в том же году Кауфман создал группу Vertex United, в которую входит управляющая компания Vertex Hotel Group, контролирующая 4-5-звездочные одесские гостиницы «Бристоль», «Лондонская» и столичный «Президент-отель», а также сеть местных фитнес-клубов.

Бизнес группы стремительно расширялся благодаря покровительству президента Виктора Януковича. В 2013 году она приобретает медиапроект «Фокус» у Геннадия Боголюбова и Бориса Ложкина. Помимо того, группа из 11 человек купила Платинум банк — издание Forbes Украина утверждало, что сделка совершалась в интересах Бориса Кауфмана, оценивая капитал финучреждения в $150–160 млн. С 2004 по 2014 год бизнесмены владели Финбанком.

Кауфман и Грановский являются совладельцами одесского аэропорта. Он был приватизирован со скандалом в 2011 году: одесский горсовет проголосовал за создание совместно с офшорной компанией «Одесса эйрпорт девелопмент» ООО «Международный аэропорт Одесса». Располагалась компания на Кипре, а владение акциями распределялось между городом и бизнесменами в пропорции 25 на 75%.

Сделка оформлялась без конкурса, а ее условием являлась реконструкция аэропорта, в которую инвестор должен был вложить $180 млн. Несмотря на то что средства были получены от Укрэксимбанка, значительную часть их «отмыли» через различные схемы, поэтому реконструкция не была завершена. В конце 2013 года тендер на реконструкцию аэропорта выиграло ООО «Спецрембуд», связанное с теми же Кауфманом и Грановским.

Кадры, которые не решают ничего: кадровая политика Зеленского © president.gov.ua

Впрочем, здесь ему на помощь пришел мэр Геннадий Труханов. Между городом и инвестором было заключено мировое соглашение. Согласно ему, инвесторы должны вернуть горсовету только то, чем не успели распорядиться. Но учитывая, что значительную часть имущества отдали Укрэксимбанку под залог кредита, городу вернулась лишь малая доля собственности — около 10 объектов.

С 2016 года приватизация аэропорта и «мировое соглашение» расследовало НАБУ. Уголовное дело было открыто в отношении мэра Труханова по статье 364 УК Украины — «злоупотребление служебным положением». Следователи считали, что «мирное соглашение» нанесло Одессе ущерб в размере 100–120 млн долларов, поскольку фирма Кауфмана фактически освобождалась от инвестиционных обязательств.

К апрелю 2019 года были готовы подозрения, но их не согласовала САП, а позже дело передали в Нацполицию, где оно до сих пор висит мертвым грузом.

Считается, что в 2014 году Кауфман сумел найти подход к Администрации президента Порошенко, став одним из важных для него людей. Еще при Януковиче он помогал «семье» обналичивать деньги, полученные в результате незаконных схем. Порошенко ценным кадром разбрасываться не стал, взяв помощника в таком деликатном деле к себе.

«Табачный король» Украины при Порошенко и Зеленском

Исход битвы за Одессу: Труханов снова мэр, но с низкой легитимностью © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

В 2017 году деятельностью «Тедис» занялась Генеральная прокуратура, утверждавшая, что через нее проходит финансирование ДНР и ЛНР, но развития обвинения не получили.

Через полгода после победы Зеленского на выборах, в октябре 2019-го, Антимонопольный комитет Украины наложил на «Тедис-Украина» и четырех крупнейших производителей сигарет штраф в размере 6,5 млрд гривен за сговор, который повлек установление монополии на рынке дистрибуции (продажи) табачных изделий. Более половины этой суммы должна была выплатить непосредственно фирма Кауфмана.

В октябре 2019 года Верховная Рада приняла закон, ограничивающий деятельность табачного монополиста: он установил предельную наценку для реализации табачных изделий в 7% для оптовиков, для розничной торговли — 13%. Однако «табачное лобби» обвинило инициаторов закона в «убийстве бизнеса», утверждая, что работать им в таких условиях просто невыгодно. Но вследствие вмешательства Кауфмана, вновь нашедшего возможность договориться, а проще говоря, оплатить «откат» в 20% суммы штрафа, законопроект не был подписан президентом.

В ноябре прошлого года правительство взяло обещание у игроков рынка покончить с монополией, что осталось просто словами.

Кауфман стал одной из ведущих теневых фигур Украины во время президентства Зеленского. По его требованию был уволен председатель АМКУ, наложивший штраф на «Тедис», Юрий Терентьев, вместо которого должность заняла Ольга Пищанская — сестра доверенного лица Зеленского Светланы Пищанской. При ней ведомство ничего не делает, чтобы изъять полагающиеся в госбюджет 3,4 млд грн, хотя по логике должно было добиться как минимум ареста счетов фирмы.

Без покровительства во власти это было бы невозможно. И оно у Кауфмана есть! Недавно программа «Схемы» выпустила видео, где 17 ноября 2020 года автомобиль «табачного короля» заезжал в Офис президента, Кабмин и МВД. А непосредственно в офис Кауфмана наведывались вице-премьер-министр Олег Уруский и друг министра МВД Арсена Авакова бизнесмен Игорь Котвицкий.

Кроме того, немаловажно, что 5 июля текущего года бизнесмен присутствовал на разговоре с Зеленским в одесском ресторане «Рыба», куда пускали только «ближний круг». Вопреки произносимым речам с экранов ТВ и личного видеоблога об ограничении влияния олигархов, все идет к тому, что президент покрывает одного из крупнейших махинаторов современной Украины. Благодаря теневым схемам «Тедис» выводит в офшоры до 20 млрд грн ежегодно.

Поствыборная ситуация в Одессе

Битва за Одессу: станет ли человек с паспортом РФ главой города? © Скриншот из видео Украина.ру Сергея Гриневецкого.

Между прочим, Гриневецкий обошел закон о «люстрации», который должен, по идее, был его коснуться из-за того, что он являлся руководителем районной ячейки КПСС в 1990 году. Но благодаря «нужному» решению суда под действие закона новоназначенный губернатор не попал.

По результатам выборов в Одесский горсовет промэрская политсила получила 20 депутатских мандатов, пропрезидентская — 10, итого вместе — 30 «штыков». В областном совете «Слуга народа» располагает 16 депутатами, «Доверяй делам» — 11. Этого, очевидно, недостаточно для формирования большинства из двух партий.

В качестве третьей силы шли активные «торги» с «Европейской солидарностью», обладающей 10 мандатами как в городском, так и в областном совете. Впрочем, председатель одесской областной организации «Евросолидарность» Алексей Гончаренко и мэр Труханов не пришли к соглашению. Гончаренко выставил немалые требования, которые в мэрии сочли чрезмерными. Согласование интересов различных групп влияния всегда процесс непростой.

«В обмен на свои 10 голосов ЕС требует посты глав бюджетной и транспортной комиссий, что позволит войти в долю с основных распилов. Кроме того, Гончаренко настаивает на назначении его людей в Департамент коммунальной собственности: у города есть еще много объектов, которые он планирует заполучить, кроме того, остались незакрытыми вопросы по землеотводам по ряду ранее украденных Гончаренко объектов. Однако «хотелки» Гончаренко удовлетворить непросто: пост главы бюджетной комиссии (позволяющий контролировать все бюджетные схемы) очень хотят «Слуги народа», а против допуска его людей к коммунальной собственности активно выступают новые спонсоры Труханова», — писал телеграм-канал «Одесский городовой».

Касательно землеотводов речь идет об узаконивании приватизированной Гончаренко еще в эпоху президентства Порошенко дачи Маразли, на месте которой он хочет построить жилищные комплексы для продажи. Ультимативный тон соратника экс-президента критически не понравился мэру.

Власти Одессы отказались от карантина выходного дня © REUTERS, Valentyn Ogirenko Игоря Коваля.

Но нюанс в том, что, несмотря на формальную принадлежность к «Слугам», он — человек Труханова и Гриневецкого. В последний момент Офис президента такую хитрость «раскусил» и предложил альтернативную кандидатуру Ольги Квасницкой. Квасницая ранее входила в «Самопомощь» и является представителем «грантоедов». Труханов и Ко работать с ней категорически не хотят, так как для местных элит ее фигура является некомфортной. Поэтому поиск компромисса еще продолжается.

Таким образом, в Одессе вырисовывается обновленная конфигурация власти, где, по большому счету, пропрезидентская партия и центр как таковой будут играть второстепенные роли. А настоящий контроль над регионом достается местным элитам: формальное руководство Труханова и Гриневецкого при «теневом хозяине» Кауфмане.