Весной 2020 года, когда человечество только начинало знакомиться с новым типом коронавируса, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала правительствам стран вводить жёсткий карантин для населения и закрывать границы, теперь же всё изменилось с точностью до наоборот.
«Мы во Всемирной организации здравоохранения не поддерживаем режим строгой изоляции как главное средство взять этот вирус под контроль. Посмотрите, что случилось с мелкими фермерами по всему миру, потому что их рынки рухнули. Посмотрите, что произошло с уровнем бедности, — похоже, к следующему году мировой уровень бедности может удвоиться.
У нас может как минимум удвоиться уровень недоедания среди детей, потому что дети не питаются в школе, а родители в бедных семьях не в силах обеспечить их питанием. Это на самом деле ужасная, жуткая мировая катастрофа. И мы взываем ко всем мировым лидерам, прекратите использовать строгую изоляцию как главный метод контроля», — заявлял уже осенью спецпосланник ВОЗ по коронавирусу Дэвид Набарро.
Именно из опасения экономического обвала власти отдельных стран либо как можно дольше оттягивали введение карантина, как президент США Дональд Трамп, либо не вводили вовсе, как в Швеции.
Как бы то ни было, конъюнктура мирового рынка — проблемы с поставками комплектующих из Китая, ограничение авиасообщения, отсутствие спроса на многие услуги — всё равно дала бы о себе знать. В интервью испанскому изданию El País глава Всемирного банка Дэвид Малпасс рассказывал, что впервые за более чем 20 лет масштабы крайней нищеты в мире возрастут (ориентировочно на 150 млн человек).
«Я боюсь, что мы должны рассматривать это как экономическую депрессию. Вопрос в том, как долго это продлится: в ряде стран в 1930-е годы депрессия длилась 10 лет или более, и я надеюсь, что на этот раз она будет более кратковременной, как благодаря действиям правительств, так и благодаря действиям частного сектора», — добавил Малпасс.
По его прогнозу, государства с развитой экономикой восстановятся быстрее и не будут предоставлять ощутимую помощь государствам с формирующейся рыночной экономикой, которые пострадают сильнее (хотя из мирового кризиса 2008-2009 годов они вышли окрепшими), среди регионов наибольший удар получит Латинская Америка, однако фискальные и монетарные инструменты могут помочь в восстановлении, в бедных странах Африки, например, таких инструментов и вовсе нет.
На вопрос, как Китаю удаётся быстро выходить из кризиса, глава Всемирного банка не нашёл ответа, но предположил, что Пекин сумел приспособиться к рискам COVID-19 и начал открывать экономику раньше остальных.
Экономические проблемы — далеко не единственный отголосок пандемии. Её последствия на себе ощущают прежде всего люди даже после того, как их тест меняется с положительного на отрицательный.
В интервью телеканалу ABC News Роберт Марреро, перенесший коронавирус, рассказал, что после выздоровления на протяжении нескольких месяцев его мучают слабость и изнуряющая боль. Более того, как рассказал в эфире глобальной телевизионной сети Китая CGTN американский психолог Грегори Джентц, специализирующийся на расстройствах поведения и зависимостях, эпидемия коронавируса провоцирует серьёзные психологические проблемы.
«Мы бьём все рекорды, например, в повышении уровня депрессии. Тревожных расстройств сегодня фиксируется больше, чем когда-либо. Насколько мы знаем, также сейчас растёт число людей, страдающих теми или иными формами зависимости. Мы видим всё больше людей на грани отчаяния.
Нам придётся ещё долго иметь дело с различными зависимостями, потому что сейчас всё больше людей сталкиваются с проблемами такого рода, в особенности с алкогольной зависимостью. И всё это нужно будет лечить. Кроме того, мы будем наблюдать немало людей с посттравматическими стрессовыми расстройствами и обсессивно-компульсивными расстройствами. С этим мы ещё долго будем разбираться.
Так что проблемы с психическим здоровьем никуда не денутся, и, на мой взгляд, мы увидим, как они развиваются параллельно со многими проблемами со здоровьем физическим. Сферам здравоохранения и психического здоровья следует к этому готовиться — у нас тут эпидемия внутри пандемии», — предупредил врач.
Так что COVID-19 надолго запомнится всему миру, даже после старта массового использования вакцин.