Правительство Дениса Шмыгаля еще на год — до 2022 года — отложило повышение зарплат украинским учителям. В госбюджете не хватает необходимых 50 миллиардов гривен

Соответствующий проект постановления предлагает остановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 года "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки".

Правительство Украины затягивает решение вопроса с зарплатами учителям © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Владимира Гройсмана перед самым уходом успело принять постановление, которым было решено начать поднимать зарплаты педагогических, научно-педагогических и научных работников с 1 января 2020 года. Предусматривалось постепенное увеличении оплаты труда до четырех прожиточных минимумов для работников в сфере образования до 2023 года. Таким образом, зарплата в 2020 году должна была составлять 2,5 прожиточных минимума, в 2021 году — три, в 2022 — 3,5, в 2023 — 4.

Однако уже в ноябре 2019 года правительство Алексея Гончарука остановило действие постановления своих предшественников до конца 2020 года, отменив повышение зарплат педагогических работников. Причина — отсутствие средств в государственном и местных бюджетах.

Теперь действие постановления будет отсрочено еще на один год "в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования". Проектом постановления Кабмина Шмыгаля предлагается исключить пункт о том, что с 1 января 2021 года наименьший размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 грн. То есть, о ставке в 7179 гривен учителя могут забыть.

Еще и уменьшат

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Как заявили профсоюзы, министерство без согласования с образовательной общественностью разработало проект Концепции реформирования оплаты труда педагогов с предложениями изменить нормы законов Украины "Об образовании" и "О среднем образовании" и отменить ряд постановлений Кабмина о зарплате учителей, которые были озвучены на заседании Комитета по вопросам образования ВРУ 2 сентября.

В профсоюзе сообщили, что в МОН планируют внести следующие изменения в нормативные документы:

— установление должностного оклада педагогического работника самой низкой квалификации на уровне 4 прожиточных минимумов только при условии финансовой состоятельности;

— отмена постановлений Кабмина о повышении должностных окладов и ставок заработной платы педагогических работников на 10% и научно-педагогических работников на 11%;

— ввести выплату надбавки за престижность педагогического труда учителям, преподавателям и другим педагогам в размере 15% должностного оклада (ставки заработной платы) вместо ее выплаты в сегодняшних максимальных размерах 30%;

— отменить все повышения и доплаты учителям и другим педагогическим работникам, кроме классного руководства, проверки учебных работ учащихся и доплат за научные степени и ученые звания.

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Педагоги направили обращение в Министерство образования и науки, Кабинет министров и профильный комитет парламента.

Главное разочарование

Сейчас зарплата учителя на Украине по средним показателям составляет 6-7 тыс. грн, но в эту сумму входят все надбавки, размер которых не превышает 15-30% оклада. Учителям доплачивают за престижность работы, за стаж, за дополнительные обязанности (ведение кружков), за звание и категорию, а также за класс и тип школы.

Зарплата молодого учителя на Украине сейчас равняется минимальной зарплате в стране (5000 грн или чуть больше 170 долларов). В первые три года работы молодой учитель без выслуги лет никаких надбавок не получает. Украинских топ-чиновников не особо волнует, как с таким уровнем оплаты труда молодой педагог будет не то что откладывать себе на будущее, а вообще сможет прожить и банально добираться до места работы на общественном транспорте.

После трех лет работы педагог обязан пройти курсы повышения квалификации, после которых его оплата труда повышается на 150 грн. После трех лет выслуги ему полагается надбавка в размере 10% от заработной платы. Если к учителю «прикрепляется» кабинет, то ему добавляют еще 10% к зарплате. За классное руководство добавляется 25% в старшей школе и 20% в младшей (начальные классы). За проверку тетрадей — 10%, но получить такую надбавку имеют право лишь учителя, преподающие украинский и иностранный языки, математику и зарубежную литературу.

Многие педагоги, чтобы увеличить свой заработок, работают не на одну ставку (18 часов в неделю), а берут больше уроков. Зачастую во многих школах учителя работают на ставке 30 часов в неделю.

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Планировалось ввести надбавки за стаж работы. До 10% прибавки получали бы специалисты, которые работают более 3 лет. Если стаж составляет более 10 лет, зарплата увеличится на 20%.

В МОН обещают, что в 2021 году доходы учителей увеличатся. В проекте Государственного бюджета Украины указано, что должностной оклад работника первого тарифного разряда в 2021 году будет меняться дважды: с 1 января — 2670 грн и с 1 июля — 2893 грн. Таким образом, с января 2021 размеры должностных окладов учителей увеличатся на 20%, а с июля — еще на 8,3%.

То есть в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года увеличатся почти на 30%. Молодой учитель, который зарабатывает сейчас 5,4 тыс. грн в месяц, будет получать 5,9 тыс. грн, а зарплата опытного учителя со стажем 30 лет вырастет с 8,18 до 8,9 тыс. грн. Учителя со стажем до 10 лет получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц- почти 21 тыс. грн. Предполагается, что эту выплату получат около 74 тыс. педагогов.

Естественно, что такие низкие зарплаты — сомнительный стимул для выбора будущей профессии. Сейчас заменить тех учителей, кто собирается уходить на пенсию, а это на Украине каждый седьмой педагог, просто некем. За последние 10 лет в три раза уменьшился государственный заказ на учителей. В этом году в киевский педагогический университет им. Драгоманова приняли чуть более тысячи бюджетников.

Государство оплачивает их обучение без всякой гарантии, что эти студенты потом пойдут работать в школу. Программа, когда молодой дипломированный специалист должен был несколько лет отработать в школе, не действует уже 15 лет. Но реформа децентрализации вернула громаде такой инструмент. Впрочем, главная задача школы — такого учителя удержать. И единственный действенный инструмент — зарплата.

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Но, кроме оплаты, различаются и условия труда. Украинские учителя в среднем работают на ставке 18 часов в неделю, в то время как в Израиле и Америке показатель не превышает 16 часов.

А пока денег на образование не хватает, чиновники придумывают новые способы удовлетворить кадровый голод. Теперь учителем может быть любой и даже без педагогического образования, кого школа аттестует на год.