Как понятия и как идеология «толерантность» и «политкорректность» успешно распространились в странах Запада в 1990-е годы, а в 2000-е получили официальное признание

Зародившись в академических кругах США, «политкорректность» первоначально была направлена на то, чтобы человек в своих высказываниях и действиях ни в коем случае не задевал или не ущемлял право и достоинство другого человека, включая представителей любых меньшинств.

Но потихоньку политкорректность начала превращаться в средство контроля над проявлениями любого инакомыслия, все больше походя на «полицию нравов» в Саудовской Аравии. Все несогласные теперь легко могут подвергнуться публичному линчеванию вплоть до вызова в суд, а также потерять работу и средства к существованию.

В свое время английский социолог Карл Поппер открыл парадокс: «неограниченная толерантность автоматически ведёт к исчезновению толерантности как таковой». А политкорректность превращается в диктатуру агрессивного и крикливого меньшинства.

И тогда свобода слова и творчества подменяется абсолютным неприятием иной точки зрения и одна дискриминация заменяется другой. То, что грозит Западу в случае дальнейшего развития этого сценария, можно назвать обществом принудительной политкорректности. Изображая толерантность… © AP Photo/Thibault Camus

Относительно свежий пример. Сценаристка из Британии Карла Мэри Свит возмутилась подбором актеров в популярном сериале «Чернобыль». В частности, она написала у себя в Twitter: «В нашей стране так много чернокожих актеров, которые бы отлично смотрелись в этом сериале. Я крайне раздосадована очередным рейтинговым шоу, которое снято так, будто темнокожих людей не существует».

Все попытки возразить ей в комментариях Карла Мэри решительно пресекла: «Режиссер говорил, что самое главное для него — показать человеческие эмоции: панику, страх, волнение, беспокойство, грусть. Почему темнокожие люди не могут передать эти эмоции так же эффективно?»

В комментариях ей посоветовали учить историю и объяснили, что среди жителей Украины на тот момент темнокожих было ничтожно мало. Дискуссия завершилась вполне предсказуемо: темнокожая «авторка» твита назвала всех, кто с ней не согласился, расистами.

Политическая корректность проникает даже в те области, где ее и не ждали. В том числе в точные науки, которые по определению не имеют с идеологией ничего общего. В 2017 году Рашель Гутьеррес, профессор университета Иллинойса, сделала шокирующее открытие: математика — расистская наука! «Алгебра и геометрия продвигают в обществе и усиливают привилегии белых. Те, кто проявляет способности к математике, рассматриваются как белые». Обратный расизм. В США наступили во всех отношениях черные времена © AP, Jacquelyn Martin, File

Теоремы Пифагора, число «пи» и математические теоремы якобы доказывают, что математику придумали греки и европейцы, а не негры или латиноамериканцы. Поэтому в западном обществе высокий статус математики и ее большое значение поддерживают расизм и дискриминацию этнических меньшинств. Профессор Гутьеррес добавила, что учителя математики должны быть политически корректными и во время выставления оценок учитывать тот факт, что математику изобрели белые, и не следовать неправильным стандартам.

История человечества, запечатленная в изобразительном искусстве, также оказалась неполиткорректной. Есть работы старых художников, изображающие чернокожих людей, с названиями, включающими слово «негр», или грубые натуралистические сцены. Это оказалось слишком для кураторов Государственного музея Амстердама, и в 2015 году там были переименованы все картины классических мастеров, названия которых могли бы оскорбить кого-либо.

Жертвами этой инициативы стали такие картины, как «Юная негритянка» Симона Мариса (теперь носит название «Девушка с веером») и «Негр-слуга» Михиля ван Мюссера. В названия прочих входили слова, относящиеся к карликам, эскимосам и даже заикам. Дирекция музея подвергла цензуре 132 произведения искусства, которые сочли провокационными, пока кто-то не закатил скандал из-за того, насколько неполиткорректное слово выбрал художник, умерший 300 лет назад. Гримасы современной политкорректности. «Оскар – фсё!» © CC0? Pixabay

Современная киноиндустрия также поспешила встать на рельсы политкорректности. Более того, многое из происходящего под этой вывеской порой выглядит настоящим театром абсурда. Мир уже получил темнокожую няню Мэри Поппинс, один из героев последней экранизации «Убийства в Восточном экспрессе» стал афроамериканцем, хотя у Агаты Кристи никогда не было такого персонажа. Ее знаменитые «Десять негритят» превратились в «И никого не стало», а название острова в этом романе изменили на Солдатский.

В экранизации «Гамлета» Вильяма Шекспира режиссера Кеннета Браны в дворцовой страже замка Эльсинор откуда ни возьмись появились афроамериканцы, а пьесы Бернарда Шоу, гениального драматурга, но человека своеобразных взглядов, требуют снять с репертуара и т.д.

Естественно, прежде всего достается классическому литературному языку, хотя иногда это явление приобретает анекдотические формы. В английском языке «rape», помимо сельскохозяйственной культуры рапс, означает еще и «изнасилование». Поэтому существует мнение, что слово «рапс» не должно использоваться повсеместно. Это грубое слово, обозначающее бесчеловечные вещи.

Канадский Тисдейл известен как центр выращивания этой культуры и пчеловодства, что нашло отражение в девизе города: «земля рапса и мёда». Он попал в поле зрения представителей прогрессивной общественности и шокировал их своей неполиткорректностью. Они прочитали слоган как «земля изнасилований и меда». Город срочно поменял девиз и теперь называет себя «местом для роста возможностей». А рапс там называют «канола». Марков описал, чем расизм европейцев отличается от расизма американцев © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В последнее время политкорректность коснулась даже животного мира. Теперь пытаются заменить целый слой лексики, относящейся к домашним животным. Невинное слово «pets» (домашние любимцы) вытесняется словом «animal companions» (т.е. животные-компаньоны), а их владельцы становятся «людьми-опекунами». Домашние растения вместо «house plants» начали называть в США «botanical companions» (т.е. растения-компаньоны).

Политическая ли это корректность — защита прав зверей — сказать сложно. Но уже есть предложение и слово «животное» заменить нейтральным «партнер». Допустим, «Мой партнер Полкан голоден». Или «Почисть лоток своему партнеру Ваське!».

Журнал The Journal of Animal Ethics также пытается изгнать из языка идиомы, связанные с животными. Для журналистов издания запрещена фраза «пьян как скунс», на основании того что скунсы — вообще не алкоголики и подобные утверждения их унижают. Тот же запрет постиг идиомы «есть как свинья» и «хитрый как лис».

Это начинание распространилось и на диких животных, которых, как настаивал журнал, нужно называть «свободно живущие», чтобы избежать их оскорбления.

Иногда верх берет агрессивная патриотическая политкорректность. Один из самых известных примеров — это «картофель свободы». В 2004 году члены американского Конгресса так разозлились на Францию за ее нежелание поддерживать вторжение в Ирак, что все кафе Конгресса переименовали блюдо «картофель фри» (French fries, «картофель по-французски») в «картофель свободы». «Системный расизм существует и здесь»: по Австралии прокатилась волна акций Black Lives Matter © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но пальма первенства все же у другого случая: во времена Первой мировой войны квашеная капуста была переименована в «свободную капусту». В английском слово «квашеная капуста» — sauerkraut — имеет немецкое происхождение. Политики того времени утверждали, что квашеная капуста «подходит только кайзеру», тогда как американцы-патриоты должны есть «свободную капусту». Это искусственно созданное различие просуществовало до конца войны.

Часто протесты против «неполиткорректных» слов исходят не от тех групп населения, которых это касается, а от самозваной «языковой полиции». Это также относится к беженцам из мусульманских стран. Теперь «политическая корректность» переметнулась и в религиозную сферу, требуя забвения традиций под предлогом стремления к равенству.

Некоторые рождественские ярмарки в Европе уже переименованы в «световые» или «зимние» рынки, чтобы не оскорблять религиозные чувства беженцев-мусульман или представителей иных нехристианских конфессий. А супермаркеты из тех же соображений продают фигурки Санта-Клаусов под названием «человечки в вязаных шапочках с помпоном».

И чем дальше, тем хуже. В августе этого года в Германии прекратились продажи «цыганского соуса» (Zigeuner sauce), чье название якобы имело расистский подтекст. Пикантное дополнение к мясу теперь именуется «перечный соус по-венгерски». Политолог объяснил, почему беженцы стали «слабым звеном» Европы © РИА Новости, Густаво Вальенте | Перейти в фотобанк

Модному бренду Prada пришлось отозвать из магазинов брелоки в форме обезьяны. В феврале 2019 из магазинов Gucci исчезли свитера с аппликацией в виде больших красных губ, а в марте 2020-го в немецких кондитерских перестали продавать пирожные в форме головы из темного шоколада. Все эти товары якобы высмеивали черных.

В Нидерландах на школьных вечерах запретили Черного Пита (Zwarte Piet), сказочного персонажа, который там традиционно сопровождал святого Николая (Санта-Клауса). Это — дискриминационный стереотип, напоминающий о рабстве африканцев.

С некоторых пор использовать однозначные, понятные и емкие определения становится недопустимым. С наступлением апогея абсурда и триумфа политкорректности скоро всем придется разгадывать шарады, когда есть описание слова, но само оно не произносится.

Например:

— Бездомный — лицо, испытывающее недостаток жилой площади.

— Старые — хронологически одарённые.

— Голодающие — лица, подвергнутые кулинарной недостаточности.

— Пьяные — пространственно обездоленные существа.

— Толстые — горизонтально ориентированные.

— Глухие — ориентированные визуально.

— Люди с синдромом Дауна — альтернативно одарённые.

— Карлики — люди с вертикальной недостаточностью.

Автор текста — хронологически одаренный и горизонтально ориентированный журналист имярек.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru