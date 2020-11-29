COVID-19 - это не первая эпидемия, с которой когда-либо сталкивался мир, но запомнится она надолго. С каждым днём эпидемия коронавируса устанавливает всё новые и новые рекорды

Весной 2020 года, когда человечество только начинало знакомиться с новым типом коронавируса, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала правительствам стран вводить жёсткий карантин для населения и закрывать границы, теперь же всё изменилось с точностью до наоборот.

«Мы во Всемирной организации здравоохранения не поддерживаем режим строгой изоляции как главное средство взять этот вирус под контроль. Посмотрите, что случилось с мелкими фермерами по всему миру, потому что их рынки рухнули. Посмотрите, что произошло с уровнем бедности, — похоже, к следующему году мировой уровень бедности может удвоиться.

У нас может как минимум удвоиться уровень недоедания среди детей, потому что дети не питаются в школе, а родители в бедных семьях не в силах обеспечить их питанием. Это на самом деле ужасная, жуткая мировая катастрофа. И мы взываем ко всем мировым лидерам, прекратите использовать строгую изоляцию как главный метод контроля», — заявлял уже осенью спецпосланник ВОЗ по коронавирусу Дэвид Набарро. Коронавирус: врач объяснила, почему отмена новогодних гуляний не спасет © CC0, Pixabay

Именно из опасения экономического обвала власти отдельных стран либо как можно дольше оттягивали введение карантина, как президент США Дональд Трамп, либо не вводили вовсе, как в Швеции.

Как бы то ни было, конъюнктура мирового рынка — проблемы с поставками комплектующих из Китая, ограничение авиасообщения, отсутствие спроса на многие услуги — всё равно дала бы о себе знать. В интервью испанскому изданию El País глава Всемирного банка Дэвид Малпасс рассказывал, что впервые за более чем 20 лет масштабы крайней нищеты в мире возрастут (ориентировочно на 150 млн человек).

«Я боюсь, что мы должны рассматривать это как экономическую депрессию. Вопрос в том, как долго это продлится: в ряде стран в 1930-е годы депрессия длилась 10 лет или более, и я надеюсь, что на этот раз она будет более кратковременной, как благодаря действиям правительств, так и благодаря действиям частного сектора», — добавил Малпасс.

По его прогнозу, государства с развитой экономикой восстановятся быстрее и не будут предоставлять ощутимую помощь государствам с формирующейся рыночной экономикой, которые пострадают сильнее (хотя из мирового кризиса 2008-2009 годов они вышли окрепшими), среди регионов наибольший удар получит Латинская Америка, однако фискальные и монетарные инструменты могут помочь в восстановлении, в бедных странах Африки, например, таких инструментов и вовсе нет.

На вопрос, как Китаю удаётся быстро выходить из кризиса, глава Всемирного банка не нашёл ответа, но предположил, что Пекин сумел приспособиться к рискам COVID-19 и начал открывать экономику раньше остальных.

Экономические проблемы — далеко не единственный отголосок пандемии. Её последствия на себе ощущают прежде всего люди даже после того, как их тест меняется с положительного на отрицательный. В Запорожье тела погибших от COVID-19 складируют на полу морга © Árni F. Sigurðsson / flickr

В интервью телеканалу ABC News Роберт Марреро, перенесший коронавирус, рассказал, что после выздоровления на протяжении нескольких месяцев его мучают слабость и изнуряющая боль. Более того, как рассказал в эфире глобальной телевизионной сети Китая CGTN американский психолог Грегори Джентц, специализирующийся на расстройствах поведения и зависимостях, эпидемия коронавируса провоцирует серьёзные психологические проблемы.

«Мы бьём все рекорды, например, в повышении уровня депрессии. Тревожных расстройств сегодня фиксируется больше, чем когда-либо. Насколько мы знаем, также сейчас растёт число людей, страдающих теми или иными формами зависимости. Мы видим всё больше людей на грани отчаяния.

Нам придётся ещё долго иметь дело с различными зависимостями, потому что сейчас всё больше людей сталкиваются с проблемами такого рода, в особенности с алкогольной зависимостью. И всё это нужно будет лечить. Кроме того, мы будем наблюдать немало людей с посттравматическими стрессовыми расстройствами и обсессивно-компульсивными расстройствами. С этим мы ещё долго будем разбираться.

Так что проблемы с психическим здоровьем никуда не денутся, и, на мой взгляд, мы увидим, как они развиваются параллельно со многими проблемами со здоровьем физическим. Сферам здравоохранения и психического здоровья следует к этому готовиться — у нас тут эпидемия внутри пандемии», — предупредил врач.

Так что COVID-19 надолго запомнится всему миру, даже после старта массового использования вакцин.